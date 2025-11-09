ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 62 : ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన రాము! - 'శివ' డ్యాన్స్​లతో హోరెత్తించిన హౌస్​మేట్స్!

- బిగ్ బాస్ 9 నుంచి 'రాము రాథోడ్' సెల్ఫ్ ఎలిమినేషన్ - స్టేజ్​పై 'శివ' టీమ్ సందడి!

Bigg Boss 9 Ramu Rathod Elimination
Bigg Boss 9 Ramu Rathod Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 11:19 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Ramu Rathod Elimination : బిగ్ బాస్ 9 సీజన్ తొమ్మిదో వారం వీకెండ్ ఎపిసోడ్​లో ఊహించని పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సండే ఎపిసోడ్​కు ముందే సింగర్ 'రాము రాథోడ్' హౌస్​కు గుడ్​ బై చెప్పి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అంతకంటే, ముందు 'శివ' రీ-రిలీజ్ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా హోస్ట్ నాగార్జున, అమల, ఆర్జీవీ కలిసి బిగ్ బాస్ స్టేజ్​పై కాసేపు సందడి చేశారు. తర్వాత ఆడియన్స్ ఇచ్చిన తీర్పు ఆధారంగా టాప్ 6 హిట్ అనిపించుకున్న కంటెస్టెంట్స్​కు బిగ్ బాస్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చారు. డే 62 వీకెండ్ ఎపిసోడ్​లో చోటుచేసుకున్న పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

ముందుగా కెప్టెన్సీ టాస్క్ గురించి రీతూ - తనూజా, దివ్య-భరణిల మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది. తర్వాత 'శివ' మూవీ రీ రిలీజ్ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా ఆ సినిమాలోని పాటలకు డ్యాన్స్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు హౌస్ మేట్స్. ఈ సందర్భంగా మొదటి సారి బిగ్ బాస్ వేదికపై అమల దర్శనమిచ్చారు. "4k డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్​తో అన్నపూర్ణ స్టూడియో 50వ ఏడాది సందర్భంగా.. నవంబర్ 14న "శివ" సినిమాను రీ-రిలీజ్ చేయాలనుకున్నాం. ఈ మూవీ రీక్రియేషన్​కు 8 నెలల సమయం పట్టింది. ఈ సందర్భంగా 'శివ' మూవీ గురించి మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు మేము సమాధానం చెప్తాము" అంటూ హౌస్ మేట్స్ కి చెప్పారు నాగార్జున.

ముందుగా కల్యాణ్ "ఈ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది?" అని అడిగాడు. అప్పుడు నాగార్జున "రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది. అది బ్రిలియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్" అని సమాధానం ఇచ్చారు. తర్వాత అమల "ఫిల్మ్ విత్ హార్ట్" అంటూ ఒక్కమాటతో తేల్చింది. ఇంతలో ది గ్రేట్ లెంజడరీ 'శివ' డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రావడం రావడమే రాము రాథోడ్ గాలి తీసేశారు ఆర్జీవీ. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ అంటే.. స్టుపిడ్ క్వశ్చన్ అనేశారు. అంతలో 'రాములోని రాము బయటకు వచ్చారు' అంటూ సెటైర్ వేసి కాస్త కూల్ చేశారు నాగ్. ఇక లాస్ట్ పంచ్ అయితే మామూలుగా లేదు. 'నిన్ను బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో 100 రోజులు ఉంచితే ఉంటావా?' అని అడిగారు నాగార్జున. 'అందరూ సంజన లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటే ఉంటాను' అని అన్నారు ఆర్జీవీ. ఇలా కంటెస్టెంట్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు తనదైన శైలిలో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఇక చివరగా శివ రీ-రిలీజ్ ట్రైలర్​ ప్లే చేశారు.

హిట్, ఫ్లాప్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే​..

అనంతరం హోస్ట్ నాగార్జున ఆడియన్స్​కు హిట్, ఫ్లాప్ కంటెస్టెంట్స్​ను డిసైడ్ చేసే బాధ్యతను ఇచ్చారు. అందులో సుమన్, ఇమ్మూ, తనూజ, కల్యాణ్, రీతూ, డిమోన్ హిట్ అంటూ తీర్పు ఇచ్చారు. అలాగే, సాయి, గౌరవ్, దివ్య, భరణి, సంజన, రాము, నిఖిల్​లు ఫ్లాప్ లిస్ట్​లో ఉన్నారు. నెక్ట్స్ హిట్ లిస్ట్​లో ఉన్న టాప్ 6 కంటెస్టెంట్స్​ను ఒక్కొక్కర్ని పిలిచి మాట్లాడారు నాగార్జున. బిగ్ బాస్ మీకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు.

Bigg Boss Season 9 : దాడి చేసుకున్న కంటిస్టెంట్లు! - బిగ్​ బాస్​లో సంచలనం!!

