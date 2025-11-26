ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: 'రీతూ - డీమాన్'​ విషయంలో తగ్గేదేలే అంటున్న సంజనా - కెప్టెన్సీ రేసులో గెలిచిన కల్యాణ్​!

- బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లోకి మాజీ కంటెస్టెంట్లు - గేమ్​ ఓడిపోవడంతో భరణి ఎమోషనల్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 79 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 79 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 10:28 AM IST

6 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Day 79 Episode: బిగ్‌బాస్ సీజన్-9లో చివరి కెప్టెన్ అయ్యేందుకు హౌజ్​మేట్స్ అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఒక్కసారి కూడా కెప్టెన్ అవ్వలేకపోయిన భరణి ఎలాగైనా సరే కూతురి కోసం అయినా నెగ్గాలని కసిగా ఉన్నాడు. అయితే ఈరోజు కెప్టెన్సీ టాస్కులు కండక్ట్ చేసేందుకు ఎక్స్ హౌజ్​మేట్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మరి ఎవరు వచ్చారు? ఏఏ గేమ్స్ ఆడారు? ఎవరు కంటెండర్​ అయ్యారో ఇప్పుడు చూద్దాం

మీ ఇద్దరూ గేమ్​ ఆడండి: బిగ్‌బాస్ 9 లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో నామినేషన్స్ గొడవ జరిగిన తర్వాత ఏమైందో చూపించారు. రీతూ-డీమాన్‌ల గురించి సంజనా కామెంట్స్​ చేసిన తర్వాత హౌజ్​ సైలెంట్ అయిపోయింది. తర్వాత రీతూ ఏడుస్తూ వాష్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లింది. ఇక వెనకాలే వెళ్లిన డీమాన్.. "తలుపు కొడుతూ ఆవిడదే తప్పు రీతూ. సెన్స్ లేకుండా మాట్లాడింది. ప్లీజ్.. బయటికిరా" అంటూ రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఇంతలో తనూజ అక్కడికెళ్లింది. రీతూ బయటికి రాగానే డీమాన్ టిష్యూ ఇవ్వబోయాడు. దీంతో "బయటికి వెళ్లు డీమాన్. కాసేపు రీతూని వదిలెయ్" అంటూ తనూజ చెప్పింది. ఇక డీమాన్ వెళ్లగానే రీతూకి తనూజ క్లాస్ పీకింది. "నేనేం తప్పు చేశా తనూజ" అని రీతూ ఏడుస్తుంటే "ఆవిడ మాటలకి నువ్వు అంత విలువ ఇస్తావా? ఒకరు ఒక మాట అనేసినంత మాత్రాన క్యారెక్టర్ ఎక్కడికీ పోదు. మీకు మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఏం కాదు. అర్థం చేసుకొని దయచేసి మీ ఇద్దరూ గేమ్ ఆడండి" అంటూ తనూజ చెప్పింది. ఇక కళ్యాణ్ కూడా అక్కడికి రావడంతో తనతో జరిగిన గొడవ గురించి రీతూ చెప్పింది.

ఏమైనా సరే నేను ఫేస్​ చేస్తాను: మరోవైపు సంజనాకి అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు ఇమ్మాన్యుయేల్ ట్రై చేశాడు. కానీ సంజన మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. "వాళ్లు అలా అంటుకొని ఉంటే నాకు చూడటానికి కంఫర్ట్ గా లేదు. నేను ఎలా చెప్పినా నేను చెప్పాలనుకున్నది మాత్రం ఇదే. ఏమైనా సరే నేను ఫేస్ చేస్తాను" అని సంజన అంది. దీంతో "గొడవ మర్చిపోతారు. మీ మాట పట్టుకుంటారు" అని ఇమ్మూ అన్నాడు. "ఉండనీ.. నేను చూసిందే చెప్పాను కదా" అని సంజనా కోపగించుకుంది. "డీమాన్ నీకు క్లోజే కదా. నీ తమ్ముడే కదా. మీరు ఇలా కూర్చొంటే నాకు కంఫర్ట్ లేదు అని నువ్వు చెప్పుండొచ్చు కదా. నామినేషన్స్‌లో ఎందుకు చెప్పడం" అని ఇమ్మూ అన్నాడు. అయినా కానీ సంజన ఒప్పుకోలేదు.

