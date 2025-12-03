Bigg Boss 9 Telugu Day 86: 'టికెట్ టు ఫినాలే' రేసులో ఇమ్మాన్యుయేల్ ముందంజ - సంజనా అవుట్ - డీమాన్పై తనూజ గెలుపు!
- బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ విశేషాలు - రీతూ లెక్కలు విని అవాక్కైన బిగ్బాస్!
Published : December 3, 2025 at 10:44 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 86 Episode: సీజన్ 9లో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ ఎవరో తేల్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే టికెట్ టు ఫినాలే కోసం టాస్క్లు మొదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం హౌజ్లో 8 మంది ఉండటంతో వీళ్లల్లో ఒకరు ఫినాలేకు వెళ్తారు. ఇక టికెట్ టు ఫినాలే గెలిచిన వారికి అడ్వాంటేజస్ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే మొదటి రోజు టాస్క్లు మొదలయ్యాయి. ఇందులో ఇమ్మాన్యుయేల్ సత్తా చాటాడు. మరోవైపు తనూజ కూడా ఓ టాస్క్ గెలిచింది. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏఏ టాస్క్లు పెట్టారు? ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తనూజ విషయంలో ఇమ్మూ కన్ఫ్యూజన్ : "నువ్వు పెట్టిన పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయితే బాధపడేదాన్ని కాదు. నీ మీద అరిచినందుకు నాకు నేనే నచ్చట్లేదు. బ్యాడ్ అయ్యాను. సారీ" అంటూ డీమాన్తో చెబుతూ నామినేషన్స్ గురించి బాధపడింది తనూజా. మరోవైపు సంజనాతో ఇమ్మూ "ఆ అమ్మాయి(తనూజ) నిన్న ఎందుకు ఏడ్చిందో అర్థం కాలేదు మమ్మీ. నేను అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఫ్రెండువే కాదు పో అని, తరువాత అలా అన్నంత మాత్రాన ఫ్రెండువి కాకుండా పోతావా అని ఏడుస్తుంది ఏంటి? మరోవైపు నాకు ఏడుపు వస్తోంది ఇంత చేసినా అలా అనేసింది అని" అంటూ తన కన్ఫ్యూజన్ను బయటపెట్టాడు. "ఆ అమ్మాయి నీతో బాగుంటే నువ్వు కూడా అలాగే ఉండు. ఇంకా కొన్ని వారాలే ఉంది కదా" అని సర్ది చెప్పింది సంజనా.
టికెట్ టు ఫినాలే మొదలు: ఇక ఆ తర్వాత టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్లు మొదలుపెట్టాడు. "ఎన్నో అడ్డంకులు దాటుకుని మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకున్నారు. అవరోధాలు దాటుకుని ఇక్కడిదాకా వచ్చి, ప్రేక్షకుల ఆదరణ దక్కించుకున్న మీరు ట్రోఫీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచే సువర్ణావకాశం టికెట్ టు ఫినాలే రూపంలో ఇవ్వబోతున్నాను. మీ ముందున్న ప్లాట్ ఫాంపై ఉన్న గడులు మీ రణభూమి. ఇందులో మీ రంగు గడిని ఎంచుకుని అందులో నిలబడండి. సమయానుసారం నేనిచ్చే టాస్క్లు ఆడి, ప్రత్యర్థుల గదులు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. పక్కనున్న ఖాళీ గదులను సొంతం చేసుకోవడానికి ముందుగా ఆడబోయే ముగ్గురు ఎవరో చెప్పండి" అని అడిగారు బిగ్ బాస్.
