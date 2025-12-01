Bigg Boss 9 Divya: బిగ్బాస్ నుంచి దివ్య ఎలిమినేట్ - 9 వారాలకు గట్టిగానే రెమ్యునరేషన్!
- ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్గా సాగిన సండే ఎపిసోడ్ - 'దివ్య - సుమన్ శెట్టి' మధ్య ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ!
Published : December 1, 2025 at 10:38 AM IST
Divya Nikitha Eliminated from BB9 Telugu: బిగ్బాస్ సీజన్-9లో మరో ఎలిమినేషన్ పూర్తి అయ్యింది. గత వారం ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్రతో సేవ్ అయిన దివ్య.. ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ముందు నుంచే ఎలిమినేషన్ను ప్రిపేర్ అవ్వడంతో పెద్దగా ఎమోషనల్ అవ్వలేదు. ఇక వెళ్లేటప్పుడు ఇంట్లో ఒక్కొక్కరి గురించి రివ్యూ ఇవ్వాలంటూ నాగార్జున అడిగారు. మరి దివ్య ఎవరి గురించి ఏం చెప్పింది? మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హౌజ్ నుంచి దివ్య ఎలిమినేట్: ఆదివారం ఎపిసోడ్ ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్గా సాగింది. నామినేషన్స్లో ఉన్న ఒక్కొక్కరూ సేవ్ కాగా చివరికి సుమన్ శెట్టి, దివ్య మిగిలారు. దీంతో వీరిద్దరినీ యాక్టివిటీ ఏరియాకి రమ్మని నాగ్ పిలిచారు. అక్కడ అగ్నిపర్వతం సెటప్ చేసి.. చివరికి దివ్య ఎలిమినేట్ అంటూ ప్రకటించారు. ఇక తాను ఎలిమినేట్ అవ్వగానే "సార్ ఒకసారి బయటికెళ్లొచ్చా? అందరినీ కలిసి రావొచ్చా?" అంటూ దివ్య రిక్వెస్ట్ చేసింది. రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే తనూజ.. దివ్యని హత్తుకుంది. "బాగా ఆడు బయటికొచ్చాక ఆ కాఫీ షాప్కి వెళ్దాం" అంటూ సరదాగా ఆటపట్టించింది. ఇక భరణి అయితే దివ్య ఎలిమినేట్ అవ్వగానే ఎమోషనల్ అయిపోయాడు. దీంతో "3 వీక్స్ వరకూ బయటికొస్తే ఊరుకునేది లేదు. మళ్లీ స్టేజ్ మీదే చూడాలి మిమ్మల్ని. సీరియస్గా చెప్తున్నా" అంటూ భరణికి చెప్పింది దివ్య. "మిస్ యూ" అంటూ భరణి ఏడవడంతో.. "ఏడవద్దంటే ఏడిపిస్తారు అందరూ" అంటూ దివ్య కూడా ఎమోషనల్ అయింది. "సరే నేను వెళ్లిపోతున్నా కదా అని ఒక స్వీట్ చేశా. అది అందరికీ తినిపిస్తా" అంటూ ఒక్కొక్కరికీ తినిపించేసి.. బయటికి వచ్చేసింది దివ్య.
అది చాలా గొప్ప విషయం: దివ్య స్టేజ్ మీదకి రాగానే "ఏంటమ్మా ఈ వీక్ ప్రిపేర్ అయిపోయినట్లున్నావ్" అని నాగ్ అడిగారు. "ప్రిపేర్ అని కాదు కానీ ఈ వీక్ నేను కొంచెం ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ డౌన్ అయిపోయాను. మేబీ ఇంటికెళ్తాననే కొంచెం హ్యాపీ ఉంటానేమో. కానీ నేను గేమ్ మొత్తం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఎక్కడో ఎంబీబీఎస్ చదువుకుంటూ ఉన్నాను. అగ్నిపరీక్ష దాటి 12వ వారం వరకూ ఉన్నానంటే నాకు ఇది చాలా గొప్ప విషయం" అని దివ్య చెప్పింది. దీనికి "అంతేకాదమ్మా గుర్తుపెట్టుకో.. 3వ వారంలో వచ్చావ్.. నీ తర్వాత వచ్చిన వైల్డ్ కార్డ్స్ అందరూ వెళ్లిపోయారు. నువ్వు ఉన్నావ్" అంటూ నాగార్జున మెచ్చుకున్నారు. తర్వాత తన జర్నీ వీడియోని ప్లే చేశారు.