ఇంటికి వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్నా..

నెక్స్ట్ "రాము మాట్లాడుకుందామా? అని హోస్ట్ నాగార్జున అంటే.. 'సార్.. సార్' అంటూ డల్‌గా మాట్లాడాడు రాము. "చెప్పు రామూ.. మాట్లాడుకుందామా? ఎలా ఉంది నీ గేమ్? అని అడిగారు నాగ్. అలా అడగ్గానే తల దించేసుకున్నాడు రాము. "కొన్ని మూవీల్లో వెనకాల రీ రికార్డింగ్ మ్యూజిక్ వేస్తారు కదా.. త్యాగాలు చేసినప్పుడు.. ఈవారం మొత్తం నీ ఆట చూస్తే ఆ మ్యూజిక్‌ని వాయించాలనే అనిపించింది" అని అన్నారు నాగార్జున. తర్వాత రామూ మాట్లాడు.. "ఇంటిని బాగా మిస్ అవుతున్నావా? ఇంటికి వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్నావా?" అని అడిగారు. అప్పుడు రాము సమాధానమిస్తూ.. "అవును సార్.. వెళ్లిపోదాం అనుకుంటున్నా" అని అన్నాడు. వెంటనే నాగ్.. "ఏంటీ ఇప్పుడే బయల్దేరాస్తావా?" అని అడిగారు. దాంతో మరో మాట లేకుండా "ఇప్పుడు వెళ్లమంటే ఇప్పుడే వెళ్లిపోతా" అన్నాడు రాము. దాంతో "ఏమైంది రామూ.. నీ సమస్య ఏంటి?" అని అడిగారు నాగ్. అయితే, అప్పటికే రాముకి కన్నీళ్లు తన్నుకురావడంతో మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు నాగార్జున.. 'నువ్వు అలా మౌనంగా ఉంటే మాకేం అర్థం కాదు. సమస్య ఏంటో చెప్పు' అని రామును అడిగారు.

పాటతో తన బాధ బయటపెట్టిన రాము..

అప్పుడు రాము.. "సార్.. మాటకంటే కూడా నాకు పాటే ఇష్టం. నా మాటల్లో చెప్పాలనుకున్న భావాన్ని పాటలో చెప్తాను" అని అన్నాడు. వెంటనే పాడు రాము అన్నాడు నాగ్. దాంతో రాము రాథోడ్.. "తిన్నాతీరంబడుతలే.. కూర్చొన్నా తీరంబడుతలే.. ఏడున్నా తీరంబడుతలే.. ఎవరున్నా తీరంబడుతలే.. బాధౌతోందే నీ యాదిలో మనసంతా. మస్తు బరువౌతోందే అమ్మ యాదిలో మనసంతా" అంటూ నాలుగు లైన్ల పాటతోనే తన బాధనంతా బయటపెట్టేశాడు. అతను ఆ పాట పాడుతుంటే అందరి కళ్లల్లోనూ నీళ్లు వచ్చాయి.

ఇక ఆ పాట విన్న హోస్ట్ నాగార్జున.. ఒంటరిగా అనిపిస్తుందా? నీకంటూ ఎవరూ లేరా? హౌస్‌లో చాలా మంది ఉన్నారు కదా రామూ అని అన్నారు. ఉన్నారు సార్.. ఉన్నారు కానీ.. మా ఫ్యామిలీ గుర్తొస్తుంది. మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ.. నేను లేకుండా వాళ్లు ఎలా ఉంటారో అని బాగా బెంగగా ఉంది అని ఎమోషనల్​ అయ్యాడు రాము. తర్వాత రామును కన్వెన్స్ చేయడానికి చాలాసేపు ప్రయత్నించారు నాగార్జున. ఎంత చెప్పినా కూడా వెళ్తానని తీవ్ర భావోద్వోగానికి గురయ్యాడు రాము. దాంతో గేట్లు ఓపెన్ చేయించిన నాగ్.. నీకోసం నేను స్టేజ్‌పై వెయిట్ చేస్తున్నా వచ్చేయ్ అన్నారు.

సారీ ఆడియన్స్..

అనంతరం స్జేజ్ మీద కాసేపు ఫ్యామిలీ గురించి ఎమోషనల్​గా మాట్లాడాడు రాము. అలాగే, హౌస్​మేట్స్ గురించి "మీరు నన్ను ఆపడానికి చాలా ట్రై చేశారు.. మంచి రిలేషన్ ఏర్పడింది.. ఇదే బాండింగ్ మీతో ఎప్పుడూ కంటిన్యూ అవుతుంది" అని చెప్పాడు. ఇక చివరగా.. "సో సారీ ఆడియన్స్.. నన్ను అర్థం చేసుకోండి.. నేను ఎప్పుడూ గివ్ అప్ చేయలేదు.. నా లైఫ్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది. అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్" అంటూ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు రాము.

