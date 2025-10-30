Bigg Boss 9 Telugu Day 52 Episode: రీ ఎంట్రీ రచ్చ - హౌజ్ నుంచి భరణి బయటకు! - 'రీతూ - డీమాన్' మధ్య మళ్లీ గొడవ!
- ఆ ఇద్దరి రీఎంట్రీ కోసం టాస్క్లు - గాయంతో ఆసుపత్రికి భరణి!
Published : October 30, 2025 at 10:30 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 52 Episode: ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ను హౌజ్లోకి పంపించి నామినేషన్స్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన బిగ్బాస్.. అందులో ఇద్దరికి హౌజ్మేట్స్ అయ్యేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ క్రమంలోనే భరణి - శ్రీజ ఇంట్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ ఇస్తూ ఇద్దరిలో ఒక్కరికే హౌజ్లో స్థానం ఉంటుందని చెప్పాడు. దీంతో ఆ ఒక్కరూ ఎవరనేది నిర్ణయించడానికి వివిధ రకాల టాస్కులు పెడుతున్నాడు. అయితే ఓ వైపు హోరాహోరీగా టాస్క్లు జరుగుతుంటే, మరోవైపు డీమాన్ - రీతూ, తనూజ - మాధురి మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. మరి, నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కట్టు - పడగొట్టు టాస్క్: రెండో ఇన్నింగ్స్ మొదలు పెట్టేందుకు హౌజ్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన శ్రీజ, భరణిలకు 'కట్టు - పడగొట్టు' అనే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. "హౌజ్మేట్స్లో కొందరినీ తమ సైనికులుగా భరణి-శ్రీజ ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సమయానుసారం బిగ్బాస్ ఇచ్చే ఒక్కో టాస్కులో గెలిచి గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న ప్యాలెస్పై తమ ఫ్లాగ్స్ పెట్టాలి. ఎక్కువ ఫ్లాగ్స్ సాధించి ఆ ప్యాలెస్ని ఎవరు అధీనంలోకి తెచ్చుకుంటారో వాళ్లే ఈ హౌస్లో ఉంటారు. ఇక ఇందుకోసం మీకు ఇస్తోన్న మొదటి టాస్క్.. 'కట్టు-పడగొట్టు'. ఈ టాస్కులో భరణి-శ్రీజ ఇద్దరూ తమకి సపోర్ట్గా ఆడేందుకు హౌజ్లోని ఇద్దరు సభ్యులను కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత బజర్ మోగగానే తమకి ఇచ్చిన బ్లాక్స్తో ఒక స్క్వేర్లో ఏడంతస్తుల టవర్ నిర్మించాలి.. అలాగే ప్రత్యర్థి టీమ్ టవర్ని పడగొట్టాలి.. ఎండ్ బజర్ మోగే సమయానికి ఏ టీమ్ టవర్ అయితే ఎత్తుగా ఉంటుందో ఆ టీమ్ రౌండ్ విజేత అవుతుంది" అంటూ అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్.
ఇక హౌజ్మేట్స్తో చర్చించిన తర్వాత శ్రీజ - డీమాన్-గౌరవ్ ఒక టీమ్ కాగా, భరణి - నిఖిల్ - ఇమ్మాన్యుయేల్ మరో టీమ్గా ఉన్నారు. ఇక గేమ్ మొదలుకాగానే భరణి.. డీమాన్ని ఆపడానికి ట్రై చేశాడు. మరోవైపు నిఖిల్.. గౌరవ్ని డిఫెండ్ చేశాడు. దీంతో శ్రీజ తన టవర్ పెడుతుంటే.. భరణి టవర్ పెట్టేందుకు ఇమ్మాన్యుయేల్ ట్రై చేశాడు. అయితే డీమాన్.. భరణితో పాటు ఇమ్మానుయేల్ని కూడా కదలకుండా పట్టేశాడు. దీంతో శ్రీజ తన టవర్ పెట్టేసింది. కానీ బజర్ మోగే కొద్ది క్షణాల ముందు ఆ టవర్ని భరణి కాలుతో తన్నేసి స్క్వేర్ బయటికి పంపించగలిగాడు. దీంతో శ్రీజ టవర్ పూర్తిగా స్క్వేర్ లోపల లేదు.
సంచాలకులుగా ఇద్దరూ ఫెయిల్: దీంతో తనూజ-దివ్య-రాము-మాధురి.. వీళ్లంతా భరణి గెలిచాడంటూ అరిచారు. మరోవైపు మిగిలిన వాళ్లంతా లేదు శ్రీజ టీమ్ గెలిచిందంటూ అరుచుకున్నారు. అయితే సంచాలకులుగా ఉన్న కల్యాణ్-సుమన్ శెట్టి కూడా భరణి-శ్రీజ అంటూ విడిపోయారు. సుమన్ ఏమో భరణి విన్ అయ్యాడని.. కల్యాణ్ ఏమో శ్రీజ విన్ అయ్యిందంటూ ప్రకటించారు. ఇలా ఎన్నిసార్లు అయినా సంచాలకుల మధ్య అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడంతో బిగ్బాస్కి బీపీ లేచి.. "సరే మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయారు కాబట్టి సంచాలకులుగా మిమ్మల్ని తొలగిస్తున్నాను" అంటూ షాకిచ్చాడు.
