Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్లో "ఆరుగురు" - రీతూకు షాకిచ్చిన పవన్ - కారణం ఇదే అంటూ ట్రోలింగ్!
-తనూజ చేతిలో నామినేషన్స్ - రీతూపై దివ్య కోపం - ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేశారంట!
Published : November 18, 2025 at 11:04 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 71 Episode: బిగ్బాస్ హౌజ్లో 11వ వారం నామినేషన్స్ పూర్తి అయ్యాయి. తక్కువ మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉండటం, ఫ్యామిలీ వీక్ కావడంతో ఒక్కరోజులోనే ఈ ప్రక్రియ ముగిసింది. మొత్తానికి ఈ వారం ఏడుగురు నామినేషన్స్లోకి రాగా, అందులో రీతూ సేవ్ అయ్యింది. అయితే ఈ నామినేషన్లో అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఎంతో క్లోజ్గా ఉండే పవన్, రీతూలు గొడవపడ్డారు. ఇందులో ఏముందిలే అని అనుకుంటే రీతూను నామినేట్ చేసి అటు హౌజ్మేట్స్తో పాటు ఇటు ఆడియన్స్కు కూడా షాక్ ఇచ్చాడు. మరి మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో చూసేద్దాం.
కల్యాణ్తో మాట్లాడిన రీతూ.. అలిగిన పవన్: ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో అర్ధరాత్రి రీతూ, డీమాన్ గుసగుసలకు సంబంధించిన ఫుటేజ్ ప్లే చేశారు. అందులో రీతూ, డీమాన్ మాట్లాడుకుంటుంటే కల్యాణ్ వచ్చాడు. దీంతో "ఏంట్రా నీ అతీ. ఏం మాట్లాడావ్ మూడు గంటల నుంచీ. నాకు నీ ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుంది. ఇక చాల్లే కానీ పడుకోపోయి" అని రీతూ అంది. ఇంతలో డీమాన్ పవన్ "సర్లే నేను అక్కడికి వెళ్తానులే" అని పక్క బెడ్కి వెళ్లాడు. అది చూసి కల్యాణ్.. "హో వీడిది ఆ బెడ్నా?" అని అడిగాడు. "హా వాడి బెడ్ అది" అని రీతూ చెప్పింది. దీంతో "రేయ్ నువ్వు అటు వెళ్లరా. చిన్న పిల్లోడివి వినకూడదు" అని క్యాజువల్గా అన్నాడు కల్యాణ్. దానికి డీమాన్ పవన్.. "నేను అలాంటివి వంద మాట్లాడతా కానీ ఇక్కడ కాదు" అని అన్నాడు. ఇక దీనితో ఆ డే ఎండ్ చేసి మార్నింగ్ సాంగ్ ప్లే చేశారు.
రీతూతో గొడవ పడిన పవన్: సాంగ్ పూర్తైన తర్వాత రీతూని పక్కకు తీసుకెళ్లి "నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకో రీతూ. మనం మాట్లాడుకుంటుంటే మధ్యలో వాడు(కల్యాణ్) వచ్చాడు. రేయ్ ఉండ్రా అని వాడ్ని ఆపి పంపించేయొచ్చు కదా. ఏ?? అది లేదా?" అని క్వశ్చన్ చేశాడు పవన్. దీనికి "అందులో ఏముందిరా. ప్రతిదాన్ని అలా బూతద్దంలో పెట్టి చూస్తావ్ ఏంట్రా?" అని రీతూ చౌదరి అడిగింది. దాంతో పవన్.. "నీనేం చూడటం లేదు. అలా ఎవరైనా మన మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను వదిలేస్తానంటే నాకు వద్దు" అని అన్నాడు. "నేను నిన్ను వెళ్లిపోమని చెప్పలేదు. నేను సీక్రెట్గా కల్యాణ్తో మాట్లాడాలనీ అనలేదు. నీకు నువ్వు ఫీల్ అయ్యి, నీకు నువ్వు డిసైడ్ అయ్యి పక్క బెడ్పైకి వెళ్లావ్. వాడికి నిద్ర వస్తుందేమోనని మాట్లాడాను" అని రీతూ క్లారిటీగా చెప్పింది. అయితే విషయంపై ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ కూడా జరిగింది.
