Bigg Boss 9 Day 77 : టైటిల్ రేసులో ఆ 'ముగ్గురు'! - ఎలిమినేషన్ క్యాన్సిల్ చేసిన "ఇమ్మూ"!!

- పవరాస్త్ర ఉపయోగించి దివ్యను సేవ్ చేసిన ఇమ్మాన్యుయేల్ - స్టేజ్​పై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సందడి!

Bigg Boss 9 Sunday Episode
Bigg Boss 9 Sunday Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 11:09 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Sunday Episode Review : బిగ్ బాస్ 9 సీజన్​లో పదకొండో వారం 'నో ఎలిమినేషన్​ వీక్'గా మారింది. సండే ఎపిసోడ్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్ర వాడడంతో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ నుంచి దివ్య సేవ్ అయ్యింది. అంతకంటే ముందు, ఫ్యామిలీ వీక్​లో భాగంగా మిగిలిన కంటెస్టెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ స్టేజ్​ మీదకి వచ్చి సందడి చేశారు. అయితే, హౌస్​మేట్స్ అందరి ఫ్యామిలీలు ఇచ్చిన టాప్-5 ర్యాంకింగ్స్ గమనిస్తే.. ఆ 'ముగ్గురూ' టైటిల్ రేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి, డే 77 ఎపిసోడ్​లో ​ఏ కంటెస్టెంట్ కోసం ఎవరొచ్చారు? టైటిల్ రేసులో ఉన్న ఆ ముగ్గురూ ఎవరో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

డే 77 ఎపిసోడ్​లో కింగ్ నాగార్జున మాస్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ స్టేజ్ మీదకు రావాలంటే కంటెస్టెంట్స్ సీక్రెట్స్ చెప్పాలని కండీషన్ పెట్టారు హోస్ట్. ముందుగా సుమన్ శెట్టిని అడగ్గా.. 'షూటింగ్స్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్​తో బయటకు వెళ్తానని' తన సీక్రెట్ చెప్పాడు. నెక్ట్స్ సుమన్ శెట్టి తరఫున ఆయన పిల్లలు గౌతమ్, రూపిక, సెలబ్రిటీ ఫ్రెండ్​గా కమెడియన్ శ్రీనివాసరెడ్డి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. తన పిల్లల్ని చూడగానే సుమన్ చాలా మురిసిపోయాడు. తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ప్లేస్​లో సుమన్ ఫొటో పెట్టగా, ఇమ్మూ, తనూజా, భరణి, కల్యాణ్​లకు నెక్ట్స్ ప్లేస్ ఇచ్చారు. అనంతరం కట్ అవుట్ బాక్స్​లో తీసిన 'పద్మనాభసింహా'ని సుమన్ కు, 'అపరిచితుడు'ను తనూజాకు ఇచ్చారు కమెడియన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి. తర్వాత సుమన్​కు గేమ్ బాగా ఆడాలని చెప్పారు.

సంజనకు అల్లుడు బూస్ట్ :

నెక్ట్స్ సంజన కోసం ఆమె తల్లి అనితతో పాటు తన మేనల్లుడు జమీన్ స్టేజ్ మీదకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సంజనను చూడగానే ఎందుకు వెయిట్ బాగా తగ్గిపోయావ్ అని అడిగారు తల్లి. అప్పుడు సంజన.. నువ్వు చేసే మటన్ బిర్యానీ లేదు కదా ఇక్కడ అందుకే.. అంటూ ఫన్నీగా ఆన్సర్ ఇచ్చింది. తర్వాత 'గేమ్ ఇంకా చాలా బాగా ఆడాలని.. ఇన్ని రోజులు పిల్లల దగ్గర లేకుండా నువ్వు ఆడటం మామూలు విషయం కాదు' అంటూ తన అల్లుడు చెప్పిన సలహాలు, ధైర్యానికి సంజన ఇన్​స్పైర్ అయింది. అనంతరం టాప్ 5లో సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, తనూజా, సుమన్ ఫొటోలను పెట్టారు.

ఇండివీడ్యూవల్‌గా ఆడితే.. కప్పు నీదే :

అనంతరం రీతూ చౌదరి తన సీక్రెట్ చెప్పగా.. ఆమె బ్రదర్ జతిన్, ఎక్స్ కంటెస్టెంట్ అఖిల్ స్టేజ్ మీదకు వచ్చారు. రీతూ గేమ్ మంచిగా ఆడుతున్నావ్ మార్చుకోవడానికి ఏం లేదు అంటూ తన బ్రదర్ జతిన్ చెప్పాడు. అఖిల్ మాత్రం రీతూకి కొన్ని సలహాలు ఇచ్చాడు. 'ఇంకా నాలుగు వారాల ఆటే ఉంది.. నువ్వు ఇండివీడ్యూవల్‌గా ఆడాల్సిందే.. నువ్వు ఆడితే మాత్రం టైటిల్ గెలుస్తావ్' అంటూ రీతూకి మంచి బూస్ట్ ఇచ్చాడు అఖిల్. టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్​ ఇచ్చి.. రీతూ, తనూజా, కల్యాణ్, ఇమ్మూ, డిమాన్ పవన్ ఫొటోలను బోర్డుపై తగిలించారు. ఇక కటౌట్స్​లో 'పుష్ప' కటౌట్​ను రీతూకి, 'భానుమతి'ని సంజనాకు ఇచ్చారు అఖిల్.

