Bigg Boss 9 Telugu: "మీ రంగు బయటపడుతుంది" దివ్యకు వార్నింగ్, ఇమ్మూకి అలర్ట్! - సాయి ఎలిమినేట్​!

- విన్నర్ ఎవరంటూ హౌజ్​మేట్స్‌కి నాగ్ ప్రశ్న - ఆ ఇద్దరే టాప్!

Bigg Boss 9 Telugu Day 63 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 63 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 10:41 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Day 63 Episode: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో తొమ్మిదో వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరిగింది. శనివారం ఎపిసోడ్​లో రాము సెల్ఫ్​ ఎవిక్షన్​ కాగా, ఆదివారం నాడు సాయి శ్రీనివాస్​ హౌజ్​ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయాడు. అయితే నార్మల్​గా ఆదివారం అంటే హౌజ్​మేట్స్​ అందరూ ఫుల్​ ఫన్​ మోడ్​లో ఉంటారు. కానీ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో దానికి భిన్నంగా జరిగింది. శనివారం ఎపిసోడ్​లో టాప్​ 6 కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరో ఆడియన్స్​ చేత చెప్పించిన నాగ్​.. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఆ డ్యూటీని హౌజ్​మేట్స్​కు ఇచ్చారు. దీంతో హౌజ్​మేట్స్​ ఒక్కొక్కరు ఒకరిని టాప్​లో, ఒకరిని లీస్ట్​లో ఉంచారు. మరి, ఎవరెవరు టాప్​లో ఉన్నారు? ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ ఎలా జరిగింది అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

'పెద్ది' మూవీ సాంగ్ 'చికిరి చికిరి'తో గ్రేస్ ఫుల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు నాగార్జున. 'సిట్యుయేషన్ ఎలా ఉన్నా హాయిగా నవ్వుతూ, నీకు తగ్గట్టుగా అన్నీ మార్చుకుంటావ్" అంటూ సంజనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అలాగే సుమన్​ శెట్టి పాల దొంగతనం వీడియోను ప్లే చేసి చూపించారు. ఇక "ఇప్పటివరకూ జరిగిన ఆటను గమనించిన తర్వాత మీ దృష్టిలో ట్రోఫీకి దగ్గరగా ఎవరున్నారు? ఎగ్జిట్‌కి దగ్గరగా ఎవరున్నారు? చెప్పండి" అని నాగ్ అడిగారు.

ఆ ఇద్దరి మధ్య పోటీ: సుమన్ శెట్టి ముందుగా వచ్చి ఇమ్మాన్యుయేల్​ను టాప్​లో, సాయిని ఎగ్జిట్​లో పెట్టి రీజన్స్​ చెప్పాడు. ఇక కల్యాణ్​ - తనూజకి ట్రోఫీ, భరణికి ఎగ్జిట్​ ఇచ్చాడు. భరణి వచ్చి ఇమ్మాన్యుయేల్ ను టాప్ లో, సాయిని ఎగ్జిట్ లో పెట్టాడు. సాయి - తనూజాను టాప్​లో, భరణిని ఎగ్జిట్​లో, సంజన - డీమాన్​ను టాప్​లో, గౌరవ్​ను ఎగ్జిట్​లో, ఇమ్మాన్యుయేల్ - కల్యాణ్​ను టాప్​లో, సాయిని ఎగ్జిట్​లో, రీతూ - తనూజాను టాప్​లో, నిఖిల్​ను ఎగ్జిట్​లో, డీమాన్ - ఎగ్జిట్​లో సాయి, ఇమ్మాన్యుయేల్​ను టాప్​లో, నిఖిల్ - తనూజాకు టాప్, సాయికి ఎగ్జిట్, గౌరవ్ - తనూజాకు టాప్, ఎగ్జిట్​లో సంజన, దివ్య - ఇమ్మూనీ టాప్​లో, గౌరవ్​ను ఎగ్జిట్​లో, తనూజా - ఎగ్జిట్​లో భరణిని, టాప్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్​ను పెట్టారు. దీంతో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి ట్రోఫీ దగ్గరగా ఇమ్మూ 5, తనూజాకు 5 ఓట్లు రాగా... భరణి, సాయి ఎగ్జిట్​కు దగ్గరగా ఉన్నారు.

