Bigg Boss 9 Telugu Day 66 Episode: పవన్పై నోరుజారిన తనూజ - టాస్క్ గెలిచి రాజుగా నిఖిల్ - దివ్య పోస్ట్ ఊస్టింగ్!
- మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటూ తనూజ రచ్చ రచ్చ - దివ్య, నిఖిల్ మధ్య టాస్క్!
Published : November 13, 2025 at 10:38 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 66 Episode: బిగ్బాస్ హౌజ్ను బీబీ రాజ్యంగా మార్చి టాస్క్లు నిర్వహిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. రాజుగా కల్యాణ్, రాణులుగా దివ్య, రీతూ వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ప్రజలైన ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, సుమన్శెట్టి మెగాస్టార్ స్టెప్పులు వేసి ఎంటర్టైన్చేశారు. మరోవైరు కమాండర్స్ తనూజ - పవన్ మధ్య గొడవ జరిగింది. "అబ్బాయిలా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తారేంటి?" అంటూ కామెంట్స్ చేసింది. మరోవైపు రాజుగా నిఖిల్ మారాడు. అసలు తనూజ - పవన్ మధ్య గొడవేంటి? టాస్క్లు ఎలా జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గుడ్ మార్నింగ్ సాంగ్కి డ్యాన్స్ అయిన తర్వాత తనూజ కిచెన్ బల్ల మీద ఎక్కి కూర్చొని పెద్ద గోల చేసింది. "మహారాజు-మహారాణులు అని చెప్పగానే పెద్ద ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నారు. సూపర్ పవర్ వచ్చినట్లు ఎంత సతాయిస్తున్నారు. రేయ్ ఫ్రెండ్ అనేది కాస్త బుర్రలో పెట్టుకో" అంటూ రీతూకి క్లాస్ పీకింది తనూజ. ఇక ఈ మాటలు విని భరణి కూడా ఓ డైలాగ్ కొట్టాడు." పది పనులు అప్పజెప్పి మళ్లీ మన రాజ్యంలో ప్రజలు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా అంట. డిప్ప మీద ఒకటేస్తే" అంటూ దివ్యపై సెటైర్ వేశాడు. ఇది విన్న దివ్య .. "సరే ఒక గంటలో మళ్లీ డ్యూటీ ఎక్కుతారు కదా అందరూ.. అప్పుడు చెప్త, డిప్ప మీద ఎలా కొట్టాలో" అంటూ దివ్య డైలాగ్ కొట్టింది. ఇక రీతూ కూడా "కమాండర్ తనూజ నీకు ఉంది చెప్తా" అంటూ సరదాగా అంది.
పవన్పై నోరుజారిన తనూజ: ఇక మహారాణి-మహారాజు అంటూ డ్యూటీ ఎక్కగానే దంచుడు మొదలుపెట్టేశారు దివ్య-కళ్యాణ్-రీతూ. ముఖ్యంగా ప్రజలుగా ఉన్న ఇమ్మానుయేల్, భరణి, సుమన్ శెట్టితో డ్యాన్సులు వేయించారు. "సుమన్ శెట్టిని పిలిచి.. మీరు నవ్వుతూ వీణ స్టెప్ వేయండి. నాకు తినిపించండి" అంటూ రీతూ కాసేపు ఆడుకుంది. ఆ తర్వాత భరణిని పిలిచి అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు పాట, ఇమ్మానుయ్యేల్కు ముఠా మేస్త్రీ సాంగ్కు డ్యాన్స్ చేయమని చెప్పారు. ఇక మార్నింగ్ తనూజ వేసిన డైలాగ్స్కి రీతూ-కళ్యాణ్-దివ్య రివెంజ్ ప్లాన్ చేశారు. "కిచెన్ దగ్గరికొచ్చి కమాండర్ తనూజని దీనిపై కూర్చోబెట్టండి" అంటూ డీమాన్-నిఖిల్లకి చెప్పారు. దీంతో తనూజని ముందుకు నడు అన్నట్లుగా డీమాన్ భుజం మీద టచ్ చేశాడు. దీనికి "చెయ్యి వేస్తున్నావేంట్రా. నో ఉమెన్ హ్యాండ్లింగ్. ఏయ్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏంటి" అంటూ తనూజ అడిగింది. "రాణి ఆర్డర్" అని నిఖిల్ చెప్తుంటే.. "ఆర్డర్ ఓకే చెప్పండి అంతే.. అబ్బాయిల్లా హ్యాండిల్ చేస్తారేంటి" అని తనూజ మళ్లీ అదే చెప్పింది. దీంతో "అబ్బాయిల్లా కాదు కమాండర్స్లా చేస్తున్నారు" అని దివ్య అంది. "రేయ్ సెన్స్ లేదారా అబ్బాయిల దగ్గర బిహేవ్ చేస్తున్నట్లు బిహేవ్ చేస్తున్నారు" అంటూ మళ్లీ తనూజ మాట్లాడింది. "అబ్బాయిల్లా కాదు మీ భుజాన్ని పట్టుకున్నారు కాబట్టి దానిలో ఏం తప్పులేదు" అని దివ్య అంది.
