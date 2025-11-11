Bigg Boss 9 Telugu Day 64 Episode: కంటెస్టెంట్స్కు బిగ్బాస్ షాక్ - అతడు మినహా 10 మంది నామినేషన్స్లో! - దివ్యపై భరణి సీరియస్!
- బిగ్బాస్ హౌజ్లో 'బురద' నామినేషన్స్ - నామినేట్ చేయడానికి 5 నిమిషాలే టైమ్ - చివర్లో బిగ్బాస్ ట్విస్ట్!
Published : November 11, 2025 at 10:45 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 64 Episode Review: బిగ్బాస్లో పదో వారానికి సంబంధించిన నామినేషన్లు పూర్తి అయ్యాయి. అయితే సేఫ్ నామినేషన్స్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్కు, అటు ఆడియన్స్కు షాక్ ఇచ్చేలా దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. ఇదిలా ఉంటే నామినేషన్స్లో దివ్య, భరణి మధ్యన జరిగిన డిస్కషన్ వేరే లెవల్ అన్నట్టుగా ఉంది. మరి ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేశారు? లిస్ట్లో ఎంత మంది ఉన్నారు? డేంజర్ జోన్లో ఎవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్స్కు 5 నిమిషాల టైమ్ మాత్రమే: "ఈ వారం నామినేషన్లు మీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తాయి. ఒక్కొకరు ఒక్కరిని మాత్రమే, బలమైన కారణాలతో 5 నిమిషాల్లోనే నామినేట్ చేసి, అనంతరం వారిని పక్కనే ఉన్న షవర్ కింద నిలబెట్టడండి. మీరు చెప్పే ప్రతి మాట మీరు నామినేట్ చేసేవారికి గుచ్చుకుంటే సరిపోదు ప్రేక్షకుల్లోకి చొచ్చుకుంటేనే మీ ప్రయాణం ముందుకు సాగుతుంది" అంటూ నామినేషన్స్ ప్రక్రియ గురించి చెప్పాడు బిగ్బాస్. ఇమ్మాన్యుయేల్తో ఈ నామినేషన్స్ ప్రక్రియ షురూ అయింది. ఇమ్మాన్యుయేల్ భరణిని నామినేట్ చేశాడు. "గత వారం జరిగిన కెప్టెన్సీ టాస్క్లో మీరు తనూజ కోసం గివప్ చేయడం నాకు నచ్చలేదు. ఎందుకంటే మీరు కూడా కెప్టెన్సీ కోసం ఎప్పటినుంచో పోరాడుతున్నారు. కానీ మీ కంటే తనూజ బెస్ట్ ప్లేయర్ అని మీరు అలా సింపుల్గా ఇచ్చేయడం కరెక్ట్ అనిపించలేదు. అలానే రీఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఒక మాట చెప్పారు. ఈసారి కొత్త భరణిని చూస్తారన్నారు. కానీ రోజురోజుకి ఆ ఫైర్ తగ్గిపోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అలానే మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కూడా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నట్లే ఉంది" అంటూ ఇమ్మూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు.
వాళ్లను బాణాల్లా వదులుతావు: నెక్స్ట్ దివ్యని నామినేట్ చేసింది రీతూ. "కెప్టెన్సీ కంటెండర్ రేసులో సాయికి ఒకరిని తీసే అవకాశం వస్తే ముందు నిన్ను ఎలిమినేట్ చేయాలని అనుకున్నాడు. కానీ నువ్వు అతన్ని మేనిపులేట్ చేసి నన్ను ఎలిమినేట్ చేయాలని ట్రై చేశావ్. ఇలా నువ్వు గ్యాంగ్ క్రియేట్ చేసుకొని నువ్వు చెప్పింది వాళ్లు చేయాలి అనుకుంటావ్. నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు బాణాల్లా వాళ్లని వదులుతావ్. అలానే గేమ్ విషయానికొస్తే ఓవర్ స్మార్ట్గా ఉన్నట్లు అనిపించింది" అంటూ రీతూ తన పాయింట్స్ చెప్పింది. ఇక దీనికి డిఫెండ్ చేసుకుంటూ "నేను చెప్పినట్లు చేసేయడానికి వాళ్లందరూ చిన్న పిల్లలా? అలా నేను చెప్తే వినేయడానికి" అంటూ దివ్య సెటైర్లు వేసింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది.
