Bigg Boss 9 Telugu: "బిగ్బాస్ అంటే కావాలనిపించే కష్టం" - "లేడీ విన్నర్ అవడానికి ట్రై చేస్తా" - కంటెస్టెంట్స్ ఎమోషనల్ వర్డ్స్!
-బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ హైలెట్స్ - బిగ్బాస్ జర్నీ గురించి చెబుతూ హౌజ్మేట్స్ ఎమోషనల్ - టాస్క్ల్లో హవా కొనసాగిస్తోన్న డీమాన్!
Published : December 16, 2025 at 10:57 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 99 Review: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో ఫీనాలే వీక్ మొదలైంది. 14వ వారంలో సుమన్ శెట్టి, భరణి ఎలిమినేట్ కావడంతో తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా, డీమాన్ పవన్ టాప్ 5లో ఉన్నారు. ఇక ఫైనల్ వీక్ కావడంతో సీజన్ మొత్తం మీద పాపులర్ అయిన కొన్ని టాస్క్లను కంటెస్టెంట్స్ మధ్య పెట్టి ట్రీట్స్ ఇస్తున్నారు బిగ్బాస్. అయితే అంతకుముందు బిగ్బాస్ జర్నీ గురించి చెప్పమని కంటెస్టెంట్స్ను అడగడంతో ఒక్కొక్కరు తమ అనుభవాలను చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. మరి ఎవరెవరు ఏఏ విషయాలు చెప్పారు? టాస్క్లలో ఎవరు గెలిచారు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నవ్వించడం ఈజీ అనుకున్నా.. కానీ: సోమవారం ఎపిసోడ్లో "ఇక్కడ నిలబడడానికి మీరు చేసిన పోరాటం చిన్నది కాదు. ఇప్పుడు మీ జర్నీ చివరి మలుపులో ఉంది. బిగ్బాస్ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటో ఒక్కొక్కరిగా చెప్పాలి" అని నోటీస్ పంపించారు. ఇక డెన్ ఏరియాలో కూర్చొని ఒక్కొక్కరు తమ జర్నీ గురించి చెప్పారు. ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ మాట్లాడాడు. "నేను బిగ్బాస్కు ఫస్ట్ సీజన్ నుంచి పెద్ద ఫ్యాన్ను. ఈ సీజన్లో ఇక్కడ ఉంటానని ఊహించలేదు. దీనికి వచ్చే ముందు నేను ఒక పెద్ద షోలో టీమ్ లీడర్ లాంటి పొజిషన్లో ఉన్నా. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే అన్నీ వదిలేసుకొని రావాలి. అవన్నీ ఆలోచించుకొని ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలని చాలా రోజులు టైమ్ తీసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్ సహా అందరి అభిప్రాయాలు అడిగా.. అయితే నేను ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా కూడా సక్సెస్ అవుతాను అనే నమ్మకం నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది. అన్నింటికన్నా పెద్ద విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అందర్నీ నవ్వించాలి. నేను వచ్చే ముందు అయితే ఏముందిలే అందర్నీ సింపుల్గా నవ్వించేయొచ్చు.. బయట ఎన్న షోలు చేయలేదు. ఏదో ఒక పరిస్థితిని తీసుకొని నవ్వించేయొచ్చు అనుకున్నా.
కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఫస్ట్ వీక్యే కామెడీ విషయంలో హరీష్ గారితో పెద్ద గొడవ అయింది. అప్పుడు నేను ఒక్కటే అనుకున్నా ఇన్నాళ్లూ నేను కష్టపడి కట్టుకున్న కోట ఒక్క వారంలోనే కూలిపోయిందా? బయట ఇది ఎట్లా వెళ్తుందని బాధపడ్డా. ఎందుకంటే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా నాకు వచ్చే ముందు ఒక్కటే చెప్పింది. నువ్వు ఏమైనా చెయ్ నవ్వించడానికి, కానీ ఎదుటివ్యక్తి నోటి నుంచి నువ్వు బాడీ షేమింగ్ చేశావనే పదం మాత్రం రాకూడదని చెప్పింది. అలా నవ్వించడం చాలా ఈజీ అని హౌజ్లోకి వచ్చిన నాకు ఇక్కడ పరిస్థితులన్నీ చూశాక ఓయమ్మో ఇప్పుడు నేను వీళ్లందరినీ నేను ఎలా నవ్వించాలిరా బాబూ.. దేవుడా అని నిద్రపట్టేది కాదు. ఆ సమయంలోనే నాకు మా మమ్మీ(సంజనా) పరిచయమైంది. దాంతో నా కామెడీకి ఇక్కడ కొంచెం బూస్ట్ వచ్చింది. ఎప్పుడైనా పండగకి అది కూడా న్యూ ఇయర్కి వెళ్తా నేను ఇంటికి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది. కనీసం 2-3 వారాలకి ఒక్కసారైనా ఇంటికి వెళ్లి అమ్మానాన్నల్ని చూడాలనేలా అనిపించింది. నాకు ఫ్యామిలీ విలువ తెలిసేలా చేసింది బిగ్బాస్" అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్పాడు.
ఇలాంటి రాక్షసులు ఉంటారని తెలియదు: తర్వాత సంజన తన జర్నీని షాట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పింది. "బిగ్బాస్ నుంచి ఫోన్ రాగానే నేను ముందు చూసింది నా పాప ఫేస్, అలరిక్ ఫేస్. ఇది వర్కవుట్ కాదని అనుకున్నా. ఫిజికల్ టాస్కులవి చేయగలుగుతారా అని అడిగితే యస్ అని చెప్పా. కానీ ఇంత ఫిజికల్ టాస్కులు ఉంటాయని నాకు తెలియదు. ఇలాంటి రాక్షసులు (డీమాన్) వస్తారని కలలో కూడా అనుకోలేదు. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఈ హైదరాబాద్ వల్లే నాకు అన్నీ కలిసొచ్చాయ్. నేను నా ఇంట్లో అబద్ధం చెప్పి వచ్చాను. నాతో టూ వీక్స్ కంటే ఎక్కువ ఎవరైనా ఉంటారా. నన్ను బయటికి పంపించేస్తారని చెప్పేసి వచ్చాను. కానీ దాచుకొని 100 కాస్ట్యూమ్స్ రెడీ చేసుకొని వచ్చాను. నా పవర్ వచ్చేసి బ్రెయిన్. అందుకే ఎవరికి చిరాకు వచ్చినా ఏమైనా సరే రకరకాల ప్రాంక్స్ చేశాను. నా తీరు వెరైటీగా ఉండాలని అనుకున్నా. నా గౌరవం తిరిగి తెచ్చుకోవాలనే ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇది నాకు ఒక రీలైఫ్" అంటూ సంజన చెప్పింది.
డీమాన్ ఎమోషనల్ జర్నీ: "బిగ్బాస్కు వచ్చే 1 మంత్ ముందే మా నాన్నకు టంగ్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది. ఎలాంటి అలవాట్లు లేకపోయినా వచ్చిన ఆ క్యాన్సర్ క్యూరబుల్ అన్నారు. లైఫ్లో స్ట్రగుల్ అవుతుండడం వల్ల చాలా ఏడ్చాను. మా మమ్మీని, డాడీని సరిగా చూసుకోలేకపోతున్నాను. ఇంకా మా అన్నయ్య, మా ఫాదర్ మీదే డిపెండ్ అవుతున్నాని చాలా ఏడ్చాను. అసలు లైఫ్లో ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతానా అని చాలా ఏడ్చేవాడ్ని. అలా అని వేరే వాళ్లకి నా బాధ చెప్పేవాడ్ని కాదు. బెటర్ అవ్వడానికి నవలలు చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. కానీ ఇంట్లోవాళ్లు అందులో రాజకీయాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వద్దనేవారు. ఏదైనా కానీ లైఫ్లో అమ్మానాన్నల్ని గర్వపడేలా చేయాలనుకునేవాడ్ని. చిన్నచిన్న ఖర్చులకి డబ్బులు అడిగితే బాగోదని పార్ట్టైమ్ జాబ్స్ కూడా చాలా చేశాను.
