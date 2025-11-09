ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Today Promo : ఫన్నీ గేమ్స్​లో​ "రీతూ టీమ్" హవా - డబుల్ ఎలిమినేషన్​తో మరొకరు ఔట్!

- "సన్​డే ఫన్​డే" వేళ హౌస్​లో సందడి - లీస్ట్ ఓటింగ్​తో అతడు ఔట్?

Bigg Boss 9 Sunday Promo
Bigg Boss 9 Sunday Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 3:25 PM IST

Bigg Boss 9 Sunday Promo : రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎవిక్షన్​తో శనివారం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఓటింగ్​ ఆధారంగా ఆదివారం మరో ఎలిమినేషన్ జరగనుంది. ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరనేది సోషల్ మీడియా ఆల్మోస్ట్​ కన్ఫామ్ చేసేసింది. ఇక, సన్​డే ఫన్​డే కావడంతో హౌస్​ ఫన్నీగా మారిపోయింది. వీటికి సంబంధించిన డే 63 మొదటి ప్రోమో విడుదలైంది. మరి, అందులో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కింగ్ నాగ్ స్టైలిష్ వాక్​తో ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. 'ముందుగా నేను ఒక వీడియో క్లిప్ చూపిస్తాను.. అది మీరు చూసిన తర్వాత దానిపై ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను.. అప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ బెల్ కొట్టి ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్లు విన్నర్' అని అన్నాడు. నాగార్జున క్లిప్ ప్లీజ్ అనగానే.. దూకుడు మూవీలోని ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ప్లే చేసి చూపిస్తారు. మొదటగా ఇమ్మూ టీమ్ నుంచి నిఖిల్, రీతూ టీమ్ నుంచి డిమోన్ బెల్ కొట్టడానికి రెడీ ఉంటారు. వీడియో ఫ్లే తర్వాత హోస్ట్ నాగార్జున.. "మీరు చూసిన ఈ క్లిప్‌లో బ్రహ్మానందం గారి స్పెట్స్ కలర్ ఏంటి?" అని అడుగుతారు. అప్పుడు వెంటనే డిమోన్ బెల్ కొట్టి 'బ్లాక్ గోల్డ్ కాంబినేషన్' అని కరెక్ట్ సమాధానం ఇస్తాడు.

సెకండ్ రౌండ్​లో తనూజ-కల్యాణ్ బెల్ కొట్టడానికి రెడీగా ఉంటారు. అయితే, వీడియో క్లిప్ ప్లే చేసి క్వశ్చన్ అడక్కముందే కొట్టేస్తుంది తనూజ. ఎందుకు కొట్టావ్ అమ్మ.. అని నాగ్ అడిగితే సారీ సార్ అంటూ నవ్వేస్తుంది. నెక్ట్స్ ప్లే చేసిన మిర్చి సినిమాలోని వీడియో క్లిప్ గురించి ఈ పాటలో కిస్సింగ్ సౌండ్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది? అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు నాగ్. అప్పుడు దానికి వెంటనే బెల్ కొట్టి కరెక్ట్ సమాధానమిస్తాడు కల్యాణ్ (రీతూ టీమ్).

Bigg Boss 9 Day 62 : ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన రాము! - 'శివ' డ్యాన్స్​లతో హోరెత్తించిన హౌస్​మేట్స్!

ఇమ్మూ జాగ్రత్త.. వచ్చింది రీతూ..

తర్వాత రౌండ్​కి ఇమ్మూ, రీతూ వస్తారు. దాంతో ఇమ్మూ జాగ్రత్త.. వచ్చింది రీతూ అని అంటారు నాగ్. అవును సార్ నెత్తికేసి కొట్టినా కొట్టుద్ది.. అంటూ ఫన్నీ రిప్లై ఇస్తాడు ఇమ్మూ. దానికి నాగార్జున కూడా.. కరెక్ట్‌గా చెప్పావ్.. అని అంటారు. నెక్ట్స్ అత్తారింటికి దారేది సినిమాలోని 'అమ్మో బాపుగారి బొమ్మో సాంగ్' ప్లే అవుతుంది. ఈసారి కూడా రీతూ క్వశ్చన్ అడక్కుండానే బెల్ కొట్టేస్తుంది. దాంతో ఇమ్మూ.. ఎలిమినేట్ చేయండి సార్.. అని అంటూ నవ్వుతాడు. ఇక వీడియో సాంగ్ గురించి "బాపుగారి చేతి గాజుల రంగు.. అని నాగ్ అడుగుతుండగానే బేబీ పింక్ అంటూ సరైన సమాధానం చెప్పేస్తుంది రీతూ చౌదరి.

మంచి జోష్​లో రీతూ..

ప్రతి రౌండ్​లోనూ రీతూ టీమ్​యే విన్ అవుతుండడంతో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేస్తారు నాగార్జున. 'వాళ్లే విన్నర్స్.. ఇంకెందుకు ఈ గేమ్ కంటిన్యూ చేయడం' అని అంటారు. అప్పుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ లేచి మేము ఒక్కళ్లమే వచ్చి ఒకసారి కొడతాం సార్ అని అంటాడు. సరే ఈ క్వశ్చన్​కి 50 పాయింట్స్ అని చెబుతారు నాగ్. నెక్స్ట్ మన్మథుడు మూవీలోని ఒక సాంగ్ క్లిప్ చూపిస్తారు. తనూజ, డీమోన్ బెల్ కొట్టడానికి రెడీ ఉంటారు. అందుకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడగ్గానే బెల్ కొట్టిన డిమోన్ రాంగ్ ఆన్సర్ చెబుతాడు. దాంతో రీతూ ఆన్సర్ ఏంటి అని నాగ్ అనగానే.. మంచి జోష్​లో ఉన్న రీతూ మళ్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలా మొత్తానికి సండే ఎపిసోడ్ ​ఫన్​డేగా సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎలిమినేటర్ అతడే :

తొమ్మిదో వారం నామినేషన్స్​లో తనూజ, కల్యాణ్, సుమన్, సంజన, భరణి, రాము, సాయి ఉన్నారు. ఈ ఏడుగురిలో శనివారం ఎపిసోడ్​లో ఊహించని విధంగా ఫ్యామిలీపై బెంగతో 'రాము రాథోడ్' సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో అందరూ ఈ వారం మరో ఎలిమినేషన్ ఉండదేమోనని అనుకున్నారు. కానీ, బిగ్ బాస్ టీమ్ మాత్రం డబుల్ ఎలిమినేషన్​కే నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, ఓటింగ్ ఆధారంగా మరో ఎలిమినేషన్ జరగనుంది. తొమ్మిదో వారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్​ భరణి-సాయి మధ్య జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 'సాయి శ్రీనివాస్' ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేటర్​గా బయటకు రానున్నట్లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.

Bigg Boss 9 Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

Bigg Boss Season 9 : దాడి చేసుకున్న కంటిస్టెంట్లు! - బిగ్​ బాస్​లో సంచలనం!!

