ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: బీబీ రాజ్యంగా బిగ్​బాస్​ హౌజ్​ - టవర్​ టాస్క్​లో సుమన్​ సూపర్​!

- కమాండర్స్ మధ్య టాస్క్ - తనూజ - కళ్యాణ్ మధ్య గొడవ

Bigg Boss 9 Telugu Day 65 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 65 Episode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:42 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 65 Episode : బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో ఈ వారం కెప్టెన్​ ఇమ్మానుయేల్‌ మినహా అందరూ నామినేషన్‌లో ఉన్నారు. అయితే నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యేందుకు అందరికీ బిగ్‌బాస్ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నట్లు చెప్పాడు. ఇందుకోసం ఈ వారం హౌజ్​ మొత్తాన్ని బీబీ రాజ్యంగా మార్చేశాడు. గత సీజన్లలో పెట్టినటట్టే ఈసారి కూడా రాజులు, రాణులు అంటూ గేమ్ డిజైన్ చేశాడు​ బిగ్‌బాస్. ఇందులో భాగంగానే పలు టాస్క్​లు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో సంచాలకులుగా ఫెయిల్​ అంటూ అటు రీతూపై సంజనా, కల్యాణ్​పై తనూజ సీరియస్​ అయ్యారు. మరి, బిగ్​బాస్​ ఏ టాస్క్​లు పెట్టారు? అసలు ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాజుగా కల్యాణ్​.. రాణులుగా దివ్య, రీతూ: "నేను ఎంపిక చేసిన రీతూ, కల్యాణ్, దివ్య ఈ వారానికి బీబీ రాజ్యానికి రాజు, రాణులు. వీళ్లకి ఈ ఇంట్లో ప్రత్యేకమైన విలాసాలు లభిస్తాయి. వీరికి బెడ్‌రూమ్‌‌లో నివసించే హక్కు ఉంది. అలాగే పూర్తి ఇంటికి యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే వీళ్లకి ఇమ్యూనిటీ గెలుచుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా అని వీళ్లు సేఫ్ అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే వీళ్లని ఓడించి ఆ స్థానాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి మిగతావారికి కూడా అవకాశం లభిస్తుంది. ఇలా వారం ముగిసేసరికి అందరిలో ఒక్కరే ఇమ్యూనిటీ పొందుతారు. ఆ ఒక్కరే ఈ ఇంటి కెప్టెన్ అవుతారు. ఇక రాజు, రాణులు కలిసి ఇంటి సభ్యులందరినీ నలుగురు కమాండర్స్‌గా, అలానే నలుగురు ప్రజలుగా విభజించాలి. కమాండర్స్‌కి కూడా కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వారికి కూడా ఇమ్యూనిటీ పొందే అవకాశం ఉంది. ప్రజలకి మాత్రం ఎలాంటి అవకాశమూ లేదు. అలానే ఇంటి పని అంతా వాళ్లే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక కమాండర్స్​ రోజ్​ రూమ్​ వాడుకోవచ్చు. ప్రజలు డెన్​లో ఉండాలి" అంటూ రూల్స్​ వివరించాడు బిగ్​బాస్​.

ఇక పవర్ రాగానే ఆయా క్యారెక్టర్స్​లో ఒక్కొక్కరు ఒదిగిపోయారు. రాజు, రాణులు ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఇంటర్వ్యూలు చేసినట్లుగా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈ ప్రాసెస్​ కాస్త ఫన్నీగా జరిగింది. ఇక చివరికి కమాండర్లుగా నిఖిల్, సంజన, తనూజ, డీమాన్‌లని సెలక్ట్ చేశారు. ప్రజలుగా సుమన్, భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్​, గౌరవ్​ ఉన్నారు. ఇక కాసేపటి తర్వాత భరణిని పిలిపించుకొని హెడ్ మసాజ్ చేయించుకుంది దివ్య. "నాకు కొంచెం తలకాయ నొప్పిగా ఉంది. భరణి గారిని పిలిచి హెడ్ మసాజ్ చేయించండి" అంటూ డీమాన్‌కి ఆర్డర్ వేసింది దివ్య. దీంతో భరణిని పిలిపించి హెడ్ మసాజ్ చేయించాడు డీమాన్. అయితే ఇది సరిపోదనుకుందో ఏంటో కానీ తను కూర్చున్న స్టూల్‌కి సపోర్ట్ కావాలంటూ సుమన్‌ని రప్పించింది. "నా బ్యాక్‌కి మీ బ్యాక్ ఆనించి నిల్చోండి" అంటూ తను కూర్చున్న స్టూల్ వెనకాల సుమన్ శెట్టిని నిల్చోమని చెప్పింది దివ్య. అలా ఉండగానే భరణితో హెడ్ మసాజ్ చేయాలంటూ దివ్య చెప్పింది. "ఇంతకన్నా వేరే శిక్ష ఏమైనా ఉంటే విధించండి మహారాణి" అంటూ భరణి సరదాగా అన్నాడు.

