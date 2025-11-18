Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ ఫ్యామిలీ వీక్ - హౌజ్లోకి తనూజ చెల్లి, సుమన్ భార్య - ఎమోషనల్గా ప్రోమోలు!
-బిగ్బాస్ ఇంట్లో మొదలైన ఫ్యామిలీ వీక్ సందడి - హౌజ్లోకి కంటెస్టెంట్స్ ఇంటి సభ్యులు!
Published : November 18, 2025 at 3:56 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Family Week: బిగ్బాస్లో కిక్ ఇచ్చే వీక్ అంటే ఫ్యామిలీ వీక్. దాదాపు 10 వారాల నుంచి ఇంట్లో వాళ్లతో సంబంధాలు లేకుండా హౌజ్మేట్స్ ఉంటుంటారు. దీంతో వాళ్ల రాక కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. ప్రతి సీజన్లో ఫ్యామిలీ వీక్ హిట్ అవుతోంది. తాజాగా సీజన్ 9లో ఫ్యామిలీ వీక్ మొదలైంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ప్రోమోలు రిలీజ్ చేశారు. మొదటి ప్రోమోలో తనూజ చెల్లి వస్తే, రెండో ప్రోమోలో సుమన్ శెట్టి వైఫ్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో రెండు ప్రోమోలు ఫుల్ ఎమోషనల్గా ఉన్నాయి.
హౌజ్లోకి తనూజ చెల్లి: "బిగ్బాస్ ఇంట్లో మీ ప్రయాణం చివరి అంకానికి అతి చేరువలో ఉంది. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ సాగిన మీ ప్రయాణం.. మిమ్మల్ని ఎన్నో భావోద్వేగాలకు గురి చేసింది. కుటుంబం మన తోడు ఉంటే.. ప్రపంచాన్ని గెలిచే శక్తి వచ్చినట్లే. ఇది ఆ శక్తిని పొందే సమయం" అంటూ బిగ్బాస్ ఇంటి సభ్యులకు చెప్పాడు. ఇక ఈ మాటలు విని ఇంటి సభ్యులంతా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే బిగ్బాస్ కన్ఫెషన్ రూమ్కి తనూజను రమ్మని.. అక్కడ తనూజ అక్క కూతురును అక్కడ ఉంచారు బిగ్బాస్ టీమ్. తనని చూసిన తనూజ ఎమోషనల్ అయిపోయింది. "అమ్మ ఎక్కుడుంది" అంటూ కన్నడలో అడిగి.. పాపను ఎత్తుకుని బయటకు వచ్చి కూతురు వచ్చిందని హౌజ్మేట్స్కు చెప్పింది తనూజ. పాపని అమ్మని పిలువు అంటే క్యూట్గా పిలిచింది. అయితే పాప వాళ్ల అమ్మ కాకుండా తనూజ వాళ్ల చెల్లి పూజ లోపలికి వచ్చింది. ఇక వాళ్ల చెల్లిని చూడగానే తనూజ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ఇదిగో పెళ్లికూతురు అంటూ హౌజ్మేట్స్కు పరిచయం చేసింది.
నువ్వు ఏడవకుండా ఉంటే చాలు: ఆ తర్వాత కెప్టెన్ రూమ్లో అక్కాచెల్లి మాట్లాడుకున్నారు. "కొన్ని రోజుల్లో నా పెళ్లి ఉంది. ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. అమ్మ, అను పెళ్లి పనులు చూసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మేము కోరుకునేది ఒక్కటే. నువ్వు ఏడ్వకుండా ఉంటే చాలు" అని పూజ చెప్పింది. తర్వాత తనూజతో పూజను పెళ్లికూతురును చేయించేందుకు బిగ్బాస్ కొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేశాడు. చెల్లికి శారీ, పూలు ఇచ్చి.. అక్షింతలు చల్లి.. బొట్టు పెట్టి తన సంతోషాన్ని తీర్చుకుంది తనూజ. దీంతో ఫస్ట్ ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
భార్యను చూసి సుమన్ ఎమోషనల్: రెండో ప్రోమోలో సుమన్ శెట్టి ఫ్యామిలీ లోపలికి వచ్చారు. ముందుగా సుమన్ శెట్టిని కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలిచి బిగ్బాస్ మాట్లాడాడు. "సుమన్ మీరు పొందిన టైమ్ కార్డ్ ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులతో 20 నిమిషాల సమయం గడపగలుగుతారు" అని బిగ్బాస్ తెలిపాడు. ఇక గార్డెన్ ఏరియాలోకి రాగానే తన భార్య లాస్యని చూసి సుమన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశాడు. వెళ్లి గట్టిగా హత్తుకొని బుగ్గన ముద్దుపెట్టి "ఎలా ఉన్నావ్. అమ్మ హెల్త్ ఎలా ఉంది. గౌతమ్ రాలేదేమీ" అంటూ అడిగాడు సుమన్. "అందరూ బాగున్నారు. ఒక్కరికే పర్మిషన్ ఉంది అన్నారు అందుకే" అంటూ లాస్య చెప్పారు.
"బాగా ఆడుతున్నానా" అని సుమన్ అడగగా.. "చాలా బాగా ఆడుతున్నావ్. నీకు ఇష్టమని నేనే చేసి తెచ్చాను తెలుసా? అంటూ సుమన్కి ఫుడ్ తినిపించారు. అనంతరం గార్డెన్ ఏరియాలో తన భార్యతో కలిసి సుమన్ నాలుగు స్టెప్పులేశారు. ఇక మిగిలిన హౌజ్మేట్స్ వాళ్ల చుట్టూ తిరుగుతూ చాలా హ్యాపీ ఫీలయ్యారు. దీంతో రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న న్యూస్ ప్రకారం తనూజ చెల్లి, సుమన్ భార్యతో పాటు డీమాన్ మదర్ కూడా హౌజ్లోకి రానున్నారు.
Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్లో "ఆరుగురు" - రీతూకు షాకిచ్చిన పవన్ - కారణం ఇదే అంటూ ట్రోలింగ్!
Bigg Boss Trophy బిగ్బాస్ ట్రోఫీ కోసం రూ.16 లక్షలు ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్!