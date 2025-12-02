Bigg Boss 9 Telugu: ఫన్నీగా నామినేషన్స్ - లిస్ట్లో "ఆరుగురు" - డీమాన్ కాళ్లుపట్టుకున్న భరణి - బాటిల్తో కొట్టుకున్న తనూజ!
December 2, 2025
Bigg Boss 9 Telugu Day 85 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో 13వ వారం నామినేషన్స్ ముగిశాయి. 8 మందిలో ఆరుగురు నామినేషన్స్లోకి వచ్చారు. అయితే నార్మల్గా బిగ్బాస్ హౌజ్లో నామినేషన్స్ అంటే హీట్ మామూలుగా ఉండదు. కచ్చితమైన పాయింట్లు చెప్పుకుంటూ ఎవరు హౌజ్ నుంచి వెళ్లాలో వాళ్లకు ఓట్లు వేస్తుంటారు. అయితే ఈ వారం నామినేషన్స్ ఫన్నీగా సాగాయి. ఒకటి రెండూ తప్పించి మిగతా హౌజ్మేట్స్ చెప్పిన పాయింట్లు అన్నీ సిల్లిగానే ఉన్నాయి. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఎవరు ఎవరెవరిని నామినేట్ చేశారు? లిస్ట్లో ఉన్నవాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తలపై సీసా పగులగొట్టి నామినేషన్స్: ఉదయాన్నే గార్డెన్ ఏరియాలో ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూ వర్కౌట్ చేస్తూ నవ్వించారు. ఇక ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్. "ఇప్పటి వరకూ మీరు చూపిన పోరాటం, కృషి ఇక్కడిదాకా తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆడే ఆట, మాట్లాడే మాట హౌజ్లో ఉంటారా ? వెనక్కి వెళ్తారా ? అనేది నిర్ణయిస్తుంది. ప్రతీ సభ్యులు ఇద్దరిని నామినేట్ చేస్తూ వాళ్ల తలపై షుగర్ బాటిల్స్ పగలగొట్టాలి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో నామినేషన్స్ను ఇమ్మాన్యుయేల్ స్టార్ట్ చేశాడు.
కల్యాణ్ కెప్టెన్ కావాలన్నది నా పాయింట్: "నా ఫస్ట్ నామినేషన్ రీతూ. నాగ్ సర్ అడిగినప్పుడు నువ్వు బ్యాక్ స్టాబర్ అని చెప్పావు. అసలు నాకు నిన్ను తీసేయాలనే లేదు" అని చెప్పాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "ఎవరు కెప్టెన్ అయినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు అన్నావ్" అని అడిగింది రీతూ. "మా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ ఏంటంటే రీతూను నమ్మొచ్చా? అనుకున్నాము. కానీ తనూజ తీయొద్దని చెప్పింది. కల్యాణ్ కెప్టెన్ కావాలన్నది నా పాయింట్. నువ్వు అడిగావ్ కత్తి ఇవ్వాలని" అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఇమ్మూ. "నేను నిన్ను అడగలేదు. నాకు తనూజ ఇచ్చింది. తనూజ వల్ల నేను లాస్ట్ వరకు ఉన్నాను" అంటూ రీతూ చెప్పింది. దీంతో "నావల్ల కాదు చివరిదాకా తనూజా వల్ల ఉన్నావ్. ఓకే వదిలేయ్" అని క్లియర్ చేశాడు ఇమ్మూ. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది. ఇక రెండో నామినేషన్ను డీమాన్కు వేశాడు. "కెప్టెన్సీ టాస్క్లో నన్ను నువ్వు తీసేయడం హర్టింగ్గా అనిపించింది" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు. "టీంలో ఉన్న వాళ్ల కోసం మాత్రమే ఆడాను టీం కోసం కాదు" అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు డీమాన్.