తనూజ చేతిలో నామినేషన్స్: కాసేపటి తర్వాత నామినేషన్స్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేశాడు బిగ్బాస్. "ఎవరు ఎంతమందిని నామినేట్ చేయాలి? అని నిర్ణయించే హక్కు ఇంటి కెప్టెన్ చేతిలో ఉంటుంది. తనూజ మీ ముందు నామినేషన్స్ చేసే పవర్ను ఇచ్చే టోకెన్స్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని ఒక నామినేషన్ పవర్తో, మరికొన్ని ఇద్దరిని నామినేట్ చేసే పవర్తో ఉన్నాయి. ఏ టోకెన్ ఎవరికి ఇవ్వాలన్నది పూర్తిగా మీ ఇష్టంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. టోకెన్లు తీసుకున్న సభ్యులు ఇచ్చిన టైమ్లో నామినేషన్ పూర్తి చేసి దిష్టి బొమ్మపై కుండను ఉంచి దానిని పగలగొట్టాలి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో 2 నెంబర్ గల నాలుగు టోకెన్లను ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, రీతూ, డీమాన్ పవన్కు ఇచ్చిన తనూజ.. 1 నెంబర్ కలిగిన మిగిలిన టోకెన్లను కల్యాణ్, సంజనా, దివ్య, సుమన్ శెట్టిలకు ఇచ్చింది.
భరణి వర్సెస్ ఇమ్మూ: ముందుగా రీతూను నామినేట్ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. "రీతూ గేమ్స్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతున్నావు. నీవల్ల గేమ్ మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది. ఇక్కడున్న వాళ్లలో గేమ్స్ పరంగా ఎక్కడో ఒక చోట వెనకబడిపోయావ్. డిజాస్టర్ సంచాలక్" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు ఇమ్మూ. ఈ విషయమై ఇద్దరి మధ్య హీటింగ్ డిస్కషన్ నడిచింది. ఇక సెకండ్ నామినేషన్లో భరణి పేరు పెట్టాడు ఇమ్మూ. "మొన్న ఈజీగా గెలిచే గేమ్లో ఓడిపోయారు. ఆరోగ్యరీత్యానో ఏమో ఎఫర్ట్స్ సరిగ్గా పెట్టట్లేదు. మీవల్ల గౌరవ్ ఆ గేమ్ ఓడిపోయాడు. " అంటూ నామినేషన్ పాయింట్ పెట్టాడు ఇమ్మూ. దీనికి "నాకు తగిలిన దెబ్బలే నీకు తగిలితే.. నువ్వూ ఇంతకు ముందులాగే ఆడేవాడివా?. పెర్ఫామెన్స్ అంటే 360 డిగ్రీస్ మొత్తం వస్తుంది. ఒక్క టాస్క్లు మాత్రమే కాదు" అంటూ ఫైర్ అయ్యారు భరణి.
నిన్ను నమ్మకూడదని చెప్పినా: తర్వాత కల్యాణ్ను నామినేట్ చేశాడు డీమాన్. "ఫస్ట్ కెప్టెన్సీ అప్పుడు నేనూ, రీతూ బ్యాడ్ అయ్యాము. మేము మోసం చేశాము అని స్టార్ ఇస్తే ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యావు. సాయికి నిన్ను బ్యాక్ స్టాబ్ చేశామని చెప్పావు" అనే రీజన్ చెప్పాడు. దీనికి "ఆ వీక్ ఇమ్మూ, ఫ్లోరా నేను బాగా ఆడాము కాబట్టి స్టార్ ఇచ్చారు. అంతేగానీ మీవల్ల కాదు. ఫస్ట్ రీతూ, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ నేను అన్నావ్. అలా అన్నావ్ కాబట్టి రాముని తీయమన్నాను. నువ్వు మిస్ అండర్ స్టాండింగ్ చేసుకున్నావ్. సాయితో బ్యాక్ స్టాబ్ అని నేను ప్రామిస్గా అనలేదు" అని డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు కల్యాణ్. ఇక డీమాన్ ఇంకో నామినేషన్లో రీతూ పేరు చెప్పాడు. "నువ్వు మాటిచ్చి సాయిని తీసేయడం నాకు నచ్చలేదు. నేనేదైనా నార్మల్గా మాట్లాడినా నువ్వు అరుస్తున్నావ్. అక్కడ నా తప్పు లేకపోయినా నాదే తప్పు అని బయటకెళ్లడం బాధగా ఉంది. నువ్వు టాప్ 5లోనే ఉండాలని కోరుకున్నా. ఎవరెంత నిన్ను నమ్మకూడదని చెప్పినా నీకేం కావాలో అదే చేయడానికే ట్రై చేశా. నేనైతే చాలా బాధపడుతున్నాను" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ నామినేట్ చేశాడు పవన్. "ఏం ఉన్నా నేను నిన్ను నామినేట్ చేసి చెప్పలేదు పవన్" అంటూ రీతూ గుక్కపెట్టి ఏడ్చింది. తర్వాత ఆ గొడవ మరింత ముదిరింది.