దివ్యకు క్లాస్​ ​: ఇక దివ్య కెప్టెన్సీ టాస్క్ లో మొదటి నుంచి తనూజాను తీసేయమని అందరికీ చెప్పిన వీడియోలను ప్లే చేశారు. ఆ వీడియోలపై దివ్య క్లారిటీ ఇవ్వబోయింది. "సార్ మీరు ఇందాక చూపించిన వీడియోలపై క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా" అని దివ్య అనగానే.. "ఏ వీడియో గురించి" అని నాగ్ అడిగారు. "అన్నింటికీ చెప్తా సార్" అన్నది. "అయితే ఫస్ట్ సీక్రెట్ టాస్క్ నుంచి చెప్పు" అంటూ నాగ్ అన్నారు. "ముగ్గురిని ప్లేస్‌లో నుంచి లేపాలని చెప్పారు. అయితే అప్పటికే కళ్యాణ్‌ని రేసు నుంచి తప్పించాలని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. భరణి గారు లేచారా లేక నేనే లేపానా అనేది నాకు డౌట్ ఉంది. అందుకే ఆయన పేరు చెప్పలేదు. ఒకవేళ నిజంగా నాకు అక్కడ భరణి గారిని సేవ్ చేయాలనుకుంటే అసలు ఆయన్ని ఎందుకు లేపుతాను సార్​" అని దివ్య చెప్పంది. "సరే నువ్వు రెబల్ అని తెలిసినా కూడా కళ్యాణ్ నీకు ఇచ్చిన మాటకి విలువ ఇచ్చి ఎవరికీ చెప్పలేదు. అలాంటి వ్యక్తికి నువ్వు ఇచ్చిన మాట ఎలా తప్పావ్ దివ్య" అంటూ నాగ్ క్వశ్చన్ చేశారు. దీనికి "నేను ఎవరినో మోసం చేద్దామని అలా చేయలేదు సార్. ఆ టైమ్‌లో నేను తనూజని తియ్యొద్దు అనుకున్నాను. కానీ అందరినీ చూస్తే నెక్స్ట్ రౌండ్ ఓటు పెడితే అక్కడ ఇమ్మాన్యుయేల్‌కి గెలిచే ఛాన్స్‌యే లేదు సార్. నా ఓటు, సంజన గారి ఓటు తప్ప ఇంకెవరిదీ రాదు. అందుకే అక్కడ తనూజని తీసేశా" అని దివ్య క్లారిటీ ఇచ్చింది.

అలా చేస్తే నీ రంగు బయటపడుతుంది: ఈ క్రమంలోనే దివ్యకు క్లాస్​ పీకారు. "నువ్వు ఇమ్మానుయేల్‌ని బెస్ట్ పొజిషన్‌లో పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మొదటి నుంచి అదే చేయాలి కదా. అంటే నీ స్ట్రాటజీ వాడి నీ ప్రకారమే కెప్టెన్‌ని డిసైడ్ చేస్తున్నావని నీ ఉద్దేశమా? గుర్తుపెట్టుకో ఇది రణరంగం. పోయేది నీ క్రెడిబులిటీనే. అదే జరిగింది. నువ్వు ఎవరిని గెలిపించుకోవాలనుకుంటావో అది నీ ఇష్టం. కానీ ఒకటి చెప్పి దాని మీద స్టాండ్ అయితే అందరూ అభినందిస్తారు. నీకు సపోర్ట్ చేయమని అడగటం న్యాయం. వేరే వాళ్లని తీసేయమని చెప్పడం న్యాయమా? ఓకే అది నీ స్ట్రాటజీయే.. దానికి క్లాప్స్ కొట్టాల్సిందే.. నువ్వు అనుకున్నది సాధించావ్.. కానీ సాధించిన ఫలితం నీకు ఫేవరబుల్‌గా ఉందో లేదో ఆలోచించాలి. దివ్య నీకు ఏ స్ట్రాటజీ కావాలంటే ఆ స్ట్రాటజీ ఆడు.. కానీ నువ్వు గెలవాలని ప్రయత్నించు. లేదా నువ్వు సపోర్ట్ చేసేవాళ్లు గెలవాలని ప్రయత్నించు. అంతేకానీ ఒకరు ఓడిపోవాలని ప్రయత్నిస్తే అది ఒక వారం జరగొచ్చు కానీ తర్వాత నీ రంగు బయటపడుతుంది" అని హెచ్చరించారు.

