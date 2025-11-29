Bigg Boss 9 Telugu Day 82: చివరి కెప్టెన్గా కల్యాణ్ - నొప్పితో విలవిల్లాడిన డీమాన్, రీతూ కన్నీళ్లు!
-'ఇమ్మాన్యుయేల్ - డీమాన్' మధ్య గొడవ - రీతూపై మళ్లీ పర్సనల్ ఎటాక్ చేసినా సంజనా!
Published : November 29, 2025 at 10:46 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 82 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్లో కెప్టెన్సీ రేసు ముగిసింది. 12 వ వారం ఎక్స్ హౌజ్మేట్స్తో కలిసి ఆడిన టాస్కుల్లో గెలిచి ఆరుగురు కంటెండర్లుగా అయ్యారు. వీళ్లందరికీ నిన్నటి ఎపిసోడ్లో సపోర్టింగ్ టాస్క్ పెట్టగా.. చివరికి రేసులో డీమాన్ పవన్, కల్యాణ్ మిగిలారు. వీళ్లిద్దరికీ ఇంకో టాస్క్ పెట్టగా.. కల్యాణ్ గెలిచి జెండా ఎగురవేశాడు. మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య ఏం టాస్క్ పెట్టారు? అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందుగా ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో చివరి కెప్టెన్ అయ్యేందుకు రేసులో ఉన్న ఆరుగురికి బిగ్బాస్ మొదట్లోనే ఝలక్ ఇచ్చాడు. ఎవరు కెప్టెన్ అవ్వాలి అన్నది రేసులో లేని సభ్యులు డిసైడ్ చేసేలా పెట్టాడు. "బిగ్బాస్ హౌజ్లో చివరి కెప్టెన్సీ కోసం జరుగుతున్న పోరులో ఇప్పటివరకూ నేను పంపించిన యోధులతో మీరు అలుపెరగని పోరాటం చేశారు. ఇప్పుడు మీలో ఎవరు ఈ కెప్టెన్సీకి చేరువ కావాలనేది కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి ఇప్పటికే వీడిన సభ్యులు నిర్ణయిస్తారు. బజర్ మోగినప్పుడల్లా కెప్టెన్సీ రేసులో లేని సభ్యులు డ్యాగర్ను అందుకుని, తగిన కారణాలతో ఎవరు కెప్టెన్ అవ్వాలో వారికి ఇవ్వాలి. వారు ఎవరు కెప్టెన్ రేసు నుంచి ఎవరు తప్పుకోవాలో చెప్పాలి" అని చెప్పారు బిగ్బాస్.
రీతూ వర్సెస్ సంజన: మొదటి రౌండ్లో సుమన్ శెట్టి చేతికి కత్తి వచ్చింది. దీంతో డ్యాగర్ను రీతూకి ఇవ్వగా.. ఆమె సంజనాను పొడిచి రేసు నుంచి తప్పించింది. "ఫస్ట్ వీక్ కెప్టెన్ సపోర్ట్తో అయ్యింది. గేమ్ గురించి మాట్లాడాలి. కానీ మీరు గేమ్ గురించి కాకుండా పర్సనల్ ఎటాక్ చేస్తున్నారు. ఆమె కెప్టెన్గా కాకముందే అన్ని మాటలు అన్నది. అదే కెప్టెన్ అయితే ఇంకెన్ని మాటలు అంటుందో. అందుకే వద్దు. ఒక్క ఇమ్మూతో తప్ప మిగతా అందరితో బిలో ది బెల్ట్ మాట్లాడారు. అలా టార్గెట్ చేసిన మనిషి కెప్టెన్గా వద్దు" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పింది రీతూ. దీంతో "ఒకసారి లోపలికి వస్తే అంతా గేమ్ మాత్రమే" అని సంజన అంది. "మీరు ఇమ్ము కలిసి ఆడేది గేమా?" అని రీతూ చౌదరి అడిగితే, "అది ప్రిషియస్ బాండ్" అని చెప్పింది సంజన. "మీకైతే ప్రిషియస్.. మిగతా వాళ్లను మాత్రం ఏదేదో అంటారు" అంటూ చెప్పింది రీతూ.
