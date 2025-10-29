Bigg Boss 9 Telugu : ఆట తక్కువ - డ్రామాలెక్కువ!
- బిగ్ బాస్ 9 సీజన్ లో ఎలిమినేషన్స్, రీ-ఎంట్రీలపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్ - సస్పెన్సుల పేరుతో షోను గందరగోళంగా మార్చేస్తున్నారని కంప్లైంట్!
Published : October 29, 2025 at 11:31 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu : ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్ చూస్తున్నవారిలో మెజారిటీ ఆడియెన్స్ ఫీలింగ్ ఇదే! ఆట తక్కువ ట్విస్టుల పేరుతో డ్రామాలు ఎక్కువయ్యాయని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు. హౌజ్లోకి ఎవరు వెళ్తున్నారో, ఎవరు వస్తున్నారో తెలియట్లేదని, ఆ వచ్చే వాళ్లు కూడా ఏ బేస్ మీద ఇంట్రీ ఇస్తున్నారో కూడా తెలియట్లేదని అంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఇక ఆడియెన్స్ ఓట్లకు అర్థం ఏముందని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
హౌస్లోకి వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీ అనేది చాలా కాలంగా నడుస్తోంది. అయితే, ఈ సారి ఏరుకొచ్చిన వాళ్లను చూస్తే కేవలం రచ్చ చేయడానికే పట్టుకొచ్చారనే ఫీలింగ్ కలుగుతోందంటున్నారు ప్రేక్షకులు. వారిలో రమ్య మోక్షను ఎలిమినేట్ చేశారు. ఎందుకు చేశారో చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. ఫిజికల్ టెస్టులతోపాటు అన్ని విభాగాల్లోనూ తను మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందని అంటున్నారు. అయినా ఆమెను పంపించేశారు. దివ్వెల మాధురి ఓవరాక్షన్ మెజారిటీ ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదు. అయినా ఆమె మాత్రం కొనసాగుతోంది.
ఇక, అయేషా వెళ్లిపోయిందంటే అర్థం ఉంది. హెల్త్ సమస్య కారణంగా తనను పంపించేశారని భావించొచ్చు. మరి, ఆమె ప్లేసులో ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్లను తేవడం ఎందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. తమ ఓట్లతో ఆడియెన్స్ పంపించేసిన వారిని తిరిగి తీసుకొస్తే, వారి ఓట్లకు అర్థం ఏముందని అడుగుతున్నారు. తమ ఓట్లు బూడిదలో పోసిన పన్నీరే కదా? అనే ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కేవలం హైప్ పెంచేందుకే షోను కిచిడీ కిచిడీగా మార్చేస్తున్నారని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. ట్విస్టులనేవి ఒక దశవరకు మాత్రమే ఆసక్తికరంగా ఉంటాయని, అవి కూడా షోలో భాగమైతేనే బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు. కానీ, ఈ సీజన్లో అది శృతిమించి ఫక్తు డ్రామాగా తయారైందని అంటున్నారు. ఇందులో కంటిస్టెట్ల గేమ్ తగ్గిపోయిందని విమర్శిస్తున్నారు.
ఇకనైనా నిర్వాహకులు ఈ డ్రామాతో షోను ల్యాగ్ చేయడానికి బదులు, కంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఇదే పద్ధతిలో కొనసాగిస్తే గందరగోళం మరింతగా పెరిగిపోయి, షో మీద ఆసక్తి తగ్గిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. మరి, రాబోయే రోజుల్లోనైనా నిర్వహణ తీరు మారుతుందా? ట్విస్టుల పేరుతో మరింతగా డ్రామా మరింతగా పెరుగుతుందా? అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