ఎమోషనల్ డ్రామా ఎక్కువ: గౌరవ్కి ఛాన్స్ రాగా సంజనాని నామినేట్ చేశాడు. "హౌజ్లో ఇప్పటివరకూ మీ పెర్ఫ్మారెన్స్ ఏం లేదు. ఒక్క టాస్క్ కూడా మీరు గెలవలేదు. ఎమోషనల్ డ్రామా ఎక్కువ ఉంది. అలానే సెల్ఫిష్ అనిపిస్తున్నారు" అంటూ గౌరవ్ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ నిఖిల్ను కల్యాణ్ నామినేట్ చేశాడు. "నిఖిల్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ చూడగానే మీరు చాలా టఫ్ కంటెస్టెంట్ అనిపించింది. కానీ మీరు మీ మార్క్ చేరుకోలేకపోతున్నారు. మీలో స్టఫ్ ఉన్నా కూడా బయటికి తీయడం లేదు" అంటూ పాయింట్స్ చెప్పాడు కల్యాణ్. దీనికి "నేను ఇక్కడున్న ఎంతో మంది కంటే స్ట్రాంగ్గా ఆడుతున్నాను. మొన్న ఆడియన్స్ ఓటింగ్లో వచ్చిన లీడర్ బోర్డ్లో కూడా నేను లాస్ట్లో లేను" అంటూ నిఖిల్ కౌంటర్లు వేశాడు.
తనూజను తీసేయడమే మీ లక్ష్యం: ఇక దివ్య.. గౌరవ్ని నామినేట్ చేసింది. "మొన్న కెప్టెన్సీ టాస్కులో నువ్వు ఒకరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నావ్. ఆ పర్సన్ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఎలిమినేటర్ అయిపోగానే నా పని అయిపోయిందని వెళ్లి పక్కన కూర్చున్నావ్. అది నాకు నచ్చలేదు. అలానే ఫుడ్లో నీ పోర్షన్ అడగటానికి ఎలాగైతే ఫస్ట్ ఉంటావో, గేమ్ అర్థం చేసుకోవడంలో నువ్వు ఫస్ట్ ఉండవ్" అంటూ దివ్య తన పాయింట్స్ చెప్పింది. దీనికి గౌరవ్ స్ట్రాంగ్ రిప్లయ్ ఇచ్చాడు. "గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీరు ఏం చెప్పారు. ఈ టైమ్లో నువ్వు సపోర్ట్ చెయ్ నాకు టైమ్ వచ్చినప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు. కానీ అక్కడ మీ లక్ష్యం మొత్తం తనూజని తీసేయడమే" అంటూ గౌరవ్ మాట్లాడాడు.
ఎందులో నీకు క్లారిటీ లేదు: సుమన్ శెట్టికి ఛాన్స్ రాగానే నిఖిల్ని నామినేట్ చేశాడు. "వైల్డ్కార్డ్స్గా మీరు వచ్చి ఐదు వారాలు పూర్తయింది. కానీ ఇప్పటివరకూ మీరు పెద్దగా ఏం ఆడలేదు" అంటూ సుమన్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ గౌరవ్ని నామినేట్ చేసింది తనూజ. "నీకు గేమ్లోనే కాదు ఎందులోనూ క్లారిటీ లేదు. నీ వల్లే నేను కెప్టెన్సీ టాస్క్ నుంచి బయటికొచ్చేశాను. నువ్వు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నావా లేక ఆపోజిట్గా ఆడుతున్నావా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. నువ్వు నాకు సపోర్ట్ చేస్తానని ముందు చెప్పుంటే నేను నిన్ను అసలు ఆపేదాన్నే కాదు" అంటూ తనూజ చెప్పింది. దీనికి "నేను ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాను అనేది ఎందుకు ముందు చెప్పాలి. అదే నా స్ట్రాటజీ" అంటూ గౌరవ్ అన్నాడు. ఆ తర్వాత గౌరవ్ని నామినేట్ చేశాడు డీమాన్. "నేను రెబల్ కాదని తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను రెబల్ అని చెప్పి రేసు నుంచి తీసేలా చేశావ్" అంటూ డీమాన్ తన పాయింట్ చెప్పాడు.
అది తప్పని నువ్వు ఫ్రూవ్ చెయ్యాలి: నెక్స్ట్ భరణి వచ్చి దివ్యని నామినేట్ చేయడం అందరికీ షాకిచ్చింది. "నా గేమ్ నీ వల్ల పాడవ్వలేదు. నేను నీ వల్ల బయటికి వెళ్లలేదు అనేది నాకు తెలుసు. కానీ హౌజ్మేట్స్కి అది ప్రూ చేయాల్సిన బాధ్యత నీపైన ఉంది. అందరూ నా గేమ్ కనపడట్లేదు అంటున్నారు. గేమ్ ఆడకుండా 5 టైమ్స్ నేను కెప్టెన్సీ టాస్క్ లోకి రాను. నా వల్ల ఎవరెవరు ఎలాంటి పరిస్థితిలో హెల్ప్ పొందారో అందరికీ తెలుసు. దివ్య వల్ల నా గేమ్ పాడయింది అన్నారు. బయటకు వెళ్లి వచ్చాక నాకు కూడా అదే డౌట్ ఉంది. అది తప్పని నువ్వు నామినేషన్కి వెళ్లి సేఫ్గా వచ్చి ప్రూ చేయాలి" అని తన పాయింట్స్ చెప్పాడు భరణి. "మీరు వెళ్లిపోయింది నా వల్లే అని ఎవరూ అనలేదు. బాండింగ్స్లో నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నానా? ఆల్ రెడీ దీని మీద సంజనా గారు నన్ను నామినేట్ చేశారు. ఆ వారం నేను ఆడియన్స్ ఓటింగ్ ద్వారా సేవ్ అయి ఆ వాదన తప్పని ప్రూ చేశాను. మళ్లీ ఇప్పుడు మీరు అదే పాయింట్ మీద నామినేట్ చేయడమేంటి" అంటూ దివ్య క్వశ్చన్ చేసింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ నడిచింది.
