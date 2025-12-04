ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 87: టాస్క్ ఫెయిల్! - ఓడిపోయిన డీమాన్​ పవన్​! - ఆ ముగ్గురు అవుట్​!

- బిగ్‌బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ రివ్యూ - విజయానందంలో భరణి

Bigg Boss 9 Telugu Day 87 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 87 Episode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 10:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 87 Episode: ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ కోసం టాస్కులు జరుగుతున్నాయి. హౌజ్​మేట్స్​ మధ్య ఈ గేమ్స్​ రసవత్తరంగా సాగుతోన్నాయి. ఇప్పటికే లీడ్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఉండగా.. రేసు నుంచి సంజనా అవుట్​ అయిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో తనూజ, డీమాన్​ రేసు నుంచి అవుట్​ అయ్యారు. మరి, ఇంతకీ ఎటువంటి టాస్క్​లు పెట్టారు? ఎవరెవరు ఆడారు? ఎవరి మీద ఎవరు గెలిచారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సుమన్​శెట్టి గెలుపు - రేసు నుంచి తనూజ అవుట్​: బిగ్‌బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో తనూజ-సుమన్ మధ్య ఒక టాస్క్ జరిగింది. మంగళవారం నాటి ఎపిసోడ్‌లో నాటు నాటు అనే టాస్క్​లో డీమాన్-భరణిలతో ఆడి తనూజ గెలిచిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో తన గడులని (బాక్సుల్ని) పెంచుకోగలిగింది. తద్వారా తన గడులతో సరిహద్దు పంచుకున్న ఏ ప్లేయర్‌ని అయినా ఛాలెంజ్ చేసి గేమ్ ఆడాలి. అలా సుమన్ శెట్టితో ఆడేందుకు తనూజ రెడీ అయింది. "ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అవ్వడానికి జరిగే పోటీలో భాగంగా ఇద్దరు పోటీదారులకు పెడుతున్న టాస్క్ బ్యారెల్.. బ్యాలెన్స్.. బ్యాటిల్.

ఇద్దరు పోటీదారులు బ్యారెల్ కింద నిలబడి, గ్రిప్ కోల్పోకుండా, బ్యారెల్ ఫ్లిప్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. సంచాలక్ పిలిచిన వాళ్లు తాము ఫైనలిస్ట్​గా చూడకూడదు అనుకున్న వాళ్ల బ్యారెల్​లో నీళ్లు నింపాలి. బజర్ మోగినప్పుడల్లా ఒక్కొక్కరూ వచ్చి వాటర్ పోయాలి" అన్నది టాస్క్. ఈ టాస్క్​కు సంచాలకులుగా సంజనా ఉంది. భరణి, డీమాన్ వచ్చి సుమన్​కు.. కల్యాణ్, రీతూ, ఇమ్మూ వచ్చి తనుజాకు సపోర్ట్ చేశారు. ఇందులో సుమన్ శెట్టి గెలవగా, ఓడిపోయినందుకు తనూజ రేసు నుంచి అవుట్​ అయ్యింది. ఇక తరువాత సుమన్ శెట్టికి సపోర్ట్ చేసినందుకు తనూజకు వివరణ ఇచ్చాడు భరణి. కానీ తనూజా అదేం పెద్ద విషయం కాదని కొట్టిపారేసింది.

కల్యాణ్​పై గెలిచిన డీమాన్​: ఉదయాన్నే "ఇప్పుడు మీరు మూడవ టాస్క్​లో పాల్గొనే ముగ్గురు కంటెస్టెంట్స్​ను ఎంచుకునే సమయం వచ్చేసింది. ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్​కు ఎంత దగ్గర అవుతారు? ఆడియన్స్ హృదయాలను ఎలా గెలుస్తారు అన్నది మీరు తీసుకునే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది" అని చెప్పారు బిగ్ బాస్. హౌజ్​మేట్స్​ అందరూ డిస్కషన్​ చేసుకున్న తర్వాత చివరకు సుమన్, కల్యాణ్, డీమాన్ అడతామని ముందుకొచ్చారు. ఈ పోరులో భాగంగా "పవర్ బాక్స్" అనే ఛాలెంజ్​ను ఇచ్చారు. ఈ టాస్కులో పక్కా లెక్క ప్రకారం బుర్ర-బుద్ధి రెండింటినీ వాడి కల్యాణ్-సుమన్ శెట్టిలపై గెలిచాడు డీమాన్. దీంతో డీమాన్ గడులు (బాక్సులు) పెరిగాయి. ఇక "నీ సరిహద్దులో ఉన్న ఎవరితో ఛాలెంజ్ చేస్తావు" అని బిగ్‌బాస్ అడిగితే.. "భరణి గారితో ఆడదాం అనుకుంటున్నాను బిగ్‌బాస్. ఎందుకంటే నిన్న ఆడి గెలవలేకపోయాను ఈరోజు ఆడి గెలుద్దామని" అంటూ డీమాన్ చెప్పాడు.