రీతూ వర్సెస్ హౌజ్: దీంతో హౌజ్మేట్స్ అందరూ డిస్కషన్ పెట్టారు. ఫైనల్గా ఈ డిస్కషన్లో కల్యాణ్, డీమాన్, ఇమ్మూ ఆడతారు అని తనూజా చెప్పేసింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత రీతూ కూడా ఆడతాను అనడంతో తనూజా, రీతూ మధ్య గొడవ జరిగింది. హౌజ్ వర్సెస్ రీతూ అన్నట్టుగా జరిగింది ఈ గొడవ. ఇక రీతూ.. "నేను ఆడతాను" అని చెప్పడంతో తనూజ సీరియస్ అయ్యింది. "ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రౌండ్కి వెళ్లే ముగ్గురు ఎవరో ఫిక్స్ అయిపోయింది. నా నిర్ణయాన్ని మార్చుకోను" అని చెప్పింది తనూజ. దీనికి "అసలు బిగ్బాస్ టైమ్ ఇచ్చింది ఎందుకు? ఆలోచించి చెప్పమన్నాడు కదా" అని అడిగింది రీతూ. "లేదు నువ్వు మాట్లాడాలి అనుకుంటే.. అప్పుడే మాట్లాడాలి.. ఇప్పుడు కాదు" అని తనూజ అనింది. "నేను ఆలోచించుకుంటున్నానబ్బా.. మీరే మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ల పేర్లూ వీళ్ల పేర్లు అని చదివేశారు. నాకు ఆలోచించుకునే టైమ్ ఇవ్వరా" అని రీతూ అడిగింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
రీతూ లెక్కలతో బిగ్బాస్కు బుర్రపాడు: చివరకు డీమాన్ త్యాగం చేయడంతో రీతూ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆడారు. ఇక ఈ ముగ్గురికీ 'కనుక్కోండి చూద్దాం' అంటూ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్కు సంబంధించిన టాస్క్ ఇచ్చారు. "మీ ముగ్గురు పోటీదార్లకు ఇస్తున్న మొదటి ఛాలెంజ్ "కనుక్కోండి చూద్దాం". గార్డెన్ ఏరియాలో రకరకాల మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్స్ను మీరు వెంటనే వెతికి తీసుకుని కెమెరాకు చూపించాలి" అని టాస్క్ గురించి చెప్పాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ పోటాపోటీగా ఆడారు. అయితే నేను ఆడతా అంటూ వచ్చిన రీతూ ఇందులో ఒక్క పాయింట్ కూడా రాబట్టుకోలేకపోయింది. ఇక చివరకు టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలిచాడు.
మొదటి టాస్క్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలవడంతో మరో అవకాశం ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఇమ్మాన్యుయేల్ మీ గడి పక్కన ఉన్న ఎంప్టీ గడుల్లో ఏ గడిని కైవసం చేసుకుంటున్నారు. మీరు ప్రస్తుతం ఉన్న గడి మీరు ఎంచుకున్న గడి రెండూ మీవే అవుతాయి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో తన ముందు ఉన్న ఖాళీ గడిని ఇమ్మూ సెలక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇక ఆ తర్వాత "ఇమ్మాన్యుయేల్ మీ గడులతో బౌండరీ పంచుకునే ఏ ప్రత్యర్థితో పోటీ పాడాలనుకుంటున్నారు" అని బిగ్బాస్ అడిగాడు. దీంతో సంజన-తనూజ- రీతూ ముగ్గురు ఉండగా.. ఇమ్మూ సంజనాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు.
సంజనా వర్సెస్ ఇమ్మూ: అనంతరం ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కావడానికి సంజనా, ఇమ్మూలకు "పంతం నీదా నాదా" అనే ఫస్ట్ టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో "సీసాలు ఉన్న తాడును పట్టుకుని, అవతలి వైపు ఉన్న బాస్కెట్ను పైకి లాగి, బాల్స్ వేయాలి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఈ టాస్క్లో కూడా ఇమ్మూనే విన్ అయ్యాడు. దీంతో తాడును వదిలేసిన తర్వాత సంజనా ఎమోషనల్ అయ్యింది. "మొదట్లోనే గేమ్ నుంచి బయటకు వెళ్లాను" అంటూ ఆమె ఏడిస్తే.. "అద్భుతంగా ఆడారు" అంటూ ఇమ్మూ, కల్యాణ్, రీతూ ఆమెను ఓదార్చారు. ఇక గేమ్ విన్ అయిన తర్వాత యాక్టివిటీ రూమ్లో సంజనా ఏరియాను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఇమ్మూ. ఇక సంజనా రేసు నుంచి అవుట్ అయినట్లు బిగ్బాస్ ప్రకటించాడు.
తనూజ విన్: ఇక రెండో ఛాలెంజ్ కోసం భరణి-తనూజ-డీమాన్ ముగ్గురూ బరిలోకి దిగారు. వీరి కోసం 'నాటు నాటు' అనే టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. దీని ప్రకారం వారి వారి కలర్ పూలని అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మట్టిలో నాటాలి. బజర్ మోగే సమయానికి ఎవరి పూలు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్లు విన్ అవుతారు. ఇక ఈ టాస్కుకి కల్యాణ్ సంచాలక్గా ఉన్నాడు. ఈ టాస్క్లో ముగ్గురూ ఎఫర్ట్ పెట్టారు. ఫిజికల్ కూడా అయ్యారు. చివరకు ఎక్కువ పూలు ఉండటంతో తనూజ ఈ టాస్క్లో గెలిచింది. ఇక ఈ టాస్కులో గెలిచిన తనూజ తన వెనకాల ఉన్న గడిని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో తన సరిహద్దులో ఉన్న వారిలో సుమన్ శెట్టిని తన నెక్ట్స్ గేమ్ కోసం ప్రత్యర్థిగా సెలక్ట్ చేసుకుంది. దీంతో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది. ఇక ఈరోజు మరికొన్ని టాస్క్లు జరగనున్నాయి.
