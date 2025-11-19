ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: "నా పెళ్లికి బిగ్​బాస్​ టైటిల్​ గిఫ్ట్​ ఇవ్వాలి" - "తనూజకు దూరంగా ఉండు" - కంటెస్టెంట్స్​కు ఫ్యామిలీ హింట్స్​!

-బిగ్‌బాస్ ఫ్యామిలీ వీక్ ఎపిసోడ్ - సుమన్ శెట్టి భార్య సలహ - తనూజకు హింట్స్​ ఇచ్చిన చెల్లెలు!

Bigg Boss 9 Telugu Day 72 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 72 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 10:39 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Day 72 Episode: బిగ్‌బాస్ సీజన్-9లో ఫ్యామిలీ వీక్ షురూ అయ్యింది. ఫ్యామిలీ వీక్ అనగానే అటు హౌజ్​మేట్స్‌కి ఇటు ఆడియన్స్‌కి ఎమోషన్ ఓ రేంజ్​లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత తమ ఫ్యామిలీని చూసుకునే అవకాశం.. వారితో మాట్లాడే ఛాన్స్ లభిస్తాయి. అయితే ప్రతి సీజన్​లో ఫ్యామిలీ రావడం వాళ్లతో హౌజ్​మేట్స్​ కొద్దిసేపు గడపడం కామన్​. కానీ ఈ సీజన్​లో తొలిసారి దీనికి ఒక టైమ్​ ఫ్రేమ్​ పెట్టారు. అంటే ఎవరు ఎంతసేపు తమ ఫ్యామిలీతో గడపాలనేది డిసైడ్ చేయడానికి ముందే ఒక గేమ్ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. అందులో గెలిచిన స్థానం బట్టి అత్యధికంగా 60 నిమిషాలు, అత్యల్పంగా 15 నిమిషాల సమయం దక్కుతుంది. మరి ఎవరెవరికి ఎంత టైమ్​ వచ్చింది? హౌజ్​లోకి వచ్చిన ఫ్యామిలీస్​ ఎలాంటి హింట్స్​ ఇచ్చారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గేమ్​ ఆడు.. టైమ్​ గెలుచుకో: ఫ్యామిలీ వీక్​లో కంటెస్టెంట్స్ తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఎంత సమయం గడపాలి? అనేది తెలుసుకునేందుకు బిగ్​బాస్​ టాస్క్​ పెట్టారు. "బిగ్‌బాస్ ఇంట్లో మీ ప్రయాణం చివరి అంకానికి అతి చేరువలో ఉంది. ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటూ సాగిన మీ ప్రయాణం మిమ్మల్ని ఎన్నో భావోద్వేగాలకి గురిచేసింది. పరిస్థితులు ఏమైనా కొన్ని బంధాలు మాత్రమే ఎప్పటికీ మీ తోడుని వదలవు. అలాంటి బంధాల్ని మీ ప్రయాణం కోసం ఈ ఇంటి బయటే వదిలేసి మీ లక్ష్యం కోసం ఈ ఇంట్లో అడుగుపెట్టారు. కుటుంబం మీ తోడు ఉంటే ప్రపంచాన్ని గెలిచే శక్తి వచ్చినట్లే. ఇది ఆ శక్తిని పొందే సమయం. కానీ ఎవరు తమ ప్రియమైన వ్యక్తులతో ఎంత సమయం గడపాలో తద్వారా ట్రోఫీ వైపు ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో దూసుకెళ్తారన్నది మీ కృషిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందుకోసం మీకు నేను పెడుతున్న పోటీ చిక్కుముడి. ఇక ఈ పోటీలో ఎవరు ఏ స్థానంలో నిలుస్తారో దాన్ని బట్టి బోర్డ్ మీద ఉన్న టైమ్ ఫ్రైమ్ దక్కుతుంది. సంజనా మీపై బిగ్​బాంబ్​ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ టాస్క్​లో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ గేమ్​కు మీరు సంచాలక్​. ఇక తనూజ మీరు కెప్టెన్ అయిన కారణంగా మీరు ఈ పోటీలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు. బోర్డులో మీకు నచ్చిన టైమ్ కార్డ్‌ని ఎంచుకోండి" అంటూ చెప్పాడు బిగ్‌బాస్. దీంతో తనూజ 60 నిమిషాల బోర్డు తీసేసుకుంది. ఇక గేమ్​లో గెలిచి ఇమ్మాన్యుయేల్ 45, డెమోన్ 30, కల్యాణ్ 20, సుమన్ 15, దివ్య 20 నిమిషాలు, రీతూ 15, భరణి 15 నిమిషాల టైమ్​ గెలుచుకున్నారు. కల్యాణ్ తన 20 నిమిషాలు సుమన్​కి ఇవ్వడంతో సంజన, దివ్య మధ్య గొడవైంది.