నువ్వు కూడా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యి: ఇక కల్యాణ్ను సంజన నామినేట్ చేసింది. "ఫ్యామిలీ వీక్ పోయింది నీవల్లే. నువ్వు సంచాలక్గా ఫెయిల్" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పింది. దీనికి 'యాక్టివిటీ రూమ్లో మిమ్మల్ని ముంచినందుకు నామినేట్ చేశా చెప్పండి. ఒప్పుకుంట' అని కల్యాణ్ అన్నాడు. ఆ తర్వాత భరణి ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ను నామినేట్ చేశాడు. "ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడాడు. అది పర్సనల్. నామినేషన్స్లోకి రాలేదు. హెల్ప్ అనేది మ్యూచువల్. నీకు నేను నాకు నువ్వు. ఒక్కసారి నామినేషన్స్లోకి వెళ్లి ఆడియన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో తెలుసుకుని రా" అంటూ ఇమ్మూని నామినేట్ చేశాడు. ఇక తన రెండో నామినేషన్గా "మొన్న సంచాలక్గా ఫెయిల్ అయ్యావు. సంచాలక్గా నిన్ను పెట్టినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నా దృష్టిలో నువ్వు డిజాస్టర్" అంటూ రీతూని నామినేట్ చేశాడు భరణి.
కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ చేస్తున్నావు: కల్యాణ్ డీమాన్ను నామినేట్ చేశాడు. "తనూజా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే పక్కకు తీసుకెళ్లి ఆమెకు చెప్పావు. నావైపు స్టాండ్ తీసుకోలేదు" అని డీమాన్ అన్నాడు. దీంతో తనూజాను అడిగి మరీ ఆన్సర్ చెప్పాడు కల్యాణ్. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. ఇక రీతూ ఫస్ట్ "మీరు సోలోగా ఆడుతున్నట్టు పోట్రె చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. మీ వల్ల నా గేమ్ అంతా పోయింది. నన్ను మైండ్ లెస్ అనడానికి మీరెవరు?" అని సంజనాను నామినేట్ చేసింది. తర్వాత రెండో నామినేషన్గా "ఈమె ఏ గేమ్లో గెలిచింది. నేను ఈ గేమ్లో గెలిచాను. నేను దీంట్లో సూపర్ అంటూ నువ్వు చెప్పుకుంటూ నన్ను లో చేస్తున్నావు. కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ చేస్తున్నావు" అంటూ దివ్యను నామినేట్ చేసింది. దీనికి "ఎవరి గేమ్ బెటరో నేను చెప్పుకోవద్దా. నేను చెప్తాను అక్కడ నేను ఎందుకు బెటరో" అని దివ్య వాయిస్ రెయిజ్ చేసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
ఎంతసేపు తొక్కుతావు నన్ను: దివ్య వంతు రాగానే రీతూని నామినేట్ చేసింది. ఇక పాయింట్స్ చెబుతున్న సమయంలో రీతూ మాట్లాడటంతో " ఇది నా నామినేషన్. నేను అయ్యేకే నువ్వు మాట్లాడు" అని దివ్య అంటే.. "ఏ అలాగని ఇక్కడేమైనా రూల్ ఉందా?" అని అన్నది రీతూ. "హా.. ఇది నా రూల్" అని యాటిట్యూడ్ చూపించింది దివ్య. దాంతో రీతూ చౌదరి .. "నువ్వు నన్ను తొక్కి తొక్కి తొక్కి ఎంతసేపు తొక్కుతావ్ నన్ను. కొట్టుకో వచ్చి" అని సీరియస్ అయ్యింది. దాంతో దివ్య నిఖిత.. కోపంగా వచ్చి రీతూ చౌదరి కుండని గట్టిగా కొట్టి ముక్కలు ముక్కలు చేసింది. సుమన్ శెట్టి టర్న్ రాగానే కల్యాణ్ సేవ్ చేశాడు. "టవర్ టాస్క్లో సంచాలక్గా ఫెయిల్ అయ్యావు. టవర్ స్ట్రైట్గా ఉండాలని ముందు చెప్పలేదు" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు సుమన్. దీనికి కల్యాణ్ కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పి డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు.
నామినేషన్స్లో ఆరుగురు: మొత్తంగా మంచి హీట్ హీట్గా సాగిన ఈ నామినేషన్స్లో మొత్తం ఏడుగురు కంటెస్టెంట్స్ నామినేట్ అయ్యారు. అయితే చివర్లో బిగ్బాస్ కెప్టెన్ తనూజకి సేవింగ్ పవర్ ఇచ్చారు. దీంతో "నీ గేమ్ నువ్వు ఆడు" అంటూ రీతూని సేవ్ చేసింది తనూజ. ఇలా రీతూ సేవ్ కావడంతో 11వ వారం నామినేషన్స్లో కల్యాణ్, భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్, సంజనా, దివ్య ఇలా ఆరుగురు నామినేట్ అయ్యారు. అయితే నామినేషన్స్లో రీతూను పవన్ నామినేట్ చేయడానికి అరుస్తుందనేది కారణం కాదని, కల్యాణ్తో క్లోజ్గా ఉండటం వల్లనే అని నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
