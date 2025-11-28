ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్​గా ఆరుగురు - సోహైల్ రచ్చ, యావర్ ఓవర్​ !

- ఆ ముగ్గురినీ ఓడించిన ఈ నలుగురు! - హౌస్​లో చికెన్​, మటన్​ స్లోగన్ రీసౌండ్!

Bigg Boss 9 Telugu Day 81 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 81 Episode (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025

Published : November 28, 2025 at 11:00 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 81 Episode: బిగ్‌బాస్ సీజన్​ 9లో చివరి కెప్టెన్ అయ్యేందుకు హౌజ్​లో జరుగుతున్న కంటెండర్స్​ టాస్కులు ముగిశాయి. మాజీ కంటెంస్టెంట్లతో జరిగిన టాస్క్​లో ఇప్పటికే కల్యాణ్​, డీమాన్​ పవన్​ గెలిచి కంటెండర్లు కాగా.. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో మరికొంతమంది అయ్యారు. ఇలా మొత్తంగా చూసుకుంటే మొత్తం ఆరుగురు హౌజ్​మేట్స్ కెప్టెన్సీ కంటెండర్లు అయ్యారు. మరి వారెవరు? నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో టాస్కులు ఎలా జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తనూజతో యావర్​ పులిహోర: నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ముందుగా ప్రిన్స్​ యావర్​ హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇవ్వడంతోనే అందరినీ మాములుగా పలకరించి తనూజని మాత్రం స్పెషల్‌గా ట్రీట్ చేశాడు. "తనూజ నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా?" అని యావర్ అడిగితే.. "నో" అని చెప్పింది. దీంతో తనూజ అంటూ మెలికలు తిరిగాడు యావర్. "ఇప్పుడేంటి ప్రపోజింగ్ సీన్ ఏమైనా ఉందా?" అని రీతూ సరదాగా అడిగితే.. "ఇప్పుడు చేయమంటావా.. ఒక సాంగ్ కావాలి బిగ్‌బాస్" అని "ఎవరెవరో" సాంగ్​కు తనూజాతో రొమాంటిక్ డ్యాన్స్ చేశాడు. అయితే ఇక్కడ తనూజ నో చెప్పకపోయినా ఆమె కాస్త అన్ కంఫర్టబుల్​గా ఫీల్ అయినట్లు కనిపించింది. తర్వాత హౌజ్​లోకి వెళ్లాక కూడా ఎవరెవరో నాకెదురైనా అంటూ తనూజ కోసం పాట పాడాడు యావర్. "ఏమైతే అది అయింది. నేను నా ఫీలింగ్స్ అయితే నేను పెట్టాను" అంటూ యావర్ అన్నాడు. దీనికి తనూజ ఏం రిప్లయ్ ఇవ్వకుండా నవ్వి వదిలేసింది.

టాస్క్​లో గెలిచిన ఇమ్మూ: ఆ తర్వాత టాస్క్​ పెట్టారు. "చివరి కెప్టెన్సీలో భాగంగా మీకు ఇస్తున్న టాస్క్​ సెట్ ద ఫైర్. మీ ముందున్న రోప్ మధ్యలో అడుగులు వేస్తూ, వాటిని దాటుకుంటూ వెళ్లి, ఒకసారి ఒక పజిల్ పీసెస్ ఉన్న బ్యాగ్​ను మాత్రమే తీసుకుని, పజిల్ బోర్డులో అటాచ్ చేయాలి" అని వివరించారు బిగ్​బాస్. ఈ టాస్క్​ను ఇమ్మాన్యుయేల్​తో కలిసి యావర్​ ఆడగా, ఈ టాస్క్​లో ఇమ్మూ గెలిచి కంటెండర్​ అయ్యాడు. టాస్క్​ తర్వాత "ప్రతి టాస్క్ ఒక పంతం, ప్రతీరోజూ ఒక ఎమోషన్, ప్రతి వీకెండ్ ఒక తీర్పు. ఇవన్నీ కలిపి ఒక మర్చిపోలేని జర్నీ" అని మోటివేట్ చేసి వెళ్లిపోయాడు యావర్​.

భరణి ట్యాబ్లెట్స్​ కొట్టేసిన సంజనా: మరోవైపు తన ట్యాబ్లెట్స్ ఎవరో కొట్టేశారన్న విషయం భరణి చూసుకున్నాడు. దీంతో కెప్టెన్ రీతూకి కంప్లెయింట్ ఇచ్చాడు. ఒమేగా, మల్టీ విటమిన్​, కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఇలా నా ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ తీసేశారు. ఎవరో తెలీదు కానీ మీరొకసారి చెప్పండి. నాకు కాల్షియం చాలా ముఖ్యం. నా వస్తువులను ఎక్కడ నుంచి తీశారో అక్కడే పెట్టమని చెప్పండి. లేదంటే తర్వాత పరిస్థితి వేరేగా ఉంటుంది" అంటూ భరణి చెప్పాడు. దీంతో రీతూ ఒక్కొక్కరినీ వెళ్లి అడిగినా ఎవరూ తీయలేదని చెప్పారు. ఇంతలో "సంజనా తీయడం చూశాను" అని చెప్పింది తనూజా. కానీ సంజనా ఒప్పుకోలేదు. మరోవైపు "క్యూట్​గా ఉండు అన్నది కంపోజ్​గా ఉంటావని. ఏయ్ అనే పదాలు వద్దు. నాకు తిక్కరేగితే ఆ వైబ్ వేరేగా ఉంటది" అని గట్టిగా చెప్పాడు దివ్యకు భరణి.

