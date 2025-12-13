Bigg Boss 9 Telugu: సెకండ్ ఫైనలిస్ట్గా తనూజ - కానీ "No" చెప్పి బిగ్బాస్కు షాక్!
Bigg Boss 9 Telugu Day 96 Episode Review: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 చివరికి చేరుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో షో ఎండ్ కానుండటంతో హౌజ్మేట్స్ మధ్య గొడవలు ముదురుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా కల్యాణ్ పడాల నిలిచాడు. ఇక మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం ఆరుగురు పోటీపడుతున్నారు. ఇక సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ని డిసైడ్ చేసేందుకు జరుగుతున్న పోటీల్లో చివరికి తనూజ విన్ అయ్యింది. కానీ బిగ్బాస్ ఇచ్చిన ఫైనలిస్ట్ అవకాశాన్ని తనూజ రిజెక్ట్ చేసింది. ఎందుకు వద్దనుకుంది? అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రేసు నుంచి భరణి అవుట్: మార్నింగ్ సాంగ్ తర్వాత "గేమ్ అయిపోయాక ఇమ్మాన్యుయేల్తో మాట్లాడతా" అంటూనే "మమ్మీ అని పిలవట్లేదు. సంజనా గారు పిలుస్తున్నాడు" అని సుమన్తో చెబుతూ ఎమోషనల్ అయ్యింది సంజనా. ఇక పాయింట్స్ విషయంలో "నేను భరణి గారితో ఇమ్మూ నా కోసం నిలబడ్డాడు అని ఇక్కడే అన్నాను. అంత మాట అని ఇప్పుడు పాయింట్స్ అడగలేను" అని కల్యాణ్తో చెప్పింది తనూజా. "ఓటింగ్లో నన్ను తీయొద్దు" అని ఇమ్మూను అడిగింది సంజనా. "కానీ నాకు ఈ వీక్ అంతా తనూజ సపోర్ట్ చేసింది. తీయను అని మాటిచ్చాను" అని సమాధానం ఇచ్చాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. మరోవైపు "ఆ ముగ్గురిలో నేను తనూజకే పాయింట్స్ ఇస్తాను. ఆమె నా గురించి నిలబడకపోయినా నేను నిలబడతాను. సంజనాకు ఆల్రెడీ పాయింట్స్ వచ్చాయి" అని సుమన్తో చెప్పాడు భరణి. ఇక లీడర్ బోర్డ్లో 230 పాయింట్లతో లీస్ట్లో ఉన్న భరణిని ఈ పోరు నుంచి తప్పించారు బిగ్బాస్. "మీ పాయింట్లను, స్కోర్ని ఎవరికి ఇస్తారో అడిగినప్పుడు చెప్పాలి"అని అన్నారు బిగ్బాస్.
భరణి పాయింట్స్తో టాప్లోకి తనూజ: కాసేపటి తర్వాత "నేను చూపిస్తున్నంత ఎఫెక్షన్ అక్కడి నుంచి రావట్లేదు. నాన్నా అని నోరారా పిలిచిన అమ్మాయిని దూరం పెట్టేంత క్యారెక్టర్ లెస్ కాదు నేను. కానీ నా కోసం ఇమ్మూ నిలబడ్డాడు అన్నది బాధ పెట్టింది" అని కల్యాణ్తో చెప్పాడు భరణి. ఇక కళ్యాణ్.."భరణి సార్.. తన పాయింట్లను తనూజకి ఇస్తానని అంటున్నాడు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్కి ముందే ఊదేశాడు. ఇక భరణి.. అనుకున్నట్టుగానే "నా పాయింట్లను తనూజకి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా బిగ్బాస్" అని చెబుతూ కన్నీటిపర్యంతం అయ్యాడు. ఇక్కడితో తనూజకు 450, ఇమ్మూకి 320, సంజనాకు 320 పాయింట్స్ వచ్చాయి.