ఇక నెక్స్ట్ కమాండర్స్‌కి ఒక టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. "కమాండర్స్‌లో ఒకరు వాళ్ల స్థానాన్ని రిస్క్‌లో పెట్టి ప్రజల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని వారితోటి పోరాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ పోటీలో వాళ్లు విజయం సాధిస్తే కమాండర్‌గా తమ స్థానాన్ని కాపాడుకోగలుగుతారు. ఒకవేళ ఓడిపోతే గెలిచిన సభ్యులు వాళ్ల స్థానాన్ని తీసుకొని కొత్త కమాండర్ అవుతారు. ఇక కమాండర్స్ నలుగురిలో ఎవరు ప్రజలతో పోరాడతారో తెలుసుకోవడానికి మీరు విన్​ ఇట్​ ఆర్​ రిస్క్​ ఇట్​ అనే పరీక్షను ఎదుర్కోవాలి. అందులో ఓడిపోయినవారు ప్రజలతో పోటీపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ టాస్కులో భాగంగా బాస్కెట్లను కమాండర్స్ బ్యాగులా వెనుక వైపు ధరించాలి. బెల్ మోగగానే ట్రేలో ఉన్న బాల్స్‌ని తీసుకొని ఇతర కమాండర్ల బాస్కెట్లలోకి వేయాలి. ప్రతీ రౌండ్ ముగిసేసరికి ఎవరి బాస్కెట్లో తక్కువ బాల్స్ ఉంటాయో వారు సేఫ్ అయి తమ కమాండర్ స్థానాన్ని కాపాడుకొని ఆట నుంచి తప్పుకుంటారు. చివరి రౌండ్ ముగిసేసరికి ఎవరి బాస్కెట్‌లో ఎక్కువ బాల్స్ ఉంటాయో వాళ్లు తన స్థానాన్ని రిస్క్‌లో పెట్టి ప్రజలతో పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. గేమ్ మొత్తం బ్లూ లైన్‌కి లోపలే ఉండి ఆడాలి. ఈ ప్రక్రియ వివిధ రౌండ్స్‌లో జరిగింది. రీతూ ఈ గేమ్‌కి సంచాలక్‌" అంటూ బిగ్​బాస్​ రూల్స్​ చెప్పాడు.

అయితే ఫస్ట్ రౌండ్‌లోనే తనూజ మీదకి రావడంతో డీమాన్ అనుకోకుండా లైన్ దాటేశాడు. కానీ రీతూ నువ్వు నెట్టేశావంటూ తనూజపై ఫైర్ అయి డీమాన్‌ని ఆడించేసింది. సేమ్ అదే రౌండ్‌లో నిఖిల్ కూడా లైన్ క్రాస్ చేసినా రీతూ మళ్లీ ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఇక నెక్స్ట్ డీమాన్ మళ్లీ ఔట్ అయ్యాడు. అయినా కానీ రీతూ వార్నింగ్ అంటూ ఇంకొక ఛాన్స్ ఇచ్చింది. అయితే ఫస్ట్ రౌండ్‌లో తక్కువ బాల్స్ ఉన్న నిఖిల్ సేఫ్ అంటూ రీతూ ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసింది. కానీ బిగ్‌బాస్ మళ్లీ అడగ్గానే నిఖిల్ ఈ రౌండ్‌లో బయటికెళ్లిపోయాడు కనుక తనూజ సేవ్ అయింది అంటూ షాకిచ్చింది. దీంతో తనూజ విన్​ అయ్యి తన కమాండర్​ ప్లేస్​ను కాపాడుకున్నారు. ఇక రెండో రౌండ్​లో డీమాన్ సేఫ్ కాగా, చివరి రౌండ్‌లో నిఖిల్ గెలిచాడు. ఇలా సంచాలక్‌గా రీతూ తీసుకున్న డెసిషన్స్ వల్ల సంజనతో పెద్ద గొడవ అయింది.

