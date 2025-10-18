Bigg Boss 9 Telugu Day 40 Review: "అధ్యక్షా" అంటూ కెప్టెన్లుగా సుమన్, గౌరవ్ - ఎలిమినేషన్ భయంతో ఇమ్మూ సాయం కోరిన భరణి!
- రీతూ, ఆయేషాకు మళ్లీ "సింక్" కాలేదు! - నిఖిల్స గౌరవ్ పోటాపోటీ
Published : October 18, 2025 at 9:24 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 40 Review: బిగ్బాస్ హౌజ్లో కామ్గా ఉంటూ, గొడవలకు పోకుండా అవసరమైన చోట తన వాయిస్ వినిపిస్తోన్న సుమన్ శెట్టి ఆరోవారం కెప్టెన్గా గెలిచాడు. ఇతను వీక్ కాబట్టి మనకు పోటీ రాడులే అనుకుని కెప్టెన్సీ కంటెండర్గా సెలెక్ట్ చేసిన వైల్డ్కార్డ్స్కు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇస్తూ కెప్టెన్గా నిలిచాడు సుమన్. గెలవడం ఒక ఎత్తయితే.. "అధ్యక్షా".. అంటూ తనదైన స్టైల్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం మరో ఎత్తు. ఇలా ఓ వైపు సుమన్ కెప్టెన్గా గెలిస్తే.. మరోవైపు ఆయేషా- రీతూల మధ్య పోరు రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తనూజ, రీతూను టార్గెట్ చేసిన ఆయేషా ఏ తప్పునూ వదలడం లేదు. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాధురి హర్ట్ : నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కీలకమైన కెప్టెన్సీ టాస్కులు జరిగాయి. "కెప్టెన్సీ కోసం మీరు చేస్తున్న ఈ యుద్ధాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఇంట్లో మొదటిసారిగా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కెప్టెన్లు ఉండబోతున్నారు. ఆ ఇద్దరు కెప్టెన్లు వారికి లభించబోయే ప్రయోజనాలను, బాధ్యతలను పంచుకోబోతున్నారు. కాబట్టి మీ భాగస్వామిని చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ఎందుకంటే మీ గెలుపోటములు మీరు తీసుకునే ఈ ఒక్క నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి" అంటూ కంటెండర్లకి బిగ్బాస్ సూచనలు చేశాడు. దీంతో రేసులో ఉన్న ఆరుగురూ డిస్కస్ చేసుకున్నారు. అయితే ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న రమ్యతో మాధురి టీమ్ అప్ అవుదామని అనుకుంది. కానీ రమ్య-సాయి కలిసి టీమ్గా ఆడదామని డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ విషయంలో మాధురి హర్ట్ అయింది. "నన్ను ఈరోజు నువ్వు చాలా బాధపెట్టావ్ రమ్య. ఈ హౌజ్లో నాకు నీ సపోర్ట్ ఉందనుకున్నాను. కానీ లేదని ఇప్పుడు తెలిసింది. సింగిల్గా వచ్చాను సింగిల్గానే ఆడి పోతాను" అంటూ మాధురి డైలాగులు కొట్టింది. ఇక చివరికి మాధురి-ఆయేషా, సుమన్-గౌరవ్, సాయి- రమ్య టీమ్స్ డివైడ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత టాస్క్ మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్.