ప్లేట్ తిప్పేసిన మాధురి: ఇక "భరణి-శ్రీజ మీరిద్దరూ మాట్లాడుకొని ఏకాభిప్రాయంతో ఒకరి పేరు సంచాలకులుగా చెప్పండి" అని బిగ్బాస్ అన్నాడు. దీంతో శ్రీజ చెప్పిన పేరు భరణి.. భరణి చెప్పిన పేరు శ్రీజ ఒప్పుకోలేదు. చివరికి "నాకు మాధురి గారు అయితే ఓకే" అంటూ శ్రీజ షాకిచ్చింది. ఈ మాట వినగానే భరణి కూడా కాదనలేకపోయాడు. దీంతో ఈ టాస్క్లు మాధురి సంచాలకులుగా ఉంది. దీంతో "నేను భరణి గారికి సపోర్ట్ చేశాను. కానీ సంచాలక్గా నిజాయతీగా ఉండాలి.. మీరు కరెక్ట్గా బాక్స్ లోపల అని చెప్పలేదు. టవర్ని పడగొట్టాలని చెప్పారు. బాక్స్లో లేకపోయినా టవర్ అయితే శ్రీజది ఉంది కాబట్టి శ్రీజయే గెలిచినట్లు బిగ్బాస్" అంటూ మాధురి అనౌన్స్ చేసింది.
దీంతో ఫస్ట్ రౌండ్ పూర్తి అయ్యింది. సెకండ్ రౌండ్కు కాస్త గ్యాప్ దొరకడంతో కిచెన్లో గొడవ మొదలైంది. రీతూను మిగిలిన అన్నం తినేయమని దివ్య చెప్పడంతో "నువ్వెలా చెప్తావ్" అంటూ తనూజా ఫైర్ అయ్యింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. మరోవైపు రామూ, కళ్యాణ్ మధ్య స్ట్రాంగ్గా మాటల యుద్ధం నడిచింది. "సంచాలక్ గా ఫెయిల్ అయ్యావు" అంటూ అరిచాడు రాము. తరువాత ఇద్దరూ కూల్ గా మాట్లాడుకున్నారు. కళ్యాణ్ తను చేసిన తప్పునకు సారీ చెప్పాడు.
భరణికి గాయాలు: ఇక టాస్క్లో రెండో రౌండ్ మొదలైంది. దీంతో ఇమ్మానుయేల్ తరఫున రాము బరిలోకి దిగాడు. ఈ టాస్క్లో డీమాన్ - భరణి మధ్య ఫైట్ గట్టిగానే జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ పూల్లో పడిపోయారు. దీంతో భరణికి గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే అతన్ని మెడికల్ రూమ్కి పిలిచి పరీక్షించారు. పడుకుని లేచేటప్పుడు అన్ కంఫర్ట్గా ఉందని చెప్పడంతో భరణిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లడం కోసం బయటకు పంపారు.
చపాతీ గురించి తనూజ - మాధురి వార్: ఇక కిచెన్లో మాధురి - తనూజకు గొడవ మొదలైంది. "డీమాన్ చపాతి లావు అవుతుంది" అంటూ తనూజ చెప్పింది. అయితే డీమాన్తో పాటు అక్కడ మాధురి కూడా చపాతీలు చేస్తుంది. దీంతో "మేము హోటల్లో సర్వర్లు కాము. మేము ఏమైనా పని చేసి వచ్చామా చపాతీలు పల్చగా లావుగా చేయడానికి" అని మాధురి సీరియస్ అయ్యింది. "మేమ కూడా హోటల్లో పని చేసి రాలేదు అయినా కూడా మేము పని చేస్తున్నాం" అని తనూజ కౌంటర్ ఇచ్చింది. దీంతో "మాకు రాదు" అంటూ మాధురి అక్కడ పడేసి వెళ్లిపోయింది. "చెప్పేయండి అయితే వేరే వాళ్లు చేసుకుంటారు" అంటూ తనూజ చిరాకుపడింది.
దీంతో "తగ్గుతుంటే ఏదో అనుకుంటున్నావేమో ప్రేమకి తగ్గుతున్నారని తెలుసుకో. ఏదో నువ్వు అరుస్తుంటే తగ్గట్లేదు. పడ్డానికి రాలేదు. మీకు సపోర్ట్గా ఉంటే బావుంటుంది. న్యాయం వైపు నిజాయతీ వైపు ఉంటే మీకు నచ్చదు" అని తనూజపై సెటైర్లు వేసింది మాధురి. "మీరు ఎక్కడెక్కడిదో మాట్లాడుతున్నారు. మాధురి గారు ఇది ఫెయిర్ కాదు. నేను అడిగానా మిమ్మల్ని నాన్నని సేవ్ చేయాలని" అని తనూజ అరిచింది. ఇలా ఇద్దరూ కాసేపు తిట్టుకున్నారు. ఇక మాధురి నామినేషన్లో అన్ని మాటలు అన్నా డీమాన్ స్టాండ్ తీసుకోలేదని రీతూ చౌదరి మళ్లీ శ్రీజ ముందు పంచాయతీ పెట్టింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ తారాస్థాయికి చేరింది. కానీ చివరికి ఇద్దరూ కూల్ అయ్యారు. ఇక చెప్పకుండా అన్నం పెట్టుకున్నందుకు సంజనాను తనూజా ప్రశ్నించడం మరో గొడవకు దారి తీసింది. ఇక ఎపిసోడ్ ఎండింగ్లో హాస్పిటల్ నుంచి భరణి మళ్లీ ఇంట్లోకి వచ్చేశారు.
Bigg Boss 9 Telugu : ఆట తక్కువ - డ్రామాలెక్కువ!
Bigg Boss 9 Telugu Day 50 Episode: "మీది అన్ హెల్దీ బాండ్" రీతూపై మాధురి పర్సనల్ ఎటాక్ - హాట్హాట్గా నామినేషన్లు!