వాటి వల్లే ఎఫెక్ట్ అయ్యాను: "జర్నీ వీడియో చూశావ్ కదా.. నీ ఆట మీద నీ రివ్యూ ఏంటమ్మా" అని నాగ్ అడిగారు. "సార్ సినిమాలకి ఎలా అయితే జెన్యూన్గా రివ్యూ ఇస్తానో అలా నా ఆట మీద చెప్పాలంటే నేను గేమ్ పరంగా 100 పర్సంట్ ఇచ్చాను. కానీ నేను పెట్టుకున్న రిలేషన్స్ వల్ల నేను ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల అది నాకు ఇబ్బంది అయింది" అంటూ దివ్య చెప్పింది. "సరే అయితే హౌజ్మేట్స్ అందరిపై నీ రివ్యూ చెప్పు" అంటూ నాగ్ అడిగారు. కల్యాణ్ గురించి చెప్తూ "తను చాలా మంచోడు సార్. గేమ్ మీద తనుకున్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం సార్. గేమ్ అనే కాదు ఇండస్ట్రీ అన్నా తనకి చాలా పిచ్చి సార్. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికొచ్చాక చాలా మంచి రోల్స్ చేయాలి. హీరో అయిపోవాలని కోరుకుంటాను. ఇంకా గట్టిగా ఆడు" అంటూ దివ్య చెప్పింది.
నీ కోసం ఆడు: డీమాన్ గురించి చెబుతూ.. "పవన్ నాకు అగ్నిపరీక్ష అప్పటి నుంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సార్. నీ గేమ్ ఇంకా మెరుగవ్వడానికి నేను చెప్తున్న పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకో. నీ గురించి నువ్వు ఆడు ఇక. 13వ వారం వచ్చేసింది.. టికెట్ టూ ఫినాలే ఒక్కరికే వస్తుంది పవన్. నువ్వు సపోర్ట్ చేసి నీది పోగొట్టుకోకు. చాలా మంచి ప్లేయర్ సార్ పవన్. కానీ ఎక్కడో తను సెన్సిటివ్ పర్సన్ కాబట్టి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. త్యాగం చేసేస్తూ ఉంటాడు. అది వద్దు పవన్ ఇక.. ఈ 3 వీక్స్ నీ కోసం ఆడు. టాప్-5లో ఉండాలి" అంటూ దివ్య కోరుకుంది.
తను ఆల్రౌండర్: తర్వాత ఇమ్మానుయేల్ గురించి మాట్లాడింది దివ్య. "నేను ఈ హౌజ్ మొత్తంలో నా కంటే బెటర్ ప్లేయర్ అని ఒప్పుకున్నది ఇమ్మాన్యుయేల్ని మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇమ్మూ అన్నింట్లో 100 పర్సంట్ ఇస్తాడు. బాగా ఆడతాడు.. బాగా కామెడీ చేస్తాడు. తను ఆల్ రౌండర్ సార్. అయితే తను సడెన్గా ఆలోచనలో పడిపోతుంటాడు. బ్లాంక్ అయిపోతాడు. అదొక్కటీ మార్చుకో.. ఇక నిన్ను ఆపేవాడు ఎవడూ లేడు.. నీకు కూడా తెలుసది" అంటూ దివ్య చెప్పింది.
అది ఒక్కటి తీసేస్తే మంచి ప్లేయర్: సంజనా గురించి చెబుతూ.. "సంజన గారు మనిషిగా చాలా మంచి ఆవిడ సార్. నాతోనే గొడవలు పడ్డారు. కానీ నాకు తెలుసు.. మాటతో పొగొట్టుకుంటారు ఆవిడ. మీ మాట జాగ్రత్త.. 3 వీక్స్ ఆడియన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటారు. అది ఒక్కటీ తీసేస్తే మీరు చాలా మంచి ప్లేయర్. అలానే మీరు హౌజ్లో ఎవరికన్నా తక్కువ అని మాత్రం అనుకోవద్దు. మీరు ఇన్ని వారాలు వచ్చారు. మీరు స్ట్రాంగ్ అన్న విషయం మీకు తెలుసు. అది ప్రపంచానికి తెలిసేలా చేయండి చాలు" అంటూ సలహా ఇచ్చింది దివ్య.
నెగిటివ్స్ ఏం లేవు నీ గురించి: ఇక తనూజ గురించి చెప్తూ దివ్య నవ్వింది. "అందరూ బయట నేను, తనూజ కొట్టేసుకుంటాం.. జుట్లు పీకేసుకుంటాం అనుకుంటారు. కానీ, నాకూ తనకు అంత ద్వేషం లేదు సార్. తను చాలా నైస్ పర్సన్. మా మధ్య క్లాష్ వచ్చేది ఆ రిలేషన్ వల్ల. తను ఒకలా ఆలోచిస్తుంది.. నేను మరోలా ఆలోచిస్తాను. అది తప్ప తనూజకి చెప్పేది ఏం లేదు. నువ్వు ఆడతావ్ నీకు ఆ పవర్ ఉంది ఆడు.. ఇంకా ముందుకెళ్లు.. అంతే నెగెటివ్స్ ఏం లేవు నీ గురించి" అంటూ దివ్య చెప్పింది. దీనికి "మిస్ యూ దివ్య" అని తనూజ చెప్పగానే "ఏంటి ఫైట్స్ మిస్ అవుతావా" అని నాగ్ జోక్ చేశారు. "అవును సార్. కిచెన్లో కూడా మిస్ అవుతా" అంటూ తనూజ చెప్పింది.
