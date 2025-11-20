ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 73 : "భరణితో బాండ్" సీక్రెట్ ఇదేనట! - ఏడిపించేసిన డిమోన్ మదర్

- ఫుల్ ఎమోషనల్​గా "ఫ్యామిలీ వీక్" - దివ్య తల్లి మాస్ ఎంటర్​టైనింగ్ - పిల్లల్ని చూసి మురిసిపోయిన సంజన!`

Bigg Boss 9 Family Week Day 73 Review
Bigg Boss 9 Family Week Day 73 Review (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 11:06 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Family Week Day 73 Review : ప్రస్తుతం బిగ్​ బాస్ 9లో ఫ్యామిలీ వీక్ నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా ఇవాళ్టి(డే 73) ఎపిసోడ్​లో మొత్తం ముగ్గురు కంటెస్టెంట్స్ కుటుంబ సభ్యులు హౌస్​లోకి వచ్చారు. వీరిలో దివ్య మదర్ శ్రీలక్ష్మి హౌస్​మేట్స్ అందరికీ ఫుల్ ఎనర్జీ ఇవ్వడంతో పాటు.. ఆడియన్స్​కు మంచి ఎంటర్​టైన్​మెంట్ అందించారు. అలాగే, డీమోన్ పవన్ మదర్ అందర్నీ తన ప్రేమలో ముంచేసి అందరికీ అమ్మని గుర్తు చేశారు. సంజన ఫ్యామిలీ ఎంట్రీతో తెగ ఎమోషనల్ అయిపోయారు. ఇలా ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్​లో జరిగిన పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

డే 73 ఎపిసోడ్​లో ముందుగా హౌస్​మేట్స్​ను ఫ్రీజ్, రిలీజ్, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటూ కాసేపు ఫన్నీగా ఆడించారు బిగ్​బాస్. అందులో భాగంగానే అమ్మాయిలు ఇమ్మూతోపాటు అబ్బాయిలందరికీ మేకప్ వేశారు. అలాగే, ఫ్రీజ్ అయ్యాక గర్ల్స్ అందరికీ మీసాలు, గడ్డాలు గీసి కాసేపు ఫన్ జనరేట్ చేశారు బాయ్స్. ఈ ఫన్నీ టాస్క్ అవుతుండగానే డిమోన్ తల్లి పద్మ తన బిడ్డను 'చింటూ చింటూ' అని ప్రేమగా పిలుస్తూ హౌస్​లోకి వచ్చారు. వచ్చీ రావడమే తన కుమారుడు పవన్​ను గట్టిగా పట్టుకుని ప్రేమగా హత్తుకున్నారు. నెక్ట్స్ తను చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్ సున్నండ నోటిలో పెట్టి ఎలా ఉన్నావ్ అంటూ కొడుకును ఆమె పలకరించిన తీరు అందరినీ ఎమోషనల్ చేసింది.

రీతూతో క్లోజ్​గా ఉండడానికి కారణమిదే :

ఇక ముందుగా రీతూని తన తల్లికి పరిచయం చేశాడు పవన్. దాంతో ఆవిడ రీతూకీ సున్నండ తినిపించింది. తర్వాత తాను ఎలా ఆడుతున్నానని పవన్ తల్లిని అడగ్గా.. "బాగా ఆడుతున్నావ్.. నిన్ను బయట అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు.. అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.. మంచిగా ఆడి కప్పు గెలువు" అని చెప్పింది. నెక్ట్స్ తన తల్లిని పక్కకి తీసుకెళ్లి కొద్దిసేపు మాట్లాడాడు డిమోన్ పవన్. "నాన్న ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది.. టైమ్​కి తింటున్నారా.. ఆయన గురించే నాకు బెంగగా ఉంది" అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అప్పుడు "లేదురా ఏం బాధపడకు.. మొన్నటి కంటే ఇప్పుడే బావున్నారు.. నిన్ను కూడా టీవీలో చూస్తున్నారు.. నువ్వేం బాధపడకు.. ఇంకా మంచిగా ఆడు" అంటూ పవన్​కు బూస్ట్ ఇచ్చింది తల్లి.