భరణికి సలహాలు ఇచ్చిన తనూజ: "ఏ గేమ్ ఇస్తారో తెలీదు. ఏ గేమ్ పెట్టినా 100 పర్సంట్ బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను" అంటూ సుమన్ శెట్టితో భరణి చెప్పాడు. ఇంతలో అక్కడికి తనూజ వచ్చి భరణికి సలహాలు ఇచ్చింది. "ఏదొచ్చినా నిన్నటిలా ఫ్లోలో వెళ్లిపోండి. గివప్ ఇవ్వొద్దు. నాకు తెలుసు మీరు గివప్ ఇవ్వరని. ఇచ్చిపడేయండి. ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉండాలంటే సెలక్ట్ చేసినవాళ్లకంటే మిగతావాళ్లు షాక్ అవ్వాలి అలా ఉండాలి. నాకు తెలుసు మీరు చేయగలరని. మీకు ఎలాగూ తెలిసిందే వాడు మిమ్మల్ని సెలక్ట్ చేసుకుంటాడని" అంటూ తనూజ చెప్పింది.

డీమాన్​పై భరణి గెలుపు: తర్వాత భరణి-డీమాన్ ఇద్దరికీ 'వారధి కట్టు విజయం పట్టు' అనే టాస్కు ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్. ఈ టాస్కుకి తనూజ సంచాలక్‌గా ఉంది. గేమ్ మొదలుకాగానే భరణి తనకి ఇచ్చిన ప్లాంక్స్‌తో చకచకా బ్రిడ్జి కట్టేశాడు. కానీ డీమాన్ మాత్రం "ఈ ప్లాంక్స్ ఫిట్ అవ్వట్లేదు" అంటూ అలానే ఉండిపోయాడు. ఇక చకచకా వారధి కట్టేసి దానిపై నుంచి వెళ్లి బ్యాగ్స్ టేబుల్ మీదకి విసిరి భరణి గెలిచేశాడు. చాన్నాళ్ల తర్వాత టాస్క్ గెలవడం అది కూడా డీమాన్ లాంటి స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ మీద గెలవడంతో భరణి ఎమోషన్ అయిపోయాడు.

మరోవైపు "ఈ ప్లాంక్స్ సరిలేవు" అంటూ డీమాన్ కాసేపు ఫీల్ అయ్యాడు. అయితే "అవన్నీ బానే ఉన్నాయి" అంటూ తనూజ పెట్టి చూపించింది. మొత్తానికి ఈ టాస్కులో ఓడిపోవడంతో డీమాన్ కూడా ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ రేసు నుంచి ఔట్ అయిపోయాడు. దీంతో రేసులో ఇమ్మానుయేల్, భరణి, సుమన్ శెట్టి, కల్యాణ్, రీతూ మాత్రమే మిగిలారు. ఇక "ఈ వారం టికెట్​ టు ఫినాలే కొట్టేది నేనే. రాసి పెట్టుకోండి" అంటూ ఛాలెంజ్​ చేసి రేసు నుంచి తప్పుకున్న డీమాన్​పై సోషల్​ మీడియాలో ట్రోల్​ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు.

Bigg Boss Telugu 9 : బిగ్​బాస్​ 9 విన్నర్​ ఆ "ఇద్దరిలోనే"! - హిస్టరీ​ రిపీట్​ అవుతుందా?!

Bigg Boss 9 Divya: బిగ్​బాస్​ నుంచి దివ్య ఎలిమినేట్​ - 9 వారాలకు గట్టిగానే రెమ్యునరేషన్​!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 87 EPISODE
TANUJA AND DEMON PAVAN OUT
బిగ్​బాస్​ లేటెస్ట్​ ఎపిసోడ్​
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 87 EPISODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.