నిఖిల్ మాటలపై రీతూ ఫైర్: ఇక సంజనాకి ఛాన్స్ రాగానే గౌరవ్ని నామినేట్ చేసింది. ఇక చివరిలో రీతూని నామినేట్ చేశాడు నిఖిల్. "నీకు డీమాన్ తప్ప అందరూ ఇక్కడ తక్కువగానే కనపడతారు. కంటెండర్ రేసులో నేను ఉంటాను అన్నప్పుడు నువ్వు నేను వేస్ట్ అన్నట్లుగా మాట్లాడావ్. అలానే దివ్య వైల్డ్ కార్డ్ అని, తనూజ ముందు నుంచి ఉందంటూ తనకే నేను సపోర్ట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేశావు" అంటూ నిఖిల్ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు. దీనికి రీతూ ఒప్పుకోలేదు.
బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్: ఇక నామినేషన్స్ పూర్తయ్యాయి అని అందరూ అనుకునే సమయానికి బిగ్బాస్ ఓ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. "ఈ నామినేషన్ ఇంకా అయిపోలేదు అసలు విషయం ఇప్పుడే మొదలైద్ది. ఇప్పటివరకూ మీరు మాట్లాడాలనుకున్నది మాట్లాడారు. చేయాల్సింది చేశారు. ఇప్పుడు నా వంతు. మీ పట్ల మీ ఆట పట్ల ప్రేక్షకులకి ఉన్న అభిప్రాయం మీరు ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఇదే అని నేను నిర్ణయించాను. అందుకే ఈ వారం ఇంటి నుంచి బయటికి పంపేందుకు అందరినీ నేరుగా నామినేట్ చేస్తున్నాను. ఈ నామినేషన్ మీ కళ్లు తెరిపిస్తాయో? మీ కోసం బిగ్బాస్ ఇంటి గేట్లు తెరుచుకుంటాయో? ఈ వారం మీ కోసం మీరు చేసే యుద్ధమే నిర్ణయిస్తుంది" అంటూ బిగ్బాస్ షాకిచ్చాడు. ఈ విషయం విని హౌజ్మేట్స్ షాక్ అయ్యారు.
కెప్టెన్ను సేవ్ చేసిన హౌజ్మేట్స్: ఇక "కెప్టెన్ నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అవ్వడం కెప్టెన్కి వచ్చే ప్రయోజనం కానీ ఈసారి కాదు. కెప్టెన్ నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అవ్వాలా లేక నామినేట్ అవ్వాలా అనే నిర్ణయం ఇంటి సభ్యుల చేతిలో ఉంది. ఆలోచించి తగిన కారణంతో నిర్ణయం తీసుకోండి. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ద్వారా మీ నిర్ణయాన్ని తెలపండి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. వెంటనే హౌజ్మేట్స్ అందరూ బ్యాలెట్లో తమ ఓటు వేశారు. ఇందులో భరణి మినహా మిగిలినవాళ్లంతా ఇమ్మూకి కెప్టెన్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన ఇమ్యూనిటీ దక్కాలని ఓటు చేశారు. దీంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా మిగిలిన 10 మంది నామినేషన్స్లో ఉన్నట్లు బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
నామినేషన్ లిస్ట్ ఇదే:
- తనూజ
- కల్యాణ్
- పవన్
- రీతూ
- భరణి
- సంజనా
- నిఖిల్
- గౌరవ్
- దివ్య
- సుమన్శెట్టి
డేంజర్ జోన్లో వీళ్లే: ఈ వారం 10 మంది నామినేషన్స్లో ఉండటం వల్ల ఓట్ల మధ్య వ్యత్యాసం బాగానే ఉంది. అనధికారిక ఓటింగ్ ప్రకారం టాప్లో తనూజ, కల్యాణ్ ఉండగా.. డేంజర్ జోన్లో నిఖిల్, గౌరవ్, దివ్య ఉన్నారు. ఈ వారం టాస్క్ల్లో వీళ్ల పర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి ఓటింగ్ మారే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
