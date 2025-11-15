Bigg Boss 9 Telugu Day 68 Episode: ఎట్టకేలకు కొత్త కెప్టెన్గా తనూజ - ఏడిపించేసిన ఇమ్మూ, కల్యాణ్!
- ముగిసిన బీబీ రాజ్యం టాస్క్ - ఎమోషనల్గా సాగిన ఫ్రైడే ఎపిసోడ్!
Published : November 15, 2025 at 11:03 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 68 Episode: బిగ్బాస్లో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ఫుల్ ఎమోషనల్గా సాగింది. "చిల్డ్రన్స్ డే" సందర్భంగా హౌజ్మేట్స్కి తమ బాల్య జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేస్తూ చిన్ననాటి ఫొటోలు పంపించాడు బిగ్బాస్. ఇక వీటిని చూసి ఆ ఫొటో వెనకాల ఉన్న తమ ఎమోషనల్ కనెక్షన్ గురించి అందరూ పంచుకున్నారు. ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు కెప్టెన్సీ కోసం పోటీలు నిర్వహించగా.. అందులో గెలిచి తనూజ కెప్టెన్ అయ్యింది. మరి కెప్టెన్సీ టాస్క్ ఎలా జరిగింది? ఎవరెవరికి ఫొటోలు వచ్చాయి? సహా అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొత్త కెప్టెన్గా తనూజ: కొత్తగా రాణి అయిన తనూజకు తమను తాము పరిచయం చేసుకున్నారు ప్రజలు. ఆ తర్వాత "నిఖిల్, తనూజ, రీతూ చివరికి మీ ముగ్గురూ రాజు రాణులుగా నిలిచి ఇమ్యూనిటీకి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు. హోల్డ్ ది క్రౌన్ పోటీలో గెలిచిన వారే హౌజ్ కెప్టెన్గా నిలిచి ఇమ్యూనిటీ సాధిస్తారు. మీ ప్రతిరూపాలకు ఉన్న క్రౌన్ను స్వార్డ్ తో పట్టుకుని నిలబడాలి" అంటూ కెప్టెన్సీ టాస్క్ పెట్టారు. ఈ టాస్కులో ముందుగా రీతూ ఔట్ అయ్యింది. తర్వాత నిఖిల్-తనూజ మధ్య పోటీ జరుగుతుండగా సంజనకి సంచాలక్ సుమన్ శెట్టి ఎవరో ఒకరి కత్తికి యాపిల్ వేలాడదీసే ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. దీంతో సంజన.. తనూజకి కాకుండా నిఖిల్ కత్తికి యాపిల్ పెట్టింది. దీంతో నిఖిల్ ఔట్ అయ్యాడు.. తనూజ విన్ అయ్యింది. తనూజ గెలవగానే భరణి వచ్చి పైకెత్తి సంబరపడిపోయాడు. ఇక తనూజ విన్ కావడంతో మహారాణిగా పట్టాభిషేకం కూడా చేశారు. ఈ టాస్క్ తర్వాత భరణి, తనూజ మాట్లాడుకున్నారు. "బిగ్బాస్కు వెళ్తాను అంటే ఎప్పుడూ నో చెప్పే ఫ్యామిలీ ఈసారి ఓకే చెప్పారు. ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉండలేవు అన్నారు. 9వ వారమే కెప్టెన్ ఎందుకు కావాలనుకున్నా అంటే ఫ్యామిలీ వీక్. వాళ్లకు నేను చూపించాలి" అంటూ భరణి దగ్గర ఓపెన్ అయ్యింది తనూజ.
కంటెస్టెంట్స్కు చిన్న నాటి ఫొటోలు: అనంతరం బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక్కో కంటెస్టెంట్స్కు వాళ్ల చిన్నప్పటి ఫొటోలు పంపించారు బిగ్బాస్. "బాల్యం ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో చాలా అందమైన సమయం. వేలు పట్టుకుని నడవడం, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, అలవాట్లు, కోరికలు, ఆశయాలు, చిన్న చిన్న ఆశలు అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యేవి బాల్యంలోనే" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పి గార్డెన్ యారియాలో కంటెస్టెంట్స్ ఫొటోలు డిస్ప్లే చేశారు. ముందుగా సుమన్ శెట్టి "కెమెరా పక్కన ఐస్క్రీమ్ పెడితేనే ఫోటోకి ఫోజిచ్చానట. మా అందరికీ ఒకే ఒక్క రూమ్ ఉండేది. చాలా కష్టపడి ఎదిగాము. ఎలా పుట్టాను ఎలా పెరిగాము అనేది మర్చిపోకూడదు" అంటూ తన ఫొటో గురించి చెప్పాడు సుమన్. రీతూ "మా నాన్న ఆ ఫోటో తీశారు. మా అన్న వాడినవి అన్ని నేను వేసుకునేదాన్ని. మా నాయనమ్మ నాకు అన్నం తినిపించేటప్పుడు నేను సీరియల్లో మిమ్మల్ని చూస్తూ తినేదాన్ని. అలాంటిది నేను ఈరోజు మీతో ఇలా ఉండడం సంతోషంగా ఉంది" అని భరణితో తన ఫొటో ఫ్లాష్బ్యాక్ చెప్పింది. "6 తరగతిలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ చెస్ కాంపిటీషన్లో ఫస్ట్ అవార్డు వచ్చింది. ఇదే ఆ ఫోటో. మా నాన్నే నాకు నేర్పించారు" అంటూ తన ఫోటో స్టోరీ చెప్పాడు డీమాన్.
