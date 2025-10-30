ETV Bharat / entertainment

Published : October 30, 2025 at 1:46 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Divvela Madhuri: బిగ్​బాస్​ పేరు చెబితే తిట్టుకునేవారు ఎంత మందో, దానిని ఇంట్రస్ట్​గా చూసేవారు అంతకు డబుల్​ ఉంటారు. ఎందుకంటే నామినేషన్లు, గొడవలు, అలకలు, బాండింగ్స్​, ఎమోషన్స్​, లవ్​ట్రాక్​లు, ఎలిమినేషన్లు ఇలా కంటెంట్​కు కావాల్సినంత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షోపై ఆడియన్స్​కు ఆసక్తి ఉంటుంది. మిగతా విషయాలు పక్కనపెడితే నామినేషన్స్​ జరిగే సోమవారం, ఎలిమినేషన్​ జరిగే ఆదివారం ప్రేక్షకులు మరింత టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. ఎందుకంటే ఎవరు నామినేట్​ అవుతారు? ఎవరు హౌజ్​ నుంచి వెళ్తారు? అని తెలుసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్లాన్​ చేస్తుంటుంది బిగ్​బాస్​ టీమ్​. అయితే ఎనిమిదో వారం ఎలిమినేషన్​ గురించి ఓ టాపిక్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. ఓటింగ్​తో సంబంధం లేకుండా దివ్వెల మాధురి బయటకు వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దివ్వెల మాధురి.. బిగ్​బాస్​ సీజన్​9లో వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారిలో ఒకరు. ఈమె హౌజ్​లోకి అడుగుపెట్టింది మొదలు నేటి వరకూ రోజూ ఏదో ఓ గొడవ జరుగుతూనే ఉంది. వచ్చిన మొదటి వారంలో ఫుడ్​ విషయంలో కల్యాణ్​, దివ్యతో గొడవ. రెండో వారంలో రీతూ చౌదరి - డీమాన్​ విషయంలో పర్సనల్​ ఎటాక్​కు దిగింది. ఇక ప్రస్తుతం ఎనిమిదో వారంలో దమ్ము శ్రీజ వర్సెస్​ మాధురి అనేట్లుగా ఉంది పరిస్థితి. సందర్భం ఏదైనా ప్రతి విషయానికి గొడవ పడుతూనే ఉంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ వారం మాధురి ఎలిమినేట్​ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే విషయం సోషల్​ మీడియాలో కూడా తెగ వైరల్​ అవుతోంది. దానికి సంబంధించి హింట్స్​ కూడా వచ్చేశాయి అని టాక్​.

తనూజ డైరెక్ట్​ నామినేషన్​: ఆరో వారంలో భరణి ఎలిమినేషన్​ తర్వాత తనూజ - మాధురి ఫ్రెండ్స్​ అయ్యారు. రాజా, మ్యాడీ అంటూ రకరకాల పేర్లతో మాధురిని పిలుస్తోంది తనూజ. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య ఇంత బాండింగ్​ ఉన్నా.. మాధురిని డైరెక్ట్​ నామినేట్​ చేసింది తనూజ. గత శనివారం ఎపిసోడ్​లో హౌజ్​మేట్స్​ ఎక్కువ బోర్డులు మాధురి మెడలో వేశారు. దీంతో గోల్డెన్​ పవర్​ గెలుచుకున్న వారు మాధురికి పనిష్మెంట్​ ఇస్తారని నాగ్​ చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం ఎపిసోడ్​లో తనూజ టాస్క్ గెలిచిన గోల్డెన్ పవర్‌ని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో మాధురికి పనిష్మెంట్​లో భాగంగా మూడు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు నాగార్జున. అవి డైరెక్ట్ నామినేషన్, బాత్రూం-గార్డెన్ క్లీనింగ్, మాట్లాడకుండా ఇన్ విజుబుల్ కేప్ వేయడం. ఇందులో "నువ్వు ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటావ్" అని నాగార్జున అడిగినప్పుడు.. సెకన్​ కూడా ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్​ నామినేట్​ అంటూ చెప్పి షాక్​ ఇచ్చింది తనూజ.

ఇక ఈ టైమ్​లో మాధురి ఎక్స్​ప్రెషన్స్​ కూడా హైలెట్​ అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య ఇంత బాండింగ్​ ఉన్నప్పుడు పనిష్మెంట్​ కింద డైరెక్ట్​ నామినేట్​ చేస్తే ఎవరైనా షాక్​ అవ్వడమో, బాధపడటమో చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మాధురి మాత్రం తనూజకు కన్నుకొడుతూ, ముద్దుపెడుతూ, చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఉంది. నిజానికి కంటెస్టెంట్స్​తోపాటు హౌజ్​మేట్స్​, ఆడియన్స్​ కూడా తనూజ నిర్ణయానికి షాక్​ అయ్యారు. ఎందుకంటే నామినేట్​ అనే ఆప్షన్​ కాకుండా బాత్​రూం క్లీనింగ్, మాట్లాడకుండా నోటికి తాళం వేయడం వంటి చిన్న చిన్న పనిష్‌మెంట్‌లు ఇస్తుందని అంతా భావించారు. కానీ అవేమి కాకుండా నామినేట్ చేయడం హైలెట్​. అయితే ఈ ప్రాసెస్​ అంతా పక్కా స్క్రిప్ట్​ అని ఫ్యాన్స్​ భావిస్తున్నారు.

రమ్యతో ముందే చెప్పేసింది: ఈ వారం మాధురి ఎలిమినేషన్​ కచ్చితమని చెప్పడానికి మరో రీజన్​ రమ్య ఎలిమినేషన్​ టైమ్​లో జరిగిన వ్యవహారమే. గత వారం రమ్య ఎలిమినేట్ అయ్యి హౌజ్​ నుంచి వెళ్తుంటే.. ఆమెని దగ్గరకు తీసుకున్న మాధురి.. "వచ్చే వారం నేను ఎలిమినేట్ అవుతాను" అని రమ్యకి చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా చెప్పింది. కేవలం రమ్యకు మాత్రమే కాదు గత మూడు రోజుల నుంచి కూడా చాలా మందితో తాను ఈవారం ఎలిమినేట్​ కానున్నట్లు చెబుతోంది.

కారణం అదేనా: ఎందుకు అంత కచ్చితంగా తాను ఎలిమినేట్​ అవుతానని మాధురి చెబుతుందో తెలిస్తే షాక్​ అవ్వాల్సిందే. సోషల్​ మీడియా ట్రెండ్స్​ను బట్టి దివ్వెల మాధురి హౌజ్​లోకి వెళ్లింది రెండు వారాల అగ్రిమెంట్ ప్రకారమేనట. అసలు రానని చెబితే.. బిగ్​బాస్​ టీమ్​ బలవంతం మీద రెండు వారాలు ఉండేలా అగ్రిమెంట్​ చేసుకుందని సమాచారం. ఈ వారంతో ఆ గడువు కంప్లీట్ కానుందని.. దీంతో మాధురి ఎలిమినేట్​ కావడం పక్కా అని టాక్​. అందుకే రమ్యతో వచ్చే వారం వచ్చేస్తానని చెప్పిందని.. అలాగే బిగ్​బాస్ టీం కూడా.. తనూజ ద్వారా డైరెక్ట్ నామినేట్ చేయించారని తెలుస్తోంది. మరి ఇందులో నిజమెంత? మాధురి కాకుండా ఇంకెవరైనా ఎలిమినేట్​ అవుతారా? అనే వివరాలు తెలియాలంటే సండే ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

