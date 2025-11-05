ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 58 Review : అర్ధరాత్రి పిల్లిలా పాలు తాగేసిన సుమన్! - చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసిన ఇమ్మూ!

- కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్​లు మొదలు - సీక్రెట్ టాస్క్​ల్లో అదరగొట్టిన శెట్టి, దివ్య!

Bigg Boss 9 Day 58 Episode
Bigg Boss 9 Day 58 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 1:46 PM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Day 58 Episode : బిగ్ బాస్ సీజన్​ 9లో తొమ్మిది వారం నామినేషన్స్ రగడ సోమవారమే కంప్లీట్ అయ్యింది. తనూజ, కల్యాణ్, భరణి, సుమన్, రాము, సాయి, సంజనా ఈ ఏడుగురు ఈ వారం నామినేషన్స్ లిస్ట్​లో ఉన్నారు. ఇక మంగళవారం డే 58 ఎపిసోడ్​లో​ వెంటనే కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్ పోటీ మొదలుపెట్టాడు బిగ్​ బాస్. అయితే, కెప్టెన్సీ టాస్క్​లను ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ప్లాన్ చేశాడు. హౌస్​మేట్స్​ని మూడు టీములుగా విడగొట్టి అందులో ఇద్దరితో రెబల్స్ అంటూ సీక్రెట్ టాస్కులు చేయించాడు. ఇంతకీ, సీక్రెట్ టాస్కులు ఆడిన ఆ రెబల్స్ ఎవరు? బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ఆ టాస్కులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముందుగా నామినేషన్స్​ అనంతరం ఇంటి సభ్యుల మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. ఇక నామినేషన్స్ టైమ్​లో ఒకరిపై ఒకరు ఫైర్ అయిన ఇమ్మూ-తనూజ ఒకరికొకరు సారీ చెప్పుకొని తమ మధ్య ఉన్న గొడవలను సరిచేసుకున్నారు. అనంతరం అందరూ గార్డెన్ ఏరియాలో ఉండగా ఒక మూల బిగ్ బాస్ పెట్టిన టెలిఫోన్ చూసి అవాక్కయ్యారు హౌస్​మేట్స్. ఫ్యామిలీ నుంచి ఫోన్ వస్తుందేమోనని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. కాసేపటికి ఫోన్ రింగ్ అవ్వగానే తనూజ లిఫ్ట్ చేసింది.

అప్పుడు బిగ్ బాస్.. తనూజ మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్లందరూ మన మాటలు వింటున్నారు. అందరినీ దూరంగా వెళ్లమనండని చెప్పాడు. దాంతో అందరినీ దూరంగా వెళ్లమని చెప్పింది తనూజ. ఇక "నేను మీకు ఫోన్ ఎందుకు చేశానని మీరు అనుకుంటున్నారు" అని అడిగాడు బిగ్‌బాస్. దానికి "మీరు అడిగారు కదా మీ విషెస్ ఏమైనా ఉంటే పేపర్లో రాసి పెట్టమని దాని గురించి అయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను" అని చెప్పింది తనూజ. "మీరు తప్పు గెస్ చేశారు.. ఇప్పటి నుంచి కంటెండర్‌షిప్ టాస్క్ మొదలైంది. ఈ విషయాన్ని అందరికీ చెప్పండి" అని అన్నాడు బిగ్ బాస్. తర్వాత తనూజ అందరితో ఇదే విషయం చెప్పగా వాళ్లు పెద్దగా నమ్మలేదు. పైగా సీక్రెట్ టాస్క్ ఏమో అనుకున్నారు.

మూడు టీములుగా హౌస్​మేట్స్..

కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్లీ ఫోన్ రింగ్ కాగా సంజన లిప్ట్ చేసింది. "సంజన ఫోన్ రీతూకి ఇవ్వండి" అని అన్నాడు బిగ్ బాస్. దీంతో ఫోన్​ రీతూ తీసుకోగా.. "రీతూ అందరినీ డెన్ బయటికి వెళ్లమని చెప్పండి" అని సేమ్ తనూజకి చెప్పినట్లే చెప్పాడు. అనంతరం ఈ వారం కెప్టెన్సీ కంటెండర్ల కోసం జరిగే టాస్క్​లకు సంబంధించి రూల్స్ చెప్పాడు బిగ్ బాస్. "ఈ టాస్క్​లలో హౌస్​మేట్స్ గెలవడానికి టీమ్స్ మద్దతు అవసరం. కానీ, మీ మధ్యలోనే ఒక రెబల్ ఉన్నారు. వాళ్లే మిమ్మల్ని కెప్టెన్సీ పోటీ నుంచి తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. వారి నుంచి తప్పించుకుని ఆటలో కొనసాగడానికి సమయానుసారం మీకు కొన్ని టాస్క్​లు ఇస్తాను. మీరు ఆ టాస్క్​లలో విన్ అయితే ఒక సేఫ్టీ కార్డు పొందుతారు. ఏ టీమ్ అయితే ఈ కార్డు గెలుస్తుందో ఆ టీమ్ తమ సభ్యుల్లో ఒకరిని రెబల్ చేసి ఎలిమినేషన్ నుంచి రక్షించగలుగుతారు" అంటూ హౌస్​మేట్స్​ను మూడు టీములుగా విడగొట్టారు బిగ్ బాస్. ఆరెంజ్ టీమ్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ, గౌరవ్, రాము ఉండగా.. బ్లూ టీమ్​లో డీమోన్, రీతూ, భరణి, నిఖిల్ ఉన్నారు. మరో టీమ్ పింక్​లో కల్యాణ్, సుమన్, దివ్య, సాయి ఉన్నారు. సంజన సింగిల్​గా మిగిలిపోగా.. ఆమెను కంటెండర్ టాస్క్ నుంచి తప్పించారు బిగ్ బాస్.