టాస్క్లో ఇమ్మూ గెలుపు.. టాప్లోకి: ఇదంతా అయ్యాక టాప్ 3లో ఉన్న ముగ్గురికి 'కీ టూ సక్సెస్' అనే టాస్క్ పెట్టారు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్కు భరణి సంచాలకులు. ఇక టాస్క్లో ఓడిపోవడంతో సంజన ఎమోషనల్ అయ్యింది. "నన్ను వేరేవాళ్లు అన్నావు" అంటూ ఇమ్మూతో గొడవేసుకుంది. దీనికి "నేను మనిషిని కాదా? మీరు ఆడితే గేమ్, నేను ఆడితే బంధాలా" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. ఇక ఈ టాస్క్లో ఎవరు గెలిచారో చెప్పాలని బిగ్బాస్ అడగడంతో.. ఇమ్మాన్యుయేల్ పేరు చెప్పాడు భరణి. నిజానికి సంజన - ఇమ్మూ ఇద్దరూ సేమ్ స్కోర్ చేశారు. దీనికి "ఇది టై. ముందు పెట్టారా తరువాత పెట్టారా అనేది కాదు. నేను కూడా సంచాలక్గా 100 గేమ్స్ చేశాను. రాంగ్ డెసిషన్ ఎప్పుడూ తీసుకోలేదు" అని చెప్పింది సంజన. కానీ భరణి తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. దీంతో ఇమ్మూ టాస్క్లో గెలిచి 150 పాయింట్లు సంపాదించి 470 పాయింట్లతో టాప్లోకి చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో తనూజా 450, సంజన 320 పాయింట్స్తో ఉన్నారు.
కాలు నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయిన ఇమ్మూ: దాంతో లీస్ట్ ఓటింగ్లో ఉన్న సంజనాని తరువాతి గేమ్ నుంచి తప్పించారు హౌజ్మేట్స్. ఇక టాప్ 2లో ఉన్న ఇద్దరికి లీడర్ బోర్డులో స్కోర్ చేయడానికి 'బ్యాలెన్స్ చెయ్ డ్యూడ్' అనే టాస్క్ పెట్టారు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్ ఆడుతుండగా, ఇమ్మూ కాలు బెణికి, నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయాడు. మెడికల్ రూమ్కి తీసుకెళ్లగా, కాసేపటికి సెట్ అయ్యాడు. ఇక ఈ టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలిచాడు. ఇక గేమ్ తర్వాత "చివరి వరకూ వచ్చి గెలుస్తాను అనే టైమ్లో ఓడిపోవడం నా జీవితం" అని ఎమోషనల్ అయ్యింది తనూజా. ఈ టాస్క్ అనంతరం ఇమ్మూ 520, తనూజా 450, సంజన 320 పాయింట్స్తో ఉన్నారు. సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి చివరి టాస్క్ 'రైజ్ ద బార్' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్లో ఇమ్మూ చేతిలో ఉన్న రాడ్.. పొరపాటున తనూజకి తగలడంతో బాధతో విలవిల్లాడింది. కాసేపు గేమ్ని పాస్ చేసి మళ్లీ కంటిన్యూ చేశారు. ఇందులో తనూజా విన్ అయ్యి టాప్లోకి వచ్చి సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ ఫ్లాగ్ను అందుకుంది. చివరి దాకా వచ్చి ఇలా ఓడిపోయినందుకు ఇమ్మూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఇందులో తనూజా 750, ఇమ్మూ 520, సంజన 320 పాయింట్స్ తెచ్చుకున్నారు.
సెకండ్ ఫైనలిస్ట్గా తనూజ.. కానీ రిజెక్ట్: ఇక టాస్క్లు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత టాప్లో ఉన్న తనూజని కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలిచి హయ్యెస్ట్ స్కోర్ సాధించినందుకు అభినందించారు బిగ్బాస్. "మీకు ఈ వారం నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అయ్యి, సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ వస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. టాపర్ కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న 3 లక్షలతో ఇమ్యూనిటీని కొనుక్కుని, సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యే చాన్స్ ఉంది. కానీ అది విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ నుంచి కట్ అవుతుంది. మీరు ఈ ఆప్షన్ను చూజ్ చేసుకుంటారా?" అని అడిగారు బిగ్బాస్. దానికి నో చెప్పింది తనూజ. "నేను ఆడియన్స్ రిజల్ట్ని బట్టే వెళ్తాను" అని చెప్పింది. దాంతో బిగ్బాస్.. "అయితే మీరు ఈవారం నామినేషన్స్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.. మీకు అది ఓకేనా?" అని అన్నారు. "నాకు ఓకే బిగ్బాస్" అని చెప్పింది తనూజ. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది. మొత్తానికి తనకి ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా.. నామినేషన్స్ నుంచి తప్పించుకోకుండా.. ఆడియన్స్తోనే తేల్చుకుంటానని అన్నది తనూజ.