సుమన్​ శెట్టి సూపర్​ గేమ్​: ఇలా కమాండర్స్ నలుగురిలో సంజన లాస్ట్ రావడంతో తను ప్రజల్లో ఒకరిని సెలక్ట్ చేసుకొని వాళ్లతో గేమ్ ఆడాల్సి వచ్చింది. "కమాండర్ తమ స్థానం నిలబెట్టుకోవడానికి.. ఆ కమాండర్ ఎంచుకున్న సభ్యుడు కమాండర్ అవ్వడానికి బిగ్‌బాస్ పెట్టిన పోటీ 'బిల్డ్ ఇట్ టూ విన్ ఇట్'.. ఈ పోటీలో కమాండర్ సంజన విజయం సాధిస్తే తన స్థానాన్ని కాపాడుకోగలుగుతుంది. ఒకవేళ ఓడిపోతే గెలిచిన సభ్యులు కొత్త కమాండర్ అవుతారు. ఈ పోటీలో గెలవడానికి పోటీదారులు బజర్ మోగగానే తమకి కేటాయించిన బాక్సులని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని స్క్వేర్ లోపల ఒక బాక్సుపై మరో బాక్సు ఉండేలా ప్లేస్ చేసి టవర్‌ని నిర్మించాలి. బజర్ మోగే సరికి ఎవరి టవర్ ఎత్తుగా ఉంటుందో వాళ్లు ఈ పోటీలో గెలిచి కమాండర్ అవుతారు. ఈ టాస్కుకి కల్యాణ్​ సంచాలక్" అని బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్కుకి తనతో పోటీపడటానికి సుమన్ శెట్టిని సెలక్ట్ చేసుకుంది సంజన.

తనూజ వర్సెస్​ కల్యాణ్​: నిజానికి ఈ గేమ్‌లో సంజనకి హైట్​ అడ్వాంటేజ్​ చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సుమన్ తాను ఉన్న హైట్‌కి ఇలా బాక్సు మీద బాక్సు పెట్టడం చాలా కష్టం. కానీ సంజనకి ఫుల్ పోటీ ఇస్తూ సుమన్ బాక్సు మీదకి బాక్సు ఎగరేసి మరీ నిలబెట్టాడు. దీంతో సుమన్ ఆట చూసి అందరూ క్లాప్స్ కొడుతూ ఎంకరేజ్​ చేశారు. అలా చివరికి సంజన-సుమన్ ఇద్దరూ ఒకే ఎత్తులో టవర్ కట్టేశారు. దీంతో కళ్యాణ్‌కి ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది. దీంతో "టవర్ ఎప్పుడైనా స్ట్రయిట్‌గా ఉండాలనుకుంటాం. అలానే సంజనా గారు నిర్మించిన టవర్ స్ట్రయిట్‌గా స్ట్రాంగ్‌గా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంది" అని కల్యాణ్ తన డెసిషన్ చెప్పబోయాడు. ఇంతలో "టవర్ ఏ పొజిషన్‌లో ఉన్నా ఫర్లేదు అన్నారు కదా" అంటూ తనూజ మధ్యలో క్వశ్చన్​ చేసింది. దీనికి "తనూజ నేను వాళ్ల గేమ్‌లో స్పిరిట్ పెంచడానికి అలా చెప్పా. ఇస్తానా ఇవ్వనా అనేది నా డెసిషన్. మీరు ఒకరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలానే చూస్తారు. కానీ నేను ఇద్దరివీ చూడాలి" అంటూ కల్యాణ్ వాదించాడు. "అలా అయితే లాస్ట్ బాక్స్ ఆయనే ముందు పెట్టాడు కదా అప్పుడు ఆయనదే ఎక్కువసేపు స్టేబుల్‌గా ఉన్నట్లు కదా" అంటూ దివ్య కూడా పాయింట్ లేవనెత్తింది. "అయినా కానీ ఇది నా డెసిషన్" అంటూ కల్యాణ్ వాదించాడు.

