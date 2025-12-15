Telangana Panchayat Elections Results2025

Bigg Boss 9 Day 99 : ఎమోషనల్​గా ఫైనల్ వీక్ స్టార్ట్ - తెలుగు ఆడియన్స్ పై 'తనూజ' ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!

- టాస్క్ పెట్టి సర్​ప్రైజ్​లు ఇస్తున్న బిగ్​బాస్ - ఎమోషన్స్ షేర్ చేసుకున్న కంటెస్టెంట్స్ - కన్నీళ్లు పెట్టిన డీమాన్!

Bigg Boss 9 Grand Finale Week
Bigg Boss 9 Grand Finale Week (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 5:26 PM IST

Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 99 Promo : బిగ్ బాస్ సీజన్​ 9లో ఆడియన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న గ్రాండ్ ఫినాలే వీక్ ఇవాళ్టి నుంచి స్టార్ట్ కానుంది. సండే (డే 98) ఎపిసోడ్​లో భరణి ఎలిమినేషన్​తో మిగిలిన ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ కల్యాణ్, తనూజా, డీమాన్ పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా ఫైనల్​కు చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే.

నార్మల్​గా బిగ్ బాస్ ఏ సీజన్​లో అయినా ఫినాలే వీక్​లో టాస్క్​లు ఉండవు. కానీ, ఈసారి ఫైనల్ వీక్​లో కూడా టాస్క్​లు పెట్టి మరీ సర్​ప్రైజ్​లు ప్లాన్ చేశాడు బిగ్ బాస్. తాజా విడుదలైన మొదటి ప్రోమోలో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య ఒక టాస్క్ పెట్టాడు. సెకండ్ ప్రోమోలో టాప్-5ను గార్డెన్ ఏరియాలో కూర్చోబెట్టి మీ దృష్టిలో బిగ్‌బాస్ అంటే ఏంటి అని ప్రతి ఒక్కరినీ అడిగాడు. దీనికి ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో విధంగా తమ ఎమోషన్స్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా డీమాన్, కల్యాణ్ చెప్పిన మాటలు మాత్రం హార్ట్​ టచింగ్​గా అనిపించాయి. ఇంతకీ, టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఏం మాట్లాడారు? వారి మధ్య జరిగిన టాస్క్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

టాస్క్ గెలిస్తే ఆత్మీయుల నుంచి సందేశం :

నార్మల్​గా బిగ్​బాస్ ఫైనల్ వీక్ అంటే.. కంటెంస్టెంట్లకు సీజన్ ప్రోమోలు వేసి చూపిస్తారు. కానీ, ఈ సారి అలా చేసేందుకు టాస్క్​లు పెట్టి గెలిచిన వారికి ప్రోమో చూపిస్తాను. సందేశాన్ని ఇస్తాను అంటూ కొత్త ప్లాన్ వేశాడు బిగ్ బాస్. ముందుగా టాప్ 5 చేరుకున్న కంటెస్టెంట్స్​కు బిగ్ బాస్ అభినందనలు తెలపడంతో మొదటి ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ ఐదుగురు బిగ్​ బాస్ సీజన్ 9 అల్టిమేట్ యోధులు.. "ద ఫైవ్ ఫైనలిస్ట్స్" అంటూ ఎలివేషన్ ఇచ్చేసరికి అందరూ బిగ్ బాస్​కి థ్యాంక్స్ చెబుతారు. నెక్ట్స్ ఈ సీజన్​లో ప్రేక్షకుల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన కొన్ని ఛాలెంజ్​లను మళ్లీ గుర్తు చేసుకుందాం. ఒన్స్ మోర్.. ఒన్ లాస్ట్ టైమ్ అని అంటాడు. ప్రతి రోజూ మీలో ఒకరికి.. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది డే అయ్యి.. మీ ఆత్మీయుల నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని పొందే అవకాశం కూడా లభిస్తుందని చెబుతాడు బిగ్ బాస్.