ఆ ఒక్కటే మార్చుకో: ఇక ఆ తర్వాత సంజనాను నామినేట్ చేశాడు బిగ్బాస్. "అందరూ గేమ్ ఆడుతుంటే సంజనా ఫ్రాంక్స్లోనే మిగిలిపోయింది. మెడిసిన్స్ నాకు ముఖ్యమైన టైమ్లో ఆమె అలా చేయడం బాధగా, కోపంగా అనిపించింది. ఫన్ చేస్తానని చెబితే నా టాబ్లెట్స్ ఎత్తుకుపోతారని ఎవడన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అండి ? అది హ్యూమరా?" అంటూ సంజనాను నామినేట్ చేశాడు. రెండో నామినేషన్ను డీమాన్కు వేశాడు. "గత వారం నుంచి డీమాన్ కనిపించట్లేదు. మా అందరికీ ఫిజికల్గా నువ్వే స్ట్రాంగ్. మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండలేడు" అని చెప్పాడు భరణి. దీనికి "వచ్చిన గెస్ట్లు అందరూ యాంగర్ తగ్గించుకో అంటే ఏమైపోవాలి" అని క్వశ్చన్ చేశాడు డీమాన్. దీనికి "తగ్గించుకోమంటే పూర్తిగా ఎవ్వరితో మాట్లాడొద్దని కాదు. నువ్వు ఆకాశంలో చూస్తుంటే బాడీ నీది, ఫేస్ రాముది కన్పిస్తుంది. అయితే రిలేషన్షిప్ విషయానికి రావట్లేదు నేను. అది తప్పని ఎవరన్నా అంటే వాళ్లే తప్పు. కానీ ఆ ఒక్కటే మార్చుకో" అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు భరణి. దీనికి "నేను ప్రతి ఒక్కరికీ ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా.. ఈ వారం టికెట్ టు ఫినాలే కొట్టేది నేనే" అని ఛాలెంజ్ చేశాడు డీమాన్.
ఇక్కడితో ఫుల్స్టాప్ పెట్టేద్దాం: అనంతరం రీతూ.. సుమన్, సంజనాను నామినేట్ చేసింది. "ఈ విషయాన్ని నేను మళ్లీ డ్రాగ్ చేయొద్దు అనుకున్నా. కానీ మీరు సండే ఫ్యామిలీ ట్రీ లోంచి నా ఫోటో తీసేసి మాటలన్నారు. నేను మిమ్మల్ని ఏ బూతులు అనలేదు. నేను గిల్లాను. నన్ను గిల్లితే 100 సార్లు గిల్లుతాను అంటున్నారు మీరు" అని సంజనాపై పాయింట్స్ చెప్పింది రీతూ. "నీకు నాకు ఈ గేమ్ ముందు పరిచయం ఉందా? నాకు నీకూ ఏమైనా వంశ వృక్షం గొడవలు ఉన్నాయా?" ఏమీలేవు కదా. ఈ పాత పాయింట్లు మాట్లాడేశాం. ఏమైనా కొత్తగా ఉందా చెప్పు. ఇప్పటితో ఈ ఇష్యూకు బిగ్ ఫుల్ స్టాప్ అనుకుంటున్నా" అంటూ సంజనా అక్కడితో టాపిక్ కట్ చేసింది. దీంతో ఇద్దరూ కలిసి హగ్ చేసుకున్నారు. ఇక సుమన్ను నామినేట్ చేస్తూ మాన్స్టర్ టాస్క్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పింది.
