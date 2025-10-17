Bigg Boss 9 Telugu Day 39 Episode: కెప్టెన్సీ రేసులో "ఆరుగురు" - పవన్ అంటే ఇష్టమంటున్న రమ్య!
- బిగ్బాస్ హౌజ్లో మహారాణిలా మాధురి రూల్స్ - ఫుడ్ తినలేక సుమన్ - రమ్య అవస్థలు!
Published : October 17, 2025 at 10:33 AM IST
Updated : October 17, 2025 at 12:17 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 39 Episode: సీజన్ 9లో వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీ తర్వాత ఆట మారిపోయింది. అయితే ఆట సంగతి పక్కన పెడితే మాటల యుద్ధం మాత్రం ఓ రేంజ్లో జరుగుతోంది. వైల్డ్కార్డ్స్, పాత హౌజ్మేట్స్ మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేట్టుగా ఉంది హౌజ్లో పరిస్థితి. మరీ ముఖ్యంగా దివ్వెల మాధురి అయితే తనకు నచ్చినట్టు రూల్స్ పెట్టుకుపోతోంది. నచ్చలేదు అన్న వారిపై ఇష్టమొచ్చినట్లు నోరు పారేసుకోవడంతో పాటు పర్సనల్ ఎటాక్కు దిగుతోంది. తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మరో గొడవ జరిగింది. అది కూడా రూల్స్ విషయంలో మాధురి - రీతూ చౌదరి మధ్య ఓ రేంజ్లో గొడవ జరిగింది. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాధురి వర్సెస్ రీతూ: హౌజ్లో జరుగుతున్న గొడవలతో పాటు లేట్ నైట్ గుసగుసల గురించి హౌజ్మేట్స్ అందరూ కలిసి డిస్కషన్ చేశారు. ఈ క్రమంలో దువ్వాడ మాధురి "నిద్ర పట్టనివ్వకుండా చేస్తున్నారు. మా హెల్త్ కరాబ్ అవుతుంది. నైట్ ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే బయటకెళ్లి మాట్లాడుకోండి. మార్నింగ్ కూడా మీరెవరైనా గుడ్ మార్నింగ్ సాంగ్ కంటే ముందే లేస్తే సైలెంట్గా ఉండండి. ఎవరూ ఎక్కడా మాట్లాడకండి. మాకు నిద్రపట్టక చస్తున్నాం మేము. నైట్ అంతా చాలా డిస్ట్రబింగ్గా ఫీలవుతున్నాం" అంటూ చెప్పింది. దీంతో "ఇదేమన్నా బిగ్బాస్ రూలా?" అని రీతూ రియాక్ట్ అయ్యింది. దీంతో మాధురి తీవ్రంగా మండిపడింది.
"ఆ బిగ్బాస్ రూల్ ఏంటి గొడవ పడదామనుకుంటున్నారా?" అంటూ అరిచింది మాధురి. "ఫస్ట్ మీరు అరవకుండా మాట్లాడండి. ఎందుకు అరుస్తున్నారు. ఏమైనా ప్రాబ్లమా?" అని రీతూ వెటకారంగా అడిగింది. "అవును ప్రాబ్లమ్ ఉంది బీపీ ఉంది" అని మాధురి అరుస్తుంటే.. "ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి అయితే. మధ్యలో మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు. మీతో నేను మాట్లాడానా? బిగ్బాస్ రూలా అని అడిగాను" అని రీతూ చెప్పింది. దీనికి అవును రూల్యే.. అంటూ మాధురి తిక్కగా చెప్పింది. "బిగ్బాస్ రూల్ చెప్పలేదు" అని రీతూ అంటుంటే.. "లైట్స్ ఎందుకు ఆపుతున్నారు" అంటూ క్వశ్చన్ చేసింది. "అలా రూల్ ఏం లేదు. మేము మాట్లాడుకుంటాం" అని రీతూ కూడా తగ్గలేదు.
