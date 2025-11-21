ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్​ జోన్​లో ఆ ఇద్దరు! - బిగ్​బాస్​ చేతిలో ఎలిమినేషన్​!

- రోజురోజుకూ మారుతున్న​ 11వ వారం ఓటింగ్​ - పెద్ద ట్విస్ట్​ ఇవ్వనున్న బిగ్​బాస్​?!

Bigg Boss 9 Telugu Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 3:55 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మరో నాలుగు వారాల్లో ఈ సీజన్​ ఎండ్​ కానుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో ఫ్యామిలీ వీక్​ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే చాలా మంది ఫ్యామిలీస్​ ఇంట్లోకి వచ్చాయి. ఇదిలా ఉంటే మరికొన్ని గంటల్లో 11 వారం నామినేషన్స్​కు సంబంధించి ఓటింగ్​ పూర్తి కానుంది. అసలు నామినేషన్స్​లో ఎవరు ఉన్నారు? ఓటింగ్​ ఎలా ఉంది? సేఫ్​లో ఉన్నది ఎవరు? డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నది ఎవరు? ఎలిమినేషన్​ కత్తి ఎవరి మెడపై ఉంది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్స్​లో ఎవరు: అన్ని సీజన్స్​, ఈ సీజన్​లో మిగిలిన వారాలతో పోలిస్తే 11వ వారం నామినేషన్స్​ డిఫరెంట్​గా సాగాయి. కెప్టెన్ తనూజాకు స్పెషల్ పవర్ ఇవ్వడంతో ఆమె తనకు నచ్చిన వారికి 1, 2 అనే నెంబర్లు కలిగిన టోకెన్లు ఇచ్చింది. దీంతో ఒక్కొక్కరు తగు కారణాలు చెప్పి దిష్టి బొమ్మ పగలగొట్టి తమ నామినేషన్స్​ పూర్తి చేశారు. ఇలా ప్రాసెస్​ మొత్తం పూర్తయ్యే సరికి నామినేషన్స్​లో ఏడుగురు మిగిలారు. అయితే కెప్టెన్​ అయిన కారణంగా తనూజకు సేవింగ్​ పవర్​ ఇవ్వడంతో రీతూని నామినేషన్స్​ నుంచి సేవ్​ చేసింది. దీంతో ఈ వారం నామినేషన్స్‌లో కల్యాణ్​, భరణి, పవన్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, దివ్య, సంజనా ఉన్నారు. ఇక నామినేషన్స్​లో ఉన్నవారి లిస్ట్ బయటకు రావడంతో అభిమానులు తమ ఫేవరెట్స్‌ను సేవ్ చేయడానికి ఓటింగ్​ మొదలుపెట్టారు​.

ఓటింగ్​లో టాప్​ ఎవరు: ఈ వారం ఫ్యామిలీ వీక్​ కావడం, ఫిజికల్​ టాస్క్​లు లేకపోవడంతో రోజురోజుకూ ఓటింగ్​ లెక్కల్లో భారీ మార్పులు జరిగాయి. అంతేకాకుండా ఈవారం తనూజ నామినేషన్స్​లో లేకపోవడంతో ఆమె ఓటింగ్​ వేరొకరికి మారే అవకాశం కూడా ఉండనుంది. ప్రస్తుతం అనధికార లెక్కలు, సోషల్​ ట్రెండ్స్ ప్రకారం టాప్ 3 కంటెస్టెంట్స్ చాలా వరకు ఓటింగ్​ను డివైడ్​ చేసుకున్నారు. ఇక పొజిషన్స్​ చూస్తే మొదటి స్థానంలో కల్యాణ్​ పడాల కొనసాగుతున్నాడు. ఇక రెండో స్థానంలో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్​, 10 వారాల పాటు నామినేషన్స్​లోకి రాని ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఉన్నాడు. ఇక మూడో స్థానంలో భరణి ఉన్నాడు.

ఎలిమినేట్​ ఎవరు: అన్​అఫీషియల్​ ఓటింగ్​ చూస్తే వీళ్ల ముగ్గురూ సేఫ్​ జోన్​లో ఉన్నట్టే. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో డీమాన్​, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు. వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. అయితే వీరిలో చూసుకుంటే సంజనా- దివ్యలో ఒకరి ఎలిమినేషన్​ కంపల్సరీ కానుందని లేటెస్ట్​ టాక్​. మరీ ముఖ్యంగా దివ్య హౌజ్​ నుంచి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కారణాలు చూస్తే భరణి విషయంలో తనూజపై జెలసీ చూపించడం, ఆటిట్యూడ్​ అని ఆడియన్స్​ ఫీలవుతున్నారు. ఇక ఈరోజు రాత్రి 11:59 వరకు ఓటింగ్​కు అవకాశం ఉండటంతో చివరి నిమిషం వరకు ఓటింగ్​లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ట్విస్ట్​ ఇవ్వనున్న బిగ్​బాస్​!: అయితే ఈ వారం ఎలిమినేషన్​ విషయంలో బిగ్​బాస్​ షాకింగ్​ డెసిషన్​ తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే నో ఎలిమినేషన్​. అంటే ఈ వారం ఎలిమినేషన్​ను ఎత్తివేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 9 మంది ఉన్నారు. ఫైనల్​కు టాప్​ 6 కంటెస్టెంట్స్​ ఉండనున్నట్లు టాక్​. ఎందుకంటే ఇటీవల వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​లో నాగార్జున కూడా ప్రజల ఓటింగ్​ ప్రకారం టాప్​ 6 కంటెస్టెంట్స్​కు పలు ఆఫర్స్​ ఇచ్చాడు. దానిని లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఫైనల్​కు ఆరుగురు హౌజ్​మేట్స్​ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఫినాలేకి ఆరుగురు ఉంటే మిగిలేది ముగ్గురు. ఈ వారం ఒకరి ఎలిమినేషన్​ ఉంటే ఉండేది ఎనిమిది మంది, నాలుగు వారాలు. ఎనిమిది మందిలో ఆరుగురు పోతే ఇద్దరు ఉంటారు. కానీ ఉండేది మూడు వారాలు. కాబట్టి ఓ వారం నో ఎలిమినేషన్​ ఉండనుంది. అయితే అది ఈ వారమే ప్లాన్​ చేస్తున్నారని టాక్​. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే సండే వరకు ఆగాల్సిందే.

