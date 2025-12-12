Bigg Boss 9 Telugu: తనూజకు మరోసారి "ఓట్ అప్పీల్' - ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ప్రేక్షకులు - రేసు నుంచి సుమన్, డీమాన్ అవుట్!
-బిగ్బాస్ డే 95 ఎపిసోడ్ రివ్యూ - ఓట్ అప్పీల్ కోసం తనూజ - సంజనా - క్వశ్చన్స్తో ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ఆడియన్స్!
Published : December 12, 2025 at 10:49 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 95 Review: బిగ్బాస్లో ఓట్ అప్పీల్, సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ కోసం యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ ఆడియన్స్ను ఎదుర్కొని ఓట్ అప్పీల్ కోరగా.. మరోసారి కూడా తనూజకే అవకాశం దక్కింది. అయితే మరోసారి అవకాశం వచ్చినప్పుడు తనూజను ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు ఆడియన్స్. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? ఎటువంటి టాస్క్లు పెట్టారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రేసు నుంచి ముందుగా సుమన్ అవుట్: మార్నింగ్ సాంగ్ తర్వాత ఇమ్మూ - సంజనాకు మధ్య రాజీ కుదిర్చే ప్రయత్నం చేశారు సుమన్, భరణి. కాసేపటి తర్వాత టాస్క్లు మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్. "ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి మీరు చేస్తున్న పోరాటంలో ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియను చేసే సమయం ఆసన్నమైంది. లీడర్ బోర్డులో అందరి కంటే స్కోర్ తక్కువ ఉన్న కారణంగా సుమన్ పోరు నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. తప్పుకునే ముందు మీరు సంపాదించిన స్కోర్, పాయింట్స్లో సగం ఒకరికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎవరికి ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారో చెప్పండి" అని అడిగారు బిగ్బాస్. ఇక దీంతో హౌజ్మేట్స్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేశారు. "సుమన్ అన్న మైండ్ పెట్టి ఆలోచిస్తే నిన్న గేమ్ ఆడలేదు కాబట్టి మనిద్దరిలో ఒకరికి ఇవ్వాలి. అతనికి లక్ష ఇచ్చింది నేనే కాబట్టి నాకే ఇస్తే ఇంకా బాగుంటది" అని డీమాన్, "భరణి అన్నకు ఇస్తే ఆయన దొరకడు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అనుకున్నారు. కాసేపటి తర్వాత "నా పాయింట్స్ మీకే ఇస్తాను" అని భరణితో సుమన్ అంటే.. "నాకంటే లీస్ట్లో ఉన్న సంజనకు ఇస్తే హెల్ప్ చేసిన వాళ్లము అవుతాము" అన్నాడు భరణి. దీంతో సుమన్ ఒప్పుకోగా, సంజన ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఇక 50,000 పాయింట్స్, 50 స్కోర్ను సంజనాకు ఇచ్చేశాడు సుమన్.
సంజనా గెలుపు.. రేసు నుంచి డీమాన్ అవుట్: దెబ్బకి సంజనా 190 పాయింట్లతో మూడో ప్లేస్కి వెళ్లగా.. 170 పాయింట్లతో ఇమ్మానుయేల్ నాలుగో స్థానం, 150 పాయింట్లతో డీమాన్ పవన్ ఐదో స్థానానికి పడిపోయారు. కాసేపటి తర్వాత "ఇంటి సభ్యులు అందరూ కలిసి నేనిచ్చే నెక్స్ట్ టాస్క్లో పాల్గొనకుండా ఉండడానికి ఓ ఇంటి సభ్యుడిని ఎన్నుకోండి" అని చెప్పారు బిగ్బాస్. "హయ్యెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్న వాళ్లని తీస్తా"అని చెప్పింది తనూజా. "నేను స్ట్రాంగ్ వాళ్లనే తీయాలి అనుకుంటున్నా. ఇమ్మూకి 150 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ గేమ్లో 100 వస్తే 250... సింపుల్ లాజిక్. హయ్యెస్ట్ అయినా కాకపోయినా నేనే టార్గెట్ అవుతాను" అని అన్నాడు భరణి. ఇలా మొత్తానికి హయ్యెస్ట్ ఓటింగ్తో భరణిని తీసేశారు. తరువాత "ఇది జోక్ కాదు డ్యూడ్" అనే టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో సంజనా గెలిచి, పాయింట్స్ బోర్డులో టాప్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ టాస్క్ అయ్యాక 290 సంజన, 270 ఇమ్మూ, భరణి 230, తనూజా 220, డీమాన్ 150 పాయింట్స్ సంపాదించారు. బిగ్బాస్ లీడర్ బోర్డులో అందరికంటే తక్కువ స్కోర్ ఉన్న డీమాన్ను ఈ పోరు నుంచి తప్పించారు. తాను సంపాదించిన స్కోర్లో సగం 75,000 పాయింట్స్, స్కోర్లో సగం తనూజకు ఇచ్చేశాడు డీమాన్. దీంతో 295తో తనూజా టాప్లోకి వచ్చింది. భరణి 230తో లీస్ట్లో ఉన్నాడు.
