Bigg Boss 9 Day 93 : ఇమ్మూకు ఓట్ అప్పీల్ - క్రేజీ ప్రశ్నలు అడిగిన అడియన్స్!
- రసవత్తరంగా సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ రేస్ - టాస్క్ల్లో ఇమ్మూ ప్రభంజనం! - సంజనా-తనూజా మధ్య మాటల యుద్ధం!
Published : December 10, 2025 at 11:08 AM IST
Bigg Boss 9 Day 93 Review : బిగ్బాస్ సీజన్ 9 చివరి దశకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ రేస్ నడుస్తోంది. అందులో భాగంగా మొదటి ఫైనలిస్ట్ అయిన కల్యాణ్ మినహా మిగతా కంటెస్టెంట్స్కు టాస్క్లు పెడుతున్నాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్కుల్లో భాగంగా ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో(డే 93) ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇరగదీశాడు. అలాగే.. లీడర్ బోర్డులో టాప్ 1, 2లో నిలిచిన ఇమ్మూ-డీమాన్ ఇద్దరికీ ఓట్ అప్పీల్ కోసం ఛాన్స్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. ఇక ఓటింగ్లో ఎక్కువ మంది ఇమ్మాన్యుయేల్కు సపోర్ట్ చేయడంతో మొత్తానికి ఓట్ అప్పీల్ అవకాశం ఇమ్మూకి దక్కింది. ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ ఇమ్మూను కొన్ని క్రేజీ ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇలాంటి పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
జైలు నుంచి సంజన రిలీజ్ :
ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో ముందుగా రాత్రి పదిన్నర టైమ్లో జైలులో ఉన్న సంజనాకి ఒక సీక్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యేలోపు 3 సార్లు డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్పి ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తే లీడర్ బోర్డులో 20 పాయింట్స్ చేరుతాయని చెప్పాడు. దాంతో సంజన వాష్ రూమ్, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్, వామిటింగ్ అనే మూడు కారణాలతో ఆ టాస్క్ను పూర్తి చేసింది. తర్వాత సంజన జైలు నుంచి రిలీజై లీడర్ బోర్డులో 20 పాయింట్లు సాధించింది.
టాస్కుల్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రభంజనం :
నిన్నటి ఎపిసోడ్లో సంజన తప్ప మిగిలిన కంటెస్టెంట్స్ మధ్య 'స్వింగ్ జరా' అనే ఫస్ట్ టాస్క్ జరిగింది. ఇందులో ఇమ్మూ 50, భరణి 40, డెమోన్ 30, తనూజా 20, సుమన్ 10 పాయింట్స్ తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు సంజనా జైలు నుంచి రిలీజ్ కావడంతో ఆమెకు 20 పాయింట్లు వచ్చాయి. ఇక ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో లీడర్ బోర్డ్లో స్కోర్ చేయడానికి పోటీదారులకు "వీల్ బ్యారో" అనే సెకండ్ టాస్క్ ఇచ్చారు.ఈ టాస్క్లో భాగంగా తమ వీల్ బ్యారోలో ఉన్న ఐదు కుండలను కింద పడకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందున్న హడల్స్ను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రాస్ చేస్తూ దారిలో ఉన్న పెడస్టల్స్ మీద పాట్స్ పెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలి అని చెప్పాడు బిగ్బాస్.
ఇందులోనూ ఇమ్మూ గెలిచి మొదటి ప్లేస్లో నిలిచి 100 పాయింట్లు సంపాదించాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. ఆ తర్వాత డీమాన్, సుమన్, తనూజ, సంజన, భరణి ఈ టాస్కు పూర్తి చేశారు. ఇక రెండు టాస్కుల్లో కలిపి ఇమ్మూ 150 పాయింట్లతో లీడర్ బోర్డులో టాప్ 1లో ఉండగా, డీమాన్ 120, సుమన్ 90, తనూజ 90, భరణి 90, సంజన 80 తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
కంటెస్టెంట్స్ మధ్య గొడవ పెట్టిన బిగ్ బాస్ :
అనంతరం ఇంటి సభ్యులంతా కలిసి.. తర్వాత యుద్ధంలో పాల్గొనకుండా చేయడానికి.. ఏ సభ్యుడిని ఎంచుకుంటున్నారో చెప్పాలని అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్. దాంతో హౌజ్మేట్స్ అందరూ మంతనాలు మొదలు పెట్టారు. ఇదే క్రమంలో సంజన, ఇమ్మూ, డీమోన్ మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. తర్వాత "నన్ను నిన్న కూడా దూరం పెట్టారు. ఆ ట్రామాను తట్టుకోలేను" అని సంజన, "లీడర్ బోర్డులో టాప్ లో ఉన్నాను అని తీయొద్దు" అని ఇమ్మూ మిగతా కంటెస్టెంట్స్ను రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు.
