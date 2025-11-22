Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ హౌజ్లో రచ్చరచ్చ - 'దివ్య - తనూజ' పర్సనల్ ఎటాక్!
- "ఇమ్మూ.. కమెడియన్గా వెళ్లావు.. హీరోలెక్క బయటికి రావాలి" -
Published : November 22, 2025 at 11:02 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 75 Episode: నిన్నటి ఎపిసోడ్లో బిగ్బాస్ హౌజ్ భగ్గుమంది! ఫ్యామిలీ వీక్ పూర్తి కావడంతో కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్లు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే హౌజ్మేట్స్ మధ్య మరీ ముఖ్యంగా తనూజ - దివ్య మధ్య యుద్ధం మొదలైంది. కెప్టెన్సీ గురించి మొదలైన వార్.. పర్సనల్ వరకూ వెళ్లింది. హౌజ్మేట్స్ ఆపకపోతే కొట్టుకునేవారు కూడా! ఈ క్రమంలోనే భరణి చాలా తెలివిగా తప్పించుకున్నాడు. అసలు అంత గొడవ జరగడానికి కారణం ఏంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హీరోలెక్క రావాలని సలహా: ఇమ్మాన్యుయేల్ తల్లి బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి అడుగు పెట్టింది. తల్లిని చూడగానే కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయాడు ఇమ్మూ. హౌజ్మేట్స్ అందరినీ ఆవిడ ప్రేమగా పలకరించారు. "ఆదమ్మకు నేనే గాజులు కొనిచ్చా" అంటూ హౌజ్లోకి తీసుకొచ్చాడు. తన కొడుకుని చూసుకున్నందుకు సంజనాకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది ఇమ్మూ తల్లి. "రచిత వస్తుందేమో అనుకున్నా" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అడిగితే.. "నీ గేమ్ నువ్వు ఆడు. ఆమె వెయిట్ చేస్తుందిలే. దిగులు పడకు. గేమ్స్కు సెల్యూట్ కొడుతున్నారు. ఏ బంగారాన్ని వద్దు అనుకున్నానో ఆ బంగారమే రెండు రాష్ట్రాల్లో పేరు తెస్తోంది. కప్పు పట్టుకుని రావాలని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. కమెడియన్గా వచ్ఛావబ్బా. హీరోగా బయటకు రావాలి. మీ నాన్న ఎంత మురుస్తున్నాడో" అంటూ చెప్పింది. చివరకు "సువ్వి సువ్వాలమ్మా" అనే పాటను పాడి తన తల్లికి అంకితం చేశాడు ఇమ్మూ. అలాగే రీతూ కోసం మటన్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె వెళ్లిపోయింది.
కెప్టెన్సీ టాస్క్ షురూ: ఇక ఇమ్మూ మదర్ వెళ్లిపోవడంతో ఫ్యామిలీ వీక్ పూర్తి అయ్యింది. దీంతో 11వ వారానికి సంబంధించిన కెప్టెన్సీ టాస్క్లు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో "నేను ఇవ్వబోయే పరీక్షలో గెలిచిన సభ్యులు ఈ వారం కెప్టెన్ అవుతారు. ఈ పోటీ కోసం ఇంటి సభ్యులు రెండు టీమ్స్గా సమానంగా విడిపోయి పోరాడాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన ఒక సభ్యులు కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తొలగిపోతారు. మీ అందరిలో ఎవరికైతే కెప్టెన్ అవ్వడానికి అర్హత లేదని మీరు భావిస్తున్నారో వారిని కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తప్పించండి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
తనూజని రేసు నుంచి తప్పించిన దివ్య: ఇక బిగ్బాస్ చెప్పగానే ముందుగా దివ్య లేచి తన అభిప్రాయం చెప్పింది. "నేను చూసే దృష్టిలో కెప్టెన్ అంటే ఇమ్యూనిటీ. ఇప్పటికే నీకు టూ వీక్స్ వరుసగా ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది. ప్లస్ నువ్వు ఆల్రెడీ 12th వీక్ ఎండ్ వరకూ ఉంటావ్. ఇంకా నిన్ను ఈ వీక్ కూడా కెప్టెన్ చేస్తే 13th వీక్ ఎండ్ వరకూ ఉంటావ్. సో ఆ పాయింట్లో నిన్ను నేను ఈ రేసు నుంచి తొలగిద్దాం అనుకుంటున్నాను" అని దివ్య చెప్పింది. దీంతో "ఎందుకు దివ్య ప్రతిసారి నేనే నీకు" అంటూ తనూజ చిరాకుపడింది. "నువ్వనే కాదు తనూజ. టూ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ నీకు వచ్చింది. వన్ వీక్ కాదు" అంటూ దివ్య క్లారిటీ ఇవ్వబోయింది. "నేను ఆడి అది సంపాదించుకున్నాను. ఎవరో వచ్చి నా చేతిలో పెట్టలేదు. నేను ఇప్పుడు రేసులో ఉన్నంత మాత్రాన కెప్టెన్ అయిపోయినట్లు కాదు కదా. గేమ్స్ ఆడాలి అనుకుంటున్నాను. నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను కూడా నీ పేరే తెస్తా" అంటూ తనూజ చెప్పింది.