డీమాన్​కు క్లాస్​ పీకిన తనూజ: ఇక కెప్టెన్సీ రూమ్‌లో రీతూ-డీమాన్ ఇద్దరినీ కూర్చోబెట్టి తనూజ క్లాస్ పీకింది. "నీకు (డీమాన్) నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా. తన మీద నీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయో ఏం ఎఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో అంతా ఓకే. తనని ఈ హౌజ్​లో నువ్వు కేర్ చెయ్ వద్దనను. పట్టించుకోవద్దనను. కానీ తనని తనలా వదిలెయ్. తను నాకు అంత క్లోజ్ కాదు కానీ నాకు ఈ హౌజ్​కి వచ్చాక తను ఏంటి అనేది నేను కొంత అర్థం చేసుకున్నాను. కానీ ఈ మాట నేను ఎందుకు అంటున్నానో తెలుసా. తన వేలో తను చాలా క్లియర్. గేమ్ వచ్చినప్పుడు తను గేమ్ ఆడుతుంది. నీకు సపోర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు చేస్తుంది. స్టాండ్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు గట్టిగా స్టాండ్ తీసుకుంటుంది. తను తనలా ఉంటుంది. కానీ నీ విషయానికి వచ్చేసరికి తను నీతోనే ఎక్కువ ఉండాలి, తను ఎవరితోనైనా మాట్లాడినా కూడా నువ్వు జెలసీగా ఫీలవుతున్నావ్. ఇవన్నీ ప్లీజ్ 5 వారాలు పక్కన పెట్టెయ్" అంటూ డీమాన్‌కి చెప్పింది తనూజ.

ఇంతలో "నీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఇదే పవన్. నువ్వు చిన్న దాన్ని పెద్దగా చూస్తావ్. నేను పెద్ద ప్రాబ్లమ్ కూడా చిన్నగా చూస్తా. ఇంకొకటి నీకు నాకు జరిగిన మధ్య ఉన్న మేటర్ ఏదైనా నేను అక్కడితో వదిలేస్తా. కానీ వీడు జడ్జిమెంట్‌లాగా అందరికీ చెప్పుకుంటాడు. ఇక్కడితో ఇది వదిలేద్దాం" అని రీతూ అంది. దీనికి హర్ట్ అయిన డీమాన్.. "నా పాయింట్స్ మీరు పట్టించుకోరు. నా బాధ కూడా పట్టించుకోరు" అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

తగ్గేదేలే అంటున్న సంజనా: ఆ తర్వాత సంజనాకి మరోసారి ఇమ్మూ-భరణి చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. "నేను చూసింది చూడలేనట్లు ఉండిపోవాలి అంతేనా" అని సంజన అడిగింది. "అది కాదు అమ్మా.. ఏదో ఒకరోజూ రీతూని కానీ డీమాన్‌ని కానీ కూర్చోపెట్టుకొని మీరు అలా అంటుకొని తిరగడం మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. మీకంటే మేము వయసులో పెద్దోళ్లం. అలా ఉండకూడదమ్మా అని చెప్పు. ఇది దారి. ఇలా నువ్వు రెండు మూడు సార్లు చెప్పిన తర్వాత వాళ్లు వినకపోతే నువ్వు ఈ మాట అనుంటే వేరేలా ఉండేది. కానీ నువ్వు అలా అనలేదు" అని ఇమ్మూ అన్నాడు. "లేదు నేను ఒకసారి చెప్పాను వాళ్లకి" అని సంజనా వాదించింది. దీంతో "సరే నీకు తప్పనిపిస్తే సారీ చెప్పు. లేకపోతే నీ ఇష్టం" అంటూ ఇమ్మూ వదిలేశాడు. "నేను చెప్పే ముందు తను సారీ చెప్పాలి. తనే కదా ముందు మొదలుపెట్టింది. ఇవాళ తెలుసుంటుంది తనకి సంజన ఉందని. ఆరో వారం నుంచి కనిపించలేదు అంది కదా. ఇలా చేయాలి నేను కనిపించడానికి అప్పుడే అర్థమవుతుంది. మంచిగా ఉంటే మంచోళ్లు మంచోళ్లు అని చెప్పి మంచం కింద తోసేస్తారు" అంటూ సంజనా గట్టిగానే మాట్లాడింది.