దీనికి "ఇక్కడ పర్సనల్ ఏం లేవు. అయినా నువ్వు ఏమి గేమ్ ఆడావు రీతూ. ఉదయాన్నే లేస్తావు. డీమాన్తో గొడవ పడి ఓ మూలకు పోతావు. అతను ఇంకో మూలకు పోతారు. మళ్లీ కొద్దిసేపటి తర్వాత వచ్చి మాట్లాడుకుంటారు. ఇంతకుమించి నువ్వు చేసేది ఏమిటి?" అంటూ చెప్పింది సంజనా. దీనికి "ఇమ్మూ, నేను నామినేషన్కు వచ్చాము. ఇప్పుడు ఓటింగ్ ఎక్కడికి పోతుంది అన్నది మీ సూపర్ బాండ్" అని రీతూ అంటే.. "చిన్న చిన్న షోలు చేసుకుని ఇక్కడికి రాలేదు. నేను 19 ఏళ్లు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా. నాకు ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది" అని సంజనా అనింది. "ఇలాంటి వాళ్ల కోసం జుట్టు కట్ చేసుకున్నా, మా నాన్న షర్ట్ రిటర్న్ ఇచ్చి శారీలు తెప్పించడం చేశా. మీకోసం నేను త్యాగం చేయడం ఇప్పుడు బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా" అని రీతూ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
డీమాన్ పోటు - ఇమ్మాన్యుయేల్ కన్నీళ్లు: సెకండ్ రౌండ్కు భరణికి కత్తి దొరకగా డీమాన్కు ఇచ్చాడు. "డీమాన్ ఈ మధ్య ఒక్కడివే డల్గా ఉంటున్నావ్. ఇది నీకు హెల్ప్ అయ్యి, ఎనర్జీ ఇస్తుందని అనుకుంటూ" అని కత్తి ఇచ్చాడు. ఇక డీమాన్.. ఇమ్మాన్యుయేల్ని పొడిచి రేసు నుంచి తప్పించాడు. "నేను కెప్టెన్ అయ్యాను అని కెప్టెన్సీ నుంచి తీసేశావ్. దివ్య కెప్టెన్ అయినా ఆమెకు సపోర్ట్ చేశావ్" అంటూ మొదటి వారం నుంచి తనకి ఎప్పుడెప్పుడు ఇమ్మూ సపోర్ట్ చేయలేదో చెప్పుకుంటూ రీజన్స్ చెప్పాడు డీమాన్. "మరి దానికే కదరా మొన్న నామినేట్ చేశావ్. ఇప్పుడు రేసు నుంచి కూడా తీసేస్తావా?" అంటూ ఇమ్మూ డిఫెండ్ చేశాడు. "అవును నాకు నచ్చలేదు" అంటూ డీమాన్ అన్నాడు. ఈ మాటలకి ఇమ్మూ బాగా హర్ట్ అయ్యాడు. "నువ్వు చెప్పిన పాయింట్లేమీ కరెక్ట్ కాదు.. ఇవన్నీ ఎందుకు నిన్ను కావాలనే తీసేస్తున్నా అని చెప్పెయొచ్చుగా" అంటూ ఇమ్మూ ఫైర్ అయ్యాడు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత డీమాన్ మాట్లాడటానికి వస్తే "నీ నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదురా. నాకు కెప్టెన్ అవ్వాలని కూడా లేదు. కానీ నీ నుంచి ఊహించలేదు" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఇమ్మాన్యుయేల్.
