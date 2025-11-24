Bigg Boss 9 Latest Promo : నామినేషన్స్లో "పబ్లిక్, ప్రైవేట్" ట్విస్ట్ - ప్లాన్ ఛేంజ్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్!
- సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పద్దతిలో నామినేషన్స్ - తనూజ-ఇమ్మూ, భరణి-దివ్య మాటల యుద్ధం!
Published : November 24, 2025 at 5:31 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Nominations : బిగ్ బాస్ 9 పన్నెండో వారానికి చేరుకుంది. ఇప్పటికే ఫ్యామిలీ వీక్ సండే ఎపిసోడ్లో 'నో ఎలిమినేషన్'తో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్.. ఈ వారం నామినేషన్స్ను సరికొత్తగా ప్లాన్ చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. నార్మల్గా ప్రతివారం ఒక్కో కంటెస్టెంట్ వెళ్లి.. తమకి ఇష్టంలేని వాళ్లని నేరుగా నామినేట్ చేసేవారు. ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు పడితే వాళ్లు నామినేషన్స్లో ఉండేవారు. కానీ, పన్నెండో వారం పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అంటూ.. రెండు దశల్లో నామినేషన్ ప్రక్రియని షురూ చేశారు బిగ్ బాస్. అందుకు తగ్గట్లుగానే కంటెస్టెంట్స్ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్తో గేమ్ ప్లాన్ ఛేంజ్ చేసేటట్టే కనిపిస్తున్నారు. తాజాగా అందుకు సంబంధించిన డే 78 ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
మొదటి ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే..
ఈ వారం నామినేషన్స్ బాగా ఆసక్తిగా, భిన్నంగా ఉండబోతున్నాయని బిగ్బాస్ చెప్పడంతో మొదటి ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నామినేషన్స్ ప్రక్రియ రెండు దశల్లో జరగబోతుంది. అందులో భాగంగానే మొదటి దశలో 'ప్రైవేట్ నామినేషన్' ఉంటుందని చెప్పాడు బిగ్బాస్. ప్రైవేట్ నామినేషన్ అనగా.. "ఒకరి తర్వాత ఒకరు డెన్కి వచ్చి.. వారి గురించి చెప్పలేకపోయిన పాయింట్స్ను క్లియర్గా చెప్పి.. ఒకర్ని నామినేట్ చేయాలి. అలాగే, వారితో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ను స్పష్టంగా బయటకు చెప్పి.. వారి పేరు కార్డ్పై రాసి బాక్స్లో వేయాలి".
సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పద్దతిలో నామినేషన్స్..
ప్రైవేట్ నామినేషన్లో భాగంగా ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ డెన్కి వచ్చి.. తన నామినేషన్ డీమాన్ పవన్ అని చెప్పాడు. "కంటెండర్ అయ్యాక.. ఎక్కడో.. ఎవరి గురించో ఆలోచించి.. కెప్టెన్సీ దూరం చేసుకున్నాడని అనిపించింది" అంటూ ఇమ్మూ తన పాయింట్ చెప్పి కార్డ్పై డీమాన్ పేరు రాసి బాక్స్లో వేశాడు. నెక్ట్స్ కల్యాణ్ వచ్చి సుమన్ను నామినేట్ చేశాడు. "కెప్టెన్సీ నుంచి ఎవరైతే గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తున్నారో.. వాళ్లని వదిలేసి.. నేను కెప్టెన్సీలో ఉండాలనుకుంటున్నాను.. ఒకసారి ఆపండి అంటూ అని చెప్పినా తను వినలేదు. అతని మైండ్ సెట్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు" అంటూ కల్యాణ్ తన పాయింట్ చెప్పి కార్డుపై పేరు రాసి నామినేట్ చేశాడు. అనంతరం భరణి వచ్చి తనూజను నామినేట్ చేయగా.. డీమాన్ వచ్చి కల్యాణ్ను నామినేట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత దివ్య డెన్కి వచ్చి భరణిని, సుమన్ సంజనను, సంజన భరణిని నామినేట్ చేసినట్లు ప్రోమోలో కనిపిస్తుంది. దాంతో మొదటి ప్రోమో ఎండ్ అయింది.
కంటెస్టెంట్స్ మధ్య చిచ్చుపెట్టిన బిగ్బాస్..
సెకండ్ ప్రోమోలో నామినేషన్స్ రెండో భాగం వైల్డ్ ఫైర్గా సాగినట్లు చూపించారు. ఎవరు ఎవర్ని నామినేట్ చేశారో.. బయటపెట్టి వాళ్ల మధ్య చిచ్చు పెట్టాడు బిగ్బాస్. 'నామినేషన్స్లోని రెండో భాగం మీలోని ధైర్యాన్ని పరీక్షిస్తుంది. మీరు నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్న వారి ఫొటోను ఫైర్లో వేసి నామినేషన్స్ చేయండి' అంటూ బిగ్ బాస్ చెప్పడంతో సెకండ్ ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది.
ముందుగా ఇమ్మూన్యుయేల్ వచ్చి తనూజ ఫొటోను ఫైర్లో వేసి నామినేట్ చేశాడు. అందుకు సంబంధించి తన పాయింట్ చెబుతున్న క్రమంలో ఇమ్మూ-తనూజ మధ్య కాసేపు మాటల యుద్ధం జరిగింది. నెక్ట్స్ కల్యాణ్.. డీమాన్ని నామినేట్ చేస్తూ కెప్టెన్సీ టాస్కు నుంచి తీసెస్తే నవ్వుకుంటూ వస్తాడేంటి.. అని అడిగాడు. అప్పుడు నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా.. అని డీమాన్ అడగ్గానే ప్రాబ్లమ్యేరా.. అంటూ డీమాన్ ఫొటోని తగలబెట్టాడు కల్యాణ్. తర్వాత భరణి.. దివ్యను, సుమన్ శెట్టి.. తనూజను వారి ఫొటోలు ఫైర్లో వేస్తూ నామినేట్ చేశారు. అయితే, మెుత్తంగా తనూజకి గట్టిగానే నామినేషన్స్ పడ్డట్లు తెలుస్తోంది. మరి, మిగతావాళ్లు ఎవరిని నామినేట్ చేశారు? ఈ వారం మొత్తం ఎంత మంది నామినేషన్స్లో ఉన్నారు? అనేది తెలియాలంటే ఇవాళ్టి ఫుల్ ఎపిసోడ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