ప్రతిదీ పోట్రే చేయడానికే ఉంటావ్: అయితే అప్పటికే భరణి విషయంలో దివ్య-తనూజ మధ్య కొన్నాళ్లుగా కోల్డ్ వార్ ఉండటంతో ఈ దెబ్బకి ఇద్దరూ బరస్ట్ అయిపోయారు. "ప్రతి దానికి నువ్వు నన్ను లాగకు. ప్రతి దానికి నువ్వు నా విషయంలోకి రాకు" అంటూ తనూజ అరిచింది. "కెప్టెన్సీలో ఈ వీక్ ఎవరున్నా కూడా నేను ఇదే చేసేదాన్ని" అని దివ్య చెప్పింది. దీనికి "ఒకే ఒకే డన్" అంటూ తనూజ ఫేస్ మాడ్చుకుంది. "నువ్వు అనవసరంగా కావాల్సినవన్నీ పోట్రే చేయకు తనూజ" అంటూ దివ్య చెప్పింది. "కావాల్సినవి కాదు నీ బిహేవియర్ బట్టే నేను చెప్తున్నాను" అంటూ తనూజ చెప్పింది. "ఏం బిహేవియర్.. ఏం బిహేవియర్ చెప్పు. నువ్వు తప్పు తప్పుగా మాట్లాడకు తనూజ" అంటూ దివ్య వాయిస్ రెయిజ్ చేసింది. "నేను ఏం తప్పుగా మాట్లాడట్లేదు. నీకు నేనే కనిపిస్తున్నానా. ఇంకెవరూ లేరా?" అంటూ తనూజ అరిచింది. "నువ్వు అరవకు.. నువ్వు అరిస్తే నేనూ అరుస్తా తనూజ. నీ కంటే గట్టిగా అరుస్తా. పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడకు" అంటూ దివ్య వేలు చూపించింది. "నువ్వు మాట్లాడకు మైండ్ యూఆర్ వర్డ్స్" అంటూ తనూజ అనడంతో.. "ప్రతిదీ పోట్రే చేయడానికే ఉంటావ్. నేను రీజన్ 100 పర్సంట్ కరెక్ట్గా చెప్పా" అని దివ్య అనడంతో.. "చెప్పుకున్నావ్ పో" అంటూ చేయి చూపించింది తనూజ.
