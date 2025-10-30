Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా మాధురి ఎలిమినేషన్! - కారణం అదేనా? - సోషల్ మీడియాలో వైరల్!
Published : October 30, 2025 at 1:46 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Divvela Madhuri: బిగ్బాస్ పేరు చెబితే తిట్టుకునేవారు ఎంత మందో, దానిని ఇంట్రస్ట్గా చూసేవారు అంతకు డబుల్ ఉంటారు. ఎందుకంటే నామినేషన్లు, గొడవలు, అలకలు, బాండింగ్స్, ఎమోషన్స్, లవ్ట్రాక్లు, ఎలిమినేషన్లు ఇలా కంటెంట్కు కావాల్సినంత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షోపై ఆడియన్స్కు ఆసక్తి ఉంటుంది. మిగతా విషయాలు పక్కనపెడితే నామినేషన్స్ జరిగే సోమవారం, ఎలిమినేషన్ జరిగే ఆదివారం ప్రేక్షకులు మరింత టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. ఎందుకంటే ఎవరు నామినేట్ అవుతారు? ఎవరు హౌజ్ నుంచి వెళ్తారు? అని తెలుసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్లాన్ చేస్తుంటుంది బిగ్బాస్ టీమ్. అయితే ఎనిమిదో వారం ఎలిమినేషన్ గురించి ఓ టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓటింగ్తో సంబంధం లేకుండా దివ్వెల మాధురి బయటకు వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దివ్వెల మాధురి.. బిగ్బాస్ సీజన్9లో వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారిలో ఒకరు. ఈమె హౌజ్లోకి అడుగుపెట్టింది మొదలు నేటి వరకూ రోజూ ఏదో ఓ గొడవ జరుగుతూనే ఉంది. వచ్చిన మొదటి వారంలో ఫుడ్ విషయంలో కల్యాణ్, దివ్యతో గొడవ. రెండో వారంలో రీతూ చౌదరి - డీమాన్ విషయంలో పర్సనల్ ఎటాక్కు దిగింది. ఇక ప్రస్తుతం ఎనిమిదో వారంలో దమ్ము శ్రీజ వర్సెస్ మాధురి అనేట్లుగా ఉంది పరిస్థితి. సందర్భం ఏదైనా ప్రతి విషయానికి గొడవ పడుతూనే ఉంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ వారం మాధురి ఎలిమినేట్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే విషయం సోషల్ మీడియాలో కూడా తెగ వైరల్ అవుతోంది. దానికి సంబంధించి హింట్స్ కూడా వచ్చేశాయి అని టాక్.
తనూజ డైరెక్ట్ నామినేషన్: ఆరో వారంలో భరణి ఎలిమినేషన్ తర్వాత తనూజ - మాధురి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. రాజా, మ్యాడీ అంటూ రకరకాల పేర్లతో మాధురిని పిలుస్తోంది తనూజ. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య ఇంత బాండింగ్ ఉన్నా.. మాధురిని డైరెక్ట్ నామినేట్ చేసింది తనూజ. గత శనివారం ఎపిసోడ్లో హౌజ్మేట్స్ ఎక్కువ బోర్డులు మాధురి మెడలో వేశారు. దీంతో గోల్డెన్ పవర్ గెలుచుకున్న వారు మాధురికి పనిష్మెంట్ ఇస్తారని నాగ్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం ఎపిసోడ్లో తనూజ టాస్క్ గెలిచిన గోల్డెన్ పవర్ని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో మాధురికి పనిష్మెంట్లో భాగంగా మూడు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు నాగార్జున. అవి డైరెక్ట్ నామినేషన్, బాత్రూం-గార్డెన్ క్లీనింగ్, మాట్లాడకుండా ఇన్ విజుబుల్ కేప్ వేయడం. ఇందులో "నువ్వు ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటావ్" అని నాగార్జున అడిగినప్పుడు.. సెకన్ కూడా ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్ నామినేట్ అంటూ చెప్పి షాక్ ఇచ్చింది తనూజ.
ఇక ఈ టైమ్లో మాధురి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా హైలెట్ అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య ఇంత బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు పనిష్మెంట్ కింద డైరెక్ట్ నామినేట్ చేస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వడమో, బాధపడటమో చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మాధురి మాత్రం తనూజకు కన్నుకొడుతూ, ముద్దుపెడుతూ, చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఉంది. నిజానికి కంటెస్టెంట్స్తోపాటు హౌజ్మేట్స్, ఆడియన్స్ కూడా తనూజ నిర్ణయానికి షాక్ అయ్యారు. ఎందుకంటే నామినేట్ అనే ఆప్షన్ కాకుండా బాత్రూం క్లీనింగ్, మాట్లాడకుండా నోటికి తాళం వేయడం వంటి చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్లు ఇస్తుందని అంతా భావించారు. కానీ అవేమి కాకుండా నామినేట్ చేయడం హైలెట్. అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా పక్కా స్క్రిప్ట్ అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
రమ్యతో ముందే చెప్పేసింది: ఈ వారం మాధురి ఎలిమినేషన్ కచ్చితమని చెప్పడానికి మరో రీజన్ రమ్య ఎలిమినేషన్ టైమ్లో జరిగిన వ్యవహారమే. గత వారం రమ్య ఎలిమినేట్ అయ్యి హౌజ్ నుంచి వెళ్తుంటే.. ఆమెని దగ్గరకు తీసుకున్న మాధురి.. "వచ్చే వారం నేను ఎలిమినేట్ అవుతాను" అని రమ్యకి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పింది. కేవలం రమ్యకు మాత్రమే కాదు గత మూడు రోజుల నుంచి కూడా చాలా మందితో తాను ఈవారం ఎలిమినేట్ కానున్నట్లు చెబుతోంది.
కారణం అదేనా: ఎందుకు అంత కచ్చితంగా తాను ఎలిమినేట్ అవుతానని మాధురి చెబుతుందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ను బట్టి దివ్వెల మాధురి హౌజ్లోకి వెళ్లింది రెండు వారాల అగ్రిమెంట్ ప్రకారమేనట. అసలు రానని చెబితే.. బిగ్బాస్ టీమ్ బలవంతం మీద రెండు వారాలు ఉండేలా అగ్రిమెంట్ చేసుకుందని సమాచారం. ఈ వారంతో ఆ గడువు కంప్లీట్ కానుందని.. దీంతో మాధురి ఎలిమినేట్ కావడం పక్కా అని టాక్. అందుకే రమ్యతో వచ్చే వారం వచ్చేస్తానని చెప్పిందని.. అలాగే బిగ్బాస్ టీం కూడా.. తనూజ ద్వారా డైరెక్ట్ నామినేట్ చేయించారని తెలుస్తోంది. మరి ఇందులో నిజమెంత? మాధురి కాకుండా ఇంకెవరైనా ఎలిమినేట్ అవుతారా? అనే వివరాలు తెలియాలంటే సండే ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
