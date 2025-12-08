Ritu Chowdary Elimination: రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ - టాప్ 5లో వీళ్లేనట - 13 వారాలకు భారీగానే రెమ్యూనరేషన్!
- బిగ్బాస్ సండే ఎపిసోడ్ రివ్యూ - ఎలిమినేషన్ రౌండ్లో "సంజనా - రీతూ చౌదరి"!
Published : December 8, 2025 at 11:10 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 91 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో రీతూ చౌదరి జర్నీ ముగిసిపోయింది. 12వ వారాల పాటు హౌజ్లో ఉన్న రీతూ.. 13వ వారంలో ఇంటి బాట పట్టింది. నిజానికి రీతూ ఎలిమినేట్ అవుతుందని ఆడియన్స్ ఊహించలేదు. ఎందుకంటే సుమన్ శెట్టి, భరణి, సంజన ఈ ముగ్గురిలోనే ఎలిమినేషన్ జరుగుతుందని అంచనా వేశారు. కానీ అనూహ్యంగా చివరి నిమిషంలో రీతూని ఔట్ చేశారు. ఇక రీతూ ఎలిమినేట్ కాగానే డీమాన్ పవన్ ఫుల్ ఎమోషన్ అయ్యాడు. స్టేజ్ మీదకు రాగానే తన అంచనా ప్రకారం టాప్ 5 ఎవరో పెట్టింది. మరి, ఆ లిస్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు? నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
రీతూ ఎలిమినేట్: సండే ఫన్డే టాస్కులతోపాటు నామినేషన్స్లో ఉన్న వారిని సేవ్ చేస్తూ రాగా.. చివరికి డేంజర్ జోన్లో రీతూ-సంజనా మిగిలారు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఎలిమినేషన్ రౌండ్లో రీతూ ఎలిమినేట్ అయినట్లు నాగార్జున ప్రకటించారు. తాను ఎలిమినేట్ అవ్వగానే రీతూ బయటికి వెళ్లిపోదాం అనుకుంది. కానీ "రండి అందరూ బై చెప్పండి" అంటూ హౌజ్మేట్స్ని సంజన పిలిచింది. ఇక ఒక్కొక్కరుగా రీతూని హగ్ చేసుకొని ఎమోషనల్ అయ్యారు. "ఇమ్మూ నేను ఉండట్లేదు టాప్-5లో. ఓడిపోయా ఇమ్మూ. ఎందుకు బిగ్బాస్.. నేను ఉండాలనుకున్నా టాప్-5లో" అంటూ రీతూ ఏడ్చేసింది. ఇక డీమాన్ని పట్టుకొని ఎమోషనల్ అయింది.
థాంక్యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు: "పవన్ని అందరూ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వీడితో మాట్లాడండి. వీడితోనే ఉండండి. ఈ టూ వీక్స్ ప్లీజ్. కల్యాణ్ నువ్వు పవన్తో మాట్లాడు. నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదని వాడు ఫీలవుతున్నాడు. మాట్లాడు కల్యాణ్" అంటూ రీతూ రిక్వెస్ట్ చేసింది. తర్వాత కల్యాణ్ని, తనూజని కూడా హగ్ చేసుకొని రీతూ బాధపడింది. ఇక ఏడుపు ఆపి "బిగ్బాస్ ఐలవ్యూ. ముందే పంపిస్తున్నారు. మీరు ఇంకా నా గురించి పొగిడి చాలా చెప్తారు అనుకున్నా టాప్-5లో ఉంచి. కానీ స్టిల్ ఐలవ్యూ. థాంక్యూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. రీతూ చౌదరి సైనింగ్ ఆఫ్ బై" అంటూ అరిచింది. గేటు వరకూ రీతూని సాగనంపారు.
అది నాకు నచ్చలేదు: స్టేజ్ మీదకి వస్తూ వస్తూనే నాగార్జునకి గట్టిగా హగ్గు ఇచ్చేసింది రీతూ. "అబ్బా ఈ హగ్గు కోసం నేను చాలా సార్లు ఎలిమినేట్ అవుదామనుకున్నాను సార్" అని రీతూ చెప్పగానే.. "హగ్గు కోసం ఎలిమినేట్ అవ్వడం ఏంటి రీతూ" అంటూ నాగ్ నవ్వుకున్నారు. తర్వాత రీతూ జర్నీ వీడియో ప్లే చేశారు. దీంతో రీతూ ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఇక స్క్రీన్ మీద రీతూని చూడగానే "అక్కడే బావున్నావురా" అంటూ కళ్యాణ్ పంచ్ వేశాడు. ఇక బోర్డు మీద హౌజ్మేట్స్ ఏడుగురి ఫొటోలు పెట్టి టాప్ 1-7 ప్లేస్లు ఇమ్మని నాగ్ చెప్పారు. దీంతో ముందుగా భరణికి నెంబర్ 7 ఇచ్చింది. "భరణి అన్నని ఎందుకు 7వ స్థానంలో పెట్టానంటే మీరు ఆల్రెడీ బయటికి వెళ్లొచ్చారు. అన్నా మీలో నాకు ఒక్కటి నచ్చలేదు. మీరు ఫైర్ ఉండాలి అని అందరూ చెప్పేసరికి మొన్న నామినేషన్లో దివ్యని నామినేట్ చేసింది నాకు నచ్చలేదు. ఫైర్ ఉండాలంటే అగ్రెషన్ అన్నింట్లో చూపించాలని కాదు. అదొక్కటే మిగతాదంతా ఐలవ్యూ" అంటూ రీతూ చెప్పింది.