నీలా ఫేక్గా ఉండటం నాకు రాదు: దీంతో "పో ఏంటి పో. ఏం మాట్లాడుతున్నావ్. నువ్వు ఎవరూ మధ్యలో నాకు పో అని చెప్పడానికి. నువ్వు బిగ్బాస్వా" అంటూ దివ్య ఫైర్ అయింది. "హా తెలుగు మాట్లాడుతున్నా. చెప్పుకో పో.. చెప్పుకో పో" అంటూ మళ్లీ మళ్లీ తనూజ అదే మాట చెప్పింది. "పో అనకు తనూజ.. రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకో. నీలాగ చెత్త స్టోరీలు అల్లి పోట్రే చేయట్లేదు బయట సింపథీ కోసం" అని దివ్య ఫైర్ అయింది. "సింపథీ గురించి నువ్వే మాట్లాడాలి" అంటూ దివ్యని ఇమిటేట్ చేస్తూ తనూజ మాట్లాడింది. దీంతో "వెటకారంగా మాట్లాడితే నీ కంటే బాగా మాట్లాడగలను. నీ స్కూల్కి హెడ్ మాస్టర్ నేను. నీలా ఫేక్గా ఉండటం నాకు రాదు. ఇది నీ ఒరిజినాలిటీ. మనిషి బట్టే ఉంటది నా ఆటిట్యూడ్. నీకు టూ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది. మళ్లీ ఎందుకివ్వాలని చెప్పి నేను తీసేస్తాను. నువ్వు నా పేరు చెప్పుకుంటే చెప్పుకో" అంటూ దివ్య చెప్పేసింది.
సంజనా కూడా తనూజనే: "ఫస్ట్ వచ్చి ఒకరు ఒక పేరు పెట్టేస్తే అందరూ ఆ పేరుతోనే వెళ్లిపోతారు" అంటూ తనూజ అంది. దీనికి "మరి నువ్వు లేవచ్చు కదా. ఫస్ట్ ఎందుకు కూర్చున్నావ్" అంటూ దివ్య అడిగింది. "అది నా ఇష్టం. నువ్వు ప్రతిదానికి నేనే అన్నట్లుగా వెళ్తావ్ కదా" అంటూ తనూజ అంది. "నువ్వు దిష్టిబొమ్మలా కూర్చున్నావ్. మరి అమ్మో అయ్యో చూస్తున్నారులే జనాలు నీ ఒరిజినాలిటీ ఇప్పుడు బయటపడింది" అంటూ దివ్య ఫైర్ అయింది. ఇక నెక్స్ట్ సంజనా కూడా లేచి తనూజనే తీసేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పింది. దీంతో "ఒకరు ఒక పేరు చెప్పగానే అందరూ అదే మొదలుపెడతారు. ఇదే స్వీట్ పాయిజన్ సంజన గారు. ఎవరో ఒకరు పర్సనల్ది తీసుకొచ్చేసి ప్రతి దానిలో నా పేరు లాక్కొచ్చి ప్రతి దానిలో నాపైన ఏడుస్తున్నారు. వాళ్లతో పాటు మీరు అల్లుకుంటున్నారు" అంటూ తనూజ ఫైర్ అయ్యింది.
బయట సరిపోక ఇక్కడికొచ్చావ్: దీంతో "ఏయ్ ఏడుస్తున్నారు గీడుస్తున్నారు అనకు" అంటూ దివ్య మళ్లీ మొదలెట్టింది. "నువ్వు ఏయ్ అనకు. ఒక్క గేమ్ సరిగా ఆడదు. ఆడుకునేవాళ్లని ఆడనివ్వదు" అంటూ దివ్యపై ఫైర్ అయింది తనూజ. "ఏడుపు గురించి నువ్వా చెప్పేది. అందరూ నీ చుట్టూ ఉండాలి. తనూజ తనూజ అని భజన చేయాలి. అంతేకదా" అంటూ తనూజపై మళ్లీ రెచ్చిపోయింది దివ్య. దీంతో "ఆ మనిషితో (భరణి) నేను మాట్లాడితే చాలు న్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏదో పొగొట్టుకున్న దానిలా కూర్చోవాలి అన్నట్లు చేస్తుంది. బిగ్బాస్ సీజన్-9లో సింపథీ స్టార్ అవార్డ్ ఇవ్వాలంటే నీకు ఇవ్వాలి" అంటూ దివ్యపై అటాక్ చేసింది తనూజ. దీంతో "నువ్వు సీరియల్ స్టార్. అక్కడ ఏడ్చినట్లే ఇక్కడ కూడా ఏడువు" అంటూ దివ్య కూడా పర్సనల్ అటాక్ చేసింది. "నువ్వు రివ్యూ ఇవ్వు. బయట సరిపోక ఇక్కడికొచ్చావ్" అంటూ తనూజ చెప్పింది. "ఏంటి బయట అని మాట్లాడుతున్నావ్ నేను అన్నానా. నీ లాగ అందరినీ గేమ్ కోసం వాడుకోను" అంటూ దివ్య నోరు జారింది. దీంతో "వాడుకోను గీడుకోను అన్నావంటే బాగోదు. ఒక మనిషి ఇష్టం లేదని బిహేవియర్లో చూపిస్తున్నా నేను నీ లాగా వెంటపడట్లేదు" అంటూ తనూజ నోరు జారింది. ఈ మాటకి దివ్య ఇంకా రెచ్చిపోయింది. "ఏయ్.. భరణి గారు ఇటు రండి" అంటూ గట్టిగా అరిచింది దివ్య.