"తమ కంటెండర్షిప్ కాపాడుకొని నిలిచిన ఆరుగురు సభ్యులు ఇప్పుడు కెప్టెన్ అవ్వడానికి పాల్గొనాల్సిన టాస్క్ విడిపించు.. గెలుపొందు. ఈ టాస్కులో గెలిచిన జంటలోని ఇద్దరు సభ్యులూ హౌజ్ కెప్టెన్లు అవుతారు. ఈ టాస్క్లో భాగంగా ప్రతి జంటలోనూ ఒకరు యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఉన్న సమాధి లోపల లాక్ అయి ఉంటారు. సమాధి లోపల ఉన్న సభ్యులకు ఒక వాకీ టాకీ, ఒక టార్చ్ లైట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జంటలో బయట ఉన్న మరో సభ్యులు సమాధి లోపల ఉన్న మీ పార్టనర్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఒక వాకీ అవసరం కాబట్టి ముందుగా ఆ సభ్యులు కేజ్లో ఉన్న తమ వాకీ ఏదో కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. అది కనుక్కోవడానికి అక్కడ ఉన్న వాకీస్లో తమ పార్టనర్ వాయిస్ గుర్తించి కేజ్ దగ్గర ఉన్న కీస్లో సరైన కీతో కేజ్ ఓపెన్ చేసి తమ వాకీని తీసుకోవాలి. సమాధి లోపల ఉన్న ఫొటో బయట మీకు కావాల్సిన బాక్స్పై కూడా ఉంటుంది. సమాధి లోపల ఉన్న వాళ్లు టార్చ్ వేసి చూస్తే అదేంటో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని బట్టి సరైన బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అందులో కోడ్ గుర్తుపెట్టుకొని యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఉన్న తమ పార్టనర్ సమాధి దగ్గరికెళ్లి అందులో కోడ్ ఎంటర్ చేసి మీ పార్టనర్ని విడుదల చేయాలి. ఎవరైతే ముందుగా తమ పార్టనర్ సమాధిని ఓపెన్ చేసి విడుదల చేసి గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న గంటని మోగిస్తారో వాళ్లు టాస్క్ విజేతలు అవుతారు" అంటూ బిగ్బాస్ రూల్స్ చెప్పాడు.
సుమన్ శెట్టి ప్రభంజనం: ఈ టాస్కు ఇలా మొదలుకాగానే చకచాకా కేజ్ నుంచి వాకీ టాకీ తీసుకొని మాధురి ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న బాక్స్ కూడా ఓపెన్ చేసేసింది అయేషా. అలానే పరిగెత్తుకొని లోపలికి అయితే వెళ్లింది. కానీ అక్కడ మాధురి ఉన్న సమాధికి ఏర్పాటు చేసిన తాళానికి కావాల్సిన పాస్ వర్డ్ రాంగ్ ఎంటర్ చేసింది. దీంతో అది ఓపెన్ కాలేదు. మరోవైపు తర్వాత వెళ్లిన సాయి.. రమ్య ఏ బాక్స్లో ఉందో కనిపెట్టలేకపోయాడు. కానీ చివరిగా వెళ్లిన గౌరవ్ మాత్రం.. చాలా ప్రశాంతంగా సుమన్ శెట్టి పడుకున్న బాక్స్ని ఓపెన్ చేశాడు. దీంతో పరిగెత్తుకుంటూ ఇద్దరూ వెళ్లి గంట కొట్టేసి విన్ అయిపోయారు. సుమన్ శెట్టి అయితే ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీలైపోయాడు. రీతూ అయితే వచ్చి సుమన్ శెట్టి నుదుటి మీద కిస్ ఇచ్చింది. ఇక గేమ్పోయింది అనే బాధలో కింద కూర్చొని ఆయేషా తెగ ఏడ్చింది. "నా కన్ను వల్ల పోయింది మేడమ్. నా లోపం వల్ల పోయింది. నాకు కనబడలేదు" అంటూ తన చెంప మీద తానే కొట్టుకుంటూ ఏడ్చేసింది ఆయేషా. దీంతో అందరూ తనని ఓదార్చడానికి వచ్చారు. మాధురి కూడా ఏడ్చింది. ఇక కెప్టెన్ అయిన సంతోషంలో "అధ్యక్షా.. సుమన్ శెట్టి అను నేను నీతిగా, నిజాయితీగా ఉంటానని హామీ ఇస్తున్నాను" అని ఫుల్ ఎనర్జీతో అరిచాడు సుమన్ శెట్టి.
కల్యాణ్పై ఆయేషా సీరియస్ : సుమన్ శెట్టితో పాటు గౌరవ్ కూడా కెప్టెన్ అయ్యాడు. ఈ సంతోషం బావుంది అనేలోపే బిగ్బాస్ ఓ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. "నిఖిల్ మీ దగ్గరున్న కంటెండర్ పవర్ ఉపయోగించి కెప్టెన్ అయ్యే సమయం వచ్చింది. కొత్త కెప్టెన్స్ ఇద్దరిలో నుంచి మీరు ఒకరిని నేరుగా ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. ఆ ఛాలెంజ్లో మీరు గెలిస్తే వారి స్థానంలో మీరు కెప్టెన్ అవుతారు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో కాసేపు ఆలోచించి గౌరవ్ని తన అపోనెంట్గా ఎన్నుకున్నాడు నిఖిల్. మరోవైపు డ్రెస్ ఐరన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేద్దుగాని రా అంటూ అయేషాని పిలిచాడు కల్యాణ్. "ఎవరి పనో నేను ఎందుకు చేయాలిరా. నువ్వు కావాలంటే నీకు నచ్చినవాళ్ల డ్రెస్లు ఉతుక్కో, ఆరబెట్టుకో, ఐరన్ చేసుకో నాకేం కర్మ" అంటూ కల్యాణ్కు అయేషా గట్టిగానే క్లాస్ పీకింది.
