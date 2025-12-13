Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: వీకెండ్​లో డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ - ఆ ఇద్దరు వీళ్లే!

- బిగ్​బాస్​ లేటెస్ట్​ ఎలిమినేషన్​ అప్​డేట్​ - డబుల్​ ఎలిమినేషన్​లో స్ట్రాంగ్​ కంటెస్టెంట్​ అవుట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination : బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో చివరి ఎలిమినేషన్​కు రంగం సిద్ధమైంది. వచ్చే వారం ఫినాలే వీక్​ కావడంతో ఈ వారం జరిగే ఎలిమినేషన్​ ఈ సీజన్​కు లాస్ట్​. దీంతో హౌజ్​ నుంచి ఎవరు వెళ్లనున్నారో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బిగ్​బాస్​ ఎలిమినేషన్​కు సంబంధించిన షాకింగ్​ అప్​డేట్​ ఒకటి సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. మిడ్​వీక్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందని భావించిన ఆడియన్స్​కు షాక్​ ఇస్తూ డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ప్లాన్​ చేసిందట బిగ్​బాస్​ టీమ్​. ఈ డబుల్​ ఎలిమినేషన్​లో ఓ స్ట్రాంగ్​ కంటెస్టెంట్​ వెళ్లిపోనున్నారట! మరి, ఇంతకీ ఎవరా ఇద్దరు??

ప్రస్తుతం ఏడుగురు: సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ షోలో​ ముందుగా తొమ్మిది మంది సెలెబ్రిటీలు, ఆరుగురు కామనర్లు కలిపి మొత్తం 15 మంది ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత రెండో వారంలో వైల్డ్​కార్డ్​గా ఒకరు, ఐదో వారంలో ఫైర్​ స్టార్మ్​ పేరుతో ఆరుగురు వచ్చారు. అంటే మొత్తంగా సీజన్​ 9లో 22 మంది కంటెస్టెంట్స్​గా పార్టిసిపేట్ చేశారు​. ఇక వీరిలో 13 వారాల పాటు జరిగిన ప్రక్రియలో సింగిల్​ ఎలిమినేషన్​.. డబుల్​ ఎలిమినేషన్​.. సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​ అంటూ మొత్తం 15 మంది ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ప్రస్తుతం హౌజ్​లో (కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, తనూజ, భరణి, సుమన్​, సంజనా, డీమాన్​ పవన్​) ఏడుగురు మిగిలారు.

నామినేషన్స్​లో ఆరుగురు: ఇక ప్రస్తుతం 14వ వారం నడుస్తుండటంతో ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ కల్యాణ్​ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు అంటే సంజనా, ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​ పవన్​, తనూజ, సుమన్​ శెట్టి, భరణి నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు. అయితే నెక్ట్స్​ వచ్చేది ఫినాలే వీక్​ కాబట్టి.. ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్​ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఫైనల్​కు టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ను మాత్రమే తీసుకుంటారు. దీంతో ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అనివార్యమైంది.

టాప్​లో ఎవరు - లీస్ట్​లో ఎవరు: ఇక సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు సోషల్​ మీడియా వెబ్​సైట్లు, యూట్యూబ్​ పోల్స్​లో పోలైన అన్​అఫీషియల్​ ఓటింగ్​ ప్రకారం ఎప్పటిలాగే తనూజ టాప్​లో ఉంది. ఇక ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​ పవన్​, భరణి, సంజనా, సుమన్​ ఉన్నారు. సింగిల్​ ఎలిమినేషన్​ అయితే లీస్ట్​ వచ్చిన వారు పోతారు అనుకోవచ్చు. డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అయితే ఒక్క తనూజ మినహా మిగిలిన అందరూ డేంజర్​లో ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే నామినేషన్స్​లో ఉన్నదే తక్కువ మంది.. కాబట్టి ఇద్దరు వెళ్లాలంటే ఎవరు అనేది చెప్పడం కచ్చితంగా కష్టమే.

శనివారం ఒకరు: అయితే ప్రస్తుతం వైరల్​ అవుతోన్న సమాచారం ప్రకారం శనివారం అంటే నేటి ఎపిసోడ్​లో ఒక ఎలిమినేషన్​.. సండే ఎపిసోడ్​లో మరో ఎలిమినేషన్​ జరగనుందట. ఇందులో భాగంగా సాటర్డే ఎపిసోడ్​లో సుమన్​ శెట్టి ఎలిమినేట్​ అయినట్లు సమాచారం. అయితే చాలా మంది ఈ ఎలిమినేషన్​ను ఊహించే ఉంటారు. ఎందుకుంటే ఏ అన్​అఫీషియల్ పోల్​ చూసిన సుమన్​ లీస్ట్​లో ఉన్నాడు. సో ఇతను ఇంటికి వెళ్లిపోవడం కన్ఫ్మార్​ అయ్యినట్టే. ఇక సండే ఎపిసోడ్​లో ఎవరు వెళ్లానున్నారంటే ఊహించని పేరు బయటికి వచ్చింది. అతనే భరణి శంకర్​. మీరు విన్నది నిజమే డబుల్​ ఎలిమినేషన్​లో భాగంగా హౌజ్​ నుంచి బయటకు వచ్చే కంటెస్టెంట్​ భరణి.

ఆదివారం మరొకరు: నిజానికి భరణి ఆరో వారంలోనే ఎలిమినేట్​ అయ్యాడు. ఊహించని విధంగా ఎనిమిదో వారంలో మళ్లీ హౌజ్​లోకి వచ్చాడు. అయితే ఈ సీజన్​లో భరణి ఆట అంటే రీఎంట్రీకి ముందు, తర్వాత అన్నట్టు పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే హౌజ్​లోకి రెండో సారి వచ్చినాక భరణి ఆటలో చాలా మార్పు వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ వీక్​లో నాగబాబు వచ్చి సలహాలు ఇవ్వడంతో టాస్క్​లు కూడా తన ఏజ్​కు మించి ఆడాడు. సో ఇతను ఆటను చూసిన ఆడియన్స్​తో పాటు, హౌజ్​మేట్స్​కు ఫినాలేకు ఉంటాడని భావించారు. కానీ ఫినాలేకి చేరకుండానే భరణి శంకర్​ ఎలిమినేట్​ కానున్నాడని లేటెస్ట్​ అప్​డేట్​. మరి, ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Telugu: సెకండ్​ ఫైనలిస్ట్​గా తనూజ - కానీ "No" చెప్పి బిగ్​బాస్​కు షాక్​​!

Bigg Boss 9 Telugu: "మేడమ్​ సర్​ మేడమ్​ అంతే" తనూజను పొగిడిన ఆడియన్స్​ - కల్యాణ్​పై భరణి షాకింగ్​ కామెంట్స్​!

TAGGED:

BIGG BOSS DOUBLE ELIMINATION
BB 9 TELUGU DOUBLE ELIMINATION
DOUBLE ELIMINATION IN BB 9
బిగ్​బాస్​ డబుల్​ ఎలిమినేషన్​
BB 9 TELUGU DOUBLE ELIMINATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.