తనూజ, ఇమ్మూ ఎమోషనల్: ఇక తనూజా వచ్చి "ఇమ్మూ నీకు దివ్య ఎప్పటి నుంచి క్లోజ్ అయ్యింది? ఫస్ట్ కల్యాణ్, తరువాత ఆ లిస్ట్లో దివ్య కూడా నీ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటది. నీకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్లకు చేస్తావ్. మరి నేను నీకు హెల్ప్ చేయలేదా? ప్రతిసారీ సపోర్ట్ చేయలేదు అన్నాను అనే పాయింట్ తీసుకొస్తున్నావ్ ఎందుకు" అని అడిగింది. "నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాదు అన్నప్పటి నుంచి నేను మారిపోయా" అని చెప్పాడు ఇమ్మూ. "హౌజ్లోకి వచ్చాక మీరంతా కొత్త. కానీ వాడితో ముందే 1 మంత్ ఫ్రెండ్షిప్. నేనుంటా అని అన్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చాక మాత్రం షేర్ చేసుకున్న ప్రతిసారి నన్ను నామినేషన్లోకి లాగాడు. భరణికి, నాకు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా నామినేషన్లోకి లాగావు. ఏదో ఓ మాట అన్నంత మాత్రాన ఫ్రెండ్ని విసిరి పారేశాము అని కాదు. ఇప్పటికీ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వే. ఏదన్నా ఉంటే ముఖం మీద చెప్పు" అంటూ ఏడ్చేసింది తనూజ. "నీకన్నా ముందుగా 6 ఏళ్లుగా రీతూ తెలుసు. కానీ నీకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను. నువ్వు చిన్నది అన్నా హార్ట్ అవుతా. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాదురా అన్నావ్" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఇమ్ము. ఇద్దరూ క్లారిటీ తెచ్చుకున్నారు ఈ వివాదాలపై. అయితే "ఇది షేర్ చేసుకోవాలి అన్పించింది" అని చెప్పింది.
అలా అయితే మాకు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది: అయితే ఈ మాటలన్నీ చెప్పి ఇమ్మూను పక్కన పెట్టి డీమాన్ను నామినేట్ చేసింది. "ఇప్పటిదాకా నామినేషన్ పాయింట్ చెప్పి మారిస్తే జోక్లా అనిపించింది" అంటూ డీమాన్ ఫైర్ అయ్యాడు. "జోకు గీకు అనకు. నువ్వు కాదు బిగ్బాస్ చెప్పాలి అది" అంటూ తనూజ సీరియస్ అయ్యింది. దీంతో "ఇది నామినేషన్స్ ప్రక్రియ నీ డిస్కషన్స్, ఫీలింగ్స్ పెట్టడానికి కాదు" అంటూ డీమాన్ అన్నాడు. ఇక తన పాయింట్స్ చేస్తూ "గేమ్ టీమ్ కోసం కాదు ఒక్క మనిషి కోసం ఆడానని నువ్వు అన్నావ్" అంటూ పాయింట్ చెప్పింది తనూజ. "ఈ హౌజ్లో నేను ఫస్ట్ కెప్టెన్గా చూడాలనుకున్నది అప్పటివరకూ అవ్వని రీతూని" అని డీమాన్ అన్నాడు. "టీమ్ కోసం ఆడలేదు నువ్వు అయితే" అని తనూజ అడిగితే.. "అవును" అంటూ డీమాన్ ఒప్పుకున్నాడు. "నేను టీమ్కి సపోర్ట్ చేయను. రీతూ ఉంది రీతూకి సపోర్ట్ చేస్తానని వెళ్తే మాకు ప్రాబ్లమ్ అవుతది కాబట్టి నిన్ను నామినేట్ చేస్తున్నా" అంటూ తనూజ అంది. సెకండ్ సంజనాను బాండింగ్ పేరుతో నామినేట్ చేసింది.
