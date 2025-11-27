Bigg Boss 9 Day 80: హౌస్లో జెండా పాతిన పవన్ - మళ్లీ సంజనా దొంగతనాలు!
- 'భరణి-దివ్య' మధ్య మరోసారి ఫైట్ - డీమాన్ పవన్తో టాస్క్ ఆడిన మానస్!
Published : November 27, 2025 at 10:50 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 80 Episode: బిగ్బాస్ 9లో చివరి కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్లు నిర్వహిస్తున్నారు. కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా నిలిచేందుకు హౌజ్లోకి వస్తున్న ఎక్స్ కంటెస్టెంట్లని హౌజ్మేట్స్ ఓడించాలి. ఇందులో భాగంగానే ప్రియాంక జైన్ని ఓడించి ఇప్పటికే కల్యాణ్ కంటెండర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మరో ముగ్గురు ఎక్స్ కంటెస్టెంట్లు హౌజ్లోకి వచ్చారు. ఇలా ఓ వైపు కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్లు జరుగుతుంటే, మరోవైపు భరణికి, దివ్యకు గొడవ అయ్యింది. మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గెలిచిన ప్రేరణ - సెకన్స్లో ఓడిన తనూజ: ముందుగా సీజన్-8 ఫైనలిస్ట్ ప్రేరణ లోపలికి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమెకు డెన్తో పాటు ఇళ్లంతా తిప్పి చూపించారు. ఇక కంటెస్టెంట్స్తో మాట్లాడుతూ "టాప్ 5లో వీడియోను పర్సనలైజ్ చేసి వేస్తారు. అలాగే బిగ్బాస్ మన గురించి చెప్తారు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పడానికి మాటల్లేవ్. దీని కోసమైనా టాప్ 5లో ఉండాలి. గట్టిగా ఆడండి" అంటూ అందరినీ మోటివేట్ చేసింది. అనంతరం 'క్రాస్ ఇట్.. క్లైంబ్ ఇట్.. రోల్ ఇట్' అనే టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగా రోప్ వే ద్వారా స్టార్ట్ పాయింట్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్ వరకు నడిచి, పైకి ఎక్కి అక్కడ ఉన్న బాల్స్ను తీసుకుని కిందకు దిగి స్లోప్లో నుంచి హోల్స్లో పడేలా చేయాలి. ఈ గేమ్ ఆడేందుకు ఎవరిని సెలక్ట్ చేయాలా అని ప్రేరణ కాసేపు ఆలోచించింది. అయితే ఇంతలో "ఆలోచించు.. నెక్స్ట్ అబ్బాయిలు కూడా రావచ్చు. వేరేలా టాస్కులు ఉండొచ్చు. నువ్వు టఫ్ ప్లేయర్. నాకు నీతో ఆడాలని ఉంది. నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను నేను. ఆలోచించు ప్లీజ్" అంటూ బతిమాలింది తనూజ. దీంతో ప్రేరణ ఓకే చెప్పేసింది. దీనికి దివ్య సంచాలక్. అయితే ఈ టాస్కులో ప్రేరణ గెలిచింది. కేవలం సెకన్స్ తేడాతో తనూజ ఓడిపోవడంతో.. కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి ఔట్ అయ్యింది.
దివ్య - భరణి మళ్లీ గొడవ - ఇది ఆగేలా లేదు: ఇక ఉదయాన్నే సాంగ్ తర్వాత భరణి, రీతూ, ఇమ్మాన్యుయేల్ కెమెరా ముందు ఫన్నీ స్టెప్ వేసి నవ్వించారు. ఇక అనంతరం భరణి, దివ్య మధ్య మరోసారి గొడవ జరిగింది. దివ్య షర్ట్ ఏదో ఐరన్ చేస్తుండగా భరణి అక్కడికి వెళ్లాడు. "నేనే తక్కువ మాట్లాడటం బెటర్" అని దివ్యతో అనగానే.. "ట్రై చేయండి చూద్దాం" అని దివ్య అంది. "నిజంగానే నేను ట్రై చేస్తున్నాను" అని భరణి అన్నాడు. "అంటే నేను ఫోర్స్ చేస్తున్నానా.. ట్రై చేస్తున్నాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి" అంటూ దివ్య వాయిస్ పెంచింది. దీంతో "ఏదో ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తావ్" అంటూ భరణి విసుక్కున్నాడు. "సరే నేను ఫోర్స్ చేస్తున్నాను కదా.. మీ ప్రశాంతతని నేనేం భంగపరచను. మీరు మాట్లాడకుండా అలానే కూర్చోండి" అని దివ్య చెప్పింది. "నేను నీ మీద వాయిస్ రెయిజ్ చేసి ఏం మాట్లాడను. నువ్వు కూడా అలా మాట్లాడకు. సంబంధం లేకుండా దూరి ఏది మాట్లాడకు. నేను అన్నదానికి నువ్వు అనేశావ్ కదా ఇక ఆపెయ్. నేను అన్న మాటకి మనసులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు అన్నావ్ కదా ఇక ఆపెయ్" అంటూ భరణి ఫైర్ అయ్యాడు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