ఇక కల్యాణ్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తనూజ గట్టిగా గొడవ చేసింది. "కల్యాణ్ నువ్వు ముందు చెప్పాల్సింది స్ట్రయిట్‌గా ఉండాలని. నీకు నచ్చినట్లు చెప్పేసి ఇప్పుడు మారుస్తానంటే ఎలా కుదురుతుంది" అంటూ తనూజ అరిచింది. దీంతో "ఇదిగో నీకు సగం సగం అర్థమైందని అలా చెప్పకు. నీకు ఇష్టమొచ్చినట్లు చెప్తే వినడానికి రెడీగా ఎవడూ లేడు ఇక్కడ" అంటూ కల్యాణ్ సీరియస్ అయ్యాడు. "నువ్వు చెప్పిన మాట మీద లేవు కల్యాణ్. గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు చెప్పిన పాయింట్ వేరు. అయిపోయాక చెప్తున్న మాటలు వేరు" అని తనూజ సీరియస్​ అయ్యింది. దీంతో "నీకు అదే చెప్తున్నా తనూజ. అదే వద్దు. సంచాలక్‌గా నా డెసిషన్ ఫైనల్" అంటూ కల్యాణ్ అన్నాడు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. ఫైనల్​గా ఈ టాస్క్​లో సంజనా గెలిచినట్లు కల్యాణ్​ అనౌన్స్​ చేశాడు.

ఫెయిల్​ సంచాలక్​ అంటే ఎలా?: ఇక టాస్క్​ పూర్తైన తర్వాత దివ్య కూడా కల్యాణ్ డెసిషన్‌పై మాట్లాడింది. "క్లియర్‌గా ఒక పాయింట్ చెప్పలేదు కల్యాణ్ నువ్వు" అని దివ్య అంది. "రాంగ్ గేమ్ అయినా సరే కరెక్ట్ అని పోట్రే చేయడానికి చూస్తే తీసుకోవడానికి ఎవడూ లేడు ఇక్కడ. ఇష్టమొచ్చినట్లు స్టేట్‌‌మెంట్స్ ఇస్తారు" అంటూ కల్యాణ్ ఫైర్​ అయ్యాడు. తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్​తో మాట్లాడుతూ మళ్లీ ఇదే టాపిక్ మాట్లాడాడు కల్యాణ్. "ఎవడు ఏదనుకుంటే అదే గేమ్. రూల్స్ గీల్స్ ఏం వినడం లేదు. ఎవడూ కాదన్నా ఇప్పుడు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌కి విన్ ఇచ్చేస్తావా నువ్వు. విన్ అయిన టీమ్‌కి ఇస్తావా. మన సపోర్ట్ చేసినోడి గురించి లక్ష మాట్లాడతాం అన్నా. ఫెయిల్ సంచాలక్ అంట. మనుషులు మాట్లాడే మాటలు అలా ఉంటాయి. ఫెయిల్ సంచాలక్ అంటే ఎలా ఉంటుంది" అంటూ కల్యాణ్ సీరియస్ అయ్యాడు. ఇలా ఎపిసోడ్​ ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే ఆడలేడు అనుకున్నా గేమ్​లో కూడా సుమన్​ శెట్టి సూపర్​గా ఆడాడు. నేటి ఎపిసోడ్​లో మరికొన్ని టాస్క్​లు జరగనున్నాయి.

Bigg Boss 9 Telugu Winner : విన్నర్ ఆ ఇద్దరిలోనే​​! - ఓటు వేసి మరీ తేల్చేశారుగా!

Bigg Boss 9 Telugu: "మీ రంగు బయటపడుతుంది" దివ్యకు వార్నింగ్, ఇమ్మూకి అలర్ట్! - సాయి ఎలిమినేట్​!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 LATEST EPISODE
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 65 EPISODE
KALYAN AND THANUJA ARGUMENT
బిగ్​బాస్​ లేటెస్ట్​ అప్​డేట్స్​
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 65 EPISODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.