అలా అనుకోకుండా షార్ట్ ఫిలిం ఆఫర్స్ వచ్చాయి. ఒక సీరియల్ కోసం 7 నెలలు వెయిట్ చేశాను.. ఏంట్రా నాకే ఎందుకిలా అవుతుందని బాధపడేవాడ్ని. ఒకసారి మా అన్నయ్య బిగ్బాస్ కామనర్స్ ఎంట్రీ కోసం చెప్పాడు. సరే అని అప్లై చేశాను.. నాకు కాల్ వచ్చింది. చాలా హ్యాపీ ఫీలయ్యాను. అలా హౌజ్లోకి వచ్చాక ఫస్ట్ వీక్ నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యా. తర్వాత వీక్ కెప్టెన్ అయినప్పుడు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. రీతూ నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక బాగా కనెక్ట్ అయింది. నాకు జెన్యూన్గా అనిపించింది. నాతో పాజిటివ్గా మాట్లాడేది. శ్రీజ-రీతూలలో ఎవర్ని సేవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు చాలా టఫ్ అనిపించింది. అలాంటి సిట్యూవేషన్స్ లైఫ్లో వస్తాయని బిగ్బాస్ వల్లే తెలిసింది. ఇది నాకు ఒక కొత్త జీవితం" అని డీమాన్ ఫుల్ ఎమోషనల్గా చెప్పాడు.
తనూజ ఫ్రెండ్ కన్నా ఎక్కువ: అనంతరం కల్యాణ్ తన బిగ్బాస్ జర్నీ గురించి మాట్లాడాడు. "8 ఇయర్స్ నుంచి సినిమా అంటే పిచ్చి. థియేటర్ స్క్రీన్ మీద కల్యాణ్ పడాల అనే పేరు కనిపించాలని అనుకునేవాడ్ని. ఇక ఆర్మీలో చేరాక ఒకరోజు డ్యూటీ అయిపోయాక ప్రోమో చూశాను. ఈసారి కామనర్లకి ఛాన్స్ అని. అది చూసి అప్లై చేశాను. చేసేటప్పుడు సెలక్ట్ అవుతానా లేదా అని అనుకున్నా. కానీ కాల్ వచ్చింది. తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది. మొత్తానికి అగ్నిపరీక్ష తర్వాత హౌజ్లోకి వచ్చాను. నా దృష్టిలో బిగ్బాస్ అంటే కావాలనిపించే కష్టం. ఫుడ్, నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు. మనుషులం సరిగా ఉండము. అయినా ఇది కావాలి. ఈ జర్నీలో నాకు గుర్తుండిపోయే సన్నివేశాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కెప్టెన్సీ, లాస్ట్ కెప్టెన్సీ, టికెట్ టూ ఫినాలే ఇలా ఎన్నో. అలానే ఈ హౌజ్లో చాలా బాధలు కూడా ఉన్నాయి. నా క్లోజెస్ట్ పీపుల్ చాలా త్వరగా హౌజ్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని గేమ్లోకి దిగాక నాకు ఒక అన్న దొరికాడు ఈ హౌజ్లో. ఫైనల్గా ఈ మనిషి నాకు దొరికింది. ఈ పర్సన్ ఏంటంటే మనతో పాటు ఆలోచించి అవతలి వాళ్ల వైపు నుంచి కూడా ఆలోచించి అర్థం చేసుకునే మనిషి తనూజ. ఈ మనిషితో లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఈ బాండ్ ఇలాగే ఉంటుంది కచ్చితంగా. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలానే ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్షిప్ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ కాదు.. మోర్ దేన్ ఫ్రెండ్షిప్ నీతో అనేది.." అంటూ కల్యాణ్ చెప్పాడు.