దీంతో నేను ఒప్పుకోను.. అంటూ మాధురి అరిచింది. మీరెవరు ఒప్పుకోవడానికి.. అని రీతూ అనేసరికి.. "నా హెల్త్ నా హెల్త్ ఇది" అంటూ మాధురి బీపీతో ఊగిపోయింది. "మీరు ఇష్టమొచ్చినట్లు నోరు ఉంది కదా అని మాట్లాడకండి" అని రీతూ అంది. "అలాగలాగే మీలా ఇష్టమొచ్చినట్లు ఎవరూ చేయడం లేదు" అంటూ మాధురి డైలాగ్ వేసింది. "ఏం బిహేవ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి" అంటూ రీతూ అడిగింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్ కల్యాణ్ కలగజేసుకుని.. "మాట్లాడకూడదు అనే రూల్ పెట్టను. కానీ ఎవ్వరూ ఇబ్బంది పడకుండా చూడండి" అని చెప్పాడు.
రమ్య - సుమన్ అవస్థలు: ఫుడ్ తినలేక మరోవైపు రమ్య కోరిన ఫుడ్ మొత్తాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్కి పంపారు బిగ్బాస్. ఇక ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ ను తినలేక తినలేక తిన్నారు రమ్య - సుమన్ శెట్టి. ఆ తరువాత కూడా పొట్ట ఫుల్ అవ్వడంతో సగంలోనే వదిలేసి "అత్యాశ పడ్డాము. నైట్కు కొంచెమే ఫుడ్ పంపండి" అంటూ రమ్య బిగ్బాస్ను వేడుకుంది. అంతలోనే బిగ్బాస్ రమ్య - సుమన్లకు బిర్యానీ పంపించాడు. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్ - శ్రీనివాస్ ఇద్దరూ కలిసి దువ్వాడ మాధురి గేమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు. తనూజా - భరణి మధ్య పుల్లలు పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు రాము.
దివ్యకు భరణి కండిషన్స్: "రీతూ నన్ను నామినేట్ చేశాక ఆమెతో నువ్వు క్లోజ్ గా ఉండడం నాకు నచ్చలేదు" అంటూ దివ్య దగ్గర ఓపెన్ అయ్యాడు భరణి. "హౌజ్లో అందరూ ఒక్కడితోనే ఉంటున్నావ్ అంటూ చావగొడుతున్నారు. అందరిలో వాళ్లేదో కాస్త బెటర్ అని కాసేపు మాట్లాడితే ఇంత అపార్థం చేసుకున్నారా?" అంటూ ట్యాప్ తిప్పేసింది దివ్య. ఆమెను చూసి భరణి కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడంతో.. "మీరు ఎడవకండి నేను చూడలేను" అంటూ భరణి కన్నీళ్లు తుడిచింది దివ్య. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు సెంటిమెంటల్ డ్రామా నడిచింది.
కెప్టెన్సీ టాస్క్ షురూ: తర్వాత బిగ్బాస్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. "ఫైర్ స్టార్మ్స్ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత నేను వాళ్ల ఉత్సాహం, ఆట తీరుని నిశితనంగా పరిశీలిస్తున్నాను. అందుకే నేను వారిని కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్గా ప్రకటిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫైర్ స్ట్రామ్స్ మిగతావారి నుంచి ఐదుగురు కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారు ఎవరో చర్చించి నిర్ణయించి చెప్పండి. నిఖిల్ దగ్గర కంటెండర్ పవర్ ఉన్నందుకు ఈ ప్రక్రియలో ఆయన పాల్గొనరు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో వైల్డ్కార్డ్స్ డిస్కస్ చేసి సంజనా, భరణి, దివ్య, సుమన్ శెట్టి, తనూజలని కంటెండర్లుగా సెలక్ట్ చేశారు.