నా లైఫ్ ఏంటి ఇలా అయిపోయింది: ఆ తర్వాత కల్యాణ్ చిన్నప్పుడు కృష్ణుడు వేషం వేసిన ఫొటోని పంపించాడు బిగ్బాస్. ఇది చూసి తన జ్ఞాపకాలు పంచుకున్నాడు కల్యాణ్. "6వ తరగతిలో హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా కృష్ణాష్టమి రోజు నాకు వార్డెన్ కృష్ణుడి వేషం వేయించారు. నేను పుట్టినప్పుడు మా నాన్నకు అదృష్టం బాగా కలిసొచ్చింది బిజినెస్లో. కానీ తరువాత మోసం వల్ల అంతా పోయింది. చిన్నప్పుడు చాలా లో చూశాను. అప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే నన్ను మా అత్తయ్య వాళ్ల ఇంటికి పంపించేశారు. మా డాడీతో, మమ్మీతో తిరిగింది గుర్తులేదు. అత్త నన్ను చాలా బాగా చూసుకునేది కానీ అమ్మ, డాడీ పక్కన లేరు అనేది చాలా బాధగా ఉండేది. చిన్నప్పుడు చాలా బాధలు పడ్డాను. అంటే చిన్నప్పుడు కదా తెలిసేది కాదు. నేనేం చేశానని నన్ను ఇంత దూరం పెడుతున్నారు అనేది అర్థమయ్యేది కాదు. తిట్టుకునేవాడ్ని నా లైఫ్ ఏంటి ఇలా అయిపోయిందని. నాకు ఆ టైమ్లో వాళ్లు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారనేది నాకు తెలీదు కానీ నేను వాళ్లని మిస్ అయిన బాధ మాత్రం అలా ఉండిపోయింది. మీరు కావాలి అనేది ఉండేది. డాడీ నాకు నువ్వు కావాలి అని చెప్పాలని ఉండేది. ఇప్పటికీ ఆ ప్రేమ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేను. హాస్టల్ వార్డెన్ దగ్గర కూర్చొని ప్రతి ఆదివారం ఫోన్ వస్తుందని వెయిట్ చేసేవాడ్ని. కానీ ఒక్కసారి కూడా నాకు ఫోన్ వచ్చేది కాదు. నా 23 ఏళ్లలో నేను 4 ఏళ్లు మాత్రమే వాళ్లతో ఉన్నాను" అంటూ గుక్కపట్టి ఏడ్చాడు కల్యాణ్.
