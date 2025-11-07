Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్లో "ఏడుగురు" - డేంజర్ జోన్లో 'సాయి - రాము'! - బయటికి వెళ్లేదెవరు!
- ఓటింగ్లో దూసుకుపోతున్న తనూజ - ఎలిమినేషన్ అయ్యేది ఎవరో తెలుసా?
Published : November 7, 2025 at 4:03 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Elimination Updates: తెలుగులో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలై రెండు నెలలు పూర్తి అయ్యింది. సెప్టెంబర్ 7న గ్రాండ్ లాంచ్ కాగా.. ట్విస్ట్లు, టర్న్లతో రసవత్తరంగా సాగుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా నామినేషన్స్ వార్ వేరే లెవల్. ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నవారే నామినేషన్స్ వచ్చేసరికి ఒకరిపై ఒకరు మాటల దాడి చేసుకుంటున్నారు. అన్ని వారాలు ఒక లెక్క.. ఈ వారం మరో లెక్క అన్నట్లుగా ఉంది పరిస్థితి. ఎందుకంటే షో మొదలైనప్పటి నుంచి నాన్న - కూతురు అంటూ రిలేషన్లో ఉన్న భరణి - తనూజ నామినేషన్స్లో వాదులాడుకున్నారు. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్ - తనూజ మధ్య కూడా సీరియస్ డిస్కషన్ నడిచింది. ఈ క్రమంలోనే నామినేషన్స్లో ఏడుగురు ఉన్నారు. మరి ఓటింగ్ ఎలా ఉంది? సేఫ్లో ఉన్నది ఎవరు? ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తొమ్మిదో వారం ఎలిమినేషన్కు సమయం దగ్గరపడింది. షో మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటికే శ్రష్ఠి వర్మ, మర్యాద మనీష్, ప్రియా శెట్టి, మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్, ఫ్లోరా సైనీ, దమ్ము శ్రీజ, రమ్య మోక్ష, మాధురి ఇలా మొత్తం 8 మంది ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆరో వారంలో ఎలిమినేట్ అయిన భరణి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మరొకరు హౌజ్ నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నారు. నామినేషన్స్లో ఉన్న తనూజ, భరణి, సుమన్ శెట్టి, రామూ, సంజనా, సాయి, కల్యాణ్లలో ఒకరు ఇంటి ముఖం పట్టనున్నారు. మరి వీరి ఓటింగ్ ఎలా ఉందంటే..
టాప్లో మరోసారి ఆమె: తనూజ ఎప్పుడు నామినేషన్స్లోకి వచ్చినా అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్లో ఉంటూనే ఉంది. తాజాగా ఈ వారం కూడా ఈ అమ్మడు మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్టు సమాచారం. ఇక రెండో స్థానంలో కల్యాణ్ ఉన్నాడు. సోమవారం నుంచి నిన్నటి వరకు సోషల్ మీడియా ప్రకారం మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఓటింగ్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు. కేవలం లాస్ట్ 5 ప్లేస్లలో మాత్రమే ఓటింగ్ తగ్గడం, పెరగడం జరిగింది. దీంతో నిన్నటి వరకు చూసుకుంటే తనూజ, కల్యాణ్ తర్వాత స్థానాల్లో సుమన్ శెట్టి, సంజనా, భరణి, రాము, సాయి శ్రీనివాస్ ఉన్నారు.
డేంజర్ జోన్లో రాము, సాయి: అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఓటింగ్లో రాము, సాయి లీస్ట్లో ఉన్నారు. వీరిలో సాయి ఎలిమినేషన్కే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. అయితే సాయితో పోల్చుకుంటే ఈ వారం గేమ్ల పరంగా రాము పెద్దగా ఎఫెక్ట్ చూపించింది లేదు. పైపెచ్చు హోమ్సిక్తో బాధపడుతున్నట్లు చెబుతున్నాడు. అయితే ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే మాత్రం రాము ఎలిమినేట్ అయ్యి, సాయి సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
తనూజ చేతిలో అస్త్రం: ఇక వీళ్లిద్దరిలో ఒకరి ఎలిమినేషన్ను డిసైడ్ చేసే అధికారం తనూజకు ఉంది. ఎందుకంటే ఆమె గోల్డెన్ బజర్ను గెలుచుకుంది. దానికి ఓ సేవింగ్ పవర్ ఉంది. కాబట్టి వీళ్లిద్దరిలో ఎవరినైనా సేవ్ చేయాలనుకుంటే అది వాడే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే గత వారం మాదిరి ఓటింగ్ ప్రకారమే ఎలిమినేట్ కావాలని కోరుకుంటే ఆ పవర్ అలాగే ఉంటుంది. లేదు ఈ వారం తనూజ పవర్ను ఉపయోగించేలా చేయాలని బిగ్బాస్ ప్లాన్ వేస్తే మాత్రం లీస్ట్లో భరణి - రామును ఉంచే అవకాశం ఉంటుంది. వీళ్లిద్దరూ తనూజకు క్లోజే. భరణిని సేవ్ చేసేందుకు తనూజ పవర్ ఉపయోగిస్తే రాము ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది. ఇదేమి లేకుండా ఓటింగ్ ప్రకారం లీస్ట్లో సాయి - రాము ఉంటే తనూజ పవర్ను ఉపయోగించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే సాయితో పోల్చుకుంటే రాము కాస్త క్లోజ్. కానీ అప్పటికే లీస్ట్లో సాయి ఉంటే ఆమె దానికి వాడకపోవచ్చు. మరి ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారో తెలియాలంటే కాస్త వెయిట్ చేయాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Telugu Day 60 Episode: కెప్టెన్సీ రేసులో "ఆరుగురు" - సీక్రెట్ టాస్క్లో ఫెయిల్ అయిన రీతూ!
Bigg Boss 9 Telugu Day 59 Episode: భయపడి గెలిచిన తనూజ - ఘోస్ట్ రూమ్లో రీతూ గడబిడ!