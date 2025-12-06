Bigg Boss Elimination : షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ - టాప్ 5 కంటెస్టెంట్ అవుట్! - అదే కారణమా?
- నిన్నటి ఎపిసోడ్ తర్వాత మారిన ఓటింగ్ - షాక్లో ఆడియెన్స్!
Published : December 6, 2025 at 3:56 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Elimination Updates: బిగ్బాస్ సీజన్-9లో మరో ఎలిమినేషన్కు సమయం దగ్గరపడింది. ఇప్పటికే 13వ వారానికి సంబంధించిన ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో అన్అఫీషియల్ పోల్స్ ప్రకారం లీస్ట్లో ఉన్న సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అవుతారని భావించారు ఆడియన్స్. అయితే ప్రేక్షకులకే దిమ్మతిరిగేలా ట్విస్ట్ ఇచ్చింది బిగ్బాస్ టీమ్. బిగ్బాస్ లవర్స్ ఊహించింది ఒకరి ఎలిమినేషన్ అయితే.. మరో కంటెస్టెంట్ను ఎలిమినేట్ చేశారని సమాచారం. అది కూడా టాప్ 5లో ఉంటారనుకున్న కంటెస్టెంట్ హౌజ్ నుంచి బయటికి వెళ్లారట. మరి ఆ కంటిస్టెంట్ ఎవరు? ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి ఎవరు లీడ్లో ఉన్నారు? ఎవరు డేంజర్లో ఉన్నారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మారిన లెక్కలు: బిగ్బాస్ 13వ వారంలో మొత్తంగా ఆరుగురు నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజనా, తనూజ, డీమాన్, రీతూ చౌదరి ఉన్నారు. అయితే, నిన్నటి ఎపిసోడ్ ప్లే అవ్వనంతవరకు ఉన్న ఓటింగ్కు.. ఎపిసోడ్ తర్వాత వచ్చిన ఓటింగ్కు చాలా తేడా ఉందట. ఒక్క తనూజ తప్ప మిగిలిన ఐదుగురి కంటెస్టెంట్స్ ఓటింగ్ స్థానాలు మారాయి! అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఓటింగ్ పూర్తైన తర్వాత మొదటి స్థానంలో తనూజ ఉండగా.. రెండో స్థానంలో డీమాన్, మూడో స్థానంలో భరణి శంకర్, నాలుగో స్థానంలో సంజనా, చివరి రెండు స్థానాల్లో రీతూ, సుమన్ శెట్టి ఉన్నట్టు టాక్.
ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్!: ఈ వారం నామినేషన్స్ లిస్ట్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఆడియన్స్ ఫీలైంది ఒక్క తనూజ మినహా మిగిలిన ఐదుగురిలో ఒకరి ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని, మరీ ముఖ్యంగా సుమన్ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోతాడని భావించారు. ఎందుకుంటే గత రెండు వారాల నుంచి సుమన్ లీస్ట్ ఓటింగ్లో కొనసాగడంతో పాటు గత వారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్కు వెళ్లి వచ్చాడు. సో ఈ వారం కచ్చితంగా అతనే వెళ్లిపోతారని అందరూ అనుకోగా.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా బిగ్బాస్ టీమ్ రీతూ చౌదరిని ఎలిమినేట్ చేసినట్లు లేటెస్ట్ అప్డేట్.
కారణాలు ఇవేనా: అయితే రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్కు చాలా కారణాలే ఉన్నాయని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. గేమ్స్ పరంగా టఫ్ ఫైటే ఇచ్చినా.. పౌల్ గేమ్స్ ఆడటం, డీమాన్ పవన్తో క్లోజ్గా ఉండటం ఆమెకు నెగిటివ్ అయ్యిందని చెబుతున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా గత వారం నామినేషన్స్ టైమ్లో రీతూ, డీమాన్ల బిహేవియర్పై సంజనా చేసిన కాంట్రవర్శీయల్ కామెంట్స్ తెగ వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఆ కామెంట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో భరణి, రీతూ మధ్య జరుగుతున్న టాస్క్లో భరణికి సంబంధించిన రింగ్ను రీతూ దాచిపెట్టడంతో చాలా గొడవ జరిగింది. హౌజ్ మొత్తం రీతూదే తప్పని చెప్పారు. సో ఓటింగ్ తగ్గడానికి ఇది కూడా ఓ కారణంగానే భావించవచ్చు. మరి, రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్కు సంబంధించిన వార్తల్లో ఎంత నిజముందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
BB9 Telugu Finalist : ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా "కల్యాణ్ పడాల" - సంజనా కాళ్లు మొక్కిన ఇమ్మాన్యుయేల్!
Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్లో పెను మార్పులు - ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్?!