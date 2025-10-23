Bigg Boss 9 Telugu Day 45 : మరోసారి నోరుజారిన సంజనా - 'ధమాకా కిక్'లో మాధురి టీమ్ విన్
- వాంటెడ్పేట గా మారిన "హౌజ్" - నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మాధురి టీమ్ హల్ చల్!
Published : October 23, 2025 at 9:42 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 45 Episode: ప్రసుత్తం బిగ్బాస్ హౌజ్లో టాస్క్లు నడుస్తోన్నాయి. సోమవారం నామినేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన బిగ్బాస్.. మంగళవారం నుంచి టాస్క్లు నిర్వహిస్తున్నారు. హౌజ్ను వాంటెడ్పేటగా మార్చి సంజనా, మాధురిని టీమ్ లీడర్లుగా ఉంచి కంటెస్టెంట్స్ను రెండు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేశారు. ఇక మంగళవారం జరిగిన టాస్కులో మాధురి టీమ్ విన్ అయ్యింది. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కూడా రెండు టాస్క్లు నిర్వహించారు బిగ్బాస్. ఆ టాస్క్లు ఏంటి? ఎవరెవరు గెలిచారు? హౌజ్లో ఇంకేం జరిగాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తనూజపై అరిచిన మాధురి: వాటెండ్ పేట అంటూ బిగ్బాస్ హౌజ్ని గ్యాంగ్స్టర్ల అడ్డాగా మార్చేశారు. మాస్ మాధురి-సంజన సైలెన్సర్ ఇద్దరూ తమ గ్యాంగ్స్తో కలిసి హౌజ్లో వీరంగం చేస్తున్నారు. అయితే తనూజ-సుమన్ శెట్టి కలిసి మంగళవారం ఎపిసోడ్లో సంజన టీమ్ క్యాష్ని స్టోర్ రూమ్ నుంచి కొట్టేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో సంజన టీమ్ హర్ట్ అయ్యి.. "మేము ఇక గేమ్ ఆడం" అంటూ భీష్మించుకొని కూర్చుంది. కొట్టేసిన డబ్బును తనూజ-సుమన్-దివ్య కలిసి పంచుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. అయితే ఈ విషయం తెలిసి "నిజంగానే డబ్బులు కొట్టేశారా" అని తనూజని వెళ్లి అడిగింది మాధురి. కానీ తనూజ "నాకేం సంబంధం లేదు నేను తీయలేదు" అంటూ అబద్ధం చెప్పింది. దీనికి హర్ట్ అయి అలిగిన మాధురి కిచెన్లోకి వెళ్లింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని తనూజ వస్తే మాధురి గట్టిగానే రియాక్ట్ అయింది. "ఆపెయ్ తనూజ. నాకు చిరాకు. నమ్మిన వాళ్లు నన్ను మోసం చేస్తే నేను తట్టుకోలేను. నేను కొంతమందితో మాత్రమే ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతాను. నాకు గేమ్ అవసరం లేదు. నాకు మనుషులే ముఖ్యం" అంటూ ఫైర్ అయ్యింది మాధురి. ఇంతలో రీతూ వచ్చి "నీకు టీమ్ ముఖ్యం కాదా" అంటూ తనూజపై ఫైర్ అయింది. దీంతో "టీమ్ అంటే బొక్క వాళ్ల దృష్టిలో" అంటూ నోరు జారింది మాధురి.
డబ్బు దొంగతనం విషయంలో మాధురి సపోర్ట్ చేయడంతో సంజన మరికాస్త ఫైర్ అయింది. "దివ్య నువ్వు మా క్యాష్ తీశావా" అని అడిగింది సంజన. "నేను తీయలేదు నాకు గుర్తులేదు" అంటూ దివ్య చెప్పడంతో సంజనా సీరియస్ అయింది. "ఓకే రేపటి నుంచి నువ్వు లేకుండా గేమ్ ఆడతాం. ఇదే పనిష్మెంట్" అంటూ సంజన అంది. దీంతో దివ్య ఫైర్ అయింది. "మీరు ఎగ్స్ కొట్టేస్తే ఫెయిర్ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఫెయిర్యే మీకు ఒక రూల్ మాకు ఒక రూల్ ఉండదు కదా. నన్ను గేమ్లో నుంచి తీసేసి రైట్ మీకు లేదు" అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది దివ్య. దీంతో సంజన హర్ట్ అయింది.