నువ్వు మాట్లాడితే చాలా బావుంటుంది: రీతూ స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతుంటే డీమాన్-కల్యాణ్ గుసగుసలాడారు. దీంతో తనూజ లేచి "రీతూ వీడొచ్చేసేమో (కళ్యాణ్) అదేంట్రా అంత అందంగా ఉంది అంటున్నాడు. వీడొచ్చేసి (డీమాన్) ఫిల్టర్ వేశారు అందుకే అంత అందంగా ఉంది అంటున్నాడు" అంటూ చెప్పింది. దీనికి "ఛీ మీ గురించి అనవసరంగా ఏడ్చారా" అంటూ రీతూ నవ్వింది. ఇక సుమన్ శెట్టికి 6వ ప్లేస్ ఇచ్చింది రీతూ. "నువ్వు మాట్లాడన్నా. ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్. నేనే వచ్చి అడిగి అడిగితే మాట్లాడతావ్. నువ్వు మాట్లాడితే చాలా బావుంటుంది. టాస్కులు, నామినేషన్స్ ఉన్నప్పుడే కాకుండా మిగతా టైమ్లో కూడా మాట్లాడు. నాకు అంత అదృష్టం లేకపోయింది. కానీ నీకు ఇంకా ఉంది.. సో ప్లీజ్ ఈ వీక్ ఎంజాయ్ చెయ్. ఐలవ్యూ అన్నా" అంటూ రీతూ చెప్పింది.
మీరు టాప్ 5లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నా: నెక్స్ట్ సంజనాకు 5 ఇచ్చింది. "సంజనా గారు మీకు 5. సారీ ఏదైనా మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసుంటే. మీలో నన్ను చూసుకుంటా.. ఎందుకంటే మనిద్దరం కోపమొస్తే తిడతాం. మనకి అన్ని ఫిల్టర్స్ ఉండవ్. బాధ వేసినప్పుడు బాధపడతాం. నేను లేను కాబట్టి నా ప్లేస్లో టాప్-5లో మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అని రీతూ చెప్పింది. తర్వాత "ఇక ఇది ఊరికే పెడుతున్నా. మీ ఇష్టం ఎట్లాడితే అట్లయితది. సారీ కల్యాణ్ నిన్ను 4లో పెట్టినా కానీ ఆడియన్స్ వేరే నంబర్లో పెట్టాలని కోరుకుంటున్నా. మిస్ యూ. అయినా మిగిలిన నలుగురూ నాలుగు స్తంభాలు సార్ నాకు. వాళ్లికి నేను ఇలా ప్లేస్లు ఇవ్వలేను" అంటూ రీతూ నవ్వింది.
తనూజ - ఇమ్మూ మధ్యలో నెంబర్ 4: ఆ తర్వాత డీమాన్కి నంబర్ 1 ఇచ్చింది రీతూ. అలానే తనూజ-ఇమ్మూ మధ్యలో 2, 3 నంబర్లు పెట్టి.. "ఏదో ఒకటి మీరే అవ్వండి నాకు సంబంధం లేదు ఇక" అంటూ రీతూ తెలివిగా తప్పించుకుంది. ఇక వెళ్లేముందు "పవన్ ఎట్లయినా కప్పు కొట్టాలి. కొట్టి మా ఇంటికి తీసుకొనిరా కప్పు" అని రీతూ చెప్పింది. "నా బెస్ట్ ట్రై చేస్తా" అని డీమాన్ చెప్పగా.. "యస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఐ మిస్ యూ" అంటూ రీతూ అంది. అయితే వెళ్లే ముందు మళ్లీ కళ్యాణ్కి ఇచ్చిన 4 నంబర్ ప్లేస్ని తీసి తనూజ-ఇమ్మూ మధ్యలో పెట్టేసింది రీతూ. "ఇది కూడా కొంచెం కష్టమే సార్. ఏదో ఒకటి చేసుకోండి. నా వల్ల కాదు. ఎందుకంటే కల్యాణ్ ఎప్పుడూ ది బెస్ట్గా ఉండాలనే నా ఫీలింగ్. కానీ ఎప్పుడూ బయటికి మాత్రం వాడు నచ్చనట్లు.. వాడ్ని ఏదో ఒకటి గిల్లడం, కొట్టడం లాంటివి చేస్తా. కానీ వాడు ఎప్పుడూ చాలా గ్రేట్ ప్లేస్లో ఉండాలనుకుంటున్నా" అని రీతూ చెప్పి వెళ్లిపోయింది. ఇక రీతూ ఎలిమినేషన్తో హౌజ్లో ప్రస్తుతం ఏడుగురు ఉన్నారు.
రెమ్యునరేషన్ భారీగానే: రీతూ హౌజ్లోకి వెళ్తుందంటే చాలా మంది ఆమెపై ఉన్న నెగిటివిటీ కారణంగా హౌజ్లో రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉండదని భావించారు. కానీ.. గేమ్స్, ఫన్ ఇలా ఏది ఇచ్చినా చాలా వరకు ఆడి ఏకంగా 13 వారాలపాటు హౌజ్లో ఉంది. అయితే 13 వారాల పాటు హౌజ్లో ఉన్నందుకు భారీగానే రెమ్యునరేషన్ వచ్చిందని టాక్. వారానికి రూ. 2.50 లక్షల చొప్పున మొత్తంగా రూ.32 లక్షల మేర రెమ్యునరేషన్గా పొందినట్లు సమాచారం.
