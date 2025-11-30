ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9: "హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు" ఆమెకు నాగార్జున మాస్ వార్నింగ్​!

- ​సంజనాపై హోస్ట్ ఫుల్​ ఫైర్​ - అందరిపైనా ఆగ్రహం

Bigg Boss 9 Telugu Day 83 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 83 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 9:40 AM IST

8 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Day 83 Episode: నామినేషన్స్​లో రీతూ - డీమాన్​ పై సంజనా కాంట్రవర్శియల్​ కామెంట్స్​, కల్యాణ్​ - డీమాన్​, రీతూ పంచాయితీ సహా 12వ వారంలో ఇంకొన్ని గొడవలు గట్టిగానే అయ్యాయి. మరికొన్ని ఇష్యూస్​ కూడా జరిగాయి. వీటన్నింటిపై నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఫుల్​ ఫైర్​ అయ్యారు నాగార్జున. మరీ ముఖ్యంగా సంజనా పై ఓ రేంజ్​లో సీరియస్​ అయ్యారు. రీతూకు వార్నింగ్​ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం.

ప్రమోషనల్​ టాస్క్​లో కూడా గొడవే: నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ముందుగా శుక్రవారం రోజు జరిగిన ఫుటేజ్​ను ప్లే చేసి చేపించారు. ఇందులో ఓ ప్రమోషనల్​ టాస్క్​ నిర్వహించారు. ఈ టాస్క్​లో కూడా తనూజ, భరణి, దివ్య మధ్య గొడవ జరిగింది. ఇంతలో "సీజన్ మొత్తం సంచాలక్‌గా ఒక్కరికే ఇచ్చేయండి బిగ్​బాస్" అని నోరు జారింది. దాంతో దివ్య టీంలో ఉన్న భరణి రియాక్ట్ అయ్యాడు. "రూల్స్ నీకొక్కదానికే తెలిసినట్టు మాట్లాడకు. ఊరికే లొడలొడా వాగకు" అని అన్నారు. దీంతో "వాగుడు, గీగుడు అని మాట్లాడొద్దు. పిచ్చి మాటలు అనొద్దు" అంటూ రెచ్చిపోయింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.

స్టాండ్​ తీసుకోవాలి కదా: అనంతరం సాంగ్​తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగ్​ "ఇన్ని గొడవలు ఉంటే మనం లోపలికి వెళ్లాలి కదా. ఆలస్యం లేకుండా మన టీవీ" అంటూ హౌజ్​మేట్స్​ను పలకరించారు నాగార్జున. కెప్టెన్ అయిన కల్యాణ్​ను విష్ చేస్తూ, సైనికుడి రేంజ్​లో సెల్యూట్ చేశారు. "హౌజ్​లో ఎక్కువసార్లు కెప్టెన్ అయ్యింది నువ్వే" అని ఇమ్మాన్యుయేల్​ను అభినందించారు. ఇక సంజనా, రీతూ ఇష్యూ గురించి అడగగా "సంజన రీతూని అలా అనడంతో హౌజ్​ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యింది" అని చెప్పాడు ఇమ్మూ. సుమన్​ కూడా "ఒక అమ్మాయి మీద బ్లేమ్​ చేస్తున్నట్లేగా సర్​ అది" అని అన్నాడు. ఇలా హౌజ్​మొత్తాన్ని వివరణ అడగగా.. అందరూ సంజనాదే తప్పు అని చెప్పారు. డీమాన్​ను అడగగా​ "నేను షాక్​ అయ్యాను సర్​. ఈవిడ ఇలా మాట్లాడతారని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు" అన్నాడు. "మధ్యలోకి రాకు అని నీకు ముందే చెప్పింది కదా. స్టాండ్ తీసుకోవాలి కదా?" అని డీమాన్​ను అడిగారు నాగ్.