"ఇంట్లో ఎవరూ నాకు నాకు సపోర్ట్ చేయకపోయినా ఆ అమ్మాయి(రీతూ) ఒక్కర్తే చేస్తుంది. ఆమె నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది కాబట్టి నేనూ తనతో క్లోజ్​గా ఉంటున్నాను" అని రీతూతో తన ఫ్రెండ్​షిప్ గురించి వివరణ ఇచ్చుకున్నాడు పవన్. తర్వాత కొడుక్కి ప్రేమగా బిర్యానీ తినిపించారు తల్లి పద్మ. టైమ్ పూర్తి కావడంతో వెళ్లే ముందు గార్డెన్ ఏరియాలో డిమాన్ తన తల్లితో కలిసి ఒక సాంగ్​కు రెండు స్టెప్పులేశాడు. ఇది చూసి రీతూ, కల్యాణ్ సహా అందరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

Bigg Boss 9 Telugu: "నా పెళ్లికి బిగ్​బాస్​ టైటిల్​ గిఫ్ట్​ ఇవ్వాలి" - "తనూజకు దూరంగా ఉండు" - కంటెస్టెంట్స్​కు ఫ్యామిలీ హింట్స్​!

ఫ్యామిలీ ఎంట్రీతో సంజన ఎమోషనల్ :

డిమోన్ పవన్ తల్లి వెళ్లిపోగానే సంజనని కన్ఫెషన్ రూమ్‌కి పిలిచి గుడ్​న్యూస్ చెప్పారు బిగ్​బాస్. "సంజన.. మీపైన బిగ్ బాంబ్ పడటం వల్ల మీకు ఫ్యామిలీ వీక్ లేదు.. కానీ, మీకూ మీ ఫ్యామిలీని కలవాలని ఉందా?" అని అడిగాడు బిగ్​బాస్. అయ్యో దానికోసమే ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా బిగ్​బాస్.. ఏమైనా అవకాశం ఉంటే చెప్పండి అని అడిగింది సంజన. అప్పుడు బిగ్​బాస్.. మీరు ఆ ఛాన్స్​ను పొందాలంటే హౌస్‌మేట్స్‌లో ఎవరైనా ముగ్గురి దగ్గరి నుంచి 30 నిమిషాలకు మించకుండా టైమ్ అడిగి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్పాడు. నెక్ట్స్ సంజన బయటకు వచ్చి ఇమ్మూకి ఆ విషయం చెప్పగా.. తన 45 నిమిషాల టైమ్​లో నుంచి 15 నిమిషాలు ఇచ్చేశాడు. తర్వాత కల్యాణ్ వాలంటరీగా 5 నిమిషాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. కానీ, సంజన.. కల్యాణ్ నుంచి 1 నిమిషం మాత్రమే తీసుకుని 16 నిమిషాలతో సరిపెట్టుకుంది.

కాసేపటి తర్వాత సంజన భర్త అజీజ్, ఇద్దరు పిల్లలతో హౌస్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఫ్యామిలీని చూసి ఫుల్ ఎమోషనల్ అయింది సంజన. ముఖ్యంగా తన కుమార్తెను చూసి ఇది చూడటానికి నాకులానే ఉంది అంటూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. మరోవైపు సంజన కుమారుడు.. అందరితోనూ కలిసి తెగ ఆడుకున్నాడు. నెక్ట్స్ తన భర్తను .. "షో ఎలా ఉంది.. అందరిపైనా నేను ఎక్కువ కోప్పడుతున్నానా?" అని అడిగింది సంజన. "అసలు లేదు.. నీకేమైనా అయిందా ఇంత సైలెంట్​ అయిపోయావ్ అని మేము షాకవుతున్నాం అంటూ సెటైర్ వేశాడు సంజన భర్త. అంతేకాదు.."ఇంట్లో నువ్వు పడే గొడవలో ఇది 10 పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది" అని ఇమ్మూతో చెప్పాడు. దాంతో "ఆ 10 శాతానికే ఇక్కడ హౌస్​ అతలాకుతలం అవుతోంది" అంటూ పంచ్ వేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. తర్వాత తన టైమ్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో పిల్లలను తీసుకుని బయటకు వచ్చేశాడు సంజన భర్త.