గెలిచి జెండా పాతిన కల్యాణ్​: సాంగ్​ తర్వాత కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్​లు మొదలయ్యాయి. "ఈ రణరంగం చివరి అంకానికి చేరుకుంది. బిగ్​బాస్​ చివరి కెప్టెన్సీ కంటెండర్​ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు కెప్టెన్సీ కంటెండర్​లో నిలవడానికి మీలో మీరు యుద్ధం చేశారు. కానీ ఈసారి మీ పరిస్థితి ఊహలకు అందని స్థాయిలో ఉంటుంది. ఈసారి మీరు చేసే యుద్ధంలో.. బయట నుంచి వచ్చే యోధులను ఓడించాలి" అంటూ బిగ్​బాస్ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ముందుగా సీజన్-7 ఫైనలిస్ట్ ప్రియాంక జైన్ హౌజ్​లోకి వచ్చింది. ఇక ప్రియాంకని చూడగానే అందరూ ఫుల్ జోష్‌లోకి వచ్చేశారు. ఇక ఇమ్మానుయేల్ అయితే తన కామెడీతో ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్ చేశాడు. తర్వాత తాను ఎవరితో టాస్క్ ఆడాలనేది నిర్ణయించుకునే ఛాన్స్ ప్రియాంకకే బిగ్‌బాస్ ఇచ్చాడు. దీంతో ప్రియాంక అందరినీ అడిగి తెలుసుకొని చివరికి కల్యాణ్‌కి ఛాన్స్ ఇచ్చింది. దీంతో ప్రియాంక జైన్-కల్యాణ్ మధ్య 'సమ్‌థింగ్ ఫిషీ' అనే టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో కల్యాణ్.. ప్రియాంక కంటే ముందే టాస్క్ ఫినిష్ చేసి గెలిచాడు. దీంతో ఈ వారం మొదటి కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అయిపోయాడు. దీంతో కల్యాణ్ ఫేస్ ఉన్న జెండాని గార్డెన్ ఏరియాలో పాతారు.

భరణి ఎమోషనల్: ​ ప్రియాంక హౌజ్​ నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత సీజన్-8 రన్నరప్ గౌతమ్ కృష్ణ పంచెకట్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వచ్చీ రాగానే అందరినీ పలకరించి.. అందరితో కాసేపు సరదాగా చిన్న స్కిట్ చేయించాడు. తర్వాత తనతో పోటీ పడేందుకు భరణికి అవకాశం ఇచ్చాడు. భరణి ఇప్పటివరకూ కెప్టెన్ కాలేదు కాబట్టి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్లు గౌతమ్ చెప్పాడు.దీంతో వీళ్లిద్దరూ "త్వరగా-సరిగా" అనే టాస్క్​ ఆడారు. ఇక ఈ టాస్కులో భరణిపై గౌతమ్ గెలిచేశాడు. ఇక టాస్క్ ఓడిపోవడంతో భరణి కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓడిపోయిన తర్వాత భరణి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో తనూజ సహా అందరూ వెళ్లి ఓదార్చారు. "ఎలాగైనా కెప్టెన్ అవ్వండి డాడీ అని చెప్పింది. కెప్టెన్ అన్నది మైండ్‌లో ఉంది కానీ ఫ్యామిలీ వీక్‌లో డాటర్ వచ్చి ఎలాగైన కెప్టెన్ అవ్వాలని చెప్పింది. మొన్న మిస్ అయినప్పుడే లాస్ట్‌కి వచ్చి పోయిందే అని బాధపడ్డా. ఇది రాసి లేదు. సారీ హనీ పాప. సారీ ఫ్రెండ్స్. సారీ అమ్మా" అంటూ భరణి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో నిన్నటి ఎపిసోడ్​ ఎండ్​ అయ్యింది.