లేడీ విన్నర్ అవుతా: "నాకు 17 ఏళ్లు ఉన్నప్పటి నుంచి బిగ్బాస్కి వచ్చేవరకూ నేను హ్యాపీ గర్ల్ ఏం కాదు. అందరూ అంటారు ఎందుకు నవ్వవా నువ్వు. ఎప్పుడూ అలా ఉంటావ్. ఏమైంది ఏదో లోకంలో ఉంటావ్ అని అడుగుతారు. షూటింగ్ టైమ్లో కూడా నేను వెళ్తా నా పని చూసుకొని వచ్చేస్తా. మా డాడీకి ఈ ప్రొఫెషన్ అంటే అసలు ఇష్టం లేదు. నాకు ఇలా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌజ్లో అవకాశం వచ్చిందని చెప్పగానే రంగులు పూసుకొని బతికే బతుకు మనకొద్దు. చూసినవాళ్లు ఏమనుకుంటారు. మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తా అన్నారు. అప్పటివరకూ మా డాడీకి నేను ఒక యువరాణిని. నేనే తన ముద్దుల కూతుర్ని. కానీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక అన్నీ మారిపోయాయ్. ఆయన నేను పెద్ద క్రైమ్ చేశాననే ఫీలింగ్కి వెళ్లిపోయారు. నాకు నా ఫ్యామిలీ కంటే ఎక్కువ లవ్ ఇచ్చిందంటే నా తెలుగు ఆడియన్స్.
ఈరోజు నేను ఇక్కడున్నాను.. నాకు నచ్చింది తింటున్నాను.. నచ్చింది కొంటున్నాను అంటే ఓన్లీ నా ఫ్యాన్స్, ఆడియన్స్ వల్లే. బిగ్బాస్కి రావడానికి భయపడిన ఒక మనిషి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా. ఇక్కడినుంచి బయటికి వెళ్లాక ఎవరు ఏమనుకున్నా కూడా ఐ డోంట్ కేర్. ఎందుకంటే అందరూ అందరికీ నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు. ఒకరికి నేను నచ్చొచ్చు ఇంకొకరికి నచ్చకపోవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చాక నేను నేర్చున్నది ఒక్కటే ఉన్నదాంట్లో హ్యాపీగా ఉండటం. మనుషులంటే భయపడే ఒక మనిషికి మనుషుల విలువ తెలిసేలా చేశారు. ఈసారి ఎంత అవుతుందో అంత లేడీ విన్నర్గా రావడానికి ట్రై చేస్తాను" అంటూ తనూజ చెప్పింది. ఇలా కంటెస్టెంట్స్ అందరూ తమ తమ జర్నీ గురించి చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
టాస్క్ల్లో డీమాన్ హవా: కాసేపటి తర్వాత "మధుర జ్ఞాపకాలను వన్స్ మోర్ వన్ లాస్ట్ టైమ్ అని గుర్తు చేసుకుందాం. ఈ ఛాలెంజ్లో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో నిలిచిపోయిన టాస్కులు ఆడాలి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా 'రేస్ ఆఫ్ గ్లోరి' టాస్క్ ఇచ్చారు. కల్యాణ్ - తనూజా.. డీమాన్, ఇమ్మూ పెయిర్గా.. సంజన సంచాలక్గా ఈ టాస్క్ ఆడారు. ఇందులో ఇమ్మూ - డీమాన్ గెలిచారు. ఈ టాస్క్లో గెలవడంతో స్టార్స్, బర్గర్ ట్రీట్గా ఇచ్చారు బిగ్బాస్. చివరగా 'నాచోరే నాచోరే' టాస్క్ టాస్క్లో డీమాన్ విన్ అయ్యి, స్టార్తో పాటు డెజర్ట్ బ్లాక్ బెర్రీ కేక్ను ట్రీట్గా పొందాడు.