నువ్వు ఇంటికెళ్లిపోయి రెస్ట్ తీసుకో: సుమన్ శెట్టి.. రీతూ, డీమాన్ను నామినేట్ చేశాడు. ముందుగా రీతూని నామినేట్ చేస్తూ "నువ్వు హౌజ్లో గట్టి గట్టిగా అరుస్తావ్. నాకు అది డిస్ట్రబెన్స్గా ఉంది" అంటూ సుమన్ అన్నాడు. "అదేంటన్నా నువ్వు ఒకలా మాట్లాడతావ్.. నేను ఒకలా మాట్లాడతాను. దానికి నేనేం చేయాలి. మిగిలిన వాళ్లకి కూడా డిస్ట్రబెన్స్ అయితే వాళ్లు చెప్పుండేవాళ్లు కదా" అని రీతూ అడిగింది. "వాళ్లకి భయమేమో చెప్పలేదు.. నాకు భయం లేదు చెప్తున్నా" అంటూ సుమన్ అన్నాడు. తర్వాత డీమాన్ని నామినేట్ చేస్తూ "నీకు దెబ్బ తగిలింది కదా పవన్. నువ్వు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ కూడా.. మా కంటే నువ్వే స్ట్రాంగ్ కనుక నువ్వు ఇంటికెళ్లిపోయి రెస్ట్ తీసుకో" అంటూ సుమన్ శెట్టి అన్నాడు. ఈ మాట వినగానే హౌజ్ మొత్తం పడిపడి నవ్వుకుంది. డీమాన్ అయితే "ఇదేంటన్నా స్ట్రాంగ్ అంటే కప్పు కొట్టడానికి ఉండాలి.. వెళ్లిపోవడానికి కాదు" అంటూ నవ్వుకున్నాడు. "అవునులే కానీ నీకు హెల్త్ కూడా బాలేదు కదా వెళ్లిపో" అంటూ సుమన్ శెట్టి కామెడీ చేశాడు. ఇక సంజనా కూడా రీతూ, డీమాన్లను నామినేట్ చేసింది. 'టికెట్ టు ఫినాలే కొడతా అనడం నచ్చలే. అంటే మేమంతా ఆడలేని వాళ్లమా' అంటూ డీమాన్ను, 'సారీ చెప్పినా తీసుకోలేదు. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు' అంటూ రీతూని నామినేట్ చేసింది.
ఫస్ట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ వెంటనే సంజనా: డీమాన్.. ఇమ్మానుయేల్ అప్పటివరకూ నామినేషన్స్లోకి రాకపోయేసరికి.. ఏం పాయింట్లు లేకపోయినా నామినేట్ చేశాడు. "అన్నా నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేశావ్. కాబట్టి నేను నిన్ను నామినేట్ చేస్తున్నా. నువ్వే కదన్నా ఈ వారం నుంచి అందరూ నామినేషన్స్లో ఉంటే బావుంటుంది అన్నావ్. అందుకే చేశా" అంటూ డీమాన్ అన్నాడు. ఈ మాటకి భరణి వచ్చి డీమాన్ కాళ్లు మొక్కి మరీ "దండాలురా నాయనా నీకు నామినేషన్స్లో అందరూ రావాలని నామినేట్ చేయడమేంట్రా" అంటూ నవ్వుకున్నాడు. కళ్యాణ్ కూడా ఇమ్మూ భుజంకేసి బుర్ర బాదుకొని నవ్వుకున్నాడు. ఇక అందరూ కామెడీ చేస్తున్నారని తన నామినేషన్ చేంజ్ చేసి సంజనాకి వేశాడు డీమాన్. అలాగే రెండో నామినేషన్ తనూజకు వేశాడు డీమాన్. నామినేషన్స్ అంటే పాయింట్లు చెప్పి నామినేట్ చేయాలి కానీ, క్లారిఫికేషన్లు ఇచ్చుకోవడానికి కాదు" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు.
నామినేషన్స్లో ఆరుగురు: ఇక చివరిలో కెప్టెన్ కల్యాణ్కి నామినేషన్స్లో లేని ఒకరిని నామినేట్ చేయాలంటూ బిగ్బాస్ పవర్ ఇచ్చాడు. దీంతో భరణిని నామినేట్ చేశాడు కల్యాణ్. అలా నామినేషన్స్ పూర్తయ్యే సరికి కెప్టెన్ కల్యాణ్, ఇమ్మానుయేల్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు సభ్యులు.. అంటే తనూజ, రీతూ, డీమాన్, సంజన, భరణి, సుమన్ శెట్టి నామినేషన్స్లో ఉన్నారు.