హౌస్​లో ఫుల్ జోష్ నింపిన దివ్య తల్లి :

అనంతరం దివ్య తల్లి శ్రీలక్ష్మి హౌస్​లోకి వచ్చారు. ఇంట్లోకి వచ్చాక తన కూతురితో కాకుండా అందరితో మాట్లాడింది. ఆ తర్వాత దివ్యని దగ్గరికి తీసుకొని హౌస్​మేట్స్​తో చాలా కబుర్లు చెప్పారు. "స్కూల్ నుంచి రాగానే వంటలు చేసి నా ప్రాణం తీసేది. నువ్వు మార్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు. నువ్వు బాధ పడితే డాడీ వెళ్లిపోతున్నాడు. ఎలా ఉన్నావో అలాగే రా" అని దివ్యతో చెప్పింది శ్రీలక్ష్మి.

దివ్య-భరణి బాండ్​లో అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

అనంతరం దివ్య-భరణి బాండ్​ గురించి ఒక సీక్రెట్ విషయాన్ని చెప్పారు దివ్య వాళ్ల తల్లి. "నాకొక అన్నయ్య ఉండేవాడు. చదువుకునే టైమ్​లో ఒత్తడి తట్టుకోలేక 25 ఏళ్ల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తర్వాత మా అన్నయ్య ఎప్పుడు చూసినా నాకు గుర్తొస్తూనే ఉండేవాడు.. ఇప్పటికీ కూడా అంతే.. అయితే, ఇప్పుడు టీవీలో ఒక పర్సన్(భరణి) నాకు అన్నయ్యలా అనిపించాడు. నా అన్నయ్యలో ఉండే క్వాలిటీస్ ఆయనలో కనిపించాయి. నువ్వు బ్రదర్ అని పిలిస్తే.. నేను పిలిచినట్టే అని దివ్యకు చెప్పాను. ఇక్కడికొచ్చి దివ్య సడన్​గా అతడిని మామయ్య అని పిలవలేదు కదా. అందుకే, లోపలికెళ్లి.. నువ్వు బ్రదర్ అని పిలిస్తే నేను బ్రదర్ అని పిలిచినట్లు ఫీలింగ్.. నువ్వు అట్లనే భరణి గారిని అన్నయ్య అని పిలిచి నా కోరిక తీర్చు అని చెప్పా.." అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు శ్రీలక్ష్మి. తర్వాత భరణి కూడా ఆమె మాటలకు భావోద్వేగానికి గురై తన వద్దకు వెళ్లి దగ్గరికి తీసుకుని కంటతడి పెట్టుకున్నాడు.

తనూజ నా పెద్ద కూతురులాంటిది :

ఆ తర్వాత హౌస్​లో ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరి గురించి తనదైన తీరులో మాట్లాడుతూ అందరిలో ఫుల్ జోష్ నింపారు శ్రీలక్ష్మి. ఇదే క్రమంలో తనూజ గురించి మాట్లాడుతూ.. తను నా పెద్ద కూతురు లాంటిది.. మన చేతిలో నుంచి బాధ్యతతోపాటు అన్నీ లాగేసుకుంటుంది.. కానీ, తీసుకున్నట్లూ మనకి తెలీదు అంటూ సెటైర్ వేశారు. తర్వాత కల్యాణ్ పక్కింట్లో ఉన్న అబ్బాయిలాంటి వాడు. ఖుషి ఒక అందాల రాక్షసి అంటూ అందరి గురించి చెప్పారు. ఇలా దివ్య వాళ్ల మదర్ ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్​లో అటు హౌస్​మేట్స్​తో పాటుఇటు ఆడియన్స్​కు ఫుల్ ఎంటర్​టైన్​మెంట్ అందించారు.