పవరాస్త్రపై భరణి కన్ను: మరోవైపు సంజనతో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఒంటరిగా మాట్లాడుతూ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాడు."భరణి-తనూజ-దివ్య మధ్య ఉన్న బాండ్స్ గురించి నేను కామెడీ చేయడం వల్ల ఆడియన్స్ దృష్టిలో అదే గుర్తుందని భరణి అన్న నాతో చెప్పాడు. అలానే ఎప్పుడైనా నేను(భరణి) డేంజర్లో ఉన్నప్పుడు.. ఇంట్లో ఎవరూ నన్ను కాపాడలేనప్పుడు నువ్వు నాతో ఉంటావా అని అడిగాడు" అంటూ ఇమ్మూ చెప్పాడు. ఈ మాటకి సంజన అవాక్కైంది. "ఓకే నీ దగ్గర పవరాస్త్ర ఉంది కాబట్టి నిన్ను ముందే లాక్ చేస్తున్నాడన్నమాట. ముదురు" అంటూ సంజన తిట్టుకుంది.
ఈ గొడవలకు బ్రేక్ లేదు: కాసేపటి తర్వాత కిచెన్లో గిన్నెలు తోముతూ మళ్లీ రీతూని తగులుకుంది ఆయేషా. "నీట్ గా పెట్టుకో" అంటూ స్టార్ట్ చేసింది అయేషా. "భరణి భరణి అంటున్నావు ఎందుకు? ఆయన కడుగుతారా అంట్లు" అంటూ రీతూ చౌదరికి కౌంటర్ వేసింది ఆయేషా. "నేను గొడవ పెట్టుకోవడానికి మాట్లాడట్లేదు. అది భరణి గారు చేస్తారేమో అని అన్నాను" అంటూ వివరణ ఇచ్చింది. కానీ ఆయేషా పడనివ్వలేదు. దీంతో బాత్రూంలో ఏడ్చింది రీతూ. డీమాన్ పవన్ ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోవడానికి వెళ్లి, అయేషా దగ్గర అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. "నువ్వు ఆమెకే సపోర్ట్ చేస్తావ్" అంటూ పవన్పై ఫైర్ అయ్యింది అయేషా. ఇక "ముగ్గురం మాట్లాడుకుందాం పద" అని రమ్యతో రీతూ అనేసరికి సుమన్ ఏం జరుగుతుందోనని భయపడ్డాడు.
గెలిచి కెప్టెన్ అయిన గౌరవ్: తర్వాత గౌరవ్-నిఖిల్ ఇద్దరికీ 'గెలుపు కొరకు చివరి వరకూ'.. అనే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. "పోటీదారులు తమ ప్లాట్ఫామ్పై ఉన్న కర్రలపై నిలబడి రోప్స్కి కట్టిన వెయిట్ బ్యాగ్స్ని హ్యాండిల్స్ ద్వారా లాగుతూ కాళ్లు కిందపెట్టకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నిలబడాలి. బజర్ మోగిన ప్రతిసారి సంచాలకులు చెప్పినన్ని వెయిట్ బ్యాగ్స్ని తాను పిలిచిన ఇంటి సభ్యులు కెప్టెన్ అవ్వకూడదు అనుకునే పోటీదారుని రోప్కి హుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ టాస్కుకి తనూజ సంచాలక్" అంటూ బిగ్బాస్ రూల్స్ చెప్పాడు. టాస్క్ మొదలుకాగానే నిఖిల్ కంటే గౌరవ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బలంగా కనిపించాడు. గేమ్ కూడా అలానే జరిగింది. కాసేపటికి నిఖిల్ తన చేతికి ఉన్న రోప్ని మోయలేక వదిలేశాడు. దీంతో టాస్కులో గెలిచి మళ్లీ గౌరవ్ కెప్టెన్ అయిపోయాడు.
