ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 78 : కొట్టుకునే వరకు వెళ్లిన 'డీమాన్-కల్యాణ్' - నామినేషన్స్​లో 8 మంది!

- హాట్​ హాట్​గా నామినేషన్స్ - మీది లవ్​, ఫ్రెండ్​షిప్ కాదన్న సంజన!

Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Nominations List
Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Nominations List (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 9:32 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Nominations List : బిగ్ బాస్ 9లో పన్నెండో వారం నామినేషన్స్ ​ప్రక్రియ ముగిసింది. అయితే, ఈ వారం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా నామినేషన్స్ జరిగాయి. మొదటిసారి పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అంటూ రెండు దశల్లో జరిగిన నామినేషన్స్​తో హౌస్ దద్దరిల్లింది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇచ్చిన ఇన్​ పుట్స్​తో కంటెస్టెంట్లు ఈ వారం ఒకరిపై మరొకరు గట్టిగానే ఫైర్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా డీమాన్ పవన్-కల్యాణ్-రీతూ చౌదరి మధ్య సీజన్​లోనే బిగ్గెస్ట్ వార్ జరిగింది. అది కూడా మాటలకే పరిమితం కాకుండా ఫిజికల్ ఫైట్‌ వరకు వెళ్లింది. మరోవైపు, ఎపిసోడ్ చివరిలో సంజన-రీతూ మధ్య కూడా చిన్నపాటి యుద్ధమే అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ఎలా సాగింది? కంటెస్టెంట్స్ మధ్య ఆ రేంజ్​లో గొడవలు ఎందుకు అయ్యాయి? ఈ వారం ఎంత మంది నామినేట్ అయ్యారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

డే 78 ఎపిసోడ్​లో నామినేషన్స్​ను ప్రైవేట్, పబ్లిక్​ అని రెండు రౌండ్లుగా ప్లాన్ చేసి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్.​ ఫ్యామిలీ వీక్ కంప్లీట్ కావడంతో ఫుల్ ఎనర్జీగా ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ మధ్య నామినేషన్లు హీటెక్కించాయి. మొదటి రౌండ్ ప్రైవేట్ నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ఏంటంటే.. "మీరు చెప్పాలని చెప్పలేకపోయిన పాయింట్స్​ను క్లియర్​గా చెప్పి.. ఒకర్ని నామినేట్ చేయాలి. అలాగే, వారితో ఉన్న ప్రాబ్లమ్​ను స్పష్టంగా బయటకు చెప్పి.. వారి పేరు కార్డ్​పై రాసి బాక్స్​లో వేయాలి" అని చెప్పారు బిగ్ బాస్.

సీక్రెట్ నామినేషన్స్​తో బాక్స్ బద్దలు :

ప్రైవేట్ నామినేషన్​లో భాగంగా ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్.. "మొన్న వెరే వాళ్ల కోసం కంటెండర్షిప్​ను వదులుకున్నాడు" అని చెప్పి డీమాన్​ను నామినేట్ చేశాడు. నెక్ట్స్ కల్యాణ్ తన పాయింట్ చెప్పి సుమన్ శెట్టిని నామినేట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత భరణి.. "హౌస్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి తనూజా, దివ్యకు చెబుతూనే ఉన్నా.. చిన్నపిల్లల ఆటలా అయిపోతోంది" అని చెప్పి కార్డుపై దివ్య పేరు రాసి బాక్స్​లో వేశాడు.

నెక్ట్స్ "భరణి నా వైపు ఉంటారనుకున్నప్పుడల్లా స్టాండ్ తీసుకోవట్లేదు" అని భరణి పేరు చెప్పి నామినేట్ చేసింది దివ్య. తర్వాత సుమన్ శెట్టి వచ్చి.. "సంజనా వల్ల హౌస్ హార్మనీ తగ్గిపోతోంది. డార్లింగ్ అని పిలవడం నాకు చాలా ఇరిటేటింగ్​గా ఉందని చెప్పి" ఆమె పేరు రాసి బాక్స్​లో వేశాడు. తనూజా.. హౌస్​లో చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా అరుస్తూ రీతూతో గొడవ పడడం నచ్చట్లేదు అని డీమాన్ పవన్​ను నామినేట్ చేసింది. సంజనా.. భరణిని నామినేట్ చేయడంతో మొదటి లెవెల్ ప్రైవేట్ నామినేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది.