బయటికొచ్చాక కొట్టుకుందాం: "రీతూ.. నేను బయట ఉండుంటే ఫ్రెండ్స్ అయ్యేవాళ్లం సార్.. హౌజ్లో కాబట్టి రీతూకి ఎవరూ దొరకలేదు. నాకూ ఎవరూ దొరకలేదు. అందుకే కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. తనని నామినేట్ చేయడానికి నేను, నన్ను నామినేట్ చేయడానికి తను అంతే. తను చాలా చిన్న పిల్లలా ఉంటుంది. బబ్లీ గర్ల్.. తనకి ఏంటంటే తనకి క్లోజ్ అనుకున్నవాళ్ల విషయంలో చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతుంది. నా లాంటి బిహేవియరే తనకి ఉంటుంది. తను క్లోజ్ అనుకున్నవాళ్లతో ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది. 3 వీక్స్ అది కొంచెం వదిలెయ్. గేమ్ ఆడు.. బయటికొచ్చాక కావాలంటే మనిద్దరం కొట్టేసుకుందాం మళ్లీ" అంటూ దివ్య చెప్పింది.
ఆయన గెలవాలనే కోరుకుంటా: ఇక భరణి గురించి చెప్పేటప్పుడు దివ్య-భరణి ఇద్దరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "మా అన్నయ్య సార్ ఆయన. చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు. ఆయన గెలవాలనే కోరుకుంటాను ఎప్పుడూ నేను. ఆయన్ని అలా చూస్తే నేనూ ఏడ్చేస్తాను. నవ్వాలని చెప్పా కదా.. ఇప్పుడు నేను వెళ్లిపోతే ఆయనే హెడ్ షెఫ్ సార్. వంట బాగా చేయండి అందరికీ.. గేమ్ బాగా ఆడండి.. నేను చెప్పినవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. బయటికొచ్చాక కూడా నేను మీ చెల్లినే.. మీరు గెలవాలని గట్టిగా దేవుడ్ని కోరుకుంటా. గెలిచి రావాలి ఓకేనా. కూర్చోండి ఫాస్ట్గా మళ్లీ ఏడుస్తా లేకపోతే" అంటూ దివ్య చెప్పింది.
చోటా ప్యాకెట్ బడా ధమాకా: ఇక చివరిగా సుమన్ శెట్టి గురించి మాట్లాడుతూ.. "క్యూటీ సుమన్.. నాకు హౌజ్ మొత్తంలో భరణి గారు, ఈయన చాలా క్లోజ్ సార్. ఈయనతో నేను క్లోజ్ అవుతానని కూడా అనుకోలేదు. ఆయన రోజూ వచ్చి సిస్టర్ యాపిల్, ఆరెంజ్ తినండి అంటూ నాకు ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్లిద్దరే నన్ను చూసుకున్నారు బాగా. మీరు చోటా ప్యాకెట్ బడా ధమాకా మీరు. నేను చెప్పినట్లే మీరు టాప్-5లో ఉండాలి. ఎప్పుడూ ఎమోషనల్ అవ్వొద్దు ఏడవద్దు. మీరు ఆడలేని టాస్క్ అంటూ ఏం ఉండదు. అన్నీ టాస్కులు మీరు ఆడగలరు, గెలవగలరు" అంటూ దివ్య ఎంకరేజ్ చేసింది.
భారీగానే రెమ్యునరేషన్: ఇక దివ్య వెళ్లేటప్పుడు భరణి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. "ఈ బిగ్బాస్ హౌజ్ ఒక యోధురాలిని మిస్ అవుతుంది సార్. అది మాత్రమే నేను చెప్పగలను. తను అన్నింట్లో ఉంది సార్. టాస్కులు కానీ, నామినేషన్స్ పాయింట్లు కానీ, అందరికీ వండిపెట్టడం కానీ.. తను చాలా కంప్లీట్ ప్లేయర్ బిగ్బాస్ హౌజ్లో అది మాత్రం చెప్పగలను" అని భరణి అన్నాడు. ఇక ఆ తర్వాత దివ్య వెళ్లిపోయింది.
దివ్య ఎలిమినేట్ కావడంతో ఆమె రెమ్యునరేషన్కు సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీగా దివ్య నిఖిత హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సుమారు 60 రోజులపైనే హౌజ్లో కొనసాగింది. అనధికారికంగా ఆమె వారానికి రూ.1.7లక్షల మేర తీసుకున్నట్లు టాక్. ఈ లెక్కన 9 వారాలకు గానూ రూ.15 లక్షలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.
Bigg Boss 9 Telugu: 'మటన్ చికెన్' స్లోగన్తో సోహైల్ రచ్చ - తనూజతో యావర్ పులిహోర!
Bigg Boss 9 Telugu: "అది నా పిల్ల" - బిగ్బాస్ స్టేజ్పై పవన్ సాయి షాకింగ్ కామెంట్స్!