రెబల్​గా సుమన్.. ఇదే మొదటి సీక్రెట్ టాస్క్..

అనంతరం ఒక్కొక్కరితో ఫోన్​లో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు బిగ్ బాస్. నెక్ట్స్ సుమన్ శెట్టి వంతు వచ్చింది. "ఈ టాస్క్​లో సుమన్ మీరే రెబల్. చిట్స్ ద్వారా మీకు కొన్ని సీక్రెట్ టాస్క్​లు ఇస్తాను. వాటిల్లో విన్ అయితే మీరు కంటెండర్ అవ్వొచ్చు. సీక్రెట్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు పట్టుబడితే టాస్క్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, గెలిస్తే ఎవరో ఒకరిని ఈ టాస్క్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసే పవర్ మీకు ఉంటుంది. మొదటి సీక్రెట్ టాస్క్ చిట్ బాత్రూమ్ వాష్ బేసిన్ కింద ఉంది. అది ఎవరు చూడనప్పుడు తీసుకుని అందులో ఉన్న టాస్క్​ను పూర్తి చేయండి" అని సుమన్​కు చెప్పాడు బిగ్ బాస్.

నెక్స్ట్ దివ్యకు ఫోన్ వచ్చింది. రెబల్ సుమన్ అని దివ్యకు స్వయంగా చెప్పాడు బిగ్ బాస్. రెండో రెబల్ కూడా ఉన్నారని చెబుతూ.. అది మీరే (దివ్య) అని అన్నాడు. తర్వాత సుమన్ చేయాల్సిన సీక్రెట్ టాస్క్​ను ఇద్దరినీ కలిసి పూర్తి చేయమన్నారు. మొదటి ఆ సీక్రెట్ టాస్క్ ఏంటంటే.. ముగ్గురు సభ్యులను వారు కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచి లేపి.. మీరు ఆ స్థానంలో కూర్చోవాలి. ఎక్కువ టాస్కులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తే మీ ఇద్దరికీ కంటెండర్ అయ్యే అవకాశం లభిస్తుందని చెప్పాడు. దాంతో ఇద్దరు కలిసి ఆ టాస్క్​ను సక్సెస్ ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేశారు.

కల్యాణ్​కి షాకిచ్చిన రెబల్స్..

సీక్రెట్ టాస్కు ప్రకారం అందులో విన్ అవ్వడంతో ఒకరిని పోటీ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసే పవర్ పొందారు రెబల్స్ దివ్య, సుమన్. దాంతో సైలెంట్‌గా కెమెరా దగ్గరికెళ్లి కల్యాణ్​ను తప్పిస్తున్నట్లుగా బిగ్ బాస్​తో చెప్పారు. కాసేపటికి బిగ్‌ బాస్ ఫోన్ చేసి అదే ముక్క కల్యాణ్​కి చెప్పేశాడు.

'సీసా బ్యాలెన్స్'​ టాస్క్​లో అదరగొట్టిన ఇమ్మూ..

అనంతరం మూడు టీములకు బ్యాలెన్సింగ్ టాస్క్ పెట్టాడు. ఇందులో ఆరెంజ్ టీమ్ నుంచి రాము-ఇమ్మూ, బ్లూ నుంచి డీమోన్-నిఖిల్, పింక్ నుంచి దివ్య-సాయి పోటీ పడ్డారు. ఈ టాస్కులో రాము-ఇమ్మూ విన్ అయ్యారు. దాంతో ఆ టీమ్‌కి బిగ్‌బాస్ సేఫ్టీ కార్డ్ పంపించాడు. అప్పుడు ఆరెంజ్ టీమ్ అంతా ఆలోచించి చివరికి దాన్ని ఇమ్మూకే ఇచ్చారు.

రెండో సీక్రెట్ టాస్క్​లో సుమన్ విన్..

నెక్ట్స్ జైలులో ఉన్న దిండు కింద సెకండ్ సీక్రెట్ టాస్క్‌కి సంబంధించిన పేపర్‌ని పెట్టారు బిగ్ బాస్. ఈ స్లిప్​ను చాలా తెలివిగా సుమన్-దివ్య సాధించారు. అందులో ఒక ఫుల్ టెట్రా ప్యాక్ పాలు మీరు తాగాలి.. మిగతావన్నీ తీసి స్టోర్ రూమ్‌లో పెట్టాలి.. ఎవరికీ కనిపించకుండా ఇది చెయ్యాలి.. ఎవరికైనా కనిపిస్తే కంటెండర్‌షిప్ నుంచి వైదొలుగుతారు అంటూ చెప్పాడు బిగ్ బాస్. దాంతో అర్ధరాత్రి 3 సమయంలో ఎవరూ చూడకుండా కిచెన్ టేబుల్ కిందకి దూరి గడగడా టెట్రా ప్యాక్ పాలు తాగేశాడు సుమన్. అలానే ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉన్న పాల ప్యాకెట్స్ అన్నీ తెలివిగా స్టోర్ రూమ్‌లో పెట్టేశాడు. ఇలా రెండు సీక్రెట్ టాస్కులను దివ్య-సుమన్ సక్సెస్ ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేశారు. మరి, నెక్ట్స్ టాస్కుల్లో ఎవరు విన్ అవుతారు? ఎవరు కెప్టెన్సీ కంటెండర్​షిప్ పొందుతారో తెలియాలంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే.