సుమన్ను గెలిపించడానికి హారిక ప్రయత్నం: ఇక తర్వాత సీజన్-4 కంటెస్టెంట్ దేత్తడి హారిక హౌజ్లోకి వచ్చింది. అయితే తనని గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ఫేస్ కనిపించకుండా చీర కొంగు కప్పుకొని వచ్చింది. దీంతో వచ్చింది ఎవరా అని అందరూ ఆసక్తిగా చూశారు. "ఎవరో గెస్ చేయండి. ముట్టుకుంటే మీకు డిస్ అడ్వాంటేజ్ ముందే చెప్తున్నా. హాయ్ సుమన్ అన్నా" అంటూ ఒక్కొక్కరినీ పలకరించింది హారిక. ఎంతకీ "ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోవడంతో నేను సీజన్-4 కంటెస్టెంట్. టాప్-5లో ఒకర్ని" అని హింట్ ఇచ్చింది. దీంతో "ఏయ్ దేత్తడి" అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్ పలకరించాడు. ఇక హౌజ్మేట్స్ని బాగానే రోస్ట్ చేసింది హారిక. "వాట్సాప్ దివ్య గారు.. మాట్లాడొచ్చా నేను భరణి గారితోటి. తనూజ ఓకే కదా మాట్లాడొచ్చుగా భరణి గారితో" అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది. అంతేకాదు అందరూ వచ్చి అద్దం దగ్గర చూసుకుంటే, దాని రియాక్షన్ ఏంటి అనే స్కిట్ను ఇమ్మూతో చేయించింది. అనంతరం సుమన్ శెట్టితో "టవర్ ఆఫ్ పవర్" అనే టాస్క్ ఆడడానికి సిద్ధమైంది హారిక. వై ఆకారపు ఫోర్క్ను ఉపయోగించి, ఫ్రేమ్లో ఉన్న డిస్క్, బాల్లను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొచ్చి టవర్లా నిర్మించాలి. పోడియం దగ్గరకు వెళ్లడానికి టైర్ వేను ఉపయోగించాలి. దీనికి సంచాలక్ భరణి. ఇందులో హరికనే విన్ అయ్యింది. అయితే ఈ టాస్క్లో సుమన్ శెట్టిని గెలిపించేందుకు హారిక ట్రై చేసింది. రెండు సార్లు సుమన్కి ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చింది. కానీ సుమన్ శెట్టి టాస్కులో ఓడిపోయాడు. దీంతో రేసు నుంచి సుమన్ ఔట్ అయ్యాడు.
దొంగతనాలు మానని సంజనా: మరోవైపు సంజనా.. ఈ వారం ఎలాగైనా కెమెరాలకి ఎక్కువ కనిపించాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇందులో భాగంగానే భరణి మినరల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసి దాచేసింది. "నేను పెద్దగా కనిపించట్లేదు అన్నారు కదా.. ఎలా కనిపించనో నేనూ చూస్తాను. నన్ను ఎంత బతిమలినా కూడా భరణి అన్నకి ఇవి ఇవ్వను" అంటూ కెమెరాతో చెప్పింది సంజనా.
మానస్పై డీమాన్ గెలుపు: ఇక ఎపిసోడ్ చివరిలో మానస్ నాగులపల్లి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వచ్చీ రాగానే "కుర్చీ మడతపెట్టి" సాంగ్కి అందరితోనూ స్టెప్పులేయించి జోష్ నింపాడు. అనంతరం అందరినీ కూర్చోబెట్టి "నామినేషన్లో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంటేనే నామినేట్ చేయండి" అని సలహా ఇచ్చాడు. ఇక డీమాన్తో మానస్ "నెయిల్ ఇట్ టు విన్ ఇట్" అనే టాస్క్ ఆడాడు. జిగ్జాగ్ వే ద్వారా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి, పైన ఉన్న ట్రాక్స్ నుంచి విడుదలయ్యే బాల్స్ను బోర్డు దగ్గరకు తీసుకొచ్చి నెయిల్స్కు గుచ్చుకునేలా విసరాలి. ఈ టాస్క్లో భాగంగా కల్యాణ్, భరణిలు బాల్స్ విసరగా.. ఈ టాస్క్లో డీమాన్ విన్ అయ్యాడు. దీంతో సెకండ్ కంటెండర్గా నిలిచాడు డీమాన్ పవన్. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది. ఇక నేటి ఎపిసోడ్లో మరికొద్దిమంది రానున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకూ పూర్తైన టాస్క్ల పరంగా చూస్తే కల్యాణ్, డీమాన్లు కంటెండర్లుగా నిలిచారు.