తనూజతో దూరంగా ఉండండి: ముందుగా సుమన్ శెట్టికి 'హ్యాపీ 16వ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ' అంటూ ఆయన భార్య లాస్య రాసిన లెటర్ వచ్చింది. యానివర్సరీ గిఫ్ట్​గా కోట్​ను కూడా పంపారు. ఆ తర్వాత కన్ఫెషన్ రూమ్​లోకి పిలిచి మిగతా ఇంటి సభ్యులతో టైమ్ స్వాప్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ సుమన్ ఎవ్వరిని బాధ పెట్టను అని రిజెక్ట్ చేశాడు. తరువాత సుమన్ శెట్టి వైఫ్ లాస్య హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన భార్య లాస్యని చూసి సుమన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశాడు. "ఎలా ఉన్నావ్. అమ్మ హెల్త్ ఎలా ఉంది. గౌతమ్ రాలేదేమీ" అంటూ అడిగాడు సుమన్. ఇలా అందరి బాగోగులు అడిగాక, ఇద్దరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "గేమ్ బాగా ఆడుతున్నావ్" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించింది లాస్య. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ప్రేమగా ఒకరికొకరు తినిపించుకున్నారు. "టాప్ 5లో ఉండాలి, విన్ అయితే ఇంకా హ్యాపీ. తనూజాతో ర్యాపో తగ్గించండి. హైప్​లో ఉండేవాళ్లనే దగ్గర చేసుకుంటుంది. ఏడవద్దు" అని సలహా ఇచ్చింది లాస్య. ఇక లాస్ట్​లో గార్డెన్ ఏరియాలో తన భార్యతో కలిసి సుమన్ నాలుగు స్టెప్పులేశారు. ఇక మిగిలిన హౌజ్​మేట్స్ వాళ్ల చుట్టూ తిరుగుతూ చాలా హ్యాపీ ఫీలయ్యారు.

తనూజ కోసం హోజ్​లోకి చెల్లి, అక్క కూతురు: ఇక అనంతరం తనూజాను టైం స్వాప్ చేసుకోమంటే నో చెప్పేసింది. ఇంతలో తనూజను కన్ఫెషన్ రూమ్‌కి రమ్మని బిగ్‌బాస్​ పిలిచాడు. ఇక కన్ఫెషన్ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ ఎదురుగా తన అక్క అనూజ కూతురు నిల్చొని కనిపించింది. దీంతో ఎమోషనల్ అయిన తనూజ.. తీతమ్మ ఎక్కడా.. అంటూ వెళ్లి హత్తుకుంది. తర్వాత తన అక్క కూతుర్ని తీసుకొని "ఇదిగో నా కూతురు శ్రేష్ట" అంటూ అందరికీ పరిచయం చేసింది తనూజ. అనంతరం మెయిన్​ డోర్​ నుంచి చెల్లెలు పూజ వచ్చింది. చెల్లిని చూడగానే తనూజ ఏడ్చేసింది. తర్వాత "బిగ్‌బాస్ ఇంటికి వచ్చిందమ్మా పెళ్లికూతురు. మా ఇంట్లో ఇది నాకు చెల్లి కానీ ఇది నాకు అమ్మలా. నాకు ఏ విషయంలోనైనా సరైన నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పేది ఇదే" అంటూ అందరికీ పరిచయం చేసింది తనూజ.

నువ్వు అసలు ఏడవద్దు: ఇక తన చెల్లిని కెప్టెన్సీ రూమ్‌కి తీసుకెళ్లి మాట్లాడింది తనూజ. "మేము అందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. అన్నీ బాగున్నాయ్. కానీ నువ్వు ఎక్కువగా బాధపడటం మేము చూడలేకపోతున్నాం. అసలు ఏడవకు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు అమ్మని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. అలానే అక్కని కూడా. నాకు వాళ్లని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ముఖ్యంగా అనూకి ఏమైందో నాకు తెలియడం లేదు. రాత్రి 12 లేదా ఒంటి గంటలకి లైవ్ చూశాక నాకు కాల్ చేస్తుంది. లైవ్ చూశావా నువ్వు.. తనూజ చాలా ఏడుస్తుందని చెప్పి తను కూడా ఏడుస్తుంది. నాకు వాళ్లని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఫుల్ టెన్షన్‌గా ఉంది. ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి.. అమ్మని హ్యాండిల్ చేయాలి. పెళ్లి పనులు చూసుకోవాలి. అందుకే ప్లీజ్ నువ్వు ఏడవకు. నువ్వు చాలా పర్ఫెక్ట్. నువ్వు బిహేవ్ చేసే విధానం.. నువ్వు గేమ్ ఆడే విధానం.. అన్నీ బావున్నాయ్. కానీ మేము హ్యాపీగా ఉన్న తనూజని చూడాలి. ఏడిచే తనూ వద్దు ప్లీజ్. నాకు కష్టం అవుతుంది. నువ్వు ఏడిస్తే అమ్మ రెండు రోజులు ఏడుస్తుంది. ప్రతిరోజూ బిగ్‌బాస్ చూస్తుంది. తర్వాత రీల్స్ చూస్తుంది. అందరూ నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నాకు తెలియదు నువ్వు విన్ అవ్వాలి. ఏం చేస్తావో తెలియదు నువ్వు విన్ అవ్వాలి అంతే" అంటూ పూజ చెప్పే మాటలకి తనూజ ఎమోషనల్ అయింది.

పెళ్లికూతురులా ముస్తాబు చేసిన తనూజ: తర్వాత గార్డెన్ ఏరియాలో చీర , పూలు, గాజులు, శుభలేఖ అన్నీ పెట్టి సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. పెళ్లి శుభలేఖలో తన పేరు కూడా చూసుకొని తనూజ మురిసిపోయింది. తర్వాత చెల్లెల్ని తన చేతులతో పెళ్లి కూతురులా రెడీ చేసి ఆశీర్వదించింది. ఇక వెళ్లే ముందు తనూజ ఎమోషనల్ అవ్వడంతో "నీ కోసం నేను మూడు నాలుగు సార్లు పెళ్లి చేసుకుంటా. నా పెళ్లికి నువ్వు బిగ్‌బాస్ టైటిల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అంతే" అంటూ అందరికీ బైబై చెప్పేసి వెళ్లింది తనూజ చెల్లి. ఇక సుమన్ శెట్టి వైఫ్ లాస్య, తనూజ చెల్లి పూజ టాస్క్ ఆడి హౌజ్​మేట్స్​కు నెయ్యి, క్రీంను తెచ్చిపెట్టారు.