అది నా పిల్ల.. నాన్న జాగ్రత్తగా చూసుకో :

నెక్ట్స్ తనూజా అపార్ట్మెంట్ యాప్​ను సీక్రెట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని, తన ఫ్రెండ్స్ ను ఇంటికి రప్పించుకుంటానని సీక్రెట్ చెప్పింది. తర్వాత ఆమె తరఫున స్టేజ్ మీదకి ఆమె బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పవన్ సాయి, అలానే నటి హరిత ఎంట్రీ ఇచ్చారు. వారిని చూడగానే తనూజా ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యింది. "లవ్యూ లేడీ సింగం.. నిన్ను చూసి మేమంతా గర్వపడుతున్నాం.. గేమ్ సూపర్​గా ఆడుతున్నావ్" అని చెప్పారు నటి హరిత. తర్వాత హరిత, పవన్ సాయి ఇద్దరూ కలిసి తమ దృష్టిలో టాప్-5 పెట్టారు. తనూజ, రీతూ, భరణి, కల్యాణ్, ఇమ్మూలకు వరుసగా టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు.

ఆ తర్వాత పవన్ సాయి బాక్సులో ఒక కటౌట్ తీయగా.. అర్జున్ రెడ్డి ఫొటో వచ్చింది. ఎవరు దీంట్లో అర్జున్ రెడ్డి అని నాగ్ అడగ్గా.. భరణి పేరు చెప్పారు. సరే పవన్.. అర్జున్ రెడ్డి ఫేమస్ డైలాగ్ గుర్తుందా నీకు.. అని అడిగారు నాగార్జున. దానికి పవన్ సాయి.. "అది నా పిల్ల.. ఇదిగో నాన్నగారు (భరణి) జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.. అంటూ" ఒక డైలాగ్ కొట్టాడు. దానికి తనూజ కూడా నవ్వుకుంది. 'చంద్రముఖి' కటౌట్ సంజనాకు ఇచ్చారు.

నాన్నను చూసి డీమాన్ పవన్ ఎమోషనల్ :

తర్వాత డీమాన్ సీక్రెట్ చెప్పగా.. స్టేజ్ మీదకి తన తండ్రితో పాటు ఫ్రెండ్ పవన్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తండ్రిని చూడగానే డిమాన్ ఎమోషనల్ అయిపోయాడు. "నాన్న ఎలా ఉన్నారు.. ఐ మిస్ యూ డాడీ.. మందులు టైమ్​కి వేసుకొని ఎప్పుడూ ఎలా చలాకీగా ఉంటారో అలాగే ఉండండి" అని డీమోన్ పవన్ అన్నాడు. "నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను.. నా గురించి ఏం ఆలోచించకు.. నీ కోసమే చూస్తూ ఉన్నాం.. నువ్వు బాగా ఆడు.. విన్ అవ్వాలి అర్థమైందా.. అంటూ" పవన్ డాడీ చెప్పారు. నెక్ట్స్ టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చి.. డీమాన్, ఇమ్మూ, సంజన, తనూజా, రీతూ ఫొటోలు పెట్టారు. కటౌట్స్​లో డీమాన్​కు రేలంగి మామయ్య, సంజనాకు శివగామి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు.

టైటిల్ రేసులో ఆ "ముగ్గురూ"!

ఇలా మొత్తం కంటెస్టెంట్స్ అందరీ ఫ్యామిలీలు పెట్టిన టాప్-5 ర్యాకింగ్స్​ గమనిస్తే.. వాళ్లిచ్చిన ప్రతి దాంట్లోనూ ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ పేర్లు అయితే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత రెండు మూడింట్లో మిస్ అయినా.. దాదాపు అందరూ ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్స్​లో కల్యాణ్ కూడా ఉన్నాడు. దాంతో టైటిల్ రేసులో ఉన్నది ఆ 'ముగ్గురే' అంటూ సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తోంది.

పవరాస్త్రతో ఈ వారం నో ఎలిమినేషన్..

పదకొండో వారం సండే ఎపిసోడ్‌లో నామినేషన్స్‌లో ఉన్న అందరూ సేవ్ అయిపోయాక చివరగా సంజన-దివ్య మిగిలారు. ఇంతలో ఇమ్మానుయేల్ నీ పవరాస్త్ర ఎక్కడుంది తీసుకురా.. సంజన-దివ్య మీరిద్దరూ గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న ఎలిమినేషన్ జోన్‌కి వచ్చేయండి అంటూ నాగార్జున చెప్పారు. నెక్ట్స్ ఇమ్మానుయేల్.. "సంజన-దివ్య ఎలిమినేషన్ రౌండ్‌లో ఉన్నారు.. నీ దగ్గర పవరాస్త్ర ఉంది.. దానికి మూడు పవర్స్ ఉండగా ఇప్పటికే రెండు కంప్లీట్ అయ్యాయి.. ఇప్పుడు నీకు మూడో పవర్ ఏంటో చెప్తున్నాను.. ఈ పవరాస్త్ర వాడి ఈ వీక్ నువ్వు ఎలిమినేషన్‌ని క్యాన్సిల్ చేసేయొచ్చు" అని చెప్పారు హోస్ట్ నాగార్జున. అలాగే, ఈ పవరాస్త్రకి ఆ పవర్ కేవలం ఈ వారం మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పడంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ దాన్ని యూజ్ చేశాడు. ఆడియన్స్ ఓటింగ్ ప్రకారం సంజన సేఫ్ అయి దివ్య ఎలిమినేట్ అయినా.. ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్ర వాడడంతో దివ్య సేవ్ అయి ఈ వారం ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకుంది.