ఇమ్మూకు ఇండైరెక్ట్​గా హింట్​: "ఇమ్మాన్యుయేల్ బిగ్‌బాస్ చరిత్రలో ఇన్ని వారాలు కనీసం నామినేషన్స్‌లోకి రాకుండా ఉన్నది నువ్వు ఒక్కడివే అనుకుంటున్నా" అని నాగ్ అన్నారు. "సార్ అదే భయమేస్తుంది. నా ఫ్యాన్స్ అందరూ నిద్రపోయి ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది. ఎవరో ఒకరికి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటారేమో. నేను వస్తానమ్మా త్వరలోనే నా కోసం వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్" అంటూ ఇమ్మూ నవ్వించారు. దీంతో ఇమ్మూకు హింట్​ ఇచ్చారు నాగ్​. "చాలా సార్లు ఏం జరిగిందో చెప్పనా ఇమ్మాన్యుయేల్. దాదాపు 10 వారాలు నామినేషన్స్‌లోకి రాకుండా సడెన్‌గా వస్తే అప్పటికీ ఓటింగ్ అంతా ఫామ్ అయిపోయి వెంటనే ఇంటికెళ్లిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అర్థమైంది కదా నీకూ తెలుసు" అంటూ నాగ్ ఇండైరెక్ట్‌గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. "అర్థమైంది సార్ తెలుసు నాకు" అని ఇమ్మూ అన్నాడు.

పవర్​ యూజ్​ చేయని తనూజ - సాయి ఎలిమినేషన్​: ఇక ఎపిసోడ్ చివరిలో భరణి-సాయి మధ్య ఎలిమినేషన్ రౌండ్ జరిగింది. ఇందులో తక్కువ ఓటింగ్ వచ్చిన సాయి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. "తనూజ ఇప్పుడు నీకున్న సేవింగ్ పవర్ యూజ్ చేస్తావా?. ఒకవేళ ఇది యూజ్ చేస్తే సాయి సేవ్ అయి భరణి ఎలిమినేట్ అవుతాడు" అని నాగ్ చెప్పారు. దీనికి తనూజ ఒప్పుకోలేదు. దీంతో సరే సాయి ఎలిమినేట్ అయినట్లు నాగ్ ప్రకటించారు. అయితే "తనూజ నీకున్న పవర్ ఇంకొక్క వారం మాత్రమే ఉంటుంది. వచ్చే వారం వాడకపోతే పవర్​ పోతుంది" అంటూ చెప్పారు. ఇక ఎలిమినేట్​ అయిన తర్వాత సాయి స్టేజ్ మీదకి రాగానే జర్నీ వీడియో ప్లే చేసి చూపించారు. అనంతరం "హౌజ్​లో ముగ్గురు కరెక్ట్, ముగ్గురు తప్పు ఎవరో చెప్పాలి" నాగ్ అడిగారు. ఇమ్మానుయేల్, డీమాన్, సుమన్ కరెక్ట్ అని, భరణి, రీతూ, దివ్య రాంగ్ అంటూ కొన్ని రీజన్స్ చెప్పాడు. ఇక దీంతో ఎపిసోడ్​ పూర్తి అయ్యింది. తొమ్మిదో వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ కారణంగా హౌజ్​లో ప్రస్తుతం 11 మంది ఉన్నారు.

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 63 EPISODE
SAI SRINIVAS ELIMINATE
సాయి శ్రీనివాస్​ ఎలిమినేట్​
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 63 EPISODE

