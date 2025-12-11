Bigg Boss 9 Telugu: "మేడమ్ సర్ మేడమ్ అంతే" తనూజను పొగిడిన ఆడియన్స్ - కల్యాణ్పై భరణి షాకింగ్ కామెంట్స్!
- రసవత్తరంగా సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ రేస్ - టాస్క్ నుంచి 'ఇమ్మూ - డీమాన్' అవుట్ - ఓట్ అప్పీల్ కోసం 'భరణి - తనూజ'!
Published : December 11, 2025 at 10:37 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 94 Review: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో 14వ వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యి రెండో ఫైనలిస్ట్ అవ్వడం అండ్ ఓట్ అప్పీల్ కోసం టాస్క్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే లీడర్ బోర్డ్లో టాప్లో నిలిచిన ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్లలో ఇమ్మూ ఓట్ అప్పీల్ కోరగా.. బుధవారం నాటి ఎపిసోడ్లో తనూజ ఆ ఛాన్స్ కొట్టేసింది. ఇదిలా ఉంటే తనూజపై భరణి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. అవేంటి? అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏఏ టాస్క్లు పెట్టారు? తనూజకు ఓట్ అప్పీల్ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నిన్నటి ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో "మా మమ్మీ ఫీల్ అవుతుందా?" అంటూ సుమన్ శెట్టితో గేమ్ గురించి డిస్కషన్ పెట్టాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "అవును కొంచెం బాధపడుతున్నట్టే ఉంది. తను నీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా.. నువ్వు తనకు చేయడం లేదు అనే బాధలో ఉంది" అని ఇమ్మూకు చెప్పాడు సుమన్. ఇక కాసేపటి తర్వాత "నువ్వు మధ్యలో దూరొద్దు. వాళ్లిద్దరూ ఎప్పుడైనా కలిసిపోవచ్చు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా ఇష్యూలో సుమన్ను హెచ్చరించాడు భరణి. ఇక కొద్దిసేపు అయ్యాక ఓ టాస్క్ పెట్టాడు. "ఈ వారం లీడర్ బోర్డులో స్కోర్ చేయడానికి పోటీదారులకు ఇస్తున్న యుద్ధం 'పట్టుకో పట్టుకో'. కంటెస్టెంట్స్ జంబో ప్యాంట్స్ను ధరించి, సంచాలకులు సంజన, కల్యాణ్ విసిరే బాల్స్ను పట్టుకోవాలి. గేమ్ అయిపోయే సరికి ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ బాల్స్ ఉంటే వాళ్లు విన్నర్స్" అని చెప్పారు బిగ్బాస్.
కల్యాణ్పై సీరియస్ అయిన సంజనా: టాస్క్ అయ్యాక "సుమన్ అన్నకు ఒక్కటి కూడా వేయలేదు. అందుకే నేను సెకండ్, ఫోర్త్ వేస్తానని చెప్పాను" అంటూ ఆర్గ్యుమెంట్ మొదలెట్టింది సంజన. "సుమన్ అన్నకి వేసిన బాల్స్ భరణి తీసుకుంటే నేను ఏం చేయాలి" అని కల్యాణ్ సీరియస్ అయ్యాడు. దీనికి "నిన్న కూడా బాల్ ఆటలో ఆమెను ఒక్కదాన్నే అలో చేశాడు. తనొచ్చి నా బండి తాకింది. నా ఆట పోయింది" అంటూ వాదన మొదలు పెట్టింది సంజనా. "మరి మీరు భరణి గారికి నాలుగు వేశారు" అని కల్యాణ్ అనగానే... భరణి ఫైర్ అయ్యాడు. ఇలా కొద్దిసేపు కల్యాణ్, సంజనా, తనూజ మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఇక ఈ టాస్క్ తర్వాత లీడర్ బోర్డులో ఇమ్మూ 170, డీమాన్ 150, తనూజా 140, భరణి 130, సుమన్ 100, సంజన 80 పాయింట్స్తో ఉన్నారు.