వైల్డ్ ఫైర్ నామినేషన్స్​.. రచ్చ రచ్చ చేసిన హౌస్​మేట్స్ :

నామినేషన్స్ మొదటి లెవల్ కంప్లీట్ అయ్యాక రెండో రౌండ్​ వైల్డ్ ఫైర్​గా సాగింది. ఎవరు ఎవర్ని నామినేట్ చేశారో.. బయటపెట్టి కంటెస్టెంట్స్ మధ్య చిచ్చు పెట్టాడు బిగ్​బాస్. 'నామినేషన్స్​లోని రెండో లెవల్ మీలోని ధైర్యాన్ని పరీక్షిస్తుంది. మీరు నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్న వారి ఫొటోను ఫైర్‌లో వేసి నామినేట్ చేయాలి'అని చెప్పాడు బిగ్​బాస్.

దివ్యను నామినేట్ చేసిన భరణి :

అనంతరం ముందుగా భరణి.."ఎంత మంచిగా ఉన్నా వాయిస్​ను అనవసరంగా రైజ్ చేయడం వల్ల వేస్ట్ అవుతుంది" అని దివ్యని నామినేట్ చేశారు. అప్పుడు దివ్య రియాక్ట్ అవుతూ.. "మీ నోరు ఎవరు నొక్కారు?" అని అడిగింది. "కారణం ఉన్నా లేకపోయినా.. గట్టిగా మాట్లాడతావు" అని భరణి అనగానే.. "ఎవరన్నారు"అని గట్టిగా అరిచింది దివ్య. నెక్ట్స్ భరణి కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా.. "వేలు చూపించకు, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడు" అంటూ రెచ్చిపోయాడు. నెక్ట్స్ సుమన్ శెట్టి వచ్చి.. "నా గేమ్ పోయింది నీవల్లే అంటూ" తనూజాను నామినేట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన కల్యాణ్.. 'ఛాన్స్ వస్తే వేరే వాళ్ల కోసం గివ్ అప్ ఇచ్చావు' అని డీమాన్ పవన్​ను నామినేట్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య కాసేపు సీరియస్ డిస్కషన్ జరిగింది.

తనూజను నామినేట్ చేసిన ఇమ్మూ :

అనంతరం ఇమ్మాన్యుయేల్ వచ్చి తనూజాను నామినేట్ చేశాడు. "ఇమ్మూ కెప్టెన్సీని త్యాగం చేశాడు, రెస్పెక్ట్ లేదు అన్నావ్ అది నచ్చలేదు" అని చెప్పాడు. అప్పుడు తనూజ రియాక్ట్ అవుతూ.. "నువ్వు త్యాగం చేసి రెండుసార్లు కెప్టెన్ అయినా కూడా ఇంకోసారి కెప్టెన్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను అవ్వొద్దా? నువ్వు నన్ను ఆ రేస్ నుంచి తప్పించావ్" అని ఇమ్మూతో డిఫెండ్ చేసింది. దాంతో వీరిద్దరి మధ్య కూడా కొద్దిసేపు గట్టిగానే మాటల యుద్ధం జరిగింది.

దివ్యకు హగ్ ఇచ్చిన తనూజా :

తర్వాత దివ్య.. "ఒక మనిషి ఇష్టం లేదన్నా వాళ్ల వెంట పడుతున్నావ్ అనడం తీసుకోలేకపోతున్నా" అని చెప్పి తనూజాను నామినేట్ చేసింది. నెక్ట్స్ ఎవరూ ఊహించని విధంగా దివ్యను నామినేట్ చేసి.. ఈ గొడవను ఇక్కడితో వదిలేద్దామని చెప్పింది తనూజా. దివ్య దగ్గరకు వెళ్లి హగ్ ఇచ్చింది.

Bigg Boss 9 Day 77 : టైటిల్ రేసులో ఆ 'ముగ్గురు'! - ఎలిమినేషన్ క్యాన్సిల్ చేసిన "ఇమ్మూ"!!

"అన్న నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సపోర్ట్ చేస్తానని ఎందుకు చేయలేదు" అంటూ ఏడుస్తూ ఇమ్మాన్యుయేల్​ను నామినేట్ చేశాడు డీమాన్. "అన్న నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తా అన్నప్పుడు.. నువ్వు నాకు చేస్తా అన్నావు.. కానీ, నువ్వు నాకు చేయలేదు" అంటూ డీమాన్ పాయింట్ చెప్పాడు. దానికి ఇమ్మూ.. "రేయ్ టీమ్ కోసం ఆడాలి కదా అది.. అందుకే చేయలేకపోయా" అని చెప్పాడు. కెప్టెన్సీ టీమ్ కాదు కంటెండర్ అన్నప్పుడు కల్యాణ్​ ఎంటర్​ అయ్యాడు. ఇదే క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య వాదన పెరుగుతున్న క్రమంలో ఇమ్మూ ఆగమని చెప్పినా.. కల్యాణ్ తన పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాడు. అది పెద్ద గొడవకు దారి తీసింది.

