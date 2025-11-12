Bigg Boss 9 Today Promo : బీబీ రాజ్యంలో ఫన్నీ టాస్క్లు - మెగాస్టార్ స్టెప్స్తో అదరగొట్టిన కంటెస్టెంట్స్!
- నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యేందుకే టాస్కులు - ముఠామేస్త్రి హుక్ స్టెప్తో ఇరగదీసిన ఇమ్మూ!
Published : November 12, 2025 at 4:34 PM IST
Bigg Boss 9 Today Promo : బిగ్ బాస్ 9లో ప్రస్తుతం కంటెస్టెంట్స్కు పదో వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యేందుకు బీబీ రాజ్యం పేరుతో టాస్కులు జరుగుతున్నాయి. రాజులు ఏం చెబితే అది చేయడమే ప్రజల పని అంటూ బిగ్ బాస్ ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే రాజుగా ఉన్న కల్యాణ్, రాణులుగా ఉన్న దివ్య, రీతూలు.. ప్రజలను వెరైటీ వెరైటీ టాస్కులతో ఆడేసుకుంటున్నారు. తాజాగా విడుదలైన డే 66 మొదటి ప్రోమోలో సుమన్, భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్ చిరంజీవి సినిమాల్లోని స్టెప్స్తో ఫుల్ ఫన్ క్రియేట్ చేశారు. అలాగే, కమాండర్స్, ప్రజల మధ్య ఓ టాస్క్ జరిగింది. మరి, ఆ టాస్క్ ఏంటి? ప్రోమోలోని మరిన్ని విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
వీణ స్టెప్తో సుమన్ సూపర్ షో..
తాజాగా విడుదలైన డే 66 మొదటి ప్రోమోలో కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఫుల్ ఫన్ మోడ్లో కనిపిస్తున్నారు. ముందుగా సుమన్ శెట్టిని లోపలికి పిలిచి మీలో ఒక చిరునవ్వు చూపించండని రీతూ చెబుతుండగా.. అప్పుడు చిరునవ్వు అంటే స్టెప్ వేసి నవ్వాలని ఆర్డర్ వేస్తుంది దివ్య. చిరంజీవి వీణ స్టెప్ వేస్తూ నవ్వండని అంటుంది దివ్య. దాంతో సుమన్ శెట్టి మామూలుగా ఒక స్టెప్పేసి కూర మాడిపోతుందని అంటాడు. అప్పుడు దివ్య.. పర్వాలేదు చేసే వెళ్లండని అనడంతో సుమన్శెట్టి చిరంజీవిలా వీణ స్టెప్ వేస్తూ కాసేపు హౌస్లో నవ్వులు పూయిస్తారు. అంతేకాదు, చిరునవ్వు అన్న ప్రతిసారీ ఆ స్టెప్ వేయాలని సుమన్కు చెబుతుంది దివ్య.
నెక్ట్స్ భరణిని లోపలికి పిలిచి చిరునవ్వు అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. అప్పుడు భరణి లైట్గా స్మైల్ ఇచ్చి చూపిస్తాడు. కానీ, ఇది చిరునవ్వు కాదు మాకు చిరునవ్వు తెప్పించడానికి స్టెప్ వేస్తూ నవ్వాలని చెబుతారు కల్యాణ్, రీతూ, దివ్య. దాంతో భరణి చిరంజీవి ఖైదీ నెంబర్ 150లోని ఒక స్టెప్ వేస్తూ నవ్విస్తారు. అది చూసిన దివ్య.. చిరునవ్వు అన్న ప్రతిసారీ ఈ స్టెప్ వేయాలని అంటుంది.
Bigg Boss 9 Telugu Day 64 Episode: కంటెస్టెంట్స్కు బిగ్బాస్ షాక్ - అతడు మినహా 10 మంది నామినేషన్స్లో!
ముఠామేస్త్రి స్టెప్తో ఇరగదీసిన ఇమ్మూ ..
అనంతరం భరణి కిచెన్లోకి వెళ్లడంతోనే ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఏం చేశార్రా మా అన్నని అంటూ గట్టిగా అరుస్తాడు. అప్పుడు భరణి.. హౌస్ లోపల వేసిన 'అమ్మడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు' స్టెప్ వేసి చూపించడం కాస్త ఫన్ జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్ట్స్ దివ్య ప్రజలలో ఒకరైన ఇమ్మాన్యుయేల్ను లేపుకొని ఇక్కడకి తీసుకురండని అనడంతో.. డిమోన్ ఇమ్మూని ఎత్తుకొని తీసుకొస్తాడు. తర్వాత అధికారులు.. ఇమ్మూను ముఠామేస్త్రి స్టెప్ వేయాలని చెబుతారు. దాంతో ఇమ్మూ చిరంజీవిలా ఆ స్టెప్ వేస్తూ అందర్నీ కాసేపు నవ్విస్తాడు.
నిలబెట్టు.. పడగొట్టు.. గెలుపొందు..
నెక్ట్స్ కమాండర్స్ తమ స్థానాన్ని కాపాడుకునేందుకు, ప్రజలు కమాండర్స్ మారేందుకు ఒక టాస్క్ పెడతాడు బిగ్ బాస్. అదే, 'నిలబెట్టు.. పడగొట్టు.. గెలుపొందు..' అనే టాస్క్. ఇందులో మొదటగా కమాండర్స్ వెళ్లి తమ స్థానాన్ని కాపాడుకోవడం గేమ్ ఆడతారు. తర్వాత ప్రజలు ఈ టాస్క్ ఆడినట్లు తెలుస్తోంది. మరి, ఈ టాస్క్లో వచ్చిన ఛాన్స్ను ఉపయోగించుకుని ప్రజలు కమాండర్ స్థానాన్ని పొందుతారా? కమాండర్లు తమ స్థానాన్ని అలాగే కాపాడుకోగలుగుతారా? అనేది తెలియాలంటే ఫుల్ ఎపిసోడ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Telugu: బీబీ రాజ్యంగా బిగ్బాస్ హౌజ్ - టవర్ టాస్క్లో సుమన్ సూపర్!
Bigg Boss 9 Telugu: "ఆఫ్ట్రాల్ నువ్వెవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి" - ఇమ్యూనిటీ కోసం టాస్క్లు!