కీలుబొమ్మలా మారిపోయాడు: గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత కల్యాణ్-తనూజ గురించి భరణి దగ్గర ప్రస్తావించింది సంజన. "కల్యాణ్ ఈ వీక్ పాడు చేసుకుంటున్నాడు. నాకు అట్లా అనిపిస్తోంది. మీరు వెళ్లి ఏం కరెక్ట్ చేయకండి అన్నా.. వాళ్ల ఆట వాళ్లది.. తనూజ చేతిలో కీలుబొమ్మలా మారిపోయాడు అన్నారు కదా మీరు నిన్న. అది నిజమనిపిస్తోంది" అని సంజన అడిగింది. దీనికి "మరీ అంత దారుణంగా.. కూర్చో అంటే కూర్చుంటున్నాడు. నిలబడు అంటే నిలబడుతున్నాడు. నేను వాళ్ల రిలేషన్ని తప్పుబట్టను. వాళ్ల ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి అభిమానం. కానీ తనూజ మరీ ఓవర్ కమాండ్ చేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు అది ఏమైనా చెప్పినా అలా చేయకూడదని మళ్లీ ఫీలవుద్ది" అన్నాడు భరణి.
ఇమ్మూ అన్న వెళ్లిపోతే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది: బాల్ టాస్క్ పూర్తయిన తర్వాత బిగ్బాస్ ఓ షాక్ ఇచ్చాడు. "ఈసారి తర్వాత జరిగే టాస్క్ నుంచి ఇద్దరు సభ్యులను తీసేయాలి" అని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. ఇది చెప్పగానే సుమన్ చెవిలో టాప్-2 అంటూ భరణి ఊదాడు. తనూజ కూడా టాప్ 2లో ఉన్నవాళ్లనే తీసేస్తాని చెప్పింది. అయితే ఇమ్మూ-డీమాన్ ఇద్దరూ మిగిలినవాళ్లని రిక్వెస్ట్ చేశారు. "దయచేసి మమ్మల్ని తీసేయకండి. నిన్న కూడా మీరు ఎక్కువమంది మా పేరే చెప్పారు" అడిగారు. మరోవైపు తనూజను రిక్వెస్ట్ చేశాడు డీమాన్. "ఓటింగ్ వల్ల ఇమ్మూ అన్న వెళ్లిపోతే నేను చాలా బాధపడతా. లీస్ట్లో ఉన్న వారిని తీసేయండి" అని తనుజాను రిక్వెస్ట్ చేశాడు డీమాన్.
చచ్చేదాకా చంపుతారా?: ఇక లీస్ట్లో ఉన్న వాళ్లని తీసేయండి అని డీమాన్ అనడంతో సంజనా బరస్ట్ అయ్యింది. "ప్రతీసారి నన్నే తీస్తావా? చచ్చేదాకా చంపుతారా? కొంచమన్నా హ్యుమానిటీ ఉండాలి. ఒక్క వారంలో 100 సార్లు తీశారు. ప్రతివారం నాకు ఇదే చేస్తున్నారు. మీరెంత కష్టపడ్డారో దానికి పదింతలు నేను కష్టపడ్డాను. సెల్ఫిష్గా ఆలోచించడానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటది" అంటూ ఫైర్ అయ్యింది సంజన. "నీకు పాయింట్స్ ఇచ్చిందే నేను, ఇమ్మూ అన్న. నీకెవరు సపోర్ట్ చేయలేదో వాళ్లతోనే కలిసి మమ్మల్ని తోస్తున్నావ్." అని డీమాన్ కూడా సీరియస్ అయ్యాడు.
