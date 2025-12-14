Bigg Boss 9 Day 97 : "అధ్యక్షా వెళ్లొస్తా" హౌస్ను వీడిన శెట్టి - ఇవాళ అతని వంతు?!
- సుమన్ ఎలిమినేషన్తో హౌస్మేట్స్ ఎమోషనల్! - స్టేజ్పై పాప్ సింగర్ స్మిత సందడి
Published : December 14, 2025 at 11:09 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 97 Review : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. గ్రాండ్ ఫినాలే వీక్ మాత్రమే మిగిలి ఉండడంతో 14వ వారం వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ అంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ బాస్. అందులో భాగంగానే శనివారం ఎపిసోడ్లో నామినేషన్స్లో ఉన్న ఆరుగురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. "అధ్యక్షా వెళ్లొస్తా" అంటూ కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి బై బై చెప్పాడు. అంతకంటే ముందు హోస్ట్ నాగార్జున ఈ వారం ఎవర్నీ ఏమీ అనకుండా హౌస్మేట్స్లో మంచి ఉత్సాహాన్ని నింపారు. తర్వాత ట్రస్ట్, రిగ్రెట్ అంటూ టాస్క్లు పెట్టారు. ఇలా ట్రస్ట్ టాస్క్ నుంచి సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ వరకు శనివారం ఎపిసోడ్లో జరిగిన పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
డే 96(శుక్రవారం) ఎపిసోడ్లో లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉన్న తనూజకు బిగ్ బాస్ ఇమ్మూనిటీ ఆఫర్ చేయగా.. ఆమె రిజెక్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. శనివారం(డే 97) ఎపిసోడ్లో ముందుగా తనూజ హౌస్మేట్స్ అందర్నీ కూర్చోబెట్టి తాను ఇమ్యూనిటీ ఎందుకు వద్దన్నాను అనే దానికి రీజన్ చెప్పింది. ఇదే విషయంలో కల్యాణ్, తనూజకు మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది.
అనంతరం హోస్ట్ నాగార్జున హౌస్ మేట్స్ను పలకరించారు. ముందుగా లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉన్న తనూజాను అభినందించారు నాగ్. ఆ తర్వాత డీమాన్ పవన్ని లేపి.. "రీతూ హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోయిన దగ్గర నుంచి అందరితోనూ మంచిగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నావూ.. హాయిగా చక్కగా ఉన్నావ్" అని నాగార్జున అన్నారు. దానికి డీమాన్.. "అవును సార్ బాగుంది సార్.. ఈవారం బాగా ఎంజాయ్ చేశాను" అని చెప్పాడు. దానికి నాగార్జున నవ్వుతూ "బయటకు వెళ్ళాక దొరికిపోతావ్" అంటూ పంచ్ వేశారు.
తనూజను నమ్మలేం అని చెప్పిన సంజనా..
నెక్స్ట్ ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ మేట్స్ మధ్య ఫిటింగ్ పెడుతూ.. ట్రస్ట్ టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగా బోర్డుపై ఏడుగురి ఫొటోలను పెట్టి.. ఈ హౌస్లో ఎవరిని నమ్మొచ్చు..? ఎవర్ని నమ్మకూడదో వాళ్ల ఫొటోల దగ్గర రెడ్, గ్రీన్ జెండాలు పెట్టాలని చెప్పారు. ముందుగా సంజన.. ఇమ్మానుయేల్ను నమ్మొచ్చని గ్రీన్ ఫ్లాగ్, తనూజని నమ్మలేం అని చెప్పి రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత భరణి.. సుమన్ని నమ్మొచ్చని గ్రీన్ జెండా, డీమాన్తో తనకి సరిగా కుదరలేదని చెప్పి రెడ్ జెండా ఇచ్చాడు. ఆపై భరణి-సుమన్ శెట్టిల బాండింగ్ను వీడియోలో చూపించి ఎమోషనల్ చేశారు.
ఇమ్మూకి ఎక్కువ ఓట్లు :
ఆ తర్వాత డీమోన్ పవన్.. గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఇమ్మాన్యుయేల్, రెడ్ ఫ్లాగ్ భరణికి ఇచ్చాడు. నెక్ట్స్ కల్యాణ్ వచ్చి గ్రీన్ ఫ్లాగ్ తనూజా, రెడ్ ఫ్లాగ్ పవన్కు ఇచ్చాడు. తర్వాత ఇమ్మూ.. సంజనాకు గ్రీన్, భరణికి రెడ్ ఇచ్చాడు. తనూజా వచ్చేసి.. కల్యాణ్కు గ్రీన్, సంజనాకు రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చింది. ఇక చివరగా సుమన్ శెట్టి.. గ్రీన్ ఫ్లాగ్ భరణికి, రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇమ్మాన్యుయేల్కి ఇచ్చాడు. ఈ టాస్క్లో ఎక్కువ ట్రస్ట్ ఓట్లు ఇమ్మాన్యుయేల్కి రాగా, తక్కువ భరణి, డీమాన్లకు వచ్చాయి. అనంతరం తెలుగు పాప్ సింగర్ స్మితా, బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ నోయెల్, 'నా సామిరంగా' మూవీ డైరెక్టర్ విజయ్ బిన్నీ మాస్టర్ బిగ్ బాస్ స్జేజ్పై కాసేపు సందడి చేశారు. ఇదే క్రమంలో పాప్ సింగర్ స్మితా కొత్త ఆల్బమ్ "ఓజీ క్వీన్ ఆఫ్ పాప్ ఆల్ ఆఫ్ వరల్డ్" అనే ప్రోమోను నాగార్జునతో లాంచ్ చేయించారు.
