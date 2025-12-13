Bigg Boss 9 Telugu: వీకెండ్లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ - ఆ ఇద్దరు వీళ్లే!
Published : December 13, 2025 at 4:50 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination : బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో చివరి ఎలిమినేషన్కు రంగం సిద్ధమైంది. వచ్చే వారం ఫినాలే వీక్ కావడంతో ఈ వారం జరిగే ఎలిమినేషన్ ఈ సీజన్కు లాస్ట్. దీంతో హౌజ్ నుంచి ఎవరు వెళ్లనున్నారో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బిగ్బాస్ ఎలిమినేషన్కు సంబంధించిన షాకింగ్ అప్డేట్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మిడ్వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని భావించిన ఆడియన్స్కు షాక్ ఇస్తూ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్ చేసిందట బిగ్బాస్ టీమ్. ఈ డబుల్ ఎలిమినేషన్లో ఓ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ వెళ్లిపోనున్నారట! మరి, ఇంతకీ ఎవరా ఇద్దరు??
ప్రస్తుతం ఏడుగురు: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ షోలో ముందుగా తొమ్మిది మంది సెలెబ్రిటీలు, ఆరుగురు కామనర్లు కలిపి మొత్తం 15 మంది ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత రెండో వారంలో వైల్డ్కార్డ్గా ఒకరు, ఐదో వారంలో ఫైర్ స్టార్మ్ పేరుతో ఆరుగురు వచ్చారు. అంటే మొత్తంగా సీజన్ 9లో 22 మంది కంటెస్టెంట్స్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇక వీరిలో 13 వారాల పాటు జరిగిన ప్రక్రియలో సింగిల్ ఎలిమినేషన్.. డబుల్ ఎలిమినేషన్.. సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్ అంటూ మొత్తం 15 మంది ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ప్రస్తుతం హౌజ్లో (కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ, భరణి, సుమన్, సంజనా, డీమాన్ పవన్) ఏడుగురు మిగిలారు.
నామినేషన్స్లో ఆరుగురు: ఇక ప్రస్తుతం 14వ వారం నడుస్తుండటంతో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కల్యాణ్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు అంటే సంజనా, ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్, తనూజ, సుమన్ శెట్టి, భరణి నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. అయితే నెక్ట్స్ వచ్చేది ఫినాలే వీక్ కాబట్టి.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఫైనల్కు టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ను మాత్రమే తీసుకుంటారు. దీంతో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ అనివార్యమైంది.
టాప్లో ఎవరు - లీస్ట్లో ఎవరు: ఇక సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ పోల్స్లో పోలైన అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్ ప్రకారం ఎప్పటిలాగే తనూజ టాప్లో ఉంది. ఇక ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్, భరణి, సంజనా, సుమన్ ఉన్నారు. సింగిల్ ఎలిమినేషన్ అయితే లీస్ట్ వచ్చిన వారు పోతారు అనుకోవచ్చు. డబుల్ ఎలిమినేషన్ అయితే ఒక్క తనూజ మినహా మిగిలిన అందరూ డేంజర్లో ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే నామినేషన్స్లో ఉన్నదే తక్కువ మంది.. కాబట్టి ఇద్దరు వెళ్లాలంటే ఎవరు అనేది చెప్పడం కచ్చితంగా కష్టమే.
శనివారం ఒకరు: అయితే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోన్న సమాచారం ప్రకారం శనివారం అంటే నేటి ఎపిసోడ్లో ఒక ఎలిమినేషన్.. సండే ఎపిసోడ్లో మరో ఎలిమినేషన్ జరగనుందట. ఇందులో భాగంగా సాటర్డే ఎపిసోడ్లో సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ అయినట్లు సమాచారం. అయితే చాలా మంది ఈ ఎలిమినేషన్ను ఊహించే ఉంటారు. ఎందుకుంటే ఏ అన్అఫీషియల్ పోల్ చూసిన సుమన్ లీస్ట్లో ఉన్నాడు. సో ఇతను ఇంటికి వెళ్లిపోవడం కన్ఫ్మార్ అయ్యినట్టే. ఇక సండే ఎపిసోడ్లో ఎవరు వెళ్లానున్నారంటే ఊహించని పేరు బయటికి వచ్చింది. అతనే భరణి శంకర్. మీరు విన్నది నిజమే డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా హౌజ్ నుంచి బయటకు వచ్చే కంటెస్టెంట్ భరణి.
ఆదివారం మరొకరు: నిజానికి భరణి ఆరో వారంలోనే ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఊహించని విధంగా ఎనిమిదో వారంలో మళ్లీ హౌజ్లోకి వచ్చాడు. అయితే ఈ సీజన్లో భరణి ఆట అంటే రీఎంట్రీకి ముందు, తర్వాత అన్నట్టు పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే హౌజ్లోకి రెండో సారి వచ్చినాక భరణి ఆటలో చాలా మార్పు వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ వీక్లో నాగబాబు వచ్చి సలహాలు ఇవ్వడంతో టాస్క్లు కూడా తన ఏజ్కు మించి ఆడాడు. సో ఇతను ఆటను చూసిన ఆడియన్స్తో పాటు, హౌజ్మేట్స్కు ఫినాలేకు ఉంటాడని భావించారు. కానీ ఫినాలేకి చేరకుండానే భరణి శంకర్ ఎలిమినేట్ కానున్నాడని లేటెస్ట్ అప్డేట్. మరి, ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
