Bigg Boss 9 Nikhil Elimination : "నిఖిల్ నాయర్" షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ - 'చచ్చిపోతా' అంటూ ఏడ్చిన సంజన!

- డబుల్ ఎలిమినేషన్​తో నిఖిల్ ఔట్ - ఆమెకు "ఫ్యామిలీ వీక్" కట్!

Bigg Boss 9 Nikhil Elimination
Bigg Boss 9 Nikhil Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 10:59 AM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Nikhil Elimination : బిగ్ బాస్ 9లో తొమ్మిదో వారం వీకెండ్ ఎపిసోడ్​లో హౌజ్​మేట్స్ అందరికీ షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు బిగ్ బాస్. డబుల్ ఎలిమినేషన్ అంటూ శనివారమే నిఖిల్ నాయర్​ని ఎలిమినేట్ చేసి పంపించేశారు. అలాగే, మరో బిగ్ బాంబ్​తో సంజనాకు "నో ఫ్యామిలీ వీక్" అంటూ ఫుల్ ఎమోషనల్ చేశారు. అంతకంటే ముందు పదో వారం జరిగిన ఆట తీరుపై హౌస్ మేట్స్ అందరికీ గట్టిగానే అక్షింతలు పడ్డాయి. ముఖ్యంగా రీతూ చౌదరి, తనూజలకు గట్టిగానే క్లాస్ తీసుకున్నారు హోస్ట్ నాగార్జున. అసలు, నిఖిల్ ఎలిమినేషన్ ఎలా జరిగింది? సంజనాకు 'నో ఫ్యామిలీ వీక్' ఎందుకు వచ్చింది? ఇలా వీకెండ్ ఎపిసోడ్​ పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

వీకెండ్ డే 69 ఎపిసోడ్​లో ముందుగా 'సోగ్గాడే చిన్నినాయన' పాటతో బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు కింగ్ నాగ్. తర్వాత శుక్రవారం ఏం జరిగిందో కాసేపు చూపించారు. అనంతరం హౌస్​మేట్స్ పదో వారం ఆట తీరుపై రివ్యూ జరిగింది. ముందుగా హౌస్​కి కొత్త కెప్టెన్ అయిన తనూజను "అనుకున్నది సాధించావు" అంటూ అభినందనలు చెప్పారు నాగార్జున. ఆ తర్వాత 'కత్తులు - క్లాప్స్' అంటూ హౌజ్​మేట్స్ ఫెర్ఫార్మెన్స్​పై వివరణ ఇచ్చారు. అందులో భాగంగా ముందుగా తనూజ-డీమోన్ పవన్​ ఇష్యూ మొదటి చర్చకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్లే చేసి.. పవన్ టాస్క్​లో భాగంగానే చేశాడంటూ తనూజకు గట్టిగానే క్లాస్ పీకారు నాగార్జున. "బుర్రలేకుండా బుద్ధి లేకుండా హౌస్​లో ఆడపిల్లని మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తాడు అనే నిందలు వేయొద్దు కదా? అది కరెక్ట్ కాదని ప్రూవ్ చేయాలి కదా" అంటూ తనూజ కత్తిని విరగ్గొట్టేశారు నాగ్.

నువ్వు సంచాలక్‌గా వద్దు!

నెక్ట్స్ రీతూ చౌదరి సంచాలక్‌గా తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఫైర్ అయ్యారు నాగార్జున. "బిగ్‌బాస్ నా తరఫున చిన్న రిక్వెస్ట్.. ఇక నుంచి రీతూని సంచాలక్‌గా పెట్టకండి.. ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు.. ఇష్టం వచ్చినట్లు రూల్స్ మార్చేస్తావ్.. ఎవరు విన్ అవ్వాలి అనేది మనసులో కాదు.. ఎవరు గెలిచారు అనేది ఆటలో చూసి చెప్పాలి" అంటూ రీతూకి గట్టిగానే అక్షింతలు వేశారు నాగార్జున. తర్వాత సుమన్ శెట్టి - సంజన టవర్ టాస్క్ లో సంచాలక్​గా కల్యాణ్ తీసుకున్న డెసిషన్​పై చర్చ జరిగింది. "నీ నిర్ణయం కరెక్ట్ కల్యాణ్.. కానీ, వివరణ ఇవ్వడం బాలేదు. ఫెయిల్డ్ సంచాలక్" అంటూ కల్యాణ్ కత్తిని విరగ్గొట్టారు హోస్ట్ నాగార్జున. నెక్ట్స్ భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ శెట్టి కామెడీకి క్లాప్స్​ పడ్డాయి. "లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నావ్ నిఖిల్" అని ప్రశంసించారు నాగ్. ఇలా హౌస్​మేట్స్ అందరీ ఆట తీరుపై వివరణ ఇచ్చారు.

Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే​​! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!

సంజనాకు నో ఫ్యామిలీ వీక్ :

అనంతరం హౌస్‌మేట్స్‌కి షాకిస్తూ రెండు బాంబ్స్ విసిరారు. అందులో ఒకటి డబుల్ ఎలిమినేషన్ కాగా.. మరొకటి ఏంటో తెలుసుకునేందుకు హౌస్‌మేట్స్‌కి 'ముంచేది తేల్చేది' అంటూ ఒక చిన్న టాస్క్ పెట్టారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఈ టాస్క్​లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ తమకి మోస్ట్ సపోర్టివ్ ఎవరు.. కిందకి లాగేదెవరు.. అంటూ రెండు పేర్లు చెప్పాలి.

ఇందులో అత్యధికంగా నలుగురు ఇంటి సభ్యులు 'సంజన' వల్ల తమ ఆట కిందకి పోతుంది అంటూ వాళ్ల నిర్ణయాన్ని చెప్పారు. దాంతో హౌస్​లో ఉన్న ఆ రెండో బాంబ్ సంజన మీద పడుతుందని నాగ్ అన్నారు. అది ఓపెన్ చేసి చూడగా.. అందులో 'నో ఫ్యామిలీ వీక్' అని రాసి ఉంది. ఇది చూడగానే.. "సార్ నేను ఇంటికెళ్లిపోతాను సార్.. నా వల్ల కాదు.. నేను చచ్చిపోతా.. నో సార్ నేను వెళ్లిపోతాను" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది సంజన. అప్పుడు నాగార్జున.. "ఇది నా డెసిషన్ కాదమ్మా.. హౌస్‌లో మెజారిటీ నీ మూలంగా వాళ్ల ఆట మునిగిపోతుందని వాళ్ల నిర్ణయం చెప్పారు. ఇది బిగ్‌బాస్ హౌస్ సంజన. ఊహించనివి జరుగుతాయి" అని అన్నారు.

హౌస్ నుంచి నిఖిల్ ఔట్ :

అనంతరం నామినేషన్స్​లో లేని ఇమ్మూ, ఇమ్యూనిటీ పొంది కెప్టెన్ అయిన తనూజ వీళ్లు ఇద్దరూ మినహా మిగిలినవారందరినీ గార్డెన్ ఏరియాలో ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ కోసం నిల్చోబెట్టారు హోస్ట్ నాగార్జున. అనంతరం వారందరీ ముందు ఫిష్ బౌల్స్ ఉంచి బాటిల్​లో ఉన్న లిక్విడ్ అందులో పోయాలి. అది పోశాక ఎవరి ఫిష్ బౌల్ కలర్ మారదో ఆ కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పారు నాగ్. అప్పుడు చివరగా సంజన, నిఖిల్ ఇద్దరూ ఒకేసారి లిక్విడ్​ను ఫిష్ బౌల్స్​లో పోయగా నిఖిల్ కలర్ ఛేంజ్ అవ్వలేదు. ఇలా నిఖిల్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్​లో హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు.

ఆ నలుగురిలో నచ్చని విషయం ఇదే :

ఇక నిఖిల్ ఎలిమినేట్ కాగానే బాగా ఎమోషనల్ అయింది సంజన. ఎలిమినేట్ అయి స్టేజ్ మీదకి రాగానే నిఖిల్‌ని నాగార్జున ప్రశంసించారు. ఈ వీక్ గేమ్ చాలా బాగా ఆడావ్. కింగ్ కూడా అయ్యావ్. కానీ ఎలిమినేట్ అయ్యావ్. సరే నీ జర్నీ చూద్దాం అంటూ ఏవీ ప్లే చేశారు. నెక్స్ట్ హౌస్‌మేట్స్ అందరిలో నీకు నచ్చని విషయం గురించి చెప్పమని అడిగారు నాగ్. అప్పుడు తనూజలో ఏడుపు, రీతూలో కన్ఫ్యూజన్, దివ్యలో ఓవర్ కమాండింగ్, భరణిలో సైలెన్స్ నచ్చవని చెప్పి హౌస్​ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు నిఖిల్.