కంటెస్టెంట్స్కు రిగ్రెట్ టాస్క్ :
నెక్స్ట్ హోస్ట్ నాగార్జున ఇంట్లో ఉన్న సభ్యులకు రిగ్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్లో భాగంగా "ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని వారాల్లో మీకు ఇష్టం లేని వారం ఏదో చెప్పి బోర్డ్పై రిగ్రెట్ స్టాంప్ వేయాలి. తర్వాత దానికి రీజన్ చెప్పాలి" అన్నారు హోస్ట్. దాంతో కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఈ సీజన్లో వారికి ఎక్కువగా రిగ్రెట్గా అనిపించిన వీక్ పేరు చెప్పి, అందుకు సంబంధించి కారణాలు చెప్పారు.
సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేట్ :
అనంతరం హోస్ట్ నాగార్జున ఫైనల్స్లో ఐదుగురు మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి.. ఇప్పుడు ఉన్న ఏడుగురిలో కల్యాణ్ ఆల్రెడీ ఫినాలే వెళ్లాడు. మిగిలిన ఆరుగురిలో నలుగురు మాత్రమే ఫినాలేకి వెళ్తారు. కాబట్టి, ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని చెప్పి ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అందులో భాగంగా ఇవాళ్టి శనివారం ఎపిసోడ్లో ఈ ఆరుగురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతున్నారంటూ.. కలర్ బోర్డ్ టాస్క్తో సుమన్ శెట్టిని ఎలిమినేట్ చేశారు హోస్ట్ నాగార్జున.
"అధ్యక్షా’ వెళ్లొస్తా" :
సుమన్ శెట్టి ఎలిమినేషన్ అని అనగానే గట్టిగా ఏడ్చేశాడు భరణి. వారిద్దరి మధ్యా ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల కాసేపు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. నెక్ట్స్ తనూజ అయితే ఫుల్ హ్యాపీగా నవ్వుతూ.. ఇక వారమే ఉంది.. బయట కలుద్దాం.. బయట నామినేషన్ వేసుకుందాం అని అన్నది. సుమన్ శెట్టి ప్రభంజనం.. అంటూ సెండాఫ్ ఇచ్చాడు ఇమ్మూ. ఇక సుమన్ శెట్టి బిగ్ బాస్ హౌస్ని వీడుతూ.. "అధ్యక్షా’ వెళ్లొస్తా" అని చెబుతూ తన పాపులర్ డైలాగ్ను మరోసారి గుర్తు చేశారు. అనంతరం స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన సుమన్ శెట్టిని.. ఫైనల్ వీక్ ముందు ఎలిమినేట్ అయ్యావ్ కదా.. ఎలా ఉంది అని అడిగారు హోస్ట్ నాగార్జున. "హ్యాపీగానే ఉంది సార్.. ఒక్కవారం ఉంటే టాప్ 5కి వెళ్లేవాడిని" అని అన్నాడు. నెక్ట్స్ సుమన్ శెట్టి జర్నీ వీడియో ప్లే చేశారు.
సండే మరొకరు ఎలిమినేట్ :
తర్వాత హౌస్లో ఉన్న వాళ్లలో బొగ్గు ఎవరు? బంగారం ఎవరు? చెప్పాలని సుమన్కి టాస్క్ ఇచ్చారు హోస్ట్ ఇచ్చారు. ఆ మాట అన్న వెంటనే సుమన్ శెట్టి.. "సార్.. బంగారం అంటే మా భరణి అన్నా.. ఐ లవ్యూ అన్నా.. ఐ మిస్ యూ అన్నా. అక్కడున్న వాళ్లంతా బంగారాలే సార్. మేలిమి బంగారాలు. బొగ్గు అని చెప్పడానికి ఎవరూ లేరు సార్" అని చెప్పి మేలిమి బంగారం అనిపించుకున్నాడు సుమన్ శెట్టి. ఆ తర్వాత అందరి గురించి ఓ మాట చెప్పమన్నారు నాగ్. దాంతో సుమన్ ఒక్కొక్కరి గురించి కాసేపు మాట్లాడాడు. చివరగా సుమన్కి గుడ్ బై చెప్పి బయటకు పంపిన నాగార్జున.. ఇక హౌస్లో ఉన్న ఆరుగురిలో రేపు(సండే) మరొకరు ఎలిమినేట్ కాబోతున్నారని మిగిలిన ఐదుగురు టాప్ 5లో ఉంటారని చెప్పారు హోస్ట్ నాగార్జున. అయితే, సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న సమాచారం బట్టి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్లో ఒకరైన భరణి ఎలిమినేట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
