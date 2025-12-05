BB 9 Telugu Day 88: ఇమ్మూ, కల్యాణ్ కన్నింగ్ గేమ్! - రేసు నుంచి సుమన్ శెట్టి అవుట్
- టికెట్ టు ఫినాలే కొట్టేది ఆ ముగ్గురిలో ఒకరు! - టాస్కుల్లో దుమ్మురేపుతోన్న కంటిస్టెంట్స్
Published : December 5, 2025 at 10:41 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 88 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యేందుకు కంటెస్టెంట్స్ మధ్య టాస్క్లు రసవత్తరంగా సాగుతోన్నాయి. ఇప్పటికే సంజనా, తనూజ, డీమాన్ పవన్ అవుట్ కాగా.. రేసులో సుమన్ శెట్టి, రీతూ, కల్యాణ్, భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్ మిగిలారు. ఇందులో మరో ఇద్దరు రేసు నుంచి అవుట్ అయిపోయారు. వాళ్లు ఎవరు? నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? ఏఏ టాస్క్లు పెట్టారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కలర్ టాస్క్లో రీతూ, భరణి ఫైట్ - కల్యాణ్ విన్: నిన్నటి ఎపిసోడ్లో టాస్క్లో ఓడిపోవడంతో డీమాన్ పవన్ బాధపడుతూ కనిపించాడు. దీంతో "నామినేషన్లో టికెట్ టు ఫినాలే కొడతా అని లేనిపోని బిల్డప్ లు ఎందుకు ?" అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది తనూజా. ఇక తరువాత "నాలుగవ ఛాలెంజ్ లో ఏ ముగ్గురు పోటీ పడుతున్నారు?" అని అడిగారు బిగ్బాస్. "తూ మార్ మై మార్ అంతే" అంటూ కల్యాణ్ ఆడడానికి సిద్ధం అయ్యాడు. అలా రీతూ, భరణి, కల్యాణ్ ఆడతామని చెప్పారు. దీంతో వాళ్ల ముగ్గురికి టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్.
"బిగ్బాస్ సీజన్ 9 తొలి ఫైనలిస్ట్ కావడానికి జరుగుతున్న పోటీలో భాగంగా ముగ్గురు పోటీదారులకు ఇస్తున్న నాలుగవ ఛాలెంజ్ 'కలర్ ఫుల్ టు పవర్ ఫుల్'. తమ కలర్ను ఒకే కాన్వాస్ పై ముగ్గురూ పూయాలి. బజర్ మోగేసరికి ఎవరి కలర్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్లే గెలుస్తారు" అని చెప్పారు బిగ్బాస్. ఇక ఈ టాస్క్లు భరణి, రీతూ ఫైట్ చేసుకోవడంతో రెడ్ కలర్ను కాన్వాస్ మొత్తం పూసి, కల్యాణ్ విన్ అయ్యాడు. "కల్యాణ్ నాలుగవ ఛాలెంజ్లో విజయం సాధించిన మీరు ఒక ఎంప్టీ గడిని కైవసం చేసుకోండి" అని చెప్పారు బిగ్బాస్. ఇక దాని ప్రకారం సుమన్ శెట్టి వైపు ఉన్న గడిని సొంతం చేసుకున్నాడు కల్యాణ్. "మీ గడులతో బౌండరీ పంచుకునే ఎవరితో పోటీ పడాలి అనుకుంటున్నారు?" అని బిగ్బాస్ అడిగితే... సుమన్ పేరు చెప్పాడు కల్యాణ్. "మనిద్దరినీ తీసేసి, వాళ్ల ముగ్గురూ ఆడాలి అనే స్ట్రాటజీ అనుకుంటా" అని సుమన్తో అన్నాడు భరణి.
సుమన్ శెట్టి అవుట్ - ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ షీల్డ్ రివీల్: "ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి ఇద్దరు పోటీదారులు పెడుతున్న టాస్క్ రేజ్ ర్యాంపేజ్. ఇందులో భాగంగా మీ రేజ్ రూమ్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ను పగలగొట్టి, హోల్లో నుంచి బయట పడేయాలి. తర్వాత ఇద్దరూ త్రాసులో చెరోవైపు వేయాలి. మీ త్రాసు ఎంత బరువు ఉండాలో, పోటీదారు త్రాసులో అంతే తక్కువ బరువు ఉండేలా చూసుకోవాలి. మునుపటి టాస్క్లో ఓడిపోయిన డీమాన్ దీనికి సంచాలక్" అని చెప్పాడు బిగ్బాస్. ఇందులో కల్యాణ్ విన్ అయ్యాడు. ఓడిపోయిన సుమన్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ రేసు నుంచి అవుట్ అయ్యారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత "మీరంతా దేని కోసం పోరాడుతున్నారో దాన్ని రివీల్ చేసే టైమ్ వచ్చేసింది" అంటూ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ షీల్డ్ను ఓపెన్ చేయించారు బిగ్బాస్. "అతి ముఖ్యమైన మజిలీ... ఆ షీల్డ్ను చేరుకోవడానికి కొన్ని తెలివైన అడుగుల దూరం మాత్రమే ఉంది. ఇదే ఆఖరి ఛాలెంజ్ తర్వాత యుద్ధాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఆల్ ది బెస్ట్. ఏ ముగ్గురు పాల్గొనాలి అనేది బాగా ఆలోచించి చెప్పండి" అని హౌజ్మేట్స్ను ఆదేశించారు. ఇక్కడే కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ స్కెచ్ వేశారు.
కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ కన్నింగ్ గేమ్: "భరణి అన్న, రీతూ ఇద్దరూ మనకి రిస్కే.. ఇప్పుడు మొత్తం నలుగురం ఉన్నాం.. ఇప్పుడు ఎవరైతే ముగ్గురు గేమ్ ఆడతారో ఉదాహరణకి.. నువ్వు, నేను, రీతూ ఆడావ్ అనుకో.. మన ఇద్దరిలో ఎవరు గెలిచినా నాకౌట్లో ఓడిపోతే ఒంటరోళ్లం అయిపోతాం" అని కల్యాణ్ అన్నాడు. "నేను అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు మనం ఆగి రీతూకి ఈయనకి నాకౌట్ పెడితే మిగిలినోళ్లతో మనం రేపు చూసుకుందాం. ఆ పిల్ల (రీతూ) బాధ ఏంటంటే భరణి గారు వెళ్లిపోతే గేమ్ నుంచి అప్పుడు నీతో నాతో రేపు ఏదో లక్లోనైనా ఏదో ఒకటి చేసేయొచ్చు అని అనుకుంటుంది. ఈరోజు నాకౌట్ ఆడకూడదు అనుకుంటుంది" అని ఇమ్మానుయేల్ చెప్పాడు.
దీంతో రీతూని పిలిచి కళ్యాణ్-ఇమ్మానుయేల్ క్లారిటీ తీసుకున్నారు. "నువ్వు గెలిస్తే కన్ఫార్మ్గా భరణి అన్నతోనే కదా ఆడతావ్" అని అడిగితే "అవును" అంటూ రీతూ తలాడించింది. దీంతో "నేను గెలిచినా ఆయనతోనే ఆడతా.. కళ్యాణ్ కూడా అంతే" అంటూ ఇద్దరూ మాటిచ్చారు. రీతూని గెలిపిస్తే భరణితో నాకౌట్ ఆడుతుంది. కాబట్టి కావాలని రీతూను గెలిపించాలని ప్లాన్ వేసుకున్నారు. ఓడిపోవాలి కానీ కావాలని ఓడిపోయినట్లు రీతూకు తెలియకూడదు అని ప్లాన్ వేసుకున్నారు. అదే ప్లాన్ను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు.
కావాలని ఓడిపోయిన ఇమ్మూ, కల్యాణ్: దీంతో బిగ్బాస్ అడిగినప్పుడు కల్యాణ్, ఇమ్మూ, రీతూ పోటీ పడతామని అన్నారు. "బిగ్బాస్ సీజన్ 9 తొలి ఫైనలిస్ట్ కావడానికి ఇస్తున్న టాస్క్ "బ్యాలెన్స్ చేయరా డింభకా". స్టిక్ను ఒక చేతితో పట్టుకుని, వాటిపై కాయిన్స్, టోకెన్ను కదులుతూ ఎక్కువ సేపు ఎవరు బ్యాలెన్స్ చేస్తారో వాళ్లు విజేతలు. అవి కిందపడితే ఓడినట్టే. బెల్ మోగినప్పుడల్లా ఒక హౌజ్మేట్ తను ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్గా చూడకూడదు అనుకుంటున్న వాళ్ల స్టిక్పై కాయిన్స్, టోకెన్ పెట్టాలి. దీనికి సంచాలక్ తనూజ" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇక టాస్క్లో సుమన్ - రీతూకి, సంజన - కల్యాణ్కు, డీమాన్, భరణి - ఇమ్ముకి కాయిన్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఇమ్మూ, కల్యాణ్ ఓడిపోగా, రీతూ గెలిచింది. ఆమె నెక్స్ట్ గేమ్ను భరణితో కలిసి ఆడతానని చెప్పింది.
రీతూ గెలుపు - భరణి అవుట్: "ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి జరుగుతున్న పోరులో భాగంగా పోటీదారులకు ఇస్తున్న 5వ యుద్ధం రింగ్ మాస్టర్. పోటీదారులు జంక్ యార్డ్లో ఉన్న వివిధ షేప్స్లోని ఐటమ్స్ నుంచి 3 ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్, సర్కిల్స్ను టేబుల్ పై పెట్టాలి. ప్రతి లైన్ పూర్తయిన వెంటనే రింగ్ను పోల్కి హ్యాంగ్ అయ్యేలా వేయాలి. సంజన ఈ టాస్క్కు సంచాలక్" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పింది. ఈ టాస్క్లో రీతూ విన్ అయ్యింది. ఇందులో కానీ "ఫస్ట్ వన్ డౌట్ ఉంది" అంటూ పాయింట్ రైజ్ చేసింది తనూజా. "వెంటనే ఇది పక్కా ట్రయాంగిల్ కాదు" అంటూ మళ్లీ గేమ్ మొదలెట్టాడు భరణి. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ప్రకారం సంచాలక్ రీతూ చౌదరిని విన్నర్గా అనౌన్స్ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో భరణి రేసు నుంచి అవుట్ అయ్యాడు. ఇలా మొత్తానికి సంజనా, తనూజ, డీమాన్, సుమన్ శెట్టి, భరణి అవుట్ కాగా.. రేసులో రీతూ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ మిగిలారు. సో వీళ్ల ముగ్గురిలో ఒకరు ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కానున్నారు. దానికి సంబంధించిన టాస్క్లు నేటి ఎపిసోడ్లో రానున్నాయి.
