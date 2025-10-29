ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 52 Promo : రీ-ఎంట్రీ టాస్క్​లో శ్రీజ, భరణి మధ్య గట్టి వార్ - సుమన్ రచ్చ రచ్చ!

- మొదటి టాస్క్​లో అదరగొట్టిన డిమోన్! - సంచాలక్​తో మాటల యుద్ధం!

Bigg Boss 9 Telugu Day 52 Promo
Bigg Boss 9 Telugu Day 52 Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 4:18 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 52 Promo : బిగ్ బాస్ సీజన్​ 9లో ఎనిమిదో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగిసింది. తనూజ, కల్యాణ్, మాధురి, రీతూ చౌదరి, డిమోన్ పవన్, సంజన, రాము, గౌరవ్ నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు. అయితే, నామినేషన్స్ అనంతరం హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్​లో ఒకరు మళ్లీ ఇంట్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇస్తారని చెప్పాడు బిగ్​ బాస్. అందులో భాగంగానే నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో "పర్మనెంట్ హౌస్ మేట్ గా మారే అవకాశం" అంటూ శ్రీజ, భరణీ ఇద్దరినీ ఇంట్లోకి పంపారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ ఇద్దరితో కలిపి హౌస్​మేట్స్​కు టాస్క్​లు పెట్టి.. వాళ్లలో ఒక్కరు మాత్రమే కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు బిగ్ బాస్. తాజా విడుదల చేసిన డే 52కు సంబంధించిన మొదటి ప్రోమోలో హౌస్​ మేట్స్​ రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి ఒక టాస్క్ ఆడారు. మరి, ఈ టాస్క్​లో గెలిచింది ఎవరు? ఎవరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేశారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?

"భరణి, శ్రీజ మీరు ఎలిమినేట్ అయినా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు. కానీ, మీ ఇద్దరిలో ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ హౌస్​లో స్థానం ఉందని అనే విషయం మర్చిపోకండి" అంటూ బిగ్ బౌస్ చెప్పడంతో ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. పర్మనెంట్ హౌస్​మేట్స్​గా మారాలనుకుంటున్న సభ్యులు.. అందుకోసం మీరు ఇంట్లో ఉన్న సభ్యుల్లో కొందర్ని మీ సైనికులుగా ఎంపిక చేసుకోవాలని చెబుతాడు బిగ్ బాస్. ఈ క్రమంలోనే హౌస్​మేట్స్​ను రెండు గ్రూపులుగా విడగొట్టగా.. అందులో భరణికి సపోర్ట్ చేసే వాళ్లు ఒక వైపు, శ్రీజకి సపోర్ట్ చేయాలనుకునేవారు మరో వైపు వెళ్లారు. అయితే, శ్రీజ, భరణి ఇంటి సభ్యులను రిక్వెస్ట్ చేసి.. తమవైపు రమ్మని అడగవచ్చు. వారి తరఫున టాస్కుల్లో సపోర్ట్ చేయవచ్చని చెబుతాడు బిగ్ బాస్.

Bigg Boss 9 Telugu : ఆట తక్కువ - డ్రామాలెక్కువ!

టాస్క్​లో అదరగొట్టిన డీమోన్..

శ్రీజ, భరణిల్లో ఒకరు పర్మనెంట్ హౌస్ మేట్​గా మారడానికి రెండు టీమ్స్​ మధ్య టాస్కులు మొదలయ్యాయి. అందులో భాగంగా "కట్టు పడగొట్టు" అంటూ ఒక టాస్క్​ పెడతాడు బిగ్ బాస్. ఈ టాస్క్​లో అటు ముగ్గురు, ఇటు ముగ్గురు టీమ్ మెంబర్స్​గా బ్లాక్స్​ సాయంతో వారికి కేటాయించిన బాక్స్​లో ఏడు ఫ్లోర్స్ నిర్మించాలి. అవతలి టీమ్ వారు దాన్ని పడగొడుతుండాలి. ఎండ్ బజర్ మోగే టైమ్​కి ఏ టీమ్ టవర్ ఎత్తుగా ఉంటుందో ఆ టీమ్ ఈ రౌండ్ విజేత అవుతుందని చెబుతాడు బిగ్ బాస్. అలాగే, ఈ టాస్క్‌కి సుమన్ శెట్టి, కల్యాణ్​​లను సంచాలక్‌గా నిర్ణయించాడు.

'కట్టు పడగొట్టు' టాస్క్​లో భాగంగా శ్రీజ టీమ్​లో డిమోన్ పవన్, గౌరవ్.. భరణి టీమ్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్, నిఖిల్ ఆడుతారు. ఈ రెండు గ్రూప్‌ల మధ్య వార్ రంజుగా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ టాస్క్​లో భరణిని, ఇమ్మాన్యుయేల్​ని, నిఖిల్​ని ఆపడంలో డిమోన్ పవన్ మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టాడు. గేమ్ ఆడుతుండగా బజర్ మోగింది. అప్పుడు శ్రీజ బ్లాక్​లో అంటే బ్లూ బాక్స్​లో ఉన్న బ్లాక్స్​ ఫ్లోర్​లు చివరగా​ కాలితో నెట్టగా అది బాక్స్ ఎడ్జ్ టచ్ అయి ఉంటుంది. కానీ, అందులో ఎక్కువ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. అయితే, భరణి బాక్స్​లో ఒకటి మాత్రమే ఉండగా అది బాక్స్​లో ఉంది.

ఈ క్రమంలో రెండు టీమ్స్​లో ఎవరు గెలిచారనే దానిపై హౌస్​లో గొడవలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా సంచాలక్ సుమన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో శ్రీజ, కల్యాణ్​లు విభేదించడంతో హౌస్ మేట్స్​ మధ్య కాసేపు మాటల యుద్ధం నడుస్తుంది. చివరగా టవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి శ్రీజ టీమ్ విన్నర్ అని కల్యాణ్ అంటే.. అవి 'సర్కిల్​లో లేవు' అంటూ అరుస్తూ సంచాలక్​గా ఉన్న సుమన్.. భరణి టీమ్(రెడ్ టీమ్) విన్నర్ అని చెబుతుండడంతో ప్రోమో ఎండ్ అవుతుంది. అయితే, చివరగా ఈ టాస్క్​ మొదటి రౌండ్​లో "శ్రీజ టీమ్" విన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

Bigg Boss 9 Telugu: హౌజ్​లోకి దమ్ము శ్రీజ, భరణి రీ ఎంట్రీ - "సారీ చెప్తే సరిపోతుందా" అంటూ సంజనాపై భరణి ఫైర్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 50 Episode: "మీది అన్ హెల్దీ బాండ్" రీతూపై మాధురి పర్సనల్​ ఎటాక్​ - హాట్​హాట్​గా నామినేషన్లు!