కెప్టెన్సీ రేసులో ఆరుగురు: వెంటనే బిగ్బాస్ ఒక టాస్క్ పెట్టాడు. "ఈ బిగ్బాస్ హౌజ్లో ఏదీ అంత సులువుగా లభించదని మీకు తెలుసు. కనుక మీ కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ కాపాడుకోవడానికి ఫైర్స్ స్టార్మ్స్, వారు ఎంచుకున్న సభ్యులు రెండు టీమ్స్గా ఏర్పడి ఒక టాస్కులో తలపడాల్సి ఉంటుంది. దాని కోసం మీకు నేను ఇస్తున్న టాస్క్ కెప్టెన్సీ ఏ గోల్. ఇందుకోసం గార్డెన్ ఏరియాలో గోల్ పోస్టులు బాల్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రతి రౌండ్లో బజర్ మోగగానే రెండు టీముల సభ్యులు చేయాల్సింది ఏంటంటే రెడ్ లైన్ మీద ఉన్న బాల్ని తీసుకొని తమ శక్తిని లేదా ఇతర స్ట్రాటజీని ఉపయోగించి ప్రత్యర్థి గోల్ పోస్టులో గోల్ చేయాలి. ఒకవేళ మీ టీమ్ ప్రత్యర్థి గోల్ పోస్ట్లో గోల్ చేయగలిగితే వారి టీమ్ నుంచి ఏ ఒక్కరిని రేసు నుంచి తప్పించాలనేది గోల్ చేసిన సభ్యులు నిర్ణయిస్తారు.. ఇలా టాస్క్ ముగిసే సమయానికి ఎవరు ఆటలో నిలుస్తారో ఆ సభ్యులు తమ కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ని కాపాడుకొని రేసులో నిలుస్తారు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఈ టాస్క్లో మొదటి రౌండ్లో భరణి ఎలిమినేట్ కాగా.. తరువాత వరుసగా దివ్య, సంజన, తనూజాను ఎలిమినేట్ చేసి విన్ అయ్యారు వైల్డ్ కార్స్డ్. ఇక చివరకు కెప్టెన్సీ రేసులో సుమన్ శెట్టితో పాటు ఐదుగురు మిగిలారు. వీళ్లకి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో టాస్క్ పెడతాడు.
డీమాన్ - రమ్య మోక్ష సీక్రెట్ టాక్ : "అవతలి వైపు నుంచి జెన్యూన్ గా రాలేదా ?" అని రమ్యతో సీక్రెట్ గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు డీమాన్. "చాలా బ్యాడ్ ఉంది. అంతకంటే ఏం చెప్పను. నువ్వు లవ్వులు ఆడానికి రాలేదు. నీ కళ్లు చూస్తే అర్థం అయ్యింది. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు" అంటూ చెప్పింది రమ్య. "నేను ఆమె గురించి ఏడవను. లవ్ చేయట్లేదు" అని చెప్పాడు పవన్. "ఆమె జెన్యునా కాదా నాకు తెలీదు. బయట ఏం జరిగింది అన్నది మాత్రమే చెప్తున్నా" అన్నది రమ్య. ఇలా వీళ్లిద్దరి మధ్య కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది.
ఆ తర్వాత "నీకు హౌజ్లో ఎవరంటే ఇష్టం" మాధురి క్వశ్చన్ చేయగా.. "పవన్ అంటేనే ఇష్టం" అని చెప్పింది పచ్చళ్ల పాప రమ్య. మరోవైపు తనూజతో శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ "ఆమెకు ముందు నుంచే పవన్ పై క్రష్ ఉంది" అంటూ బాంబ్ పేల్చాడు. అయితే బాండ్స్ పెట్టుకోవడానికి రాలేదు, గేమ్ ఆడటానికి వచ్చాం అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న వైల్డ్కార్డ్స్ ఒక్కొక్కరుగా తమకు నచ్చిన వాళ్లతో బాండ్లు మెయింటేన్ చేస్తున్నారని ఆడియన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