నైస్గా తప్పించుకున్న భరణి: ఈ మాటకి భరణి మధ్యలో వచ్చి "ఏంటి ఏం అంటున్నారు. మీరు మాట్లాడుకోండి నన్ను మధ్యలో లాగకండి. మీ ఇద్దరికీ ముందే చెప్పాను మధ్యలోకి నన్ను లాగొద్దని" అంటూ భరణి వెళ్లిపోయాడు. "పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడకు తనూజ" అని దివ్య వార్నింగ్ ఇచ్చింది. "నువ్వు వాగకు" అని తనూజ వేలు చూపించడంతో "వాగకు అనకు. నువ్వు వాగకు అనకు" అంటూ ఇద్దరూ కొట్టుకునేలా మీద మీదకి వచ్చారు. వెంటనే మిగిలిన వాళ్లు వచ్చి ఇద్దరినీ పక్కకి తీసుకెళ్లిపోయారు. "వాడుకుంటున్నావ్ ఇది చేస్తున్నావ్ అది చేస్తున్నావ్ అంటుంది తను. సీరియల్ యాక్టింగ్ సీరియల్ డ్రామా అంటూ నచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంది. బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి గేమ్ ఆడటానికి కాదు నా క్యారెక్టర్ బయటపెట్టడానికి వచ్చింది" అంటూ తనూజ సీరియస్ అయ్యింది.
రేసు నుంచి తనూజ అవుట్ - చివరికి సుమన్ - రీతూ: ఆ తర్వాత సుమన్, ఇమ్మూ, డీమాన్, భరణి.. కూడా తనూజనే తప్పిస్తున్నట్లు వాళ్ల అభిప్రాయం చెప్పారు. మరోవైపు రీతూ ఏమో ఇమ్మానుయేల్ని, కళ్యాణ్ ఏమో డీమాన్ పేరు చెప్పారు. ఇక చివరికి ఎక్కువ ఓట్లు తనూజకు రావడం కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి ఆమె తొలగిపోయినట్లు బిగ్బాస్ చెప్పాడు. అయితే రేసు నుంచి తప్పుకున్న తనూజకి బిగ్బాస్ ఒక అధికారం ఇచ్చాడు. "ఇప్పుడు పెట్టబోయే గేమ్ కోసం మిగిలిన హౌజ్మేట్స్ని మీరే రెండు టీములుగా డివైడ్ చేయండి" అని తనూజకి చెప్పాడు బిగ్బాస్. దీంతో బ్లూ టీమ్లో కల్యాణ్, డీమాన్, సుమన్, రీతూ .. రెడ్ టీమ్లో భరణి, దివ్య, సంజన, ఇమ్మాన్యుయేల్ని పెట్టింది తనూజ. ఇక కెప్టెన్సీ టాస్క్ కోసం హంగ్రీ మాన్స్టర్.. అని పెట్టిన ఈ టాస్కులో రెండు టీముల నుంచి ఒక్కొక్కరూ తప్పుకోగా. చివరికి సుమన్-రీతూ మిగిలారు. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది. ఇక వీరిద్దరూ కెప్టెన్సీ కోసం తర్వాత లెవల్లో పోటీ పడతారు. అయితే ఆ టాస్క్ గురించి చూపించలేదు. అయితే ఈ టాస్కులో రీతూ చౌదరి గెలిచి కెప్టెన్ అయినట్లు సమాచారం. మరి అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలంటే నేటి ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