దివ్యపై భరణి ఫైర్​: అర్ధరాత్రి "ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి" అని భరణిని పిలిచింది సంజన. "దాచిపెట్టే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు" అని ఇమ్మూ అంటే, భరణి కూడా సంజనను పట్టించుకోలేదు. ఈ విషయంలో మళ్లీ దివ్య, భరణి మధ్య వివాదం చోటు చేసుకుంది. "నీకు సంబంధం లేదు ఈ టాపిక్‌లో. నేను మాట్లాడుతున్నాను నీకెందుకు మధ్యలో. ఈ ఎంట్రీస్‌యే వద్దు. ఆరిన దానిలా దిగుతావ్ మధ్యలో ప్రతిదానికి. మాట్లాడొద్దు దివ్య ప్రతిదానికి.. పడుకో" అంటూ దివ్యపై అరిచాడు భరణి. ఇక మరునాడు ఉదయాన్నే "ఇంత సీరియస్ అవుతారని నేను అనుకోలేదు" అని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చేసింది సంజనా. "ఫన్ కోసం చేస్తే మధ్యలో ఇమ్మూ వచ్చాడు. దివ్య ఏడ్చింది. చిరాకు అనిపించి వదిలేశా" అంటూ సంజనా చెప్పింది.

శోభాపై గెలిచిన దివ్య: ఆ తర్వాత హౌజ్​లోకి సీజన్-7 కంటెస్టెంట్ శోభాశెట్టి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. హౌజ్​మేట్స్​తో మాట్లాడిన తర్వాత దివ్యతో "చిక్కులు - దిక్కులు - లెక్కలు" అనే టాస్క్ ఆడింది. దీనికి భరణి సంచాలక్​గా చేశాడు. ఇందులో దివ్య విన్ అయ్యి కంటెండర్​ అయ్యింది.

చికెన్​, మటన్​తో సోహైల్ హంగామా: మెయిన్ గేట్ దగ్గర "చిల్ బ్రో" సాంగ్ కోసం స్టెప్పులేస్తూ కంటెస్టెంట్స్ ఎదురు చూస్తుంటే, స్టోర్ రూమ్​లో నుంచి సీజన్​ 4 సయ్యద్ సోహైల్ వచ్చి సర్ప్రైజ్ చేశాడు. "నాన్​వెజ్ లేకుండా ఎలా ఉన్నారు. 6 వారాలు మటన్, చికెన్ పెట్టలేదట మజాకా బిగ్ బాస్​. చికెన్, పాలు, కాఫీ పంపండి. అలాగే నా రికమండేషన్ దెయ్యాల సినిమాలు వేయండి" అని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ముందుగా ఆటపట్టించిన బిగ్​బాస్ చివరకు అడిగవన్నీ పంపారు. దాంతో తన ఫేవరెట్​ స్లోగన్​ అయిన "చికెన్.. చికెన్.. మటన్.. మటన్" అంటూ తన సిగ్నేచర్ స్టెప్‌ని అందరితోనూ వేయించాడు సోహైల్.

సోహైల్​పై గెలిచిన రీతూ, సంజనా: అయితే బిగ్​బాస్​ పంపించిన కాఫీ పౌడర్​ను కెప్టెన్​ రీతూ, తనూజ ఇద్దరూ కలిసి దాచిపెట్టారు. ఇంతలో సోహైల్ మీకు కాఫీ కావాలా? అయితే కెప్టెన్​ రూమ్​లో పిల్లో కింద కాఫీ ఉంది. తీసుకుని ఎంజాయ్​ చేయండి" అంటూ బిగ్​బాస్​ చెప్పడంతో కాఫీ పౌడర్​ కోసం సోహైల్ వెళ్లడంతో అడ్డుకునేందుకు రీతూ, తనూజ ట్రై చేశారు. దీంతో అక్కడ కొద్దిసేపు ఫన్​ జనరేట్​ అయ్యింది. ఇక ఆ తర్వాత రీతూ, సంజనాతో సోహైల్ "100 టైమ్స్ డిఫికల్టీ" అనే టాస్క్ ఆడారు. ఇందుకు తనూజ సంచాలక్​. ఇందులో రీతూ, సంజనా గెలిచి కంటెండర్లు అయ్యారు. ఇలా ఎక్స్​ కంటెస్టెంట్స్​తో జరిగిన టాస్క్​ల్లో కల్యాణ్, పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్​, దివ్య, సంజనా, రీతూ గెలిచి కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా ఛాన్స్ పట్టేశారు. దీంతో వీళ్ల ఆరుగురికి నేటి ఎపిసోడ్​లో కెప్టెన్సీ టాస్క్​ జరగనుంది. ​

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

