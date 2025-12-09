Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్లో "ఆరుగురు" - సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ కోసం టాస్క్లు మొదలు - సంజనా జైలుకి!
-బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ హైలెట్స్ - సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ టాస్కులు షురూ!
Published : December 9, 2025 at 1:26 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 92 Review: బిగ్బాస్ సీజన్-9 మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా కల్యాణ్ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ వారం మరిన్ని టాస్కులు పెట్టి లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్కి రెండో ఫైనలిస్ట్గా ఛాన్స్ ఇచ్చేందుకు బిగ్బాస్ రెడీ అయ్యాడు. ఇందుకోసం టాస్కులు షురూ చేశాడు. అంతకన్నా ముందు నామినేషన్స్ నిర్వహించాడు బిగ్బాస్. మరి నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారు? నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అందరినీ నామినేట్ చేస్తూ బిగ్బాస్ నిర్ణయం: ఉదయాన్నే "యుద్ధం ఇప్పుడు తుది దశకు చేరుకుంది. విజయం మీ కళ్ల ముందే కనిపిస్తూ ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. మీలో ఒక్కరు మాత్రమే ఆ మధురానుభూతిని పొందుతారు. ఇప్పటికే మీలో కల్యాణ్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు. అతన్ని తప్ప మిగతా వాళ్లందరినీ డైరెక్ట్ గా నామినేట్ చేస్తున్నాను" అంటూ షాక్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. ఇక ఆ తర్వాత "భరణి ఇక్కడున్న వాళ్లలో మీరు ఒక్కరే కెప్టెన్ కాలేదు. అందుకే మిమ్మల్ని ఈ హౌజ్ కెప్టెన్గా నియమిస్తున్నాను. ఇమ్యూనిటీ మినహా మిగిలిన అన్ని సదుపాయాలు కెప్టెన్ అయినందుకు లభిస్తాయి" అంటూ భరణి కోరిక తీర్చారు బిగ్ బాస్.
హౌజ్మేట్స్కు బాక్సుల పంపకాలు: కొద్దిసేపటి తర్వాత టాస్క్లు షురూ చేశాడు. "మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సీజన్ 9 ప్రయాణంలో మీ ముద్ర వేశారు. ఈ యుద్ధాన్ని ఉత్సాహభరితంగా మార్చడంలో మీ కృషి ఉంది. ఇప్పుడు ఆ కృషిని లెక్కించే సమయం వచ్చింది. ఆ బాక్స్లలో ఉన్న పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్కరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అన్నది నిర్ణయిస్తాయి. అందుకే దాన్ని నిర్ణయించే బాధ్యతను మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను. మీరు నిర్ణయించే పాయింట్స్ తుది దశపై, విన్నర్ ప్రైజ్ మనీపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. బాల్ను తీసుకుని మీరు ఆ పాయింట్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలో చెప్పాలి. ఒకవేళ ఇద్దరి కంటే ఎక్కువమంది మీరు చెప్పిన దానికి ఏకీభవిస్తే పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదంటే బాక్స్ను అక్కడే పెట్టాలి. కల్యాణ్ సంచాలక్. అతను బాక్స్ను వేరొకరికి ఇవ్వొచ్చు. కానీ, అతనికి ఎవ్వరూ ఇవ్వొద్దు" అని చెప్పారు బిగ్బాస్.
అధికంగా ఇమ్మూకు.. జైలుకు సంజనా: ఇలా ఈ టాస్క్ పూర్తయ్యే సరికి ఇమ్మాన్యుయేల్కు అత్యధికంగా రూ.2.50లక్షలు, తనూజకు రూ.2 లక్షలు, డీమాన్కి రూ.1.50 లక్షలు , సుమన్ శెట్టికి రూ. 1 లక్ష, భరణికి రూ. 50 వేలు దక్కాయి. చివరిగా మిగిలిన 0ని సంజనాకి ఇచ్చారు హౌజ్మేట్స్. దీంతో "మీరు ఈ సీజన్లో చేసిన ప్రదర్శనకు జీరోకి అర్హులు అని హౌజ్మేట్స్ అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మీరు నా తదుపరి ఆదేశం వరకు జైల్లో ఉండాలి" అంటూ సంజనను జైల్లో పెట్టారు. ఇక తనకు 0 ఇవ్వడంతో సంజనా ఎమోషనల్ అయ్యింది. "లాస్ట్ వీక్ సుమన్ అన్నకు ఎంత మోటివేషన్ చేశాను. తనూజా కోసం ఎంత సపోర్ట్ చేశాను. జనాలు దారుణంగా ఉన్నారు. తల్లిలా ఆలోచించి ఎమోషనల్ ఫూల్ అవుతున్నా. ప్రతి వారం నన్నే టార్గెట్ చేస్తున్నారు" అంటూ సంజనా బాధపడింది.
ఇది ఫెయిర్ కాదు బిగ్బాస్: ఇక కొద్దిసేపటి తర్వాత మరో అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు బిగ్బాస్ . "ఈ వారం అందరి భవిష్యత్తు ప్రేక్షకుల చేతుల్లో ఉంది. కానీ మీ ప్రయాణంపై నియంత్రణ తీసుకొని ఫైనలిస్ట్గా మీ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకునే చివరి అవకాశాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను. కానీ నేను మిమ్మల్ని ముందే హెచ్చరిస్తున్నాను.. ఈ వారం ఏం జరిగినా అది మిమ్మల్ని 'ఇది ఫెయిర్ కాదు బిగ్బాస్' అని చెప్పేలా చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మీరు వివిధ యుద్ధాల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఆ యుద్ధాల్లో మీరు చేసిన ప్రదర్శనని బట్టి లీడర్ బోర్డులో స్కోర్స్ సంపాదిస్తారు. చివరికి టాప్-1గా నిలిచిన వారికి ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ పొందడంతో పాటు రెండో ఫైనలిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. లీడర్ బోర్డులో టాప్-2గా నిలిచే ఇద్దరు సభ్యులు ప్రేక్షకుల్ని ఎదుర్కొని ఆ ఇద్దరిలో నుంచి ఒకరు ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి బయటపడేందుకు ఓట్ అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం పొందుతారు. అలాగే ఏ సమయంలోనైనా లీడర్ బోర్డులో ఆఖరి స్థానంలో ఉన్న సభ్యులు ఈ పోరాటం నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యే ప్రమాదంలో పొందుతారు. సంజన మీరు మొదటి ఛాలెంజ్లో పాల్గొనడానికి వీల్లేదు. అంటే దాని అర్థం మీరు ఈ యుద్ధం నుంచి వచ్చే పాయింట్లని కూడా కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది." అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
టాస్కుల్లో ఇమ్మూ టాప్: ఈ క్రమంలో వారం నామినేషన్స్ నుంచి బయటపడి ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి, లీడర్ బోర్డులో స్కోర్ చేయడానికి ప్లేయర్లకి ఇచ్చిన మొదటి యుద్ధం 'స్వింగ్ జరా'. ఈ టాస్కులో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలిచి 50 పాయింట్లు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత భరణి 40, డీమాన్ 30, తనూజ 20, సుమన్ శెట్టి 10 పాయింట్లతో నిలిచారు. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది.