నా కోసం అమ్మ మట్టి తినిందంట: నెక్స్ట్ ఇమ్మాన్యుయేల్కి తన బ్రదర్తో చిన్నప్పుడు తీసుకున్న ఫొటో వచ్చింది. "ఈ ఫొటోలో ఇది నేను ఇమ్మానుయేల్. ఇది మా అన్న డేనియల్. మా ఇద్దరిదీ ఏడాదికి ఒక ఫొటో ఉంటుంది. కష్టాలు అందరికీ ఉంటాయి. మా అమ్మకి నన్ను కనడం ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే మా అమ్మకి తినడానికి తిండి ఉండేది కాదు. మాకు పాక ఇల్లు ఉండేది. నా 10th అయిపోయేవరకూ కూడా మేము అక్కడే ఉన్నాం. నేను కడుపున ఉన్నప్పుడు మా నాన్న అమ్మతో క్లియర్గా ఒక మాట చెప్పాడట. మనకే తినడానికి తిండి లేదు. ఇంకొకరు ఎందుకు వద్దు అన్నాడట. కానీ మా అమ్మమ్మ మాత్రం ఆపి ఉంచండి. అబ్బాయి పుడతాడు అనిపిస్తుంది. వాడి వల్ల మీ లైఫ్ మారుతుందని చెప్పి పట్టుబట్టి ఉంచింది. అప్పట్లో నేను కడుపున పడ్డప్పుడు తినడానికి తిండి లేక మా అమ్మ మట్టి తినేదంట" అంటూ ఇమ్మూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇక ఇమ్మూ చెప్పేది చూసి అందరూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
మా అమ్మ సూపర్ హీరో: తనూజకి తన సిస్టర్తో చిన్నప్పుడు తీసుకున్న ఫొటో వచ్చింది. "ఈ ఫొటో నేను యూకేజీలో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంది. మేము ముగ్గురం అక్కచెల్లెళ్లం. ముగ్గురూ వరుసగా కూతుర్లే పుట్టడంతో అందరూ నాన్నని జాలిగా చూసేవాళ్లు. ముగ్గురు కూతుళ్లంటే కష్టమే పెళ్లిళ్లు చేయడం మంచిది అనేవాళ్లు. దీంతో నాన్న కూడా భయపడి పెద్దగా చదివించొద్దు.. త్వరగా పెళ్లిళ్లు చేసేద్దామన్నారు. కానీ మా అమ్మ మా కోసం నాన్నకి దూరంగా ఉన్నా ఫర్లేదని మా చదువు కోసం హైదరాబాద్ తీసుకొని వచ్చేసింది. నా లైఫ్లో బెస్ట్ సూపర్ హీరో మా అమ్మ. ఎందుకంటే నా వల్ల అవ్వదు అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు చేయగలవు వెళ్లు అని నాకు సపోర్ట్ చేసేది. నీ వల్లే సావిత్రి నేను ఈరోజు ఇక్కడున్నాను. అన్నింటికీ థాంక్యూ.. ఐ లవ్యూ" అంటూ తనూజ చెప్పింది. ఇలా కంటెస్టెంట్స్కు సంబంధించిన ఫొటోలు పంపించారు బిగ్బాస్.
నన్ను ఎందుకు ఎత్తుకోలేదు: ఇక ఈ ఫొటోల తర్వాత భరణి, దివ్య మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది. "నేను ఇంకొక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతా? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే నేనే మీతో మాట్లాడటం మానేస్తా. నేను కెప్టెన్ అయినప్పుడు నన్ను ఎందుకు ఎత్తుకోలేదు. అంటే నేను బరువుగా ఉన్నాననా? లేదంటే మీకు అంత హ్యాపీగా అనిపించలేదా? అని దివ్య అడిగింది. ఈ ప్రశ్నకి భరణికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. కాసేపు గ్యాప్ ఇచ్చి "నేను వచ్చేటప్పటికే ఆరోజు లోపలి నుంచి వస్తున్నావ్ నువ్వు" అని భరణి చెప్పాడు. "మీరు అసలు అప్పుడు ఎందుకు లేరు నేను కెప్టెన్ అయిన టైమ్కి" అని దివ్య అడిగింది. "అంటే నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్నావ్. నీకు కంగ్రాట్స్ చెప్పాను. ఫొటో పెట్టమన్నావ్ పెట్టాను" అని భరణి అన్నాడు. "సరే తర్వాత ఎందుకు ఎత్తుకోలేదు" అంటూ దివ్య మళ్లీ అడిగింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ తర్వాత దివ్య అలిగి కోపంగా వెళ్లిపోయింది.
క్రికెట్ ఆడిన ప్రజలు: ఇక చివరగా బీబీ రాజ్యంలో ప్రజలుగా ఉన్న ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, సుమన్, గౌరవ్కు లగ్జరీఫుడ్ పంపించేందుకు నిర్ణయించారు బిగ్బాస్. అయితే అందుకోసం ప్రజలుగా ఉన్న ఒక్కొక్కరు రెండు బాల్స్ క్రికెట్ ఆడాలి. ఒక్కొక్కరు 2 బాల్స్ ఆడి కాఫీ, మష్రూమ్, పిజ్జా, మటన్, చీజ్, బ్రౌన్ బ్రెడ్, బటర్, రసగుల్లా, నెయ్యి, దోశ బ్యాటర్ గెలుచుకున్నారు. ఇక చివరగా రీతూ, ఇమ్మాన్యుయేల్ కామెడీ చేసి హౌజ్మేట్స్ నవ్వించారు. ఇలా నిన్నటి ఎపిసోడ్ మొత్తం కాస్త ఫన్నీ, కాస్త ఎమోషనల్గా సాగింది.
Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!
Bigg Boss Trophy బిగ్బాస్ ట్రోఫీ కోసం రూ.16 లక్షలు ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్!