ఇమ్మూను టార్గెట్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్ :
కంటెస్టెంట్స్ మధ్య జరిగిన డిస్కషన్స్ అనంతరం "ఎవరిని తప్పిస్తున్నారు" అని బిగ్ బాస్ అడగ్గా.. సుమన్, భరణి, తనూజా ఒకరి తర్వాత ఒకరు లేచి ఇమ్మూ పేరు చెప్పారు. తర్వాత సంజన వంతు రాగా లేచి డీమోన్ పేరు చెప్పి తర్వాత పరిస్థితిని బట్టి 'ఇమ్మూ' పేరు మార్చుకుంది. ఇక్కడే తనూజా, సంజనా మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది.
తనూజా Vs సంజనా :
"డీమోన్ పేరు చెప్పి వెంటనే ఇమ్మూ అని పేరు మార్చారు. అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇమ్మూనీ తీయను అన్నారు. ఇప్పుడేమో మాట మార్చారు. దాంతో నేను మారుస్తా తప్పేంటి? అని సంజనాను అడిగింది తనూజా. తర్వాత ఇమ్మూ పేరు మార్చి సంజన పేరు చెప్పింది తనూజ. దాంతో "నిన్న కూడా నన్ను జీరో పెట్టావు. నీ ఇన్నర్ మెంటాలిటీ, బయట మెంటాలిటీ వేరు. నేను నిన్న కూడా బలయ్యాను. కాబట్టి నావల్ల కావట్లేదు. అల్టిమేట్గా నన్ను టార్గెట్ చేసి, తీసేయడమే నీ ఆలోచన" అంటూ ఫైర్ అయ్యింది సంజన. అప్పుడు తనూజా ఏమాత్రం తగ్గకుండా.. "నిమిషానికో మాట మాట్లాడొద్దు. ఆ మాట అక్కడే చెప్పొచ్చు కదా" అని మండిపడింది. ఇలా కొద్దిసేపు సంజనా, తనూజా మధ్య గట్టిగానే గొడవ జరిగింది. ఇక చివరిగా ఇమ్మూ కూడా సంజనా పేరు చెప్పడంతో ఆమెకు 4 ఓట్లు రావడంతో నెక్ట్స్ గేమ్ నుంచి సంజన ఔట్ అయింది.
ఓట్ అప్పీల్ కోసం ఆ ఇద్దరికీ ఛాన్స్ :
నెక్ట్స్ లీడర్ బోర్డులో టాప్ 1, 2లో ఉన్న ఇమ్మూ, డీమాన్ పవన్ ఇద్దరికీ ఒక బంపరాఫర్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. టాప్-2లో ఉన్న మీ ఇద్దరూ ఇప్పుడు హౌస్కి వచ్చిన కొంతమంది ఆడియన్స్ని కలవబోతున్నారని చెబుతాడు. తర్వాత గార్డెన్ ఏరియాలో జరిగిన ఈ మీటింగ్లో ఇమ్మూకే ఎక్కువమంది సపోర్ట్ చేయడంతో.. మొత్తానికి ఓట్ అప్పీల్ అవకాశం దక్కించుకున్నాడు ఇమ్మాన్యుయేల్.
కప్పు ఎవరికిస్తారు.. అమ్మకా అమ్మాయికా? :
ఓట్ అప్పీల్ అనంతరం ఆడియన్స్ ఇమ్మానుయేల్ని సరదాగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. మీరు కప్పు కొట్టాక ఫస్ట్ ఎవరి చేతికి ఇస్తారు.. మీ అమ్మకా లేక మీరు ప్రేమించిన అమ్మాయికా అని అడిగాడు ఒక ప్రేక్షకుడు. దానికి ఇమ్మూ.. "కచ్చితంగా అమ్మ చేతిలోనే పెడతాను. ఇక్కడికొచ్చాక ఫ్యామిలీ విలువ చాలా తెలిసింది. ఫస్ట్ అయితే అమ్మ చేతిలోనే కప్పు పెడతాను.. తర్వాత నీ కోసం సాధించానని నా లవర్ చేతికి ఇస్తాను" అంటూ తెలివిగా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు.
నెక్ట్స్ మరో అమ్మాయి లేచి తనూజ అంటేనే ఎందుకు మీకు సాఫ్ట్ కార్నర్ అని అడిగింది. అప్పుడు ఇమ్మూ.. టెనెంట్గా ఉన్నపుడు తనతో జెన్యూన్ బాండ్ ఏర్పడిందని సమాధానమిస్తాడు. తర్వాత సంజన గారితో మీ బాండ్ బయట కూడా కంటిన్యూ అవుతుందా? అని మరో అమ్మాయి అడిగింది. "అయ్యో మేము బయటికొచ్చాక చాలా ప్లాన్ చేశాం.. అమ్మ తప్పు చేసినా తప్పు తప్పని చెప్తాం.. అమ్మని మాత్రం వదిలిపెట్టం కదా.. నేను కూడా అలాగే అంటూ" ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. దాంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది.
