Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్ జోన్లో ఆ ఇద్దరు! - బిగ్బాస్ చేతిలో ఎలిమినేషన్!
- రోజురోజుకూ మారుతున్న 11వ వారం ఓటింగ్ - పెద్ద ట్విస్ట్ ఇవ్వనున్న బిగ్బాస్?!
Published : November 21, 2025 at 3:55 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మరో నాలుగు వారాల్లో ఈ సీజన్ ఎండ్ కానుంది. ప్రస్తుతం హౌజ్లో ఫ్యామిలీ వీక్ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఇంట్లోకి వచ్చాయి. ఇదిలా ఉంటే మరికొన్ని గంటల్లో 11 వారం నామినేషన్స్కు సంబంధించి ఓటింగ్ పూర్తి కానుంది. అసలు నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారు? ఓటింగ్ ఎలా ఉంది? సేఫ్లో ఉన్నది ఎవరు? డేంజర్ జోన్లో ఉన్నది ఎవరు? ఎలిమినేషన్ కత్తి ఎవరి మెడపై ఉంది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్స్లో ఎవరు: అన్ని సీజన్స్, ఈ సీజన్లో మిగిలిన వారాలతో పోలిస్తే 11వ వారం నామినేషన్స్ డిఫరెంట్గా సాగాయి. కెప్టెన్ తనూజాకు స్పెషల్ పవర్ ఇవ్వడంతో ఆమె తనకు నచ్చిన వారికి 1, 2 అనే నెంబర్లు కలిగిన టోకెన్లు ఇచ్చింది. దీంతో ఒక్కొక్కరు తగు కారణాలు చెప్పి దిష్టి బొమ్మ పగలగొట్టి తమ నామినేషన్స్ పూర్తి చేశారు. ఇలా ప్రాసెస్ మొత్తం పూర్తయ్యే సరికి నామినేషన్స్లో ఏడుగురు మిగిలారు. అయితే కెప్టెన్ అయిన కారణంగా తనూజకు సేవింగ్ పవర్ ఇవ్వడంతో రీతూని నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ చేసింది. దీంతో ఈ వారం నామినేషన్స్లో కల్యాణ్, భరణి, పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, దివ్య, సంజనా ఉన్నారు. ఇక నామినేషన్స్లో ఉన్నవారి లిస్ట్ బయటకు రావడంతో అభిమానులు తమ ఫేవరెట్స్ను సేవ్ చేయడానికి ఓటింగ్ మొదలుపెట్టారు.
ఓటింగ్లో టాప్ ఎవరు: ఈ వారం ఫ్యామిలీ వీక్ కావడం, ఫిజికల్ టాస్క్లు లేకపోవడంతో రోజురోజుకూ ఓటింగ్ లెక్కల్లో భారీ మార్పులు జరిగాయి. అంతేకాకుండా ఈవారం తనూజ నామినేషన్స్లో లేకపోవడంతో ఆమె ఓటింగ్ వేరొకరికి మారే అవకాశం కూడా ఉండనుంది. ప్రస్తుతం అనధికార లెక్కలు, సోషల్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం టాప్ 3 కంటెస్టెంట్స్ చాలా వరకు ఓటింగ్ను డివైడ్ చేసుకున్నారు. ఇక పొజిషన్స్ చూస్తే మొదటి స్థానంలో కల్యాణ్ పడాల కొనసాగుతున్నాడు. ఇక రెండో స్థానంలో ఎవరూ ఊహించని కంటెస్టెంట్, 10 వారాల పాటు నామినేషన్స్లోకి రాని ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉన్నాడు. ఇక మూడో స్థానంలో భరణి ఉన్నాడు.
ఎలిమినేట్ ఎవరు: అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్ చూస్తే వీళ్ల ముగ్గురూ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టే. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో డీమాన్, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు. వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అయితే వీరిలో చూసుకుంటే సంజనా- దివ్యలో ఒకరి ఎలిమినేషన్ కంపల్సరీ కానుందని లేటెస్ట్ టాక్. మరీ ముఖ్యంగా దివ్య హౌజ్ నుంచి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కారణాలు చూస్తే భరణి విషయంలో తనూజపై జెలసీ చూపించడం, ఆటిట్యూడ్ అని ఆడియన్స్ ఫీలవుతున్నారు. ఇక ఈరోజు రాత్రి 11:59 వరకు ఓటింగ్కు అవకాశం ఉండటంతో చివరి నిమిషం వరకు ఓటింగ్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ట్విస్ట్ ఇవ్వనున్న బిగ్బాస్!: అయితే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ విషయంలో బిగ్బాస్ షాకింగ్ డెసిషన్ తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే నో ఎలిమినేషన్. అంటే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ను ఎత్తివేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం హౌజ్లో 9 మంది ఉన్నారు. ఫైనల్కు టాప్ 6 కంటెస్టెంట్స్ ఉండనున్నట్లు టాక్. ఎందుకంటే ఇటీవల వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో నాగార్జున కూడా ప్రజల ఓటింగ్ ప్రకారం టాప్ 6 కంటెస్టెంట్స్కు పలు ఆఫర్స్ ఇచ్చాడు. దానిని లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఫైనల్కు ఆరుగురు హౌజ్మేట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఫినాలేకి ఆరుగురు ఉంటే మిగిలేది ముగ్గురు. ఈ వారం ఒకరి ఎలిమినేషన్ ఉంటే ఉండేది ఎనిమిది మంది, నాలుగు వారాలు. ఎనిమిది మందిలో ఆరుగురు పోతే ఇద్దరు ఉంటారు. కానీ ఉండేది మూడు వారాలు. కాబట్టి ఓ వారం నో ఎలిమినేషన్ ఉండనుంది. అయితే అది ఈ వారమే ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే సండే వరకు ఆగాల్సిందే.