దివ్యను తీసేయడానికి తనూజ ప్లాన్: ఇక నెక్ట్స్ రౌండ్లో రీతూని తప్పించాలని అందరూ చర్చించుకున్నారు. ఎందుకంటే రీతూని గత వారం నామినేషన్స్ నుంచి తనూజ తప్పించి ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చింది. ఈ వారం కెప్టెన్ అయి ఇమ్యూనిటీ పొందింది. ఇప్పుడు మరోసారి రీతూ కెప్టెన్ అయితే ఇంకోసారి ఇమ్యూనిటీ వస్తుందని భరణి, సంజన, ఇమ్మూ వ్యతిరేకించారు. కానీ తనూజ మాత్రం కత్తి తీసుకెళ్లి రీతూ చేతికే ఇచ్చింది. "కెప్టెన్సీ కంటెండర్గా చూడాలనుకుంటూ" అని రీతూకి డ్యాగర్ను ఇచ్చింది తనూజా. దీంతో "నేను కెప్టెన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఉండకూడదు" అని దివ్యను తీసేసింది రీతూ. దీంతో దివ్య కాసేపు రీతూతో హీటింగ్ డిస్కషన్ చేసింది. "నీకు దమ్ముంటే నాతో ఆడి గెలవరా. ఇలా తీయడం ఎందుకు" అంటూ దివ్య చెప్పింది. "నేనేం భయపడటం లేదు నువ్వు అంత తోపేం కాదు" అంటూ రీతూ అంది. "నేను తోపే.. నేను నీకంటే పెద్ద తోపే" అంటూ దివ్య ఇచ్చిపడేసింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం నడిచింది.
రీతూని తీసేసిన కల్యాణ్: ఇక చివరగా రేసులో రీతూ, తనూజ, డీమాన్ మిగలగా.. నెక్ట్స్ రౌండ్లో సంజనా చేతికి డ్యాగర్ వచ్చింది. "నీకు కత్తి ఇస్తే నువ్వు ఎవరిని తీస్తావ్ కల్యాణ్.. నాకు అయితే రీతూకి మరో వారం ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వడం నచ్చదు. కనుక డిసైడ్ అయి చెప్పు" అంటూ సంజనా చెప్పింది. దీంతో కల్యాణ్.. డీమాన్ దగ్గరికెళ్లి మాట్లాడాడు. "నీకు కత్తి ఇస్తే నువ్వు నన్ను తీయకుండా ఉంటావా" అని డీమాన్ని అడిగాడు. "అప్పుడు కూడా లేదు నేను చెప్పలేను" అంటూ డీమాన్ మాట్లాడాడు. దీంతో కల్యాణ్.. సరే అంటూ కత్తి తీసుకొని రీతూని పొడిచి రేసు నుంచి తప్పించాడు. "డీమాన్కి నేను ఎప్పుడూ ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదని అంటున్నాడు. అందుకే కంటెండర్గా కాదు డైరెక్ట్గా నాతో గెలిచి కెప్టెన్ అయ్యే ఛాన్స్యే ఇస్తున్నా" అంటూ డైరెక్ట్గా చెప్పాడు కల్యాణ్.
కొత్త కెప్టెన్గా కల్యాణ్: అయితే కల్యాణ్ తన డెసిషన్ చెప్పే ముందు తనూజని సంప్రదించడు. "కల్యాణ్ నువ్వు కనుక కెప్టెన్ అవ్వకపోతే మీ మదర్ ఎంత ఫీలవుతారో నాకు తెలీదు కానీ దాని కంటే ఎక్కువగా నేను ఫీలవుతాను" అంటూ తనూజ ముఖం మీదే చెప్పింది. దీంతో "సరే రీతూతో గెలిచి ఎందుకు అవ్వాలి. డీమాన్పైనే గెలుస్తా" అంటూ డెసిషన్ తీసుకుని రీతూని తీసేశాడు. ఇక చివరి కెప్టెన్ ఎవరో డిసైడ్ చేసేందుకు 'రోడ్ టూ కెప్టెన్సీ' అనే టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. ఇందులో భాగంగా గుంతలుగా ఉన్న తమ రోడ్డుని తమకి ఇచ్చిన ఇసుక, కంకరని ఉపయోగించి గుంతని పూడ్చి లెవల్ చేయాలి. దీని కోసం గుట్టలుగా కంకర, ఇసుక.. రోడ్ సెటప్ అన్నీ సెట్ చేశారు. ఈ టాస్కుకి తనూజ సంచాలక్గా ఉంది. బజర్ మోగగానే కల్యాణ్-డీమాన్ చకచకా ఆడారు. కొద్దిసేపటికి డీమాన్ బ్యాక్ పెయిన్తో టాస్క్ పూర్తి చేయలేకపోవడం, కల్యాణ్ పూర్తి చేయడంతో విన్ అయ్యి సీజన్ 9లో చివరి కెప్టెన్గా నిలిచాడు. అయితే డీమాన్ నొప్పితో బాధపడుతున్న సమయంలో రీతూ కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