ఓట్ అప్పీల్కు తనూజ - సంజనా: అనంతరం ఇమ్మూ, తనూజ, సంజనా, భరణిలకు "బ్యాలెన్స్ అండ్ స్టడీ" అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఇమ్మూ విన్ అవ్వగా... తనూజా 335, ఇమ్మూ 320, సంజన 320, భరణి 230 పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారు. టాప్ ప్లేస్లో ఉన్న తనూజకి బిగ్బాస్ బంపరాఫర్ ఇచ్చారు. "టాప్ 2లో నిలిచిన ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనాలలో ఒకర్ని ఎంచుకుని.. మీతో పాటు ఆడియన్స్ని ఎదుర్కొవడానికి ఎవరు ఉండాలో మీరే నిర్ణయించుకోని చెప్పండి" అని బిగ్బాస్ చెప్పారు. ఇక తనూజ.. రెండో మాట లేకుండా సంజనా పేరు చెప్పింది.
మళ్లీ తనూజకే ఓట్ అప్పీల్: ఆ తరువాత సంజనా, తనూజలు ఆడియన్స్ని ఎదుర్కొన్నారు. "చాలారోజుల తరువాత మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా కొత్తగా ఉంది. మీ అందరికీ చాలా చాలా థాంక్స్. ఈ సీజన్ హిట్ చేసినందుకు, మా అందర్నీ ఆదరించినందుకు. నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు ముఖ్యంగా నాకు" అని ఆడియన్స్కి చేతులు జోడించి థాంక్స్ చెప్పింది సంజనా. అదే బాటలో తనూజ కూడా.. ఆడియన్స్కి థాంక్స్ చెప్పింది. ముందుగా బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి వచ్చిన ఆడియన్స్కి ఓ పజిల్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఈ ఇద్దరిలో ఎవరికి ఓటు అప్పీల్ ఇవ్వాలనేది ఆడియన్స్ నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉంటుంది. తనూజకు లభించాలంటే రెడ్ ప్లకార్డ్.. సంజనాకి లభించాలంటే బ్లూ పకార్డ్ ఎత్తండి. ఎక్కువగా ఎవరికి ఎక్కువ ప్లకార్డ్స్ వస్తే వాళ్లకే ఓటు అప్పీల్ లభిస్తుంది" అని చెప్పారు బిగ్బాస్. అయితే ఎక్కువగా తనూజకి మద్దతు తెలిపి.. రెడ్ ప్లకార్డ్స్ ఎత్తారు. దాంతో తనూజ.. ఓటు అప్పీల్ చేసింది తనూజ. ఆ తరువాత ఆడియన్స్.. తనూజతో మాట్లాడారు.
1. మీ ఏడుపు జెన్యూన్గా అనిపించదు. ఎందుకు అలా నటిస్తారు?
తనూజ: నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండలేదు. పక్కన మా అమ్మో, అమ్మమ్మో ఉండాలి. కానీ ఒకేసారి వాళ్లందర్నీ వదిలేసి.. కొత్త వాళ్లతో కొత్త ప్రపంచంలోకి వచ్చాను. నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా ఓ మాట అనేసరికి.. ఎమోషనల్ అయిపోతుంటా. కావాలని ఏడ్వను. ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఏడుపొస్తే కరెక్ట్ కాదు. ఏడొద్దు అని నాకు నేను చెప్పుకుంటాను. ఫేక్ ఏం లేదు.
2. భరణి గారితో మీకు మంచి బాండింగ్ ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలు వచ్చారో.. అప్పటి నుంచి మారిపోయారు. వాళ్ల మాటలు వినిమారిపోయారా? సడెన్గా నాన్న గారి నుంచి సార్ ఎందుకు అయ్యారు. మీ బాండింగ్ జెన్యూన్ అయినప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి?
తనూజ: నేను ఎవరికీ భయపడలేదు. నేను ఆయనకి సపోర్ట్ చేయాలని నేను ఓ అడుగు ముందుకేసినప్పుడు.. నాన్న అనే నా పిలుపు.. సింపథీగా క్రియేట్ అయ్యింది. బాండింగ్ అనేది పక్కనపెడితే.. మా ఇద్దరి రిలేషన్ డే 1 అప్పుడు ఎలా ఉందో.. ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. నావల్ల కూతురు అనే సాఫ్ట్ కార్నర్ రాకూడదు అనే నాన్న అనే పిలుపు పక్కనపెట్టాను. భరణి సార్ అని పిలిచాను.
2. మీరు మాటలు ఫ్లిప్ అవుతున్నారు. ఇమ్మానుయేల్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు. మళ్లీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదని చెప్పారు. ఎందుకు అలా మాటలు మార్చేస్తున్నారు?
తనూజ: మీకు ఎవరైనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా సార్.. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీద కోపం వచ్చినప్పుడు ఏదొకటి అంటారు కదా.
3. అలా ఎలా అంటాం అండీ. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదని ఎలా అంటాం. నీనైతే అలా అనను. నువ్వు ఫ్రెండ్ కాదని మొహంపై అనలేం కదా? అవసరం అయితే అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోతాం?
తనూజ: నాకు అలా వెళ్లడం ఇష్టం లేదు సార్.. అప్పటికప్పుడు నా కోపం వాడికి చూపించాలని అలా అన్నాను. ఆ తరువాత మళ్లీ నార్మల్ అయిపోయాను.
ఇలా ఆడియన్స్ మాత్రం తనూజను రకరకాల క్వశ్చన్లతో హడలెత్తించారు. ఇక బిగ్బాస్ కల్పించుకుని.. "ఆడియన్స్తో మాట్లాడే సమయం పూర్తైంది" అని అన్నారు. దాంతో తనూజ.. "మీ సపోర్ట్ నాకు ఇలాగే ఉండాలి. ఇక వారమే ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ఓటు చేయండి" అని అన్నది తనూజ. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది.
