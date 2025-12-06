ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Elimination : షాకింగ్​ ఎలిమినేషన్​ - టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్​ అవుట్!​ - అదే కారణమా?

- నిన్నటి ఎపిసోడ్​ తర్వాత మారిన ఓటింగ్​ - షాక్​లో ఆడియెన్స్!

Bigg Boss 9 Telugu Elimination Updates
Bigg Boss 9 Telugu Elimination Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Elimination Updates: బిగ్​బాస్​ సీజన్​-9లో మరో ఎలిమినేషన్​కు సమయం దగ్గరపడింది. ఇప్పటికే 13వ వారానికి సంబంధించిన ఓటింగ్​ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో అన్​అఫీషియల్​ పోల్స్​ ప్రకారం లీస్ట్​లో ఉన్న సుమన్​ శెట్టి ఎలిమినేట్​ అవుతారని భావించారు ఆడియన్స్​. అయితే ప్రేక్షకులకే దిమ్మతిరిగేలా ట్విస్ట్​ ఇచ్చింది బిగ్​బాస్​ టీమ్​. బిగ్​బాస్​ లవర్స్​ ఊహించింది ఒకరి ఎలిమినేషన్​ అయితే.. మరో కంటెస్టెంట్​ను ఎలిమినేట్​ చేశారని సమాచారం​. అది కూడా టాప్​ 5లో ఉంటారనుకున్న కంటెస్టెంట్​ హౌజ్​ నుంచి బయటికి వెళ్లారట. మరి ఆ కంటిస్టెంట్ ఎవరు? ఓటింగ్​ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి ఎవరు లీడ్​లో ఉన్నారు? ఎవరు డేంజర్​లో ఉన్నారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మారిన లెక్కలు: బిగ్​బాస్​ 13వ వారంలో మొత్తంగా ఆరుగురు నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు. భరణి, సుమన్​ శెట్టి, సంజనా, తనూజ, డీమాన్​, రీతూ చౌదరి ఉన్నారు. అయితే, నిన్నటి ఎపిసోడ్​ ప్లే అవ్వనంతవరకు ఉన్న ఓటింగ్​కు.. ఎపిసోడ్​ తర్వాత వచ్చిన ఓటింగ్​కు చాలా తేడా ఉందట. ఒక్క తనూజ తప్ప మిగిలిన ఐదుగురి కంటెస్టెంట్స్​ ఓటింగ్​ స్థానాలు మారాయి! అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఓటింగ్​ పూర్తైన తర్వాత మొదటి స్థానంలో తనూజ ఉండగా.. రెండో స్థానంలో డీమాన్​, మూడో స్థానంలో భరణి శంకర్​, నాలుగో స్థానంలో సంజనా, చివరి రెండు స్థానాల్లో రీతూ, సుమన్​ శెట్టి ఉన్నట్టు టాక్​.

ఆ కంటెస్టెంట్​ అవుట్!​: ఈ వారం నామినేషన్స్​ లిస్ట్​ చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఆడియన్స్​ ఫీలైంది ఒక్క తనూజ మినహా మిగిలిన ఐదుగురిలో ఒకరి ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందని, మరీ ముఖ్యంగా సుమన్​ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోతాడని భావించారు. ఎందుకుంటే గత రెండు వారాల నుంచి సుమన్​ లీస్ట్​ ఓటింగ్​లో కొనసాగడంతో పాటు గత వారం ఎలిమినేషన్​ రౌండ్​కు వెళ్లి వచ్చాడు. సో ఈ వారం కచ్చితంగా అతనే వెళ్లిపోతారని అందరూ అనుకోగా.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా బిగ్​బాస్​ టీమ్​ రీతూ చౌదరిని ఎలిమినేట్​ చేసినట్లు లేటెస్ట్​ అప్​డేట్​.

కారణాలు ఇవేనా: అయితే రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్​కు చాలా కారణాలే ఉన్నాయని ఆడియన్స్​ ఫీల్​ అవుతున్నారు. గేమ్స్​ పరంగా టఫ్​​ ఫైటే ఇచ్చినా.. పౌల్​ గేమ్స్​ ఆడటం, డీమాన్​ పవన్​తో క్లోజ్​గా ఉండటం ఆమెకు నెగిటివ్​ అయ్యిందని చెబుతున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా గత వారం నామినేషన్స్​ టైమ్​లో రీతూ, డీమాన్​ల బిహేవియర్​పై సంజనా చేసిన కాంట్రవర్శీయల్​ కామెంట్స్​ తెగ వైరల్​ అయ్యాయి. అయితే ఆ కామెంట్స్​ కూడా ఎఫెక్ట్​ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో భరణి, రీతూ మధ్య జరుగుతున్న టాస్క్​లో భరణికి సంబంధించిన రింగ్​ను రీతూ దాచిపెట్టడంతో చాలా గొడవ జరిగింది. హౌజ్​ మొత్తం రీతూదే తప్పని చెప్పారు. సో ఓటింగ్​ తగ్గడానికి ఇది కూడా ఓ కారణంగానే భావించవచ్చు. మరి, రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్​కు సంబంధించిన వార్తల్లో ఎంత నిజముందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