డబ్బులు పంచుకున్న మాధురి టీమ్: మరోవైపు తనూజ-సుమన్ శెట్టి కలిసి కొట్టేసిన క్యాష్ గురించి టీమ్ అంతా పట్టుబట్టడంతో మాధురి చివరికి ఒక డీల్ చేసింది. తనూజ వాళ్లు సంజన టీమ్కి చెందిన 6 వేల బీబీ క్యాష్ కొట్టేశారు. అయితే అందులో 3 వేలు తనూజ-దివ్య-సుమన్ ఉంచేసుకొని 3 వేలు మాత్రమే మాధురికి ఇచ్చారు. దాంతో పాటు గోలీసోడా టాస్క్ గెలిచినందుకు వచ్చిన 2వేల క్యాష్ కలుపుకొని మొత్తం ఐదువేలని టీమ్ మెంబర్స్కి పంచేసింది మాధురి. ఇక ఉదయాన్నే కొట్టేసిన క్యాష్ గురించి మాధురి టీమ్ డిస్కస్ చేసుకుంది. ఇంతలో సంజన అక్కడికి వచ్చి "ఐదుగురు అలిగి ఆటలాడితే ఎలా" అంటూ అడిగింది. "అలగమని ఎవరూ చెప్పలేదు సంజన" అని మాధురి వాదించింది. "లేదండీ బాధగా ఉంటుంది కదా" అని సంజన చెప్పింది. "ఎందుకు బాధగా ఉండదు మా దగ్గర డబ్బులు తక్కువ వచ్చినోళ్లకి బాధగా ఉండదా" అంటూ మాధురి అంది. "2 వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మాటలు కాదు. అది కూడా నేను 7వ వారంలో ఉన్నానమ్మా" అని సంజన అంది. "7వ వారంలో ఉన్న నీకే ఇలా ఉంటే ఫస్ట్ వీక్లోనే నామినేషన్లో ఉన్న వాళ్లకి ఎలా ఉంటుంది? మేము ప్రాణం పెట్టి ఆడాలని వాళ్లకి ఉంటుంది" అంటూ మాధురి చెప్పింది. "ప్రాణం పెట్టి ఆడండి కానీ వేరే వాళ్ల ప్రాణం పీకి ఆడకూడదు కదా" అంటూ సంజన చెప్పింది.
మరోసారి నోరు జారిన సంజనా: ఇక వాష్ రూమ్ దగ్గరికి వచ్చి ఇమ్మాన్యుయేల్ తో సంజన ఇదే డిస్కస్ చేసింది. "నిన్న నెట్టేద్దాం కళ్యాణ్ని అని చెప్పి ముగ్గురు అబ్బాయిలు చెప్పారు నాతో. నేను లేదురా అది మన క్లాస్ కాదు. ఇక్కడ వాళ్లు ఒక 10 మంది వస్తారు. మనం 10 మంది పోతాం. బాహుబలి క్లైమాక్స్లా గీక్కుద్దాం ఒకరినొకరు అంటే అది మన స్టాండర్డ్యే కాదురా. బయట ఆర్టిస్టులం. ఆవేశంలో డెసిషన్ తీసుకో వద్దు. ఒక్క గుడ్డు దొంగతనంతో ఇది ఎలా కంపేర్ చేస్తారు. 2 వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ పోతుంది ఇమ్మూ" అంటూ సంజన అంది. అయితే ఆ సమయంలో దివ్య అక్కడ ఉంది. దీంతో ఈ విషయం బయటికెళ్లి మాధురి వాళ్లతో చెప్పింది దివ్య. ఈ విషయం చెప్పగానే మాధురి ఫైర్ అయింది. "ఈ ఎక్స్ట్రాలు తగ్గించుకోమని చెప్పు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే కాలుతుంది. ఏ క్లాస్ ఏ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ" అంటూ మాధురితో పాటు కళ్యాణ్ కూడా ఫైర్ అయ్యాడు.
