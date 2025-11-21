Bigg Boss 9 Day 74 : కల్యాణ్ తల్లికి తనూజ గిఫ్ట్ - దివ్యకి భరణి కూతురు మెసేజ్!
- ఎమోషనల్గా 'ఫ్యామిలీ వీక్' - కప్పు కొట్టే రావాలన్న కుటుంబ సభ్యులు
Published : November 21, 2025 at 11:59 AM IST
Bigg Boss 9 Day 74 Review : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో ఫ్యామిలీ వీక్ ఎమోషనల్గా సాగుతోంది. అందులో భాగంగా డే 74 ఎపిసోడ్లో కల్యాణ్, రీతూ, భరణి కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లోకి వచ్చారు. ముఖ్యంగా కల్యాణ్ చెప్పిన మాటలకి తన తల్లి రియాక్ట్ అయిన తీరు అందరినీ ఎమోషనల్ చేసింది. ఇక కల్యాణ్ తల్లి వెళ్లే ముందు తనకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరిచింది తనూజ. రీతూ తల్లి ఎంట్రీతో డిమోన్ పవన్ హర్ట్ అయ్యాడు. మరోవైపు, భరణి కూతురు మాత్రం తనూజతో క్లోజ్గా ఉంటూ దివ్యకి ఇండైరెక్ట్గా షాకిచ్చింది. ఇలా డే 74 ఎపిసోడ్లో జరిగిన పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ముందుగా 'అమ్మా అమ్మా' అనే ఎమోషనల్ సాంగ్ ప్లే అవుతుండగా కల్యాణ్ తల్లి లక్ష్మి హౌస్లోకి ఇంట్రీ ఇచ్చారు. అమ్మను చూడగానే కల్యాణ్ ఏడ్చుకుంటూ ఆమె దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి హగ్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత హౌస్మేట్స్ అందరికీ ఒకసారి హాయ్ చెప్పేసి తన కొడుకుతో మాట్లాడారు కల్యాణ్ మదర్. డాడీ ఎలా ఉన్నాడు.. రాలేదా.. అంటూ అడిగాడు కల్యాణ్. ఇంకా విశేషాలేంటి ఎలా ఉంది ఊరు.. అని కల్యాణ్ అడుగుతుంటే.. "తిను శుభ్రంగా సన్నగా అయిపోయావ్.. తినరా పిచ్చోడా.. పిచ్చి ఇంత మనసులో పెట్టుకున్నావా.. పిచ్చి వెధవ.. అంత మనసులో పెట్టుకోకూడదు" అంటూ కుమారుడుని దగ్గరకు తీసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు కల్యాణ్ తల్లి.
కప్పుతో వస్తానని ప్రామిస్ చెయ్ :
తర్వాత "దేని గురించీ భయపడాల్సిన పని లేదు.. ఎక్కడ స్టాండ్ తీసుకోవాలో అక్కడ తీసుకో.. కప్పు తీసుకొని వస్తానని ప్రామిస్ చెయ్.. నువ్వు కప్పు పట్టుకుని రాకపోతే కర్ర పట్టుకుని నిలుచుంటాను.. ఎవరినీ నమ్మొద్దు.. నీ జాగ్రత్తలో నువ్వు ఉండు.. అందరికీ గెలవాలనే ఉంటుంది.. జాగ్రత్త.." అంటూ కల్యాణ్కు జాగ్రత్తలతో పాటు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది తల్లి లక్ష్మి. తర్వాత హౌస్మేట్స్ అందరినీ అమ్మకు పరిచయం చేశాడు కళ్యాణ్.
ముఖ్యంగా తనూజాతో స్పెషల్గా ముచ్చటించింది కల్యాణ్ మదర్. ఇదే క్రమంలో కల్యాణ్ వాళ్ల మమ్మీని 'వీడి లవ్ స్టోరీ తెలుసా?' ఆంటీ అని అడిగింది తనూజ. ఇంతలోనే కల్యాణ్ "మా అమ్మే అందులో సూత్రధారి.. నేను ట్రైనింగ్లో ఉంటే వాళ్లే రాత్రి పగలూ మాట్లాడుకునే వాళ్లు" అని చెప్పాడు. నెక్ట్స్ కల్యాణ్ను హాస్టల్లో ఎందుకు ఉంచాల్సి వచ్చిందనే దానిపై కూడా వివరణ ఇచ్చారు లక్ష్మి.