కంటెస్టెంట్స్​కు 'రేస్ ఆఫ్ గ్లోరీ' టాస్క్​ :

అనంతరం కంటెస్టెంట్స్ మధ్య 'రేస్ ఆఫ్ గ్లోరీ' అనే ఒక గేమ్ పెట్టాడు. ఇందులో ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్ ఒక టీమ్​గా, కల్యాణ్ పడాల, తనూజా మరో టీమ్​గా ఉన్నారు. ఈ టాస్క్​కు సంచాలకుడిగా సంజన ఉంది. అయితే, డీమాన్, పవన్ మంచి కో-ఆర్డినేషన్​తో ఈ టాస్క్​ని కంప్లీట్​ చేసినట్లు ప్రోమోలో తెలుస్తోంది. మరోవైపు కల్యాణ్, తనూజా తమ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడంలో కాస్త కన్​ఫ్యూజ్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. దాంతో మొదటి ప్రోమో ఎండ్ అయింది.

ఎమోషన్స్ షేర్ చేసుకున్న కంటెస్టెంట్స్ :

రెండో ప్రోమోలో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్​ను బిగ్‌ బాస్ జర్నీ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి.. మీ హృదయం నుంచి వచ్చే భావాలను షేర్ చేసుకోవాలని కోరాడు బిగ్ బాస్​. దాంతో ఇంటి సభ్యులు గార్డెన్ ఏరియాలో రౌండ్‌గా కూర్చొని తమ అభిప్రాయాలను చెప్పారు. ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ మాట్లాడుతూ.. "నేను వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నా ఆ ఏముందిలే సింపుల్‌గా నవ్వించేయొచ్చు.. బయట ఎన్ని కామెడీ షోలు చేయలేదు అనే మైండ్ సెట్‌లో వచ్చాను.. నేను వచ్చిన మొదటి వారమే హరీష్​తో పెద్ద గొడవ అయింది. అది కూడా కామెడీ గురించే జరగడంతో ఇన్నాళ్లూ కష్టపడి కట్టుకున్న కోట ఒక వన్ వీక్‌లోనే కూలిపోయిందా అనిపించి నిద్ర కూడా పట్టలేదు. అప్పుడే మా మమ్మీ(సంజన) పరిచయం నాకు కొంచెం బూస్ట్ ఇచ్చింది" అని చెప్పాడు ఇమ్మూ. నెక్ట్స్ సంజనా కాసేపు మాట్లాడింది.

కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న డీమాన్ :

అనంతరం డీమాన్ తన బిగ్ బాస్ జర్నీ గురించి చెప్తూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. "బిగ్‌బాస్‌కి వచ్చే ముందు నేను కెరీర్‌లో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను.. మా అమ్మ, నాన్నను సరిగా చూసుకోలేకపోతున్నాను.. ఇంకా మా అన్న, డాడీ మీదే డిపెండ్ అవుతున్నానని చాలా సార్లు ఏడ్చాను" అని చెబుతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. అప్పుడు మిగిలిన వారు కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యారు. నెక్ట్స్ తనూజ.. తెలుగు ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడింది. 'నాకు నా ఫ్యామిలీ కన్నా ఎక్కువ లవ్ ఇచ్చిందంటే నా తెలుగు ఆడియన్స్' అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

ఇక కల్యాణ్ మాత్రం ఫైనల్ టచ్ ఇచ్చిపడేశాడు. "బిగ్‌బాస్ అంటే కావాలనిపించే కష్టం.. ఫుడ్ కరెక్ట్‌గా ఉండదు.. నిద్ర సరిగా ఉండదు.. మనుషులు కరెక్ట్‌గా ఉండం.. కానీ, అయినా ఇది కావాలి మనకి.. అంటూ" కల్యాణ్ చెప్తుంటే మిగిలిన నలుగురూ అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు. దాంతో సెకండ్ ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.