నేను నా మాట మీదే నిలబడి ఉన్నా: దీనికి సంజనా తన పాయింట్స్​ చెప్పింది. "ఇక్కడ 100 కెమెరాలు ఉన్నాయి. పర్సనల్ ఏముంది? నాకు కనిపించింది. నాకు అన్​కంఫర్టబుల్​గా ఉంది అని చెప్పడంలో తప్పు ఏమి ఉంది సర్​. ఇలా పక్కపక్కన కూర్చోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు కంఫర్ట్​ లేదు. ఒకవేళ నేను రాంగ్ అయినా నేను నా మాట మీదే నిలబడుతున్నా. 4 వారాలుగా నన్ను గిల్లుతోంది" అంటూ సంజనా చెప్పింది. దీంతో "నీ ఆట గురించి నువ్వు చెప్పుకోకుండా అఫెండ్ అయ్యావు. తనూజతో కూర్చుని మాట్లాడింది ఏంటి. నువ్వు పర్సనల్​గా వెళ్లావు. వీళ్లు ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేశావు. నామినేషన్స్​లో తీసుకొచ్చి ఒక పర్సనల్​ అజెండా, పర్సనల్​ ఎటాక్​ చేశావు. జస్ట్ కలిసి కూర్చుంటేనే అన్ కంఫర్ట్ అయ్యావా? అక్కడే ఎందుకు చెప్పలేదు. మరి, నువ్వు ఇమ్మూ క్లోజ్​గా ఉంటే మేము కళ్లు మూసుకుంటున్నామా? నువ్వు క్లియర్​గా రీతూ - డీమాన్​పై క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేశావు. నింద మోపడం చాలా ఈజీ. దాన్ని రూపుమాపడం కష్టం. నువ్వు బయట ఏదో తప్పు చేశావ్, నీతో కంఫర్ట్​గా లేదు అని ఎవరైనా అంటే చేయని తప్పునకు ఎంత బాధ పడ్డావో తెలుసు నీకు. అమ్మాయిలకు ఒకలాగా, ఆంటీలకు ఒకలాగా అన్నప్పుడే నిన్ను వార్న్ చేశాను. అయినా నువ్వు మారలేదు. సరే.. ఇప్పటికీ నువ్వు అన్​కంఫర్ట్​గా ఉంటే బయటకు వెళ్లొచ్చు. బిగ్​బాస్​ ఓపెన్​ ద గేట్స్​" అంటూ గేట్స్ ఓపెన్ చేయించారు నాగార్జున.

సంజనా ఉండాలా? వద్దా? అనే నిర్ణయం వాళ్ల చేతుల్లో: ఇక దీనికి సంజనా ఎమోషనల్​ అవుతూ "నేను ఉంటాను సర్​. ఎక్కడికీ వెళ్లను. ఇక్కడికి రావడానికి చాలా కష్టపడ్డాను" అని చెప్పింది. అప్పుడు "19 ఏళ్లు నువ్వు ఒకదానివే కష్టపడ్డావా? చిన్న చిన్న షోలు చేసుకునే వాళ్లకు ఇక్కడ ఉండే అవకాశం లేదా? ఈ హౌజ్​లో నువ్వు ఉండాలా వద్దా అనేది నువ్వు నిర్ణయించలేవు" అంటూ ఆమె కోసం గతంలో త్యాగం చేసిన భరణి, ఇమ్మూ, రీతూ, తనూజ చేతిలో నిర్ణయం పెట్టారు. ఇక ఇది వినగానే "నేను వెళ్తాను సర్​. 10 వారాల దాకా త్యాగం చేయడం వల్లే ఇక్కడ ఉన్నాను అని విన్నాను. నావల్ల కాదు, వెళ్లిపోతా" అని రిక్వెస్ట్ చేసింది సంజనా. దీంతో "5 నిమిషాలకు ఒక్కసారి నీ మైండ్ మారితే ఇక్కడ నడవదు. డెసిషన్​ వాళ్ల చేతుల్లో ఉంది" అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు నాగ్​. ఇక ఆ నలుగురు డిస్కస్​ చేసి ఆమె రీతూకు, బిగ్​బాస్​కు, ఆడియన్స్​కు సారీ చెప్తే హౌజ్​లో ఉండొచ్చని అన్నారు. అప్పటికీ సంజన ఒప్పుకోలేదు. దీంతో "నీ మీద పడ్డ నింద కంటే పెద్ద బ్లాక్ మార్క్​తో వెళ్తావు ఆలోచించుకో" అన్నారు నాగ్. ఇమ్మూ కూడా నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. చివరికి రీతూతో పాటు ఆడియన్స్​కు సారీ చెప్పింది సంజన. దీంతో ఇంకో సారి ఇటువంటివి రిపీట్​ కావొద్దని సంజనాకు చెప్పడంతోపాటు ఈ విషయం గురించి హౌజ్​లో మాట్లాడానికి వీలులేదని చెప్పారు నాగ్​.