కల్యాణ్ తల్లికి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తనూజ :
ఇక టైమ్ పూర్తయి వెళ్లే ముందు బిగ్బాస్ సెంటిమెంట్ సాంగ్ వేసి అందరినీ ఎమోషనల్ చేసేశాడు. అయితే, కల్యాణ్ మదర్ బయటకు వెళ్తున్న టైమ్లో.. "తన తల్లి చేయి పైకెత్తి.. మొన్నటి వరకు లక్ష్మణ్ రావ్ కొడుకు కల్యాణ్.. లక్ష్మి కొడుకు కల్యాణ్ అనేవారు.. ఇప్పుడు కల్యాణ్ మమ్మీ లక్ష్మి.. డాడీ లక్ష్మణ్ రావు.. నా తల్లిదండ్రుల్ని చూసి గర్వపడుతున్నాను" అంటూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు కల్యాణ్.
ఇక కల్యాణ్ తల్లి లక్ష్మి బయటకు వెళ్తుండగా లోపలి నుంచి కవర్లో ఒక చీర పట్టుకొచ్చింది తనూజ. ఆంటీ మా సైడ్ నుంచి.. అంటూ చీర కవర్ను గిఫ్ట్గా ఆవిడ చేతిలో పెట్టి హత్తుకుంది. తర్వాత తల్లికి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ విషయంలో కల్యాణ్-తనూజ మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది. "ఈ హౌస్లో అందరికంటే ఎక్కువ నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకుంటావ్. మరో 4 వారాల తర్వాత నీ దారి నీది, నా దారి నాది. మీ అమ్మను ఇక్కడే కలిశాను కాబట్టి చీర పెట్టాను" అని కల్యాణ్తో చెప్పింది.
రీతూ తల్లి ఎంట్రీతో డిమోన్ హర్ట్ :
అనంతరం తనూజ విషయంలో భరణి, దివ్య మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. ఆ తర్వాత కల్యాణ్, తనూజా, డిమోన్, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫ్రీజ్ అంటూ హౌస్లోకి అడుగు పెట్టింది రీతూ చౌదరి మదర్. తల్లిని చూడగానే ఎమోషనల్ అయింది రీతూ. "నేను చెప్పింది ఏంటి? నువ్వు చేసింది ఏంటి?" చపాతీ కర్ర ఇవ్వండి ఒకసారి అంటూ అడిగింది. అప్పుడు రీతూ అమ్మా పదా పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడదాం.. అంటూ రిక్వెస్ట్ చేసింది.
తర్వాత "గేమ్ మంచిగా ఆడుతున్నావ్.. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావ్.. గేమ్స్ పైన దృష్టి పెట్టు.. మిగిలినవి వదిలెయ్.. ఇంకా ఐదు వారాలే ఉంది నువ్వు టాప్-5లో ఉండాలి.. కప్పు కొట్టాలి.. గట్టిగా ఆడు.. "అంటూ రీతూకి జాగ్రత్తలు చెప్పింది తల్లి. నెక్ట్స్ తనూజని పిలిచి థాంక్స్ చెప్పింది. అనంతరం సుమన్, సంజన, ఇమ్మూతో ప్రేమగా మాట్లాడి చివరగా డిమోన్ ను కలిసి వెళ్ళిపోయింది. కానీ, తన గురించి ఆవిడ ఏదో అన్నదని డిమోన్ హర్ట్ అయ్యాడు.
దివ్యకి ఇన్డైరెక్ట్గా భరణి కూతురు సలహా :
నెక్ట్స్ ఫ్యామిలీ వీక్లో భాగంగా హౌస్లోకి భరణి చిన్న కూతురు ఆర్తి (హనీ) అడుగుపెట్టింది. చూడటానికి అచ్చం భరణిలానే ఉన్న ఈ అమ్మాయి తన డాడీకి మంచి సలహాలు ఇచ్చింది. ఆట గురించి హౌస్లో ఉన్న మనుషుల గురించి భరణికి మంచి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడంతో పాటు.. హెల్త్ ఎలా ఉంది అంటూ ఆరా తీసి జాగ్రత్తలు చెప్పింది.
ఆ తర్వాత భరణి చిన్న కూతురు హనీ తనూజాను హగ్ చేసుకుని "మీ ఇద్దరి బాండ్ ను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం" అని చెప్పింది. అలాగే, తన తండ్రికి గాయం అయినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నందుకు దివ్యకు థ్యాంక్స్ చెప్పడంతో పాటు ఇన్డైరెక్ట్గా ఒక సలహా ఇచ్చింది. "ఆ కమాండింగ్ వాయిస్ తగ్గించుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది" అంటూ రిక్వెస్ట్ చేసింది. ఇక చివరగా తన తండ్రికి "కొంచెం కమాండ్ చేసే వాళ్లకు దూరం ఉండండి.. గేమ్ మంచిగా ఆడండి" అని చెప్పి హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది.