సర్లే అని డీమాన్.. క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాడు. "ఇందాక నేను కావాలని నెట్టలేదు తనూజ" అని చెప్తుంటే.. "నువ్వు వెనకాల నుంచి వచ్చి చేతితో నెట్టిన ఫోర్స్ కూడా నాకు నచ్చలేదు. దానికి నేను హర్ట్ అయ్యాను. నువ్వు ఎలా నెట్టావో తెలుసా" అంటూ డీమాన్ని తోసింది తనూజ. "ఇది ఒక ఫోర్సా. నన్ను పిలిచి చేయమన్నారు కాబట్టి చేశాను" అని డీమాన్ అన్నాడు. దీనికి "నువ్వు ఒక ఫ్రెండ్గా నాకు చెప్పొచ్చు కదా నడువు అని. తోయాలా? నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను నచ్చలేదని చెప్పా" అని తనూజ ఫైర్ అయింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
ప్రజలకు ఇక నో ఇమ్యూనిటీ ఛాన్స్: ఆ తర్వాత ప్రజలకి మరోసారి కమాండర్లు అయ్యేందుకు బిగ్బాస్ అవకాశం కల్పించాడు. ఇందులో భాగంగా "ప్రజల నుంచి ఇద్దరు.. కమాండర్ల నుంచి వచ్చే ఇద్దరితో టీమ్గా పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఆ పోటీపడే ఇద్దరు కమాండర్లు ఎవరనేది రాజు-రాణులు డిసైడ్ చేయాలి"అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో నిఖిల్-డీమాన్ ఇద్దరినీ సెలక్ట్ చేశారు. ఇక వీరు ప్రజల నుంచి గౌరవ్-భరణిని సెలక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్య 'నిలబెట్టు పడగొట్టు' అనే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్కులో డీమాన్-నిఖిల్ ఇరగదీశారు. మరోవైపు గౌరవ్ బాగానే ఆడినా భరణి ఫెయిల్ అయ్యాడు. రెండుసార్లు భరణి వల్ల పెట్టిన కార్డ్స్ కిందపడిపోయాయి. దీంతో చివరికి డీమాన్-నిఖిల్ విన్ అయిపోయారు. తద్వారా వాళ్ల కమాండర్స్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. ఇక ఈ టాస్కులో ఓడిపోయిన ప్రజలకి కమాండర్ అయ్యే అవకాశాలన్నీ అయిపోయాయి. అలానే ఈ వారం ఇమ్యూనిటీకి కూడా వీళ్లు దూరమయ్యారు. దీంతో గౌరవ్ కెమెరా దగ్గరికెళ్లి భరణి గురించి మాట్లాడాడు. "బిగ్బాస్ నేను చెప్పాను కదా భరణికి టాస్కులంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని. చూశారా రెండుసార్లు ఆయన వల్లే పడిపోయాయి. ఆయన వల్ల నా ఇమ్యూనిటీ పోయింది" అంటూ గౌరవ్ మాట్లాడాడు.
రాణి ప్లేస్లో కొత్త రాజు: కాసేపటి తర్వాత బిగ్బాస్ మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. "ఈసారి మహారాజు-రాణులు తమ స్థానాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక టాస్క్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం మీ ముగ్గురిలో ఎవరు రిస్క్ చేసి ఆడతారు అనేది డిస్కస్ చేసి చెప్పండి" అని బిగ్బాస్ కోరాడు. దీంతో రీతూ-కళ్యాణ్-దివ్య ఎవరు టాస్క్ ఆడాలి అనే దానిపై చర్చించుకున్నారు. ఫైనల్గా దివ్య గేమ్ ఆడేందుకు ఒప్పుకుంది. "మరోవైపు రాణి దివ్యతో ఈ గేమ్ ఆడేందుకు కమాండర్ల నుంచి ఇద్దరు రావాలి. అది ఎవరో మీ నలుగురు డిసైడ్ చేసుకోండి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. అయితే ఇక్కడ కూడా నలుగురు ఆడతానని ముందుకొచ్చారు. దీంతో సంజనా.. చిట్టీలు వేసేద్దామంటూ ఐడియా ఇచ్చింది. తీరా ఆ చిట్టీల్లో నిఖిల్-డీమాన్ పేర్లు వచ్చాయి.
ఎయిమ్ ఫర్ క్రౌన్ అంటూ పెట్టిన ఈ టాస్కులో కమాండర్స్ నిఖిల్-డీమాన్ నుంచి ఒకరిని సెలక్ట్ చేసుకోవాలంటూ దివ్యకి చెప్పాడు. దీంతో దివ్య.. నిఖిల్ని సెలక్ట్ చేసుకుంది. ఇక ఈ గేమ్లో నిఖిల్ చకచకా ఆడి గెలిచేశాడు. దివ్య ఎంత మాత్రం ట్రై చేసినా కూడా నిఖిల్ని బీట్ చేయలేకపోయింది. దీంతో దివ్య ఓడిపోవడం వల్ల నిఖిల్ మహారాజుగా ప్రమోట్ అయ్యాడు. అలానే ఓడిపోయిన దివ్య కమాండర్ స్థానానికి పడిపోయింది. అంటే బీబీ రాజ్యంలో ఇప్పుడు ఒక రాణి, ఇద్దరు రాజులన్నమాట. మరి, నేడు జరగబోయే టాస్కుల్లో ఇంకెవరు ఏ స్థానాలు మారతారో చూడాలి మరి.
