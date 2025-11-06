Bigg Boss 9 Day 60 Promo : రీతూకి స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్ - మరోసారి అదరగొట్టిన ఆరెంజ్ టీమ్!
సీక్రెట్ టాస్క్లో ఇమ్మూతో రీతూ రచ్చరచ్చ - రెబల్ ఎవరు అని ఆరా తీస్తున్న హౌస్మేట్స్!
Published : November 6, 2025 at 7:24 PM IST
Bigg Boss 9 Day 60 Promo : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ కోసం టాస్క్లు నడుస్తున్నాయి. హౌస్మేట్స్ మూడు టీమ్స్గా విడిపోయి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. అందులో భాగంగానే సుమన్శెట్టి-దివ్యలను రెబల్స్గా నియమించి వారితో సీక్రెట్ టాస్క్లు ఆడించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా వదిలిన డే 60 మొదటి ప్రోమోలో రీతూ చౌదరిని కొత్త రెబల్గా నియమించాడు బిగ్ బాస్. అలాగే, రీతూకి ఒక సీక్రెట్ టాస్క్ అప్పగించాడు. అలాగే, మూడు టీమ్స్ మధ్య ఒక కొత్త టాస్క్ పెట్టాడు. మరి, ఆ టాస్క్ ఏంటి? రీతూ తనకు ఇచ్చిన టాస్క్ను కంప్లీట్ చేసిందా? లేదా? ప్రోమోల్లో ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
మొదటి ప్రోమోలో బిగ్బాస్తో రీతూ చౌదరి ఫోన్ మాట్లాడుతూ కనిపిస్తుంది. రీతూ నేను మిమ్మల్ని కొత్త రెబల్గా నియమిస్తున్నానని చెబుతాడు బిగ్ బాస్. వెంటనే రీతూకి ఒక సీక్రెట్ టాస్క్ కూడా ఇస్తాడు. అందులో భాగంగా ఇంట్లో ఒకరితో సీరియస్గా గొడవ పడాలని చెబుతాడు. దాంతో రీతూ ఈ టాస్క్ను కంప్లీట్ చేసేందుకు రెడీ అవుతుంది.
ఇమ్మూపై రీతూ ఫైర్..
సీక్రెట్ టాస్క్లో భాగంగా రీతూ చౌదరి అటు ఇటు చూసి వాష్రూమ్ ఏరియా దగ్గర కూర్చున్న ఇమ్మానుయేల్ను టార్గెట్ చేసి ఆయనతో గొడవ స్టార్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు పవన్ని తీయకుండా ఉంటే మేము ఇప్పుడు బాగా ఆడి విన్ అయ్యేవాళ్లం అని ఇమ్మూతో అంటుంది రీతూ. దానికి ఇమ్మూ.. ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ రీతూ ప్రతిసారి నన్ను అంటున్నారని అమాయకంగా అడుగుతాడు. అప్పుడు రీతూ.. నువ్వు తియ్యడం అనేదే ప్రాబ్లమ్ నాకు.. అని చెబుతుంది. నేను తీయడం వల్ల నీకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి.. అని అడుగుతాడు ఇమ్మాన్యుయేల్.
బయట ఉన్నప్పుడు నువ్వు తీయనని చెప్పావా లేదా అంటూ వాదిస్తుంది రీతూ. దానికి ఇమ్మూ.. ఇది గేమ్ రీతూ అంటూ సమాధానం ఇవ్వబోతాడు. అంటే.. గేమ్లో వెన్నుపోటు పొడిచారా.. మీ టీమ్లో ముగ్గురూ ఓటేశారు.. మీ టీమ్తోనే సంబంధం నాకు.. అని ఫైర్ అవుతుంది రీతూ చౌదరి. దానికి ఇమ్మూ.. మీరు మీకే సరిగా ఓటు వేసుకోలేదంటూ కౌంట్ ఇస్తాడు. అంతలో రాము ఏదో చెప్పబోతే నేను నీతో మాట్లాడట్లేదు.. అంటూ అరుస్తుంది రీతూ. నెక్ట్స్ వెంటనే రాము.. ఎవరితో మాట్లాడితే ఏంటి.. స్టాండ్ తీసుకోవద్దా అని అంటాడు. తర్వాత.. మధ్యాహ్నం ఒక మాట మాట్లాడతావ్.. సాయంత్రం ఒక మాట మాట్లాడతావ్.. అంటూ ఇమ్మూపై మరింత ఫైర్ అవుతుంది రీతూ.
మరోసారి అదరగొట్టిన ఆరెంజ్ టీమ్..
నెక్స్ట్ రెబల్స్ చేసే ఎలిమినేషన్ నుంచి.. ఇమ్యూనిటీ పొంది సేఫ్టీ దక్కించుకోవడానికి 'రెయిజ్ ది ఫ్లాగ్' అనే మరో టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. ఈ టాస్క్లో భాగంగా బకెట్లో నీటిని రిలే విధానంలో ఒకరి నుంచి మరొకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ తమకి కేటాయించిన రెండు క్యాన్స్లో నింపి.. వాటిల్లో ఉన్న బాల్స్ని బయటకు తీసి స్టాండ్స్కి ఉన్న నెట్స్లో పెట్టి ఆ స్టాండ్ని పోల్కి హుక్ చేసి తమ టీమ్ ఫ్లాగ్ని పైకి వెళ్లేలా చేయాలని చెబుతాడు. ఇక ఈ గేమ్లో బ్లూ టీమ్, ఆరెంజ్ టీమ్ మధ్య గట్టి ఫైట్ నడిచింది. అయితే, ఈ టాస్క్లో కూడా ఆరెంజ్ టీమ్యే విన్ అయినట్లు తెలుస్తుంది.
గౌరవ్ను రేసు నుంచి తప్పిస్తారా?
మరో ప్రోమోలో రెబల్ ఎవరా అని హౌస్మేట్స్ మధ్య చర్చ కొనసాగింది. తర్వాత ఇంటి సభ్యులందరూ మీరు రెబల్ అనుకుంటున్నవారి పేరు చెప్పండి.. ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్లు కంటెండర్ పోటీ నుంచి తప్పుకుంటారు.. అంటూ నోటీస్ పంపుతాడు బిగ్ బాస్. అప్పుడు మొదటగా తనూజ వచ్చి గౌరవ్ పేరు చెబుతుంది. ఆపై నిఖిల్ లేచి.. నా డౌట్ వచ్చి రీతూ మీద అని చెబుతాడు. నెక్ట్స్ దివ్య కూడా నేను గౌరవ్ అనుకుంటున్నానని చెప్పగా.. తాను మాత్రం ఇమ్మానుయేల్ అనుకుంటున్నాని చెబుతాడు సాయి. ప్రోమో ఎండింగ్లో రీతూ.. నాకు రెబల్ ఎవరో తెలిసిపోయింది.. నువ్వే రెబల్.. అంటూ చెబుతుంది. దాంతో ప్రోమో కంప్లీట్ అవుతుంది.