నీ తప్పుల గురించి మాట్లాడదామా: ఇక ఆ తర్వాత కల్యాణ్​ - డీమాన్​ ఇష్యూపై మాట్లాడారు నాగార్జున. "హలో సోల్జర్.. ఆర్మీలో తప్పు చేస్తే కోర్ట్ మార్షల్ అయిపోతారు కదా. మరి, మీ ఇద్దరిలో ఎవర్ని కోర్ట్ మార్షల్ చేయాలి. చెప్పు కెప్టెన్" అని అడిగారు నాగార్జున. దానికి నవ్విన కల్యాణ్.. "సార్ మీరు ఏ కారణంతో మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావడం లేదు" అని అన్నాడు. "రీజన్ ఏంటో కూడా తెలియడం లేదా నీకూ?" అని అడిగారు నాగార్జున. "అంటే నా మైండ్‌లో నాలుగైదు రన్ అవుతున్నాయి సార్. ఏదో తెలియడం లేదు అందుకే అడిగాను" అని మళ్లీ నవ్వాడు కల్యాణ్​. "నాలుగైదు తప్పుల గురించి చెప్పేసెయ్. వాటిలో ఏదో నేను చెప్తాను" అని అన్నారు నాగార్జున. "లేదు సార్.. చిన్న మిస్ అండ్ స్టాండింగ్ ఏంటంటే.. డీమాన్ వచ్చి నా నెక్ పట్టుకున్నాడని ఉంది. తను నన్ను కావాలని చేయలేదు. నన్ను ఆపే ప్రయత్నంలోనే అలా చేశాడు. ఆ టైమ్‌లో అది చూసే వాళ్లకి అలా అనిపించి ఉండొచ్చు. రెండోది నేను కాస్త కంట్రోల్ తప్పి ప్రాపర్టీని తన్నేశాను. ఇంకోటి రీతూకి నాకు డిస్కషన్ జరిగింది. ఇక చివరిది కోపం చూపించాను సార్" అని కల్యాణ్​ అన్నారు. ఆ మాటతో నాగార్జున.. "కల్యాణ్​ని ఆపడానికి వెళ్లినప్పుడు డీమాన్ అతని పీక పట్టుకున్నట్టు మీ అందరికీ ఎందుకు అనిపించింది. సంజనా.. నువ్వు చాలా తప్పు చేశావ్ అని చెప్పావ్. నీకు ఎందుకు అనిపించింది" అని అడిగారు. "నాకు అలానే కనిపించింది సర్​" సంజనా చెప్పింది.

ఆపడానికే అలా పట్టుకున్నాడు: దీంతో డీమాన్ అగ్రెషన్​లో కాదు ఆపడానికే అలా పట్టుకున్నాడని క్లారిటీ ఇస్తూ, అగ్రెషన్​లో వాడకూడని బీప్ పదాల గురించి మాట్లాడదాము అన్నారు నాగ్. దానికి.. "ఆ కోపంలో నాకేం అర్థం కాలేదు సార్. నేనేం చేశానో నాకు అర్థం కాలేదు. నాలుగు రోజులుగా జరుగుతున్నది ఒక్కసారిగా కోపం వచ్చేసింది. కష్టపడి ఆడతాను గెలుస్తాను అంటే నన్ను తీసేసి.. మీరు ఓట్లేసినా వెళ్లిపోతాను అన్న వాడ్ని ఉంచారు అనే బాధనే చెప్పాను. కానీ కోపంలో నేను మాటలు వదిలేశాను. కావాలని చేసింది కాదు సార్.. నేను దానికి పశ్చాత్తాప పడుతున్నాను" అని అన్నాడు కల్యాణ్. దీంతో "కోపం చాలా ప్రమాదం కల్యాణ్​.. కోపంలో ప్రాపర్టీని తన్నేయడం.. ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలియడం లేదు. నష్టపోయేది నువ్వే. మళ్లీ ఇది రిపీట్ చేయొద్దు" అంటూ కల్యాణ్​కి స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు నాగార్జున.

నువ్వు ఏమైనా లాయరా? : అనంతరం రీతూ, డీమాన్​కు వాయింపు స్టార్ట్​ చేశారు. "ఏంటి రీతూ.. పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్​ నామినేషన్స్‌లో నీకేంటి సంబంధం. కెప్టెన్ అయితే మాత్రం.. ప్రతిదాంట్లో దూరిపోతావా? అసలు నీకెందుకు?" అని అడిగారు నాగార్జున. "సార్.. వాళ్లూ గివ్ అప్ ఇచ్చేశావ్. డిఫెండ్ చేసుకోకుండా ఇచ్చేసి వెళ్లిపోయావ్ అని డీమాన్‌ని అన్నారు సార్. అతను డిఫెండ్ చేసుకోకుండా ఇచ్చేసి వెళ్లిపోలేదు. అందుకే నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది" అని చెప్పింది రీతూ.