టాస్క్ నుంచి ఇమ్మూ - డీమాన్ అవుట్: కొద్దిసేపటి తర్వాత తనూజతో మరోసారి డిస్కషన్ పెట్టాడు డీమాన్. "ఇమ్మూ కష్టపడి గెలుచుకున్నాడు కాబట్టి అతన్ని తీయకు. నన్ను తీయండి. సంజన ఒక్కరే ఆ గేమ్ ఆడలేదు" అని డీమాన్ అనడంతో తనూజ సీరియస్ అయ్యింది. "కష్టపడి ఆడొస్తే అనే మాట చెప్పకు. ఇక్కడెవరూ కష్టపడకుండా రావట్లేదు. మేమూ కష్టపడే వచ్చాం. నాకు బీపీ తెప్పిస్తాడు. ఇమ్మానుయల్ ఒక్కడే కష్టపడి ఆడొచ్చాడా" అంటూ తనూజ ఫైర్ అయ్యింది. "సరే ఇమ్మూ అన్న పేరు చెప్పకు" అని డీమాన్ అడిగితే.. "నా స్ట్రాటజీ నేను వాడుకుంటాను. నీ మాట వినను" అని తనూజ చెప్పింది. ఇంతలో సంజనా మళ్లీ సీరియస్ అయ్యింది. "మీ కడుపే నిండాలని వేరే వాళ్ల కడుపు కొట్టొద్దు" అంటూ డీమాన్ మీద అరిచింది. దీనికి ఇమ్మూ హర్ట్ అయ్యడు. "మేము ఎవడి కడుపులు కొట్టి ఇక్కడి వరకూ రాలేదు" అని చెప్పేసి కోపంతో వెళ్లిపోయాడు. ఇక బిగ్బాస్ అడగడంతో మెజార్టీ పీపుల్ ఇమ్మాన్యుయేల్ - డీమాన్ పేరు చెప్పడంతో "వాళ్లిద్దరూ నెక్ట్స్ జరిగే టాస్క్లో ఆడాల్సిన పనిలేదు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
లాజిక్తో గెలిచిన భరణి: కాసేపటి తర్వాత నాలుగవ యుద్ధం "పట్టు విడవకు". ఈ టాస్క్లో భాగంగా పజిల్ను పూర్తి చేసి, రోప్ను కింద పడకుండా ఎక్కువసేపు పట్టుకుని ఉండాలి. ఇలా ఎవరైతే ఎక్కువ సేపు ఉంటారో వారు విన్ అవుతారు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్కులో భరణి ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచి 100 పాయింట్లు కొట్టేశాడు. తర్వాతి స్థానాల్లో తనూజ, సంజన, సుమన్ నిలిచారు. దీంతో లీడర్ బోర్డులో 230 పాయింట్లతో భరణి టాప్ 1కి వచ్చేశాడు. తనూజ 220, ఇమ్మాన్యుయేల్ 170, డీమాన్ 150, సంజన 140, సుమన్ శెట్టి 100 పాయింట్లతో ఉన్నారు. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్లో టాప్-2లో ఉన్న భరణి, తనూజ ఇద్దరికీ ఆడియన్స్ని కలిసే అవకాశం ఇచ్చాడు బిగ్బాస్.
ఓట్ అప్పీల్ చేసుకున్న తనూజ: గార్డెన్ ఏరియాలోకి వెళ్లిన తర్వాత "భరణి-తనూజ ఇద్దరిలో ఎవరికి ఓట్ అప్పీల్ ఛాన్స్ ఇస్తారు" అని ఆడియన్స్ని అడిగాడు బిగ్బాస్. మెజారిటీ తనూజ వైపే ఉండటంతో భరణికి ఓట్ అప్పీల్ ఛాన్స్ మిస్ అయింది. ఇక తనని గెలిపించాలంటూ తనూజ ఓట్ అప్పీల్ చేసింది. తర్వాత ఆడియన్స్ని ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగమని చెప్పింది. అయితే ఇందులో ఒకరు లేచి.. "మేడమ్ సార్ మేడమ్ అంతే" అంటూ తనూజకి కాకాపట్టాడు. ఇంకొకరేమో "క్వీన్ ఆఫ్ బిగ్బాస్" అంటూ చెప్పారు. మరొకరు "కప్పు కొట్టే మీరు రావాలి" అంటూ తనూజతో అన్నారు. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది.
Bigg Boss 9 Day 93 : ఇమ్మూకు ఓట్ అప్పీల్ - క్రేజీ ప్రశ్నలు అడిగిన అడియన్స్!
Bigg Boss 9 Top 5 Prediction : రీతూ ఎలిమినేషన్తో మారిన లెక్కలు - 'టాప్ 5' కి వెళ్లేది ఎవరు?