కాసేపటి తర్వాత ఇద్దరూ గ్యాంగ్ లీడర్లకి రెండు షాపులు ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. మాధురి ఏమో టీ స్టాల్ తీసుకుంటే సంజన పానీపూరి షాప్ తీసుకుంది. "ఈ షాపుల ద్వారా మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. అలానే మెంబర్లని గ్యాంగ్ మార్చుకునేందుకు మంతనాలు చేసుకోవచ్చు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇంతలో "మా డబ్బులు కొట్టేశారు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా బిగ్బాస్" అని సంజన అడిగింది. బిగ్బాస్ "అది మీ గ్యాంగ్స్ మధ్య ఇష్యూ కనుక మీరే చూసుకోండి" అంటూ తప్పించుకున్నాడు బిగ్బాస్. ఇక ఈ స్టాల్స్లో ముందుగా రీతూ చౌదరి సంజనా టీమ్కు వెళ్లి హాయిగా పానీపూరీ తిని మళ్లీ మాధురి టీమ్లో వచ్చేసింది.
ధమాకా కిక్ టాస్క్లో మాధురి టీమ్ గెలుపు: ఇక కాసేపుటి బిగ్బాస్ మరో టాస్క్ పెట్టాడు. "డబ్బు సంపాదించడానికి నేను మీకు ఇస్తున్న రెండవ అవకాశం ధమాకా కిక్. కాళ్లల్లో దమ్ము ఉండటం గ్యాంగ్స్టర్ ప్రొఫైల్లో అండర్లైన్ చేయదగ్గ అంశం. ఎందుకంటే తమ కిక్తో ప్రత్యర్థి గుండెల్ని హడలెత్తించే సామర్థ్యం గ్యాంగ్స్టర్కి ఉండాల్సిన లక్షణం. అది ఎవరిలో ఎంతుందో చూపించడానికి, దాంతో డబ్బు సంపాదించడానికి గ్యాంగ్ లీడర్స్, గ్యాంగ్ మెంబర్స్కి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ పోటీలో ప్రతి గ్యాంగ్ నుంచి ఐదుగురు పాల్గొంటారు. బజర్ మోగినప్పుడల్లా ప్రతి గ్యాంగ్ నుంచి ఒక్కొక్కరు వచ్చి వెల్క్రో వాల్ ముందు నిలబడి కేవలం తమ కాలుని మాత్రమే ఉపయోగించి అక్కడున్న చెప్పును ఆ వాల్పై వీలైనంత ఎక్కువ ఎత్తులో అతుక్కునేలా చేయాలి. ఎవరి చెప్పు అయితే ఎక్కువ ఎత్తులో అతుక్కుంటుందో వారు ఈ రౌండ్లో విజేతలు అవుతారు. ఇలా ఏ గ్యాంగ్ అయితే ఎక్కువ రౌండ్స్లో గెలుస్తుందో ఆ గ్యాంగ్ ఈ పోటీలో గెలుస్తుంది. అలాగే ఆ గ్యాంగ లీడర్కి 2 వేల బీబీ క్యాష్ బహుమతిగా లభిస్తుంది. ఓడిపోయిన గ్యాంగ్ గెలిచిన గ్యాంగ్ లీడర్ని భుజంపై ఎత్తుకొని జై కొడుతూ ఇల్లంతా తిప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి రౌండ్లో ఏ గ్యాంగ్ ఎంత ఎత్తులో చెప్పుని అతుక్కునేలా చేశారో గ్యాంగ్ లీడర్స్ అక్కడున్న బోర్డులో రాయాల్సి ఉంటుంది" అని బిగ్బాస్ రూల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లైయిన్ చేశాడు.
ఇక ఈ టాస్క్లో మాధురి టీమ్ నుంచి దివ్య, తనూజ, రీతూ, శ్రీనివాస్ సాయి, కల్యాణ్ పాల్గొనగా, సంజనా టీమ్ నుంచి నిఖిల్, రమ్య, గౌరవ్, డీమాన్, రామూ రాథోడ్ పాల్గొన్నారు. ఇక ఐదు రౌండ్లు పూర్తయ్యే సరికి మాధురి టీమ్ ఈ రౌండ్లో గెలిచింది. దీంతో మాధురిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టుకొని ఇల్లంతా తిప్పుతూ జేజేలు కొట్టింది సంజన టీమ్. ఇక కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్కు సంబంధించి నేటి ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని టాస్క్లు పెట్టే అవకాశం ఉంది.