కల్యాణ్​ vs డీమాన్ :

ఈ గొడవలో రీతూ దూరడంతో అది ఫిజికల్ వార్ వరకు దారితీసింది. మాటా మాటా పెరగడంతో కల్యాణ్, డీమాన్ పవన్ కొట్టుకునేదాకా వెళ్లారు. దీంతో అతనిని ఆపేందుకు హౌజ్​మేట్స్ వెళ్లారు. కోపంలో కల్యాణ్​ స్టూల్​ని కూడా తన్నేశాడు. గొడవ గట్టిగా జరిగింది. పవన్-కల్యాణ్ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్న టైమ్​లో.. ఇమ్మూ అన్నతో డీల్ మాట్లాడుకున్నానని నా మీద నిందలు ఎందుకు వేశావ్ అంటూ రీతూపై కూడా ఫుల్ ఫైర్ అయ్యాడు కల్యాణ్.

కల్యాణ్ పీక పట్టుకున్న డీమాన్ :

అప్పుడు రీతూ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా రెచ్చిపోయింది. "నువ్వు నీకు నచ్చినట్లు మాట్లాడకు.. ఏది పడితే అది వాగకు అంటూ రీతూ అనేసరికి.. ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడకు.. శనివారం వచ్చినప్పుడు సార్ ముందు వీడియో ప్లే చేయించు. నేను టీమ్ కోసం ఆడదామని చెప్పినదానికి డీమాన్ ఓకే చెప్పలేదని చూపించు నేను షో నుంచి వెళ్లిపోతానంటూ సవాల్ చేశాడు కల్యాణ్. ఇలా ముగ్గురి మధ్య మాటా మాటా పెరగడంతో కల్యాణ్ ఒకానొక టైమ్​లో రీతూ మీదకి దూసుకెళ్లాడు. దాంతో రేయ్ ఆగరా.. డీమాన్ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. అయినా, కల్యాణ్ ఆగకపోయేసరికి గొంతు పట్టుకున్నాడు డీమాన్. ఇది చూసి వెంటనే డీమాన్‌ని పక్కకి లాగేశాడు ఇమ్మూ. ఇలా ముగ్గురి మధ్య గొడవ అయితే చాలా సీరియస్‌గానే జరిగింది.

నోరు జారిన సంజన.. సీరియస్ అయిన ఇమ్మూ :

అంతా కూల్ అయ్యింది అనుకునేలోపే.. రీతూ వచ్చి సంజనాను నామినేట్ చేసింది. మీ గేమ్ నాకు కనిపించట్లేదని రీతూ చెప్పగా.. 6వ వారం నుంచి 13వ వారం వరకు నా గేమ్ లేకుండానే నేను ఇక్కడ ఉన్నానా? అన్నది సంజన. ఇక్కడివరకు బాగానే ఉన్నా.. ఆ తర్వాత సంజన కంట్రోల్ తప్పింది. నేను నీ అంత పచ్చి బూతులు మాట్లాడలేదు అనడంతోపాటు.. రాత్రిళ్లు నువ్వు డీమాన్​​తో హత్తుకుని కూర్చుంటావు. అది చూడలేకపోతున్నా అనేసింది. దాంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గట్టిగానే వార్ నడిచింది. తర్వాత మీరు మాట్లాడిన తీరు కరెక్ట్ కాదు అన్న మాటను వెనక్కి తీసుకోండి అంటూ ఇమ్మూ కూడా సీరియస్ అయ్యాడు. ఇక చివరగా ఈ వారం నామినేషన్స్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో కెప్టెన్ రీతూ తప్ప కల్యాణ్, దివ్య, డీమాన్, భరణి, సుమన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజా, సంజన మొత్తం ఎనిమిది మంది నామినేషన్స్​లోకి వచ్చేశారు.

Bigg Boss 9 Day 76 : హౌస్​లో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు సందడి - టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లేనట!

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో రచ్చరచ్చ - 'దివ్య - తనూజ' పర్సనల్​ ఎటాక్!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TODAY EPISODE
BIGG BOSS 9 NOMINATIONS
KALYAN VS DEMON PAVAN
బిగ్ బాస్ 9 నామినేషన్స్
BIGG BOSS 9 DAY 78 REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.