దాంతో నాగార్జున.. "ఏ డీమాన్‌కి నోరు లేదా? తనని తాను డిఫెండ్ చేసుకోలేడా?? నువ్వు దూరాలా? తన పాయింట్ తను చెప్తాడు కదా. అతనికి నోరు ఉంది కదా. డీమాన్‌కి నువ్వు లాయర్‌వా? వాళ్లు మాట్లాడారని నువ్వు మాట్లాడటం ఏంటి"? నువ్వు పవన్‌ని డిఫెండ్ చేద్దాం అని అనుకున్నావ్. కానీ నీ డిఫెన్స్‌లో డీమాన్‌ని పక్కకి నెట్టేసి నువ్వు దూరిపోతున్నావ్. అసలు నీకేంటి సంబంధం? హౌజ్​మేట్స్ అంతా ఏమనుకుంటారు? మాటి మాటికీ ఈమె దూరిపోతుందేంటి? అని అనుకుంటారు కదా.. కెప్టెన్‌గా అందర్నీ కంట్రోల్ చేయాల్సింది నువ్వు. కానీ నువ్వే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎలా? మూడు వారాలే ఉంది. మనం ఏదొక గొడవ పెట్టుకోవాలి.. మన వాయిస్ వినిపించాలి. ఇదే లూప్‌లో ఉన్నారు అందరూ" అంటూ సీరియస్​ అయ్యారు.

డీమాన్​దే తప్పు: ఆ తర్వాత మాన్​స్టర్​ టాస్క్​లో కల్యాణ్​, డీమాన్​ మధ్య జరిగిన డిస్కషన్​ను వీడియో ప్లే చేసి చూపించారు. ఇందులో తప్పు డీమాన్​దే అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అనంతరం ప్రమోషనల్​ టాస్క్​లో భాగంగా జరిగిన గొడవ గురించి మాట్లాడారు నాగ్​. "ఈ టాస్క్​లో సంచాలక్​గా నువ్వు తప్పు చేశావు" అని దివ్యను.. "బిగ్​బాస్​ను క్వశ్చన్​ చేయడానికి నువ్వు ఎవరు" అంటూ తనూజపై సీరియస్​ అయ్యారు. అంతే కాకుండా "భరణి - దివ్య - తనూజా మీవల్ల మాకు చిరాకు వస్తోంది. ఆపండి. ఇక మీ మధ్య ఉన్న గొడవలకు ఫుల్​స్టాప్​ పెట్టేయండి" అని చెప్పారు. ఇలా దాదాపు హౌజ్​మేట్స్​ అందరికీ వార్నింగ్​ ఇచ్చారు నాగ్​.

ఎనిమీ - బ్యాక్​ స్టాబర్స్​ వీళ్లే: ఇక ఆ తర్వాత ఓ టాస్క్​ పెట్టారు నాగార్జున. ఈ రణరంగంలో వారియర్స్​ ఉంటారు. ప్రతి వారియర్​కూ ఎనిమీ ఉంటారు. ఒక బ్యాక్​ స్టాబర్​ ఉంటారు. నీ ఆటలో నువ్వు వారియర్​ అయితే నీ ఎనిమీ ఎవరు?, బ్యాక్​ స్టాబ్​ ఎవరో చెప్పాలి" అంటూ వివరించారు నాగ్​. ఇక ఇందులో

  • కల్యాణ్ - ఇమ్మూ ఎనిమీ, డీమాన్ బ్యాక్​ స్టాబ్​
  • భరణి - స్ట్రాంగ్ డీమాన్, బ్యాక్ స్టాబ్ సంజనా
  • సుమన్​ శెట్టి - డీమాన్ ఎనిమీ, బ్యాక్ స్టాబర్ సంజన
  • డీమాన్ - ఇమ్మూ ఎనిమీ, కల్యాణ్ బ్యాక్ స్టాబర్
  • ఇమ్మాన్యుయేల్​ - ఎనిమీ కల్యాణ్​, బ్యాక్​స్టాబ్​ డీమాన్​
  • దివ్య - రీతూ ఎనిమీ, తనూజా బ్యాక్ స్టాబర్
  • సంజనా - ఇమ్మూ ఎనిమీ, రీతూ బ్యాక్ స్టాబర్
  • తనూజా - ఎనిమీ డీమాన్, బ్యాక్ స్టాబ్ ఇమ్మాన్యుయేల్​
  • రీతూ - కల్యాణ్​ ఎనిమీ, ఇమ్మూ బ్యాక్